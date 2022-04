Ontwikkeling van Final Fantasy XVI loopt bijna half jaar achter op planning

De ontwikkeling van Final Fantasy XVI loopt een half jaar achter op planning. Door de coronapandemie werken de ontwikkelaars van Square Enix veel thuis, wat voor communicatieproblemen heeft gezorgd. In de lente maakt de ontwikkelaar meer bekend.

De producer van Final Fantasy XVI Naoki Yoshida zegt op Twitter dat door het thuiswerken communicatie met het kantoor in Tokio verstoord is geraakt. Dit heeft er weer voor gezorgd dat er communicatieproblemen zijn ontstaan met externe partners. Door deze problemen met de externe partners zijn bepaalde assets te laat geleverd, of 'in extreme gevallen' geannuleerd.

Yoshida zegt dat er dit jaar veel werk is verricht om die communicatieproblemen te verbeteren en 'hoopt dat de impact volgend jaar beperkt is tot een minimum'. De problemen hebben er echter nu wel voor gezorgd dat de ontwikkeling van de game bijna een half jaar achter loopt op planning. Wat die planning is, is niet duidelijk; een releasedatum is nooit genoemd. Volgend jaar wil de producer kijken naar de verfijning van de graphics, combat en cutscenes.

Bij de onthulling in september 2020 werd gezegd dat er in 2021 meer bekend zou worden gemaakt over de game. Die deadline wordt nu niet gehaald. Yoshida zegt nu dat er in de lente van 2022 een 'grote onthulling' plaats moet vinden, waarbij er meer bekend zal worden gemaakt over de game. De producer biedt zijn excuses aan voor het uitstel.