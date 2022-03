KPN brengt Smart TV-app uit voor Android TV

KPN heeft zijn Smart TV-app uitgebracht voor Android TV. Eerder was de app al beschikbaar voor smart-tv's van Samsung en LG, met deze versie moet hij ook werken op modellen van onder meer Philips en Sony.

De app is te vinden in de Play Store op die tv's, zegt KPN. De provider waarschuwt nog wel voor bugs. "De Android TV-app bevindt zich nog in een bètafase. Dit betekent dat we de app al in een vroeg stadium beschikbaar maken, om de technische werking en stabiliteit van de app te testen. Het kan dus gebeuren dat de app nog niet 100 procent goed werkt."

De provider kwam in april 2019 voor het eerst met een app voor tv's van Samsung en in november voor tv's van LG. De bedoeling is dat gebruikers zonder tv-ontvanger naar tv-zenders kunnen kijken. Binnenkort komen in de app enkele nieuwe functies, waaronder een EK-pagina voor het Europees Kampioenschap voetbal voor mannen met daarin een mogelijkheid om onder meer wedstrijden terug te zien. Ook kunnen gebruikers favoriete zenders gaan markeren. De app vereist een abonnement en streamen kan op één scherm tegelijk.