Intel krijgt nieuwe EU-boete van 376 miljoen euro om benadelen van AMD voor 2009

De Europese Commissie heeft Intel opnieuw beboet om een machtsmisbruikzaak uit 2009. Intel betaalde pc-verkopers destijds om alleen computers met Intels x86-processors te verkopen en dus niet pc's met AMD-cpu's te verkopen. Een Europees Hof vernietigde eerder een boete hierom.

Intel betaalde voor 2009 het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn als zij alleen computers met x86-processors van Intel zouden verkopen, dus niet pc's met AMD-cpu's. Hiermee wilde Intel de verkoopkanalen van AMD beperken en zo zelf meer cpu's verkopen. Dit was tegen EU-wetgeving, schrijft de Commissie, waarvoor het bedrijf een boete van 376,36 miljoen euro krijgt.

De nieuwe boete is een volgende stap in deze zaak, die sinds 2009 loopt. In dat jaar gaf de Commissie Intel een boete van 1,06 miljard euro, onder meer vanwege het betalen van pc-verkopers om alleen pc's met Intels cpu's te verkopen. Intel kreeg die boete echter ook omdat het bedrijf kortingen zou hebben gegeven aan Dell, Lenovo, HP en NEC als zij een groot deel of al hun x86-cpu's bij Intel zouden kopen.

Begin vorig jaar vernietigde het Europees Hof van Justitie deze boete, omdat het onderzoek naar de kortingen aan Dell, Lenovo, HP en NEC niet zou deugen. Het Hof vond een boete om de betalingen aan MediaMarkts moederbedrijf terecht, maar kon hier zelf geen boetebedrag voor bepalen. Daarom werd de volledige boete destijds vernietigd.

De boete die de Commissie vrijdag heeft aangekondigd, is dan ook alleen gebaseerd op die betalingen aan MediaMarkts moederbedrijf. Naast deze nieuwe boete is de Commissie ook in beroep gegaan tegen het oordeel van het Hof.