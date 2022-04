Square Enix kondigt Final Fantasy XVI aan voor PlayStation en pc

Square Enix heeft Final Fantasy XVI aangekondigd. De game komt uit voor PlayStation-consoles en pc. De uitgever toont een uitgebreide trailer, die op een pc is opgenomen, maar de prestaties op een PlayStation 5-console zou moeten weergeven.

Square Enix laat weten dat Final Fantasy XVI wordt gemaakt door zijn Creative Business Unit III. Dat is het team van Naoki Yoshida, die ook de producent is van Final Fantasy XIV. Wanneer de nieuwe game uitkomt, is nog niet bekend. Volgend jaar wordt er meer bekendgemaakt, staat in een blog van Sony.

Volgens Sony is Final Fantasy XVI exclusief voor PlayStation-consoles en pc's. Het vorige deel verscheen bij de release ook voor Xbox-consoles. De afgelopen tijd zijn er meer Final Fantasy-games voor Xbox-consoles verschenen. Mogelijk is Final Fantasy XVI tijdelijk exclusief voor Sony.

De aankondiging van Final Fantasy XVI werd gedaan tijdens Sony's PlayStation 5 Showcase, die om 22:00 is begonnen. Sony toont in de stream informatie over nieuwe games en vermoedelijk gaat de fabrikant ook de prijs en verschijningsdatum bekendmaken.