Square Enix hernoemt Project Athia naar Forspoken en toont meer beelden

Square Enix heeft fantasygame Project Athia hernoemd naar Forspoken. De uitgever bevestigt daarnaast de releasedatum van 2022 en toont extra beelden. Ella Balinska is stem- en mocap-acteur voor hoofdrolspeler Frey Holland.

In Forspoken spelen gamers de rol van Frey Holland, die ineens in de wereld van Athia terechtkomt. Athia is een vervallen stad waarin fantasiewezens als draken en verminkte beren en wolven loslopen. Holland krijgt magische krachten om deze wezens te kunnen verslaan. Ze kan bijvoorbeeld takken uit de grond laten schieten, of magie gebruiken om aan te vallen, te verdedigen of snel door de wereld te bewegen. Ella Balinska vertolkt Holland; Balinska is vooral bekend van de 2019-film Charlie's Angels.

Forspoken is volgens Square Enix specifiek voor de PlayStation 5 ontwikkeld, al verschijnt deze in 2022 ook voor pc. Het spel werd vorig jaar juni voor het eerst aangekondigd. In januari noemde Sony een releasedatum van januari 2022, al houdt Square Enix het op 2022. De game is twee jaar lang een PS5- en pc-exclusive. Het spel wordt ontwikkeld door Luminous Productions, een nieuwe ontwikkelstudio van Square Enix. De Japanse studio kent veel ontwikkelaars die eerder aan Final Fantasy 15 werkten.