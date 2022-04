Life is Strange: True Colors verschijnt in één keer op 10 september

Life is Strange: True Colors verschijnt op 10 september als één game. Voorgaande delen in de serie waren opgedeeld in episodes, die na elkaar verschenen. In True Colors kunnen spelers met hoofdrolspeler Alex Chen de emoties van andere personages voelen.

In Life is Strange: True Colors komt Alex Chen aan in Haven Springs, een Amerikaanse plaats in de bergen in de staat Colorado. Net als in andere Life is Strange-games heeft de hoofdrolspeler speciale krachten. Chen kan de emoties van andere personages voelen, absorberen en manipuleren. Gamers kunnen de emoties van andere personages zien, door een aura dat om de andere karakters hangt. Proberen spelers de sterke emoties van andere karakters te voelen, dan kunnen deze emoties Chen overnemen.

Wanneer Chen aankomt in Haven Springs, komt haar broer om het leven bij wat een ongeval wordt genoemd. Chen denkt echter dat er meer aan de hand is. In True Colors moeten spelers met Chens krachten omgaan en achter de waarheid van haar broers dood proberen te komen.

Deck Nine Games is de ontwikkelaar van True Colors. Deze studio was ook verantwoordelijk voor Life is Strange: Before the Storm. Deck Nine Games-vicepresident Jeff Litchford zegt dat de studio stappen heeft gezet op het gebied van storytelling, ontwikkeling en stemacteurs. Life is Strange: True Colors verschijnt op 10 september voor PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles, op pc en op Stadia.

Square Enix maakt daarnaast bekend te werken aan een Life is Strange Remastered Collection. Deze bevat opgepoetste versies van Life is Strange en Life is Strange: Before the Storm, met verbeterde graphics en animaties. Deze verschijnt 'later dit jaar' als standalone of in de Ultimate Edition van True Colors.