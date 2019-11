KPN maakt Smart TV-app beschikbaar voor LG-televisies

KPN heeft zijn Smart TV-app vrijdag uitgebracht voor televisies van LG. De app draait op smart-tv's van het merk uit 2017 en later. Gebruikers met zo'n tv kunnen de app vinden in het app-aanbod van hun toestel.

KPN heeft de komst van de Smart TV-app naar LG-televisies aangekondigd. In een forumpost meldt het bedrijf dat de LG-versie wat functionaliteit betreft gelijk is aan de app die KPN in april dit jaar uitbracht. Toen betrof de release uitsluitend smart-tv's van Samsung. Ook bij dat merk geldt dat het om toestellen van 2017 of later moet gaan.

Klanten van KPN met een geschikte tv kunnen de app vinden in de app-winkel van hun televisie. Vervolgens moeten ze de app installeren en hun abonnementsnummer en pincode invoeren. Met de Smart TV-app kunnen gebruikers programma's pauzeren, vanaf het begin bekijken en opnemen. Daarnaast is er een zoekfunctie, waarmee programma's kunnen worden gefilterd op genre.

Of en wanneer KPN zijn app voor andere merken beschikbaar stelt, is niet bekend. Ook is onduidelijk of het bedrijf aan een app voor Android TV werkt.