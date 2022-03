Square Enix Japan laat medewerkers ook na coronacrisis thuiswerken

Square Enix laat medewerkers in Japan thuiswerken als zij dat willen, ook na de coronacrisis. Het besluit is opvallend, omdat studio's thuiswerken ook aanwijzen als reden voor het uitstel van games.

De thuiswerkregeling treft het Japanse Square Enix Holdings en Luminous Productions; laatstgenoemde is de studio die verantwoordelijk was voor Final Fantasy XV. Onder de holding vallen ook de diverse Creative Business Units die games ontwikkelen voor Square Enix.

Square Enix wil thuiswerken implementeren en blijven ondersteunen als een permanente stijl van werken en niet enkel als een manier om infecties te voorkomen. Volgens het bedrijf zal het in de praktijk veelal gaan om een 'hybride' situatie, waarbij medewerkers minimaal drie dagen per week thuiswerken.

Square Enix verwacht dat het thuiswerken de creativiteit van zijn medewerkers ten goede kan komen en dat het dus niet ten koste gaat van de ontwikkeling van games. Medewerkers kunnen maandelijks wisselen tussen voornamelijk thuis of op kantoor werken, afhankelijk van hun takenpakket. Het bedrijf verwacht dat in december 80 procent van de medewerkers voornamelijk zal thuiswerken.

Thuiswerkende graphic artist en sound artist. Foto: Square Enix

Het feit dat een groot gamebedrijf de definitieve overstap naar thuiswerken maakt, is opvallend, omdat verschillende studio's zich in het afgelopen jaar genoodzaakt zagen de release van games uit te stellen. Geregeld werd daarbij genoemd dat thuiswerken door de coronapandemie bijdroeg aan de vertragingen.

In oktober zei Yosuke Matsuda, de ceo van Square Enix, in een interview met Financial Times dat de coronapandemie een aanzienlijke impact heeft op de productie van games. "De tijd heeft stilgestaan als het om productie gaat. We konden niks ontwikkelen. De impact daarvan komt nog". De studio stelde de next-genupdate voor Marvel's Avengers uit tot een onbekende datum in het komende jaar. Een direct verband met thuiswerken werd daarbij niet gelegd.

Volgens Square Enix zal de thuiswerkregeling leiden tot meer diversiteit binnen het bedrijf, omdat het makkelijker wordt om mensen aan te nemen. Ook moet de verandering ervoor zorgen dat de organisatie zich snel kan aanpassen aan onverwachte situaties, zoals rampen en pandemieën.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie heeft Square Enix al thuiswerkregelingen geïmplementeerd. In juni zijn medewerkers daarover ondervraagd en 80 procent zou thuiswerken als positief ervaren.