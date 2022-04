Ubuntu 22.04 LTS gaat gebruikmaken van kernel 5.15 en Gnome 42

Ubuntu 22.04 LTS gaat gebruikmaken van Linux-kernel 5.15 en niet van het nieuwere 5.17. Een Canonical-ontwikkelaar schrijft dat er later oem-varianten van het besturingssysteem uitkomen met 5.17 als standaard, maar dat voorlopig van de 5.15 LTS-release gebruik wordt gemaakt.

Ontwikkelaar Sebastien Bacher van Canonical bevestigt in een forumpost dat Canonical van plan is kernel 5.15 te gebruiken voor de komende 22.04 LTS-versie van Ubuntu. Deze wordt de komende 22.04-release. Kernel 5.15 is weliswaar ook een LTS-release waardoor de keus logisch lijkt, maar die kernelversie is inmiddels wel al enkele maanden oud. Inmiddels is kernel 5.16 al uit en versie 5.17 wordt eind maart verwacht. Ubuntu 22.04 komt pas daarna uit, in april van dit jaar.

Bacher geeft geen reden voor het gebruik van de specifieke kernelversie. Hij zegt dat er 'op een bepaald moment' oem- en hwe-versies van Ubuntu 22.04 komen die wel gebruikmaken van kernel 5.17, maar daarover geeft hij geen details.

Bacher zegt dat Canonical ook van plan is Gnome 42 als desktop-environment te gebruiken in 22.04. "We werken momenteel aan de stabiele versie van 41 en gaan daarna aan de slag met updates voor 42. We mikken erop die versie standaard te installeren. In Gnome 42 wil Canonical zoveel mogelijk wegblijven van GTK4, omdat het bedrijf daar niet genoeg tests mee zou hebben gedaan. Wel worden GTK3-applicaties bijgewerkt.