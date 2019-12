Life is Strange 2 komt donderdag uit voor macOS en Linux

De Britse game-uitgever Feral Interactive heeft aangekondigd dat de macOS- en Linux-versies van het spel Life is Strange 2 op 19 december zullen uitkomen. De download zal vanaf donderdag beschikbaar zijn via het Steam-platform.

Life is Strange 2, de episodische game van Dontnod Entertainment, was eerder al beschikbaar voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One. De eerste van in totaal vijf episodes kwam op deze platformen uit op 27 september 2018. De nieuwe port naar macOS en Linux is het werk van Feral Interactive, dat eerder ook de spellen Life is Strange en de prequel Life is Strange: Before the Storm naar Mac- en Linux-computers bracht.

In Life is Strange 2 leiden de broertjes Sean en Daniel een normaal bestaan in de stad Seattle in Washington, totdat een tragische gebeurtenis hun leven verandert. Ze slaan op de vlucht naar Mexico, een tocht met allerlei uitdagingen en gevaren.

De systeemeisen van Life is Strange 2 voor macOS en Linux heeft Feral Interactive nog niet bekendgemaakt. Voor de port van de originele game uit 2016 hebben Mac-gebruikers minimaal een computer met 1,8GHz-processor, 4GB ram en macOS 10.11 nodig. De Linux-versie vereist tenminste een computer met Intel i3 of AMD FX6300 en 4GB ram.

Ook de prijs van de game is nog niet gecommuniceerd. Ter indicatie: de vijf episodes van Life is Strange 2 voor Windows kosten 7,99 euro per deel of 39,95 euro voor het complete seizoen.