Square Enix herstart op 25 januari digitale verkoop van Final Fantasy XIV

Square Enix gaat mmorpg Final Fanatasy XIV vanaf 25 januari weer online verkopen. De speeltijd van huidige spelers is aan het stabiliseren. Daarnaast komen er nieuwe servers online, dus vindt de maker de verkoop weer verantwoord. De verkoop werd in december gestaakt.

Producent en regisseur van de game Naoki Yoshida waarschuwt wel dat als de servers weer extreem overbelast raken, de verkoop van de game weer gestopt kan worden. Hij beseft dat bepaalde Worlds nog steeds extreem veel verkeer hebben tijdens piektijden en zou het dan ook begrijpen als sommige spelers dit besluit voorbarig vinden. Die gebruikers vraagt hij om begrip.

Yoshida denkt dat het verantwoord is om de verkoop weer te starten, omdat de speeltijd en loginfrequentie van huidige spelers normaliseren, en omdat er op 25 januari een nieuw datacenter wordt geopend voor spelers in Oceanië. Dit krijgt vijf Worlds, twee meer dan eerder gecommuniceerd, en moet ervoor zorgen dat andere datacenters minder worden belast door Oceanische gebruikers. Deze gebruikers moeten ook minder latencyproblemen ervaren. Spelers die naar deze nieuwe Worlds verhuizen, hoeven daarnaast geen transferkosten te betalen. Op 25 januari komt de dienst om de Home World naar andere Worlds te verplaatsen ook weer beschikbaar.

Naast Oceanië krijgen ook Japan, Noord-Amerika en Europa extra datacenters. Voor de Europese datacenters zijn vier nieuwe Worlds gepland, twee per datacenter. Deze extra Worlds moeten in juli dit jaar gereed zijn. In de zomer van volgend jaar moet er een extra datacenter komen met acht nieuwe Worlds. De producent en regisseur zegt dat hij graag zou willen dat er snel meer Worlds bijkomen, maar dat zijn bedrijf beperkt wordt door de wereldwijde chiptekorten.

Square Enix staakte de verkoop van Final Fantasy XIV een maand geleden, twee weken na de release van de Endwalker-uitbreiding. Deze uitbreiding zorgde voor een toestroom aan extra gebruikers, waardoor klanten met 'extreem lange' wachttijden te maken kregen. Eerder deze week sprak Yoshida over de kritiek die hij en zijn ontwikkelaars kregen rondom de release van Endwalker, bijvoorbeeld over het feit dat de uitbreiding later kwam dan beloofd, schrijft onder meer Kotaku. Hij vond dat sommigen met hun kritiek te ver gingen en dat hij wil dat het 'verbale geweld' stopt.