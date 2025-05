Gerucht: Apple start eind 2025 met massaproductie 20,3"-foldable

Apple is naar verluidt van plan om eind 2025 te beginnen met de massaproductie van een vouwbaar apparaat van 20,3 inch. Dat beweert analist Jeff Pu. Het apparaat zou een hybride MacBook/iPad-ontwerp met twee schermen krijgen.

9to5Mac schrijft dat Apple volgens Pu zijn inspanningen op het gebied van vouwbare apparaten heeft versneld. Dat is niet vreemd, aangezien Apple naar verluidt extra mankracht op het vouwbare-iPhone-project heeft gezet. De massaproductie van de 20,3"-foldable zou door de extra inspanningen al eind 2025 van start gaan, waarna de massaproductie van de eerste vouwbare iPhone eind 2026 zou volgen. Apple richt zich volgens Pu met de komende foldables op de 'ultrahigh-end markt'.

Over het vouwbare 20,3"-apparaat en de iPhone-foldable gaan al langere tijd geruchten rond. Eerder zei analist Ming-Chi Kuo dat er in 2027 een MacBook met vouwbaar scherm verschijnt. Ook Bloomberg-journalist Mark Gurman schreef een paar jaar geleden al dat Apple een 'hybride van een MacBook en een iPad' in ontwikkeling heeft. Het apparaat zou geen fysiek toetsenbord en trackpad krijgen. Gebruikers kunnen in plaats daarvan een virtueel schermtoetsenbord gebruiken.

Apple zou daarnaast inmiddels al twee prototypes van de vouwbare iPhone geproduceerd hebben. Het gaat om een clamshelltoestel, oftewel een klaptelefoon die verticaal gevouwen kan worden. Naar verluidt is Apple van plan om de vouwbare iPhone uit te brengen in twee schermformaten: 7,9 en 8,3 inch. Eerdere geruchten stelden dat de massaproductie van de vouwbare iPhone in 2025 zou starten, volgens Pu gebeurt dit pas een jaar later.