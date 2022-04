Ubuntu 22.04 LTS verschijnt met Gnome 42 en betere Raspberry Pi-compatibiliteit

Canonical heeft Ubuntu 22.04 LTS uitgebracht. Deze nieuwe OS-versies brengt onder meer versie 42 van de Gnome-desktopomgeving met zich mee. Ook worden Raspberry Pi-modellen met 2GB geheugen officieel ondersteund en wordt Wayland standaard gebruikt.

Ubuntu 22.04 krijgt de codenaam Jammy Jellyfish en is een LTS-release. Daarmee wordt deze versie van het besturingssysteem vijf jaar lang voorzien van beveiligingsupdates en ondersteuning, tot in 2027. Canonical brengt dergelijke LTS-versies iedere twee jaar uit. De vorige LTS-build was 20.04 LTS, die tot 2025 wordt ondersteund. Gebruikers kunnen het OS downloaden via de Ubuntu-website, of hun bestaande Ubuntu-installatie upgraden.

Versie 22.04 brengt verschillende nieuwe features met zich mee ten opzichte van voorgaande releases. Zo is Wayland voortaan weer de standaard displayserver, in plaats van xOrg. Bij de release geldt dat alleen nog niet voor systemen met een Nvidia-videokaart, vanwege bekende bugs en problemen. Gebruikers kunnen verder nog steeds kiezen voor xOrg door deze displayserver te selecteren bij het inloggen.

Het nieuwe OS krijgt verder standaard betere compatibiliteit voor Raspberry Pi's. Voortaan worden 2GB-modellen van die singleboardcomputers standaard ondersteund. Canonical deelde eerder al details over hoe dat is bereikt. Gebruikers konden deze ondersteuning eerder al inschakelen door bepaalde zswap-instellingen te wijzigen, maar vanaf Ubuntu 22.04 is dit standaard.

Verder wordt Ubuntu 22.04 grotendeels geleverd met versie 42 van de Gnome-desktop. Wel worden bepaalde onderdelen van Gnome geleverd als versie 41, omdat het team de nieuwe varianten nog niet voldoende kon testen.

Gebruikers kunnen onder meer nieuwe accentkleuren voor het OS kiezen en gebruikers krijgen voortaan ook de optie om de dock kleiner te maken. Voorheen reikte die standaard de volledige lengte of breedte van een scherm. Het OS wordt ook standaard geleverd met nieuwere versies van bepaalde applicaties, zoals Firefox 99, Thunderbird 91 en Libreoffice 7.3. Firefox wordt voortaan ook geleverd als een Snap-package. Gebruikers kunnen de deb-versie nog wel handmatig installeren.