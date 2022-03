Oud document toont dat Apple Mac-tablet en 15"-MacBook Air in planning had

Een oud document met de agenda voor een meeting van topmensen van Apple toont dat het bedrijf een 15"-versie van de MacBook Air en een Mac-tablet in de planning had. Het document dateert van 2007.

Mock-up: iPad uit 2010 met OS X Leopard uit 2007

Het document komt naar buiten via Internal Tech Emails en komt uit de berg van documenten die openbaar werd tijdens de rechtszaak van Epic tegen Apple. Die rechtszaak liep vorige maand en ging over onder meer het toestaan van andere betaalsystemen dan die van Apple in Fortnite en andere apps en games.

De MacBook Air met 15"-scherm en tablet staan in de planning voor 'H1 2008' tijdens de meeting in augustus 2007. De tablet staat daarbij onder 'Mac', terwijl de latere iPads de software en processors van iPhones meekregen. De MacBook Air verscheen alleen in de oorspronkelijke 13"-versie en een latere 11"-variant. In het document staan nog meer nooit verschenen producten, zoals een 199 dollar kostende 'iPod Super Nano'. Die is, voor zover bekend, nooit verschenen.