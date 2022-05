Final Fantasy XIV-servers EU houden nog last van capaciteitsproblemen

Square Enix gaat de servercapaciteit voor zijn mmorpg opvoeren, maar de upgrade van de Europese servers blijft vooralsnog beperkt. De Noord-Amerikaanse servers krijgen wel meer capaciteit op korte termijn.

Final Fantasy XIV heeft er in de afgelopen weken veel nieuwe spelers bijgekregen. De game werd opeens snel populairder nadat een aantal YouTubers en Twitch-streamers de game meer gingen spelen. Deze stijging in spelers is erg onverwacht schrijft Square Enix in een bericht, wat voor de nodige servercapaciteitsproblemen zorgt.

Spelers kregen de afgelopen weken te maken met lange wachtrijen als ze op een server wilden inloggen. Volgens de ontwikkelaar zaten meerdere Noord-Amerikaanse servers afgelopen weekend voor periodes van zes tot zeven uur aan hun maximale capaciteit, wat inloggen voor sommige gebruikers onmogelijk maakte. Op de Europese servers was dit niet anders. Ook daar liepen de wachttijden op sommige servers op tot meer dan veertig minuten.

Toch kan Square Enix op korte termijn alleen een betere servercapaciteit beloven voor de Noord-Amerikaanse servers. De ontwikkelaar schrijft dat de datacenters voor de game voor de NA-servers recent een upgrade hebben gehad, wat het nu mogelijk maakt om de maximale servercapaciteit te verhogen met 750 spelers per world-server. In totaal kunnen nu 18.000 extra spelers tegelijkertijd inloggen op de servers.

In Europa ligt dit lastiger is te lezen in het bericht. De Europese datacenters hebben nog geen upgrade gehad en door de chiptekorten en reisbeperkingen vanwege coronamaatregelen kan dit op korte termijn ook niet worden gerealiseerd. Als er al genoeg hardware was om de servers van een upgrade te voorzien, kan het team dat de upgrade moet verzorgen momenteel niet fysiek naar de datacenters afreizen.

Door de servers verder te optimaliseren hoopt de ontwikkelaar de capaciteit alsnog iets te kunnen verhogen, maar het effect hiervan zal beperkt zijn erkent het team. Daarnaast gaat de ontwikkelaar spelers die voor langere periode afwezig zijn automatisch uitloggen als noodmaatregel. Deze tijdelijke maatregel moet ervoor zorgen dat de wachtrijen iets korter worden.