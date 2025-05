Intel maakt weer kwartaalwinst, maar nog altijd 71 procent minder dan in 2022

Intel heeft het afgelopen kwartaal opnieuw winst gemaakt. De chipgigant meldde het afgelopen jaar meermaals een verlies vanwege de teruglopende vraag naar pc's. De kwartaalwinst ligt echter nog altijd 71 procent lager dan een jaar geleden.

Intel boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 297 miljoen dollar, waar de winst over dezelfde periode vorig jaar 1,02 miljard dollar bedroeg. Het bedrijf maakt daarmee voor het tweede kwartaal op rij winst na een reeks van verliezen door de terugvallende pc-markt. Intel meldt dat de omzet uit laptop- en pc-chips nog altijd 3 procent lager was dan een jaar geleden. Ook de omzet uit datacenter- en AI-chips daalde ten opzichte van 2022. De totale omzet bedroeg 14,2 miljard dollar, 8 procent minder dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De omzet en winst vielen hoger uit dan het bedrijf eerder verwachtte.

Intel meldt ook dat zijn Intel Foundry Services, de nieuwe bedrijfstak waarmee het chips voor externe partijen produceert, een aanzienlijk hogere omzet behaalde dan vorig jaar. De productietak van het bedrijf behaalde vorig kwartaal een omzet van 311 miljoen dollar, 299 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. De omzet uit IFS kwam vorig kwartaal neer op 2,1 procent van Intels totaalomzet.

De fabrikant benadrukt verder dat zijn technologieroadmap op schema ligt. Intel begon onlangs met productie op zijn Intel 4-procedé, waarmee het bedrijf voor het eerst euv-lithografie toepast. Volgend jaar begint de productie van Intel 18A, de geavanceerdste node op Intels openbare roadmap. Volgens de chipmaker is er al 'een grote klant' die bij release chips op die node gaat produceren en die een vooruitbetaling heeft gedaan. Intel zegt niet om welke klant het gaat. De chipmaker sloot eerder overeenkomsten met verschillende bedrijven, waaronder Qualcomm, Amazon en MediaTek.

Intel zegt verder dat het de productie van Arm-chips ziet als een groeimogelijkheid voor zijn IFS-tak. Het bedrijf gaat ook in op geruchten van persbureau Reuters dat Nvidia en AMD werken aan Arm-cpu's voor de pc-markt. "Arm en Windows-clientalternatieven spelen over het algemeen vrij onbelangrijke rollen in de pc-business", zei ceo Pat Gelsinger volgens CNBC tegen journalisten en analisten. "We nemen alle concurrentie serieus, maar met de geschiedenis als onze gids denk ik niet dat we deze zien als potentieel heel groot."