Leakers delen details van Intel Ultra Core 200-cpu's en Z890-moederborden

Enkele leakers hebben details van de aankomende Intel Core Ultra 200-processorlijn gedeeld. Intel zou geen Core Ultra 3-processor in de pijplijn hebben en de Core Ultra 9 285 zou een boostclock van 5,5GHz krijgen. Intel Z890-moederborden zouden ondersteuning voor Thunderbolt 4 meekrijgen.

De bekende leaker Golden Pig Upgrade claimt volgens VideoCardz op Weibo dat de Intel Core Ultra 200-processorlijn minstens drie sku's bevat: een Core Ultra 5 245K, een Core Ultra 7 265K en een Core Ultra 9 285K. Intel zou geen Core Ultra 3-sku willen uitbrengen, maar zou in plaats daarvan plannen hebben om de huidige i3-chips van Intel Raptor Lake-generatie te blijven verkopen.

MebiuW deelde via Weibo ook details over de Core Ultra 9 285K. Die chip zou een boostklokfrequentie van ongeveer 5,5GHz meekrijgen. Als deze geruchten kloppen, zou de Core Ultra 9 285K een lagere boostklok hebben dan de 14th Gen i9-14900K. Die cpu kan namelijk een maximale boost van 6,0GHz aan.

De gpu's van Intel Core Ultra 200-chips krijgen maximaal 4 Xe-kernen. Dat is de helft minder dan de snelste Intel Core Ultra 9-cpu's voor laptops, die maximaal 8 Xe-rekenkernen kunnen bevatten. Sommige sku's uit de Core Ultra 200-lijn bevatten volgens Golden Pig Upgrade twee of drie Xe-rekenkernen. Die kernen zijn volgens de leaker gebaseerd op de Alchemist Xe-LPG-architectuur.

De Ultra Core 200-processors bevatten Lion Cove P-cores en Intel heeft het L2-cache van elk van de P-cores uitgebreid naar 3MB. De Skymont E-corecluster krijgt volgens leaker MebiuW op Weibo dan weer 3MB aan L3-cachegeheugen. Golden Pig Upgrade meldt ten slotte dat de aankomende Intel Z890-moederborden ondersteuning voor Thunderbolt 4 krijgen. Deze moederborden maken net als de Core Ultra 200-cpu's gebruik van de nieuwe socket 1851 en zijn volgens Wccftech op de Computex 2024-beurs te zien, die volgende maand in Taiwan plaatsvindt.

Het is niet de eerste keer dat de Intel Core Ultra 200-processorlijn in het nieuws komt. Golden Pig Upgrade deelde in april van dit jaar nog dat Intel de naam van de aankomende Arrow Lake-cpu's zou veranderen in Core Ultra 200. Met die stap volgt Intel de nieuwe naamgeving die het bedrijf onlangs introduceerde met Meteor Lake. Golden Pig Upgrade claimde toen ook dat Intel later dit jaar een refresh van zijn Raptor Lake-H-laptopprocessors wil introduceren. Deze chips zouden deel uitmaken van de Core 200H-serie.

Intel kondigde in juni vorig jaar al aan zijn processornaamgeving te veranderen. De Intel Core Ultra 200-processorlijn moet later dit jaar de veertiendegeneratie-Intel-chips vervangen. Het is nog niet duidelijk wanneer Intel de nieuwe cpu's op de markt gaat brengen.