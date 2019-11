Life is Strange-ontwikkelaar komt met nieuwe game Tell Me Why

Dontnod, de ontwikkelaar van de episodische game Life is Strange, werkt aan een nieuwe titel. Tell Me Why is volgens de makers een mysterieus verhaal, met de tweeling Tyler en Alyson in de hoofdrol. De game gaat over hun band en hun herinneringen.

Tell Me Why speelt zich af in een klein dorp in Alaska. De speelbare personages zijn de tweeling Tyler en Alyson Ronan. De speciale band die zij hebben en de manier waarop ze herinneringen beleven, is volgens de makers het belangrijkste onderdeel van de game. Keuzes die spelers in het spel maken, beïnvloeden de sterkte van de onderlinge band van de tweeling.

Dontnod ontwikkelt het spel in samenwerking met Xbox Game Studios en heeft ook samengewerkt met de Amerikaanse lgbtq-belangenorganisatie Glaad. Het personage Tyler is transgender en de samenwerking is opgezet om dat authentiek weer te geven. Microsoft steunt de game in het kader van zijn Gaming for Everyone-initiatief.

Tell Me Why is een episodische game die uit drie delen bestaat. De makers beloven met een duidelijk schema te komen, zodat spelers weten wanneer ze nieuwe hoofdstukken kunnen verwachten. Het hele verhaal moet in de zomer van 2020 uitkomen. Tell Me Why verschijnt voor Windows op Steam en in de Microsoft Store. De game komt ook uit voor de Xbox One en wordt onderdeel van het Game Pass-abonnement.