Intel maakt specs en prijzen van i5-, i7- en i9-cpu's in 14e generatie bekend

Intel heeft de komst van de eerste zes desktopprocessors in de veertiende generatie Core aangekondigd. De Core i5 14600K, Core i7 14700K, Core i9 14900K en de igpu-loze F-versies van elk model komen dinsdagmiddag uit.

De veertiende generatie Core voor de desktop bestaat uit de zogenaamde Raptor Lake Refresh, oftewel een frisse lik verf voor de bestaande processors uit de dertiende generatie. Aan het gebruikte Intel 7-productieprocedé en de architectuur van de chips is dus niets veranderd. De prestatiewinst moet bij de Core i5- en i9-modellen primair komen van iets hogere kloksnelheden voor zowel de P- als de E-cores.

Uitzondering op die regel is de Core i7 14700K, die ten opzichte van zijn voorganger meer E-cores krijgt. Bij dat model is er één cluster van vier E-cores meer ingeschakeld dan bij de i7 13700K, wat ook tot toenames van de L2- en L3-caches leidt. De prestatiesprong van het i7-model kan daarom een stuk significanter uitpakken dan bij de andere twee cpu's.

Verder blijft er vooral veel hetzelfde. De i5 14600K, i7 14700K en i9 14900K passen in dezelfde socket 1700 als hun voorgangers, inclusief borden die nog DDR4-slots hebben en werken met de bestaande chipsets. De hogere officiële geheugensnelheid waarover geruchten rondgingen, wordt niet bewaarheid; die is bij de nieuwe generatie nog altijd DDR5-5600. In de praktijk zijn door middel van overklokken doorgaans veel hogere geheugensnelheden mogelijk.

In vergelijking met de adviesprijzen van de vorige generatie zijn de nieuwe cpu's goedkoper, maar de chips uit de dertiende generatie zijn sinds hun introductie aanzienlijk in prijs gedaald. In de praktijk zal de nieuwe generatie daardoor wat duurder zijn dan de bestaande, in elk geval in het begin.

De eerste zes desktopprocessors in Intels veertiende generatie Core zijn vanaf dinsdag 17 oktober om 15.00 uur verkrijgbaar. Op dat moment worden ook de reviews van de nieuwe cpu's gepubliceerd.