Toen Apple de MacBook Air M4 aankondigde, publiceerden we daar uiteraard een nieuwsbericht over en in de reacties daaronder gebeurde iets ongebruikelijks. Apple bleek namelijk helemaal niet zo duur te zijn, was de consensus onder de reacties. Apple? Niet duur? Hoe zit dat? In deze review kijk ik naar het 15"-model van de MacBook Air M4 dat Apple ons opstuurde en kijk ik of de nieuwe MacBook Air M4 inderdaad een goede deal is.

Wie wel eens vaker MacBooks Air uit de doos gehaald heeft, zal bij de nieuwste generatie nauwelijks verschil bemerken met de voorgangers. De laptop zit in een kartonnen doos, waarin ook een USB-C-lader zit, met een USB-C naar MagSafe 3-kabel en een aantal summiere boekjes. Apple stuurde ons de Air in de nieuwe kleur 'hemelsblauw' op. Donkerblauw, champagne en zilver zijn de drie andere opties. Spacegrijs is komen te vervallen. De oplaadkabel past uiteraard bij de kleur van de laptop zelf.

Hemelsblauw is een heel subtiel kleurtje en het blauw is af en toe gewoon zilvergrijs, vooral als het licht er recht op valt. Valt het licht er vanuit een hoek op, dan is het wel echt blauw, maar niet het knalblauw van de lucht op een zonnige dag, eerder het blauw wanneer het een beetje heiig is.

Op de kleur na is het uiterlijk van de MacBook Air onveranderd gebleven sinds Apple overstapte op een nieuw ontwerp bij de M2-generatie. Met dat ontwerp is wat mij betreft ook weinig mis. Het is een stevig aanvoelende behuizing, gemaakt van aluminium. Het scharnier draait soepel open, maar biedt wel weer genoeg weerstand om het scherm netjes op zijn plek te houden en je kunt het scherm niet gemakkelijk heen en weer wiebelen. Apple heeft een imago van premiumapparatuur en dat maken ze nog steeds waar. De Air voelt als een luxe laptop.

(In) de doos De MacBook Air wordt geleverd in een doos van geplastificeerd karton. De binnenverpakking is gemaakt van karton en papier. De geteste laptop wordt geleverd met een 35W-lader met USB-C-aansluiting en PD-ondersteuning op spanningen van 5, 9, 15, 20 volt. Een gebruiks- en reparatiehandleiding zijn op het moment van schrijven niet beschikbaar en een eigen analyse (EN) van de uitstoot die het apparaat genereert tijdens zijn levensduur.

Als je het scherm hebt opengeklapt, tref je boven een notch aan, waarin de webcam zit. Die camera heeft nu een grotere sensor, met een resolutie van 12 megapixels, net als bij de 2024-modellen van de MacBook Pro en de iMac. Behalve een hogere resolutie, heeft de camera ook een heel brede beeldhoek. Met behulp van 'Center Stage' houdt de camera je gezicht binnen beeld, ook al zit je niet recht voor de laptop. Daarbij knipt de laptop het beeld automatisch uit. Dat is fijn, want daardoor heb je wat meer bewegingsvrijheid tijdens videobellen. De brede beeldhoek geeft je ook de mogelijkheid om Desk View te gebruiken, waarbij de camera zowel je gezicht als je handen kan filmen. Dat kan handig zijn als je in een vergadering iets wilt tonen, of bijvoorbeeld een schetsje op papier wilt maken. De camera heeft wel zijn beperkingen, want datgene wat je toont moet je vlak voor de laptop neerleggen en mag niet groter zijn dan pakweg een A6-papiertje. De beeldhoek is weliswaar groter dan bij de meeste laptops, maar kent ook zijn limieten.

Tijdens het videobellen is het ook prettig om goed geluid te hebben en het ongewijzigde chassis levert ook een ongewijzigde geluidsproductie op. Apple heeft zes speakers in het 15"-model gemonteerd en hoewel meer fabrikanten dat doen, levert het bij de MacBook bovengemiddeld goed geluid op. Ook aan het toetsenbord en de touchpad is niets veranderd. Het toetsenbord heeft een redelijke hoeveelheid travel en geeft duidelijk feedback. Rechtsboven zit de aan-uitknop, met geïntegreerde vingerafdrukscanner. De touchpad is lekker groot en werkt daardoor erg prettig.

Wat aansluitingen betreft is het een krappe bedoening bij de MacBook Air. Je krijgt een MagSafe3-aansluiting om de laptop op te laden en twee Thunderbolt 4-aansluitingen en rechts nog een jackaansluiting, en daar moet je het mee doen. Dat is al jaren zo bij de MacBook Air en is iets dat Apple waarschijnlijk ook niet zal aanpassen. Wil je graag een SD-kaartlezer of een HDMI-aansluiting? Dan zul je moeten nadenken over een MacBook Pro.

Toch is er wel iets veranderd aan die aansluitingen en dat heeft te maken met de M4-processor. Die chip maakt het mogelijk om twee externe beeldschermen en het interne scherm tegelijk te gebruiken. Bij de Air met M3-processor kon je ook twee externe beeldschermen gebruiken, maar alleen als je het laptopscherm dichtklapte. Bij de Air M2 en M1 kon je slechts één extern scherm gebruiken. De twee op de M4 aangesloten schermen mogen maximaal een 6k-resolutie bij 60Hz hebben.