Ubuntu krijgt nieuwe installer gemaakt met Google Flutter

Canonical gaat de installer voor Ubuntu vervangen. De huidige desktop-installer Ubiquity wordt vervangen door een installer die samen met Google wordt ontwikkeld. Daarvoor wordt de Flutter-toolkit van Google gebruikt.

De ontwikkelaars achter Ubuntu willen de standaard Ubiquity-installer vervangen door een nieuwe, schrijven ze op het Ubuntu-forum. De huidige installer bestaat al sinds 2006. Die werkt nog steeds, maar de makers zeggen dat er al lange tijd geen functionaliteit aan is toegevoegd en dat de code vanwege de leeftijd lastig te onderhouden is.

De code achter de nieuwe installer moet hetzelfde zijn als die van de pas vernieuwde installer van Ubuntu Server. Die heet Subiquity. De makers willen een 'consistente robuuste installatieweergave' voor heel Ubuntu maken, waarbij maar een enkele codebase onderhouden hoeft te worden.

Voor de nieuwe installer wordt gebruikgemaakt van Flutter, Googles toolkit om applicaties te bouwen. Sinds de zomer van vorig jaar is er Linux-ondersteuning beschikbaar voor Flutter, al bevindt dat zich nog wel in de testfase. Canonical zegt dat het samenwerkt met ontwikkelaars bij Google om dat verder uit te bouwen. "We laten dat werk aan de desktop-frontend samenvallen met het werk aan de nieuwe installer", schrijven de ontwikkelaars.

Details over de nieuwe interface voor de tool zijn er nog niet. Voorlopig zijn er alleen nog twee screenshots beschikbaar, die wat functionaliteit betreft hetzelfde tonen als wat de huidige installer doet. De nieuwe desktop-installer moet in de 21.10-release van Ubuntu verschijnen. Die komt in oktober van dit jaar uit. Het gaat dan nog om een testversie. Een definitieve versie voor de lts-releases moet vanaf april 2022 met Ubuntu 22.04 in het OS zitten.