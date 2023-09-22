Intel krijgt nieuwe EU-boete van 376 miljoen euro om benadelen van AMD voor 2009

De Europese Commissie heeft Intel opnieuw beboet om een machtsmisbruikzaak uit 2009. Intel betaalde pc-verkopers destijds om alleen computers met Intels x86-processors te verkopen en dus niet pc's met AMD-cpu's te verkopen. Een Europees Hof vernietigde eerder een boete hierom.

Intel betaalde voor 2009 het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn als zij alleen computers met x86-processors van Intel zouden verkopen, dus niet pc's met AMD-cpu's. Hiermee wilde Intel de verkoopkanalen van AMD beperken en zo zelf meer cpu's verkopen. Dit was tegen EU-wetgeving, schrijft de Commissie, waarvoor het bedrijf een boete van 376,36 miljoen euro krijgt.

De nieuwe boete is een volgende stap in deze zaak, die sinds 2009 loopt. In dat jaar gaf de Commissie Intel een boete van 1,06 miljard euro, onder meer vanwege het betalen van pc-verkopers om alleen pc's met Intels cpu's te verkopen. Intel kreeg die boete echter ook omdat het bedrijf kortingen zou hebben gegeven aan Dell, Lenovo, HP en NEC als zij een groot deel of al hun x86-cpu's bij Intel zouden kopen.

Begin vorig jaar vernietigde het Europees Hof van Justitie deze boete, omdat het onderzoek naar de kortingen aan Dell, Lenovo, HP en NEC niet zou deugen. Het Hof vond een boete om de betalingen aan MediaMarkts moederbedrijf terecht, maar kon hier zelf geen boetebedrag voor bepalen. Daarom werd de volledige boete destijds vernietigd.

De boete die de Commissie vrijdag heeft aangekondigd, is dan ook alleen gebaseerd op die betalingen aan MediaMarkts moederbedrijf. Naast deze nieuwe boete is de Commissie ook in beroep gegaan tegen het oordeel van het Hof.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 13:41 66

22-09-2023 • 13:41

66

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Reacties (66)

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batteries4ever 22 september 2023 13:50
Tja, en hierdoor komt de rechtsstaat zelf in het geding: door de enorme traagheid van het rechtssysteem wordt dit soort witteboordencriminaliteit simpelweg veel te laat beboet om nog effect te hebben: AMD had nu al lang en breed failliet kunnen zijn - dan helpen boetes richting Intel ook niet meer.
Sharky @batteries4ever22 september 2023 13:53
Straffen wordt gedaan vanwege vergelding, afschrikking en voorkomen dat de dader het nogmaals doet. Het is inderdaad te laat, maar het zorgt er wel voor (hoop ik) dat Intel of andere bedrijven dit niet vaker doen.
White Feather @Sharky22 september 2023 14:06
Pff, miljarden verdienen door je marktpositie als bijna-monopolist te misbruiken en dan 14 jaar na dat 376 miljoen moeten betalen is nu niet echt afschrikwekkend.
ikt @White Feather22 september 2023 15:19
Het is erger, de initiële boete opgelegd in 2009 is voor het handelen in (voor) 2001.
Met het voorlopige besluit nadert de ontknoping van een al acht jaar voortslepende zaak, die door AMD aanhangig werd gemaakt. Dat bedrijf diende in 2001 een klacht in omdat Intel geld betaalde aan computerleveranciers en -bouwers als die geen systemen met AMD-cpu's zouden leveren.
Dit zaakje duurt 22 jaar en als er weer voor hoger beroep wordt gekozen - wat aannemelijk is gezien Intel makkelijk een legertje advocaten kan financieren, komen er nog weer een hoop jaren bovenop.
hikashuri @ikt23 september 2023 01:55
Intel heeft meer dan $180 miljard dollar in assets, waarvan $90 miljard dollar in liquide dat ze snel kunnen verhandelen, zo een boete zal even pijn doen, maar vooraleer dat ze het moeten betalen hebben ze de boete al lang terugverdiend.
Linke-soep @White Feather22 september 2023 15:15
Dat inderdaad, dit bedrag is lachwekkend, het gaat notabene om 2009. Het bedrijf heeft gemiddeld per jaar over al die jaren tussen de 50 en 80 miljard winst gedraaid. Ze hebben een potje voor deze boetes. Dit is zeg maar een keer lunch geld wat ze als boete geven. Hier leert intel niets van behalve dat het loont. De schade voor AMD is veel groter.
soulcrusher @timoootjex22 september 2023 15:59
De brutowinst varieert tussen 20 miljard en 45 miljard en niet zoals jij zegt.
Oh ja, dat maakt natuurlijk een bak van verschil in deze kwestie, die arme Intel ;)
grrfield @soulcrusher22 september 2023 17:03
Dat maakt wel degelijk een bak verschil
dasiro @grrfield22 september 2023 18:02
nee, zelfs al hadden ze verlies en/of geen omzet gemaakt, dan nog is dat geen maatstaf voor berokkende schade. Simpel voorbeeld: als je door de lokale maffia afgedreigd wordt om geen AMD meer te verkopen en je blijft evenveel of minder Intel verkopen (omdat klanten niet meer in je winkel met maffioso willen komen), dan is het nog altijd gedorven omzet voor AMD.
[Remmes] @grrfield22 september 2023 17:17
376 miljoen tov 20-45 of 50-80 miljard maakt natuurlijk geen ene drol uit. Wel is het onderscheid tussen winst en omzet goed om te weten.
Aldy @White Feather23 september 2023 14:07
Ik denk dat het vrijdag in de directiekamer van Intel een vrolijke sfeer was en er zal ongetwijfeld minimaal één keer extra geproost zijn.
aminam @Sharky22 september 2023 14:10
Dat lijkt anders niet te werken, nvidia heeft met hun "geforce partner program" dit trucje proberen te herhalen. Ook weer ten nadele van de directe concurente en de consument op lange termijn. De boete is veel te laag en veel te laat, een falen van de rechtstaat als je het mij vraagt.
ikt @Sharky22 september 2023 15:07
Nouja, nu geef je juist het signaal dat dit soort gedrag prima af te kopen is voor 376 miljoen euro. Vergeet niet dat dit stemt uit 2001!!!

Dit is niet eens veel te laat - dit is haast aan het verjaren. Als het zo heen en weer door blijft etteren zitten we al op quantum supercomputers in je broekzak op Alpha Centauri voordat het bedrijf een definitieve boete krijgt van 50000 Martiaanse Guldens ofzo.
graey @Sharky22 september 2023 15:45
Genoegdoening is ook echt wel een belangrijk onderdeel, maar daarvoor is tijdigheid wel nogal een ding.
Neckreth @Sharky22 september 2023 14:14
Nee hoor, het is gewoon ingecalculeerd risico. Net volgens de logica 'je mag te hard rijden, het kost dan gewoon premium'.
Janusch @Neckreth22 september 2023 15:21
Precies dat. Er zijn mensen die precies onder de grens blijven van rijbewijs kwijt raken. En dan ingecalculeerd te hard rijden.

Bespaart op jaarbasis X aantal minuten / uren. En voor sommigen is tijd een hoop geld.
Jonathan-458 @Neckreth22 september 2023 15:26
Exact dit, Intel heeft naar aanvang van deze stunt jaren lang de markt gedomineerd en de concurrentie zwaar belemmerd en enorme winsten behaald.

Intel en andere bedrijven zullen dus niet eens één keer nadenken om dit niet te doen.


Ik ben van mening dat deze boete zelfs dit gedrag stimuleert. Het levert flink meer op dan dat het ze kost, als bedrijf zou je bijna gek zijn als je het niet doet.
_Pussycat_ @hikashuri23 september 2023 07:48
De Athlon-CPUs waren destijds duidelijk beter dan Intel, en toch werden ze nauwelijks verkocht.
mensen dat niet eens wisten hoe ze een computer chip moesten maken
"Mensen DIE" niet eens wisten, niet "mensen dat". Ook een beetje vreemd dat ze niet wisten hoe dat ging, maar het wel deden.... misschien konden ze het eigenlijk toch wel.
Countess
@hikashuri23 september 2023 11:49
de CEO wist niet wat te doen, en hun CFO kon geen budgetten beheren
Alsof jij het beter zou doen in een markt waar de dominante speler jouw het leven al bijna 2 decennia onmogelijk maakt.

[Reactie gewijzigd door Countess op 24 juli 2024 20:18]

meathome @Sharky22 september 2023 15:20
afschrikking en voorkomen
Zolang de boete een fractie is van wat er verdiend wordt door de directie en aandeelhouders lijkt het niet erg afschrikkend te werken.

Dit gaat dan over bedrijven die het al geregeld hebben voor de rechtzaak, dus dat is de grijze zone.
het bedrijf/de directie is bewijsbaar fout/crimineel/sponsor van terrorisme, maar die kunnen dat jaren rekken en er veel geld tegenaan smijten, dus geef de staat een deel en de rechtstaat praat er niet over.
kan de directie, na het aftikken van een paar %, sorry zeggen en lekker doorgaan waar het mee bezig is.
kan de overheid afzien van 20 jaar procederen zoals bij Intel.


https://www.icij.org/inve...ffenders-are-on-the-rise/

het artikel eindigt met de top 7 van bedrijven die schikken voor hetzelfde vergrijp binnen de 'voorwaardelijke strafperiode' ipv dat directie juridisch verantwoordelijk wordt gehouden en het bedrijf een meervoud van de gemaakte winst moet afstaan als boete.

[Reactie gewijzigd door meathome op 24 juli 2024 20:18]

MicaLovesKPOP @Sharky25 september 2023 11:40
Het probleem is dat zo'n zet niet gewoon een jaartje extra omzet betekent. Een groter marktaandeel heeft namelijk met name een positief effect op de toekomst. Het is geheel mogelijk dat ze die hele boete er al lang mee terugverdiend hebben, en nog steeds van deze zet blijven profiteren. Dat laatste is zelfs zeer waarschijnlijk.
Maurits van Baerle
@batteries4ever22 september 2023 14:25
Ik weet niet of de rechtstaat zoveel beter zou functioneren als we iedere vorm van beroep op een eerdere veroordeling af zouden schaffen.
batteries4ever @Maurits van Baerle22 september 2023 16:38
Stukje met je eens, anderzijds als je nu ziet dat op het eerste level verloren wordt, in hoger beroep weer verloren, in nog hoger beroep weer gewonnen bij het hooggerechtshof wordt terugverwezen wegens vormfout o.i.d. kan je ook rechter worden met een dobbelsteen. En als je dan ziet dat juist grote firma's smerige trucs uithalen wel wetend dat de verdediging voor kleinere bedrijven te duur/te laat is kan je je afvragen of de rechtsspraak niet voornamelijk de rijken/groten/machtigen dient...
Ik zie ook geen directe verbeteringsmogelijkheden, heb ook simpelweg te weinig verstand van recht, maar wellicht zou een tijdslimiet of zo of een beperkter aantal lagen al met al voor een efficiëntere rechtsgang zorgen. Dit is een zaak van 14 jaar terug - zo ongeveer de late Middeleeuwen in de computerwwereld!
hikashuri @batteries4ever23 september 2023 02:12
Indien een groot bedrijf, een klein bedrijf aanklaagt, dan kan de rechtbank het rijk bedrijf verplichten om de kosten van een evenredige verdediging te voorzien (wilt zeggen dat als de aanklager $10 miljoen erin smijt, de verdediger ook toegang moet hebben tot $10 miljoen voor zijn eigen verdediging).

En dan de typische de verliezer moet alle kosten dragen, tenzij anders overeengekomen in een settlement.
Stijnvi @batteries4ever22 september 2023 15:31
Dit is simpelweg de tijd die nodig voor gedegen onderzoek en meerdere beroepszaken.
Als ik vandaag zeg dat jij iemand vermoordt hebt wordt jij ook niet blij als de politie jou morgen oppakt, jij maandag voor de rechter komt, je levenslang krijgt, direct naar de gevangenis wordt vervoerd, en je nooit meer in beroep kan gaan.

Bovendien hebben deze boetes niet tot doel om een benadeelde partij te 'helpen'. Het doel is dat de overtreding in eerste instantie nooit wordt begaan.

Overigens kan een benadeeld bedrijf ook gewoon een schadeclaim indienen voor alle schade die voortkomt uit overtredingen van de antitrust wetgeving van de EU.
batteries4ever @Stijnvi22 september 2023 16:39
Als ze dan nog bestaan... Maken meer lagen beter recht, of helpt de uitstel partijen weg te komen met smerige trucs?
Niosus @Stijnvi22 september 2023 20:32
Er is een verschil tussen genoeg tijd te nemen voor het onderzoek, en na 14 jaar er nog niet uit zijn.

Dat het een jaar, 2 jaar, misschien zelfs 5 jaar duurt... Oké. Maar 14 jaar gaat er echt over. We zitten hier ook als belastingsbetaler die hele tijd juristen, advocaten en rechters te betalen die hun tijd hierop aan het verdoen zijn.

Dit moet gewoon efficiënter kunnen. Als de straf pas, en ook maar misschien, 15 jaar later volgt, dan schrikt dit ook niet af. Want management heeft rustig de tijd om een mooie loopbaan te doen voor ze naar andere oorden springen, en investeerders kunnen rustig nog al die tijd winst maken met het monopolie dat ze in de hand hebben gewerkt.
Remzi1993 @batteries4ever22 september 2023 20:15
Inderdaad en met de inflatie is die boete eigenlijk al voor de helft minder geworden. Vorige jaar hadden we volgens het CBS 18% inflatie. En dan "normale" inflatie van 2% elke jar daarvoor dan is die boete echt enorm minder geworden. En wat nog erger is dan men boetes ook van de belasting kan aftrekken (wat eigenlijk niet zou moeten kunnen). De grote bedrijven betalen eigenlijk hierdoor geen cent, want het wordt toch van de belastingen afgetrokken enz..
Astennu
22 september 2023 13:49
To little to late. Gelukkig is AMD er zelf weet bovenop gekomen maar in die tijd stond het bedrijf op het randje. Het is dat Intel veel fouten in de executie gemaakt heeft waardoor producten te laat kwamen en amd de kans had de prestatie kroon te pakken. Maar het had heel anders kunnen lopen en dan hadden we met een grotere monopolie in cpu en gpu land gezeten. Zelfs met al. Dit geld heeft AMD nog steeds moeite om met nVidia te concureren.

Die oneerlijke concurrentie uit de tijd van de K7 en K8 heeft in die jaren grote gevolgen voor het bedrijf gehad.
qithoro @Astennu22 september 2023 13:59
De schade is denk ik veel groter. Die boete is gewoon wisselgeld voor Intel als je kijkt wat hun omzet en winst is. De boete is waarschijnlijk al ingecalculeerd.
Astennu
@qithoro22 september 2023 14:07
Dat is ook wat ik probeer te zeggen. Dit zijn maar kleine bedragen voor Intel. Toen de tijd betaalde ze al meer aan bedrijven als Dell voor de exclusiviteit. Daardoor had intel jaren lang een veel betere Naam bij het publiek mensen wisten dat ze een Pentium moesten kopen. Als je het over AMD en Athlon had kenden de meeste mensen dat niet. Maar goed bij de mediamarkt kon je ook niets anders kopen.

Intel is bij OEM nog steeds heel populair maar in DIY is AMD nu wel helemaal doorgebroken. Het is voor de markt wel beter dat AMD een sterkere speler is geworden. Sinds Ryzen is er tenminste weer veel vooruitgang qua CPU performance. Vanaf Sandy Bridge (intel 2000 serie) tm de Skylake (7000 serie) was er relatief weinig vooruitgang. Allemaal 4c 8t cpu's als top model en dan net wat hogere IPC. Meer was ook nog niet nodig want er was geen concurrentie.

Daar na is het aardig los gegaan kregen we veel meer cores en afgelopen jaren ook grotere IPC verbeteringen aan beide kanten.
qithoro @Astennu22 september 2023 14:16
Vroeger zou ik idd een laptop kopen met intel processor. Nu heb ik voor beide dochters een laptop met AMD Ryzen gekocht.
Er komen de laatste tijd idd veel modellen uit en het ziet eruit alsof Intel de schade aan het inhalen is. Als leek ben je soms overgeleverd aan een verkoper die kijkt wat hem het meeste oplevert. Ik moet eerlijk zeggen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet.
OruBLMsFrl @qithoro22 september 2023 14:29
De Tweakers Best Buy Guides zijn gelukkig redelijk toegankelijk. Toegegeven wel: ander publiek dan die even binnenlopen bij de Mediamarkt voor een laptopje.
sdk1985
@Astennu22 september 2023 16:14
Monopolie misbruik is natuurlijk nooit goed. Maar het is niet eens de directe aanleiding voor de problemen bij AMD. AMD diende namelijk in 2001 de klacht in. Vervolgens heeft AMD in 2006 voor 5.4 miljard Ati Radeon overgenomen; nieuws: AMD neemt ATi over voor 5,4 miljard dollar. Dus ondanks de moeilijke marktomstandigheden die Intel veroorzaakte had AMD ruim voldoende middelen om te investeren in een toekomst.

Die toekomst bleek echter een foute gok. Binnen een jaar bleek dat ze 1.4 miljard te veel hadden betaald en Ati hooguit 4 miljard waard was; nieuws: AMD moet grote afschrijving doen op ATi. Gevolg van deze overname was een focus op APU. Nadeel van de APU was dat het stuk van de processor dat werd ingezet voor rekenkracht kleiner werd en dus waren ze wat zwakker dan Intel. De klanten zaten hier tegen verwachting in niet op te wachten. In plaats van een hogere prijs per APU resulteerde dit in een veel lagere ASP (average selling price). Intel heeft dit ook geprobeerd met Broadwell en ook dat werd een grote flop.

Door die lage ASP kwam AMD in een situatie terecht waarbij hun processoren zowel duurder waren om te produceren als voor een lagere prijs verkocht werden. Daar hield het niet op. Het geld begon op te raken, de Radeon tak bleek eigenlijk geen winst te maken. Dus er moest er elk jaar gesneden worden in het R&D budget van het gehele bedrijf. Tegelijkertijd besloot de top van AMD dat de pc markt alleen nog maar kleiner worden. De focus op high performance en gaming verdween en dit gaf Intel en Nvidia vrij spel. Pas met de komst van Raja Koduri in 2013, die door VR gaming een toekomst in gaming zag, kwam er een omslag in denken en was er weer ruimte voor pc gaming producten. Waaronder dus ook Ryzen. Hierna is Lisa Sue in 2014 aangesteld om deze nieuwe richting in goede banen te leiden.

Eind van de dag zie je dat het op dit moment vooral Ryzen en Epyc is waarmee AMD succesvol is. De processoren zonder grafisch deel dragen het bedrijf. Dit is hét bewijs dat de APU strategie verkeerd was. Had AMD de 5.4 miljard eerder geïnvesteerd in een product als Ryzen en Epyc dan had het bedrijf er veel eerder goed voorgestaan. Zeker in combinatie met de enorme problemen waar Intel de afgelopen jaren tegenaan is gelopen had AMD best wel eens marktleider kunnen worden. Maar dat stukje zit hem in de besteding van de 5.4 miljard in een richting die vooral veel geld heeft gekost.

Overigens wellicht een leuk weetje; AMD is ooit begonnen als productiepartner van Intel. Vervolgens bleek hun processor op 40 Mhz te kunnen lopen terwijl Intel op 33 Mhz bleef hangen. AMD is daarna, na wat rechtzaken, eigen processoren gaan ontwerpen. Zo werd de leverancier de voornaamste concurrent van Intel.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 24 juli 2024 20:18]

Countess
@sdk198523 september 2023 12:03
ja 1.4 miljard te veel betaald voor ATI. Maar dat had slechts een jaar omzet moeten zijn als ze de athlonXP gewoon normaal hadden kunnen verkopen, en was een schijntje geweest voor ze als ze wel hun 2de fab wel hadden kunnen bouwen en veel meer athlon64's konden verkopen. Maar ze kregen de financiering niet op tijd rond want investeerders vreesde voor het OEM monopoly van intel.

De ATI aankoop was gewoon niet door oorzaak van AMD's problemen. Die problemen begonnen namelijk al veel en veel eerder.

ja later waren de APU's uiteindelijk te duur en om te maken en presteerde niet genoeg, maar ze zouden goed zijn geweest voor laptops, maar omdat AMD, door intel, hun 2de fab niet op tijd af had, daarom de investeringen in nieuwe nodes ook niet kon bijhouden liepen ze te ver achter daar waardoor het verbruik te hoog was.

[Reactie gewijzigd door Countess op 24 juli 2024 20:18]

sdk1985
@Countess24 september 2023 18:43
Mja 1.4 miljard omzet zonder significate winst schiet natuurlijk ook niet op. Overigens is er uiteindelijk 2.65 miljard afgeschreven op de aankoop van 5.4 miljard. Ook hebben ze destijds voor een prikkie (65 miljoen) Imageon (Adreno, onderdeel van de Snapdragon SoC) aan Qualcom verkocht. Er werden simpelweg vreemde beslissingen genomen. Er werd gegokt en helaas verloren.

Techspot heeft nog wel een aardige samenvatting geschreven: https://www.techspot.com/...md-rise-fall-renaissance/

Ook Arstechnica heeft een aardige samenvatting geschreven:
https://arstechnica.com/i...derdog-stuck-it-to-intel/
https://arstechnica.com/i...n-to-the-deepest-valleys/


Er is ook nog ergens een publicatie waarin wordt beschreven hoe intern men niet door had dat AMD uberhaupt een superieur product aan Intel had. Er is héél veel mis gegaan, maar gelukkig gaat het tegenwoordig een stuk beter.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 24 juli 2024 20:18]

hikashuri @Astennu23 september 2023 02:17
Vooral het mismanagement van AMD is de reden waarom ze het slecht deden, geen goede producten, geen toekomst visie, en geen echte sturing in het bedrijf van punt a naar b.

Intel had waarschijnlijk niet hoeven te manipuleren want AMD was koning om elke foute beslissing te nemen die ze mogelijks konden nemen.
DohnJoe @hikashuri23 september 2023 10:56
Sorry maar wát een geklets zeg.

Als AMD geen bedreiging vormde, waarom was maakte Intel zich dan schuldig aan deze praktijken?

Ik weet niet waar jij je informatie vandaan haalt maar toen dit speelde bakte juist Intel er weinig van met hun Netburst architectuur en was het AMD die de betere CPUs maakte. Dat is waarom Intel moest terugvallen op dit soort tactieken, tot ze hun veel betere Core architectuur klaar hadden.
eesiediesie @DohnJoe24 september 2023 09:21
Ik was destijds maar al te blij dat ik mijn P4 Northwood buitenkegelde voor
een AMD Athlon 64 3000+ (Venice).
Countess
@hikashuri23 september 2023 11:54
Intel had waarschijnlijk niet hoeven te manipuleren want AMD was koning om elke foute beslissing te nemen die ze mogelijks konden nemen.
je bedoelt beslissing ingegeven door wanhoop want ze konden geen kant op door intel ondanks dat ze veel van de tijd gewoon betere of minimaal net zo'n goede production hadden als intel, de athlonXP's en atlon64's waren gewoon hele goede producten. maar toch konden ze ze niet verkopen want intel, hadden ze niet genoeg productie capaciteit want intel, en hadden ze geen vertrouwen van investeerders want intels monopoly.
sdk1985
@Countess24 september 2023 18:50
AMD zelf:
"The trouble in the entire economic model was that AMD did not have enough capital to be able to fund fabs the way they were funding fabs," Raza said. "The point at which I had my final conflict was that [Sanders] started the process of building a new fab with borrowed money prematurely. We didn't need a fab for at least another year. If we had done it a year later, we would have accumulated enough profits to afford the fab in Germany. He laid the foundation for a fundamentally inefficient capital structure that AMD never recovered from. I told him: don't do it. I put the [purchase orders] on hold. He didn't tell me and accelerated the entire process."
Daar komt ook deze uitspraak vandaan:
Both Raza and Barton recalled, independently of one another, one of Sanders' mantras: "Real men have fabs." Raza called this comment "simultaneously a sexist remark and the most stupid thing you can say," and he saw the fab decision as one of Sanders' "significant acts of irresponsibility." After he quit, Raza never spoke to Sanders again.
Raza is de man achter K6 en K7.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 24 juli 2024 20:18]

Astennu
@hikashuri23 september 2023 17:05
Je moet wel geld hebben om goede producten te ontwikkelen en dat hadden ze niet omdat ze door oa de oneerlijke concurrentie van Intel minder binnen kregen.

Ze hadden vast dingen beter kunnen doen en ja Bulldozer deed niet wat het moest doen maar juist door het gebrek aan geld konden ze niet even met iets anders op de proppen komen.
krflyer 22 september 2023 13:46
Niet dat ik ging shoppen voor een kant en klare pc bij Mediamarkt, maar dit is goed. Wat ik mis is een boete voor Saturn / Mediamarkt zelft. Of heb ik iets gemist?
Tomatoman @krflyer22 september 2023 13:53
Mediamarkt en Saturn hebben geen mededingingsregels overtreden, dus is er geen sprake van een eventuele straf.
krflyer @Tomatoman22 september 2023 14:24
De vraag is niet of er sprake is van een straf maar of er sprake is van een overtreding.

Denk jij dat Saturn onderhandelaars niet hebben gezegd: wat levert het voor ons op? Meer korting, korte aanvoerlijnen, betere ondersteuning enz, dus waarmee ze de concurrentie voor kunnen zijn? Of denk je dat Saturn niet ook AMD had willen aanbieden? Ik heb zelf al sinds 2006 geen Intel meer gekocht, maar iedere keer, na onderzoek bewust voor AMD gekozen. Met samenwerking met Intel, viel voor mij Mediamarkt dus af. Dat doe je toch niet tenzij er ook voordelen zijn voor je. Daarmee heeft Saturn met Intel samengezworen en ze moeten hebben geweten dat het tegen de regels is. Saturn is een Duits bedrijf en ze weten vast heel goed wat de EU regels zijn.
dez11de @krflyer22 september 2023 15:58
De vraag is niet of er sprake is van een straf maar of er sprake is van een overtreding.
Wat ik mis is een boete voor Saturn / Mediamarkt zelft. Of heb ik iets gemist?
Heel letterlijk genomen is de vraag die je zelf stelt of je iets hebt gemist.

Vrij geïnterpreteerd is je vraag of er sprake is van straf voor Saturn/Mediamarkt.
Nee dus.
Somoghi @dez11de23 september 2023 08:49
Zijn veronderstelling lijkt een beetje op de vraag of heling strafbaar is, zonder heler geen economisch motief voor diefstal. Mede hierom zal heling strafbaar zijn (eigen interpretatie).

Ik snap zijn punt volledig, als beide zijden van de "actie" ontmoedigd worden is de ontvangende partij de volgende keer misschien eerder geneigd "nee, laat maar, is tegen de wet" te zeggen.

In een utopische wereld komt het niet voor, goed dat het bestraft wordt, beter zou zijn dat men elkaar verbetert.

/somoghi keeps on dreaming
Maxxilopez 22 september 2023 14:08
Ik zou iedereen aanraden deze youtube video kijken. dit vat heel intel samen en het is zeer terecht dat ze deze boeten krijgen wat nog veel te weinig is.

https://www.youtube.com/w...yxG0k&ab_channel=AdoredTV
versicolor @Maxxilopez22 september 2023 18:57
Doe dan meteen even die over nvidia er ook bij. ook zo`n bedrijf met de zelfde instelling als intel.

https://www.youtube.com/watch?v=H0L3OTZ13Os
Gamebuster 22 september 2023 14:30
Sinds 2009 gaande! Zo dan, lekker op tijd.
Deux 22 september 2023 14:39
Is er een reactie van AMD op deze ontwikkeling?
Chochomel 22 september 2023 16:46
Wow...ik ben heel blij dat AMD er nu nog is in ieder geval.

Nu nog is die intel bezetting nog heel sterk. De 'ja je hebt echt een i7 nodig' en 'amd is langzamer'. Ik moet ook terugdenken aan secretshopper van Linus...
Moonspring 22 september 2023 17:16
Ik heb er veel te weinig kennis van en het zal allemaal wel terecht zijn, maar volgens mij is de motivatie hier toch voor een groot deel om al die advocaten lekker aan het werk te houden. Nog maar eens overnieuw, een klein gedeelte, een andere boete, elke maand 10 advocaten met 10.000 euro netto op de rekening.
PP_Sound @Moonspring22 september 2023 22:04
De enigen die iets opschieten met deze eindeloos voortslepende zaak zijn het leger juristen en adviseurs die hier inderdaad een goed belegde boterham aan overhouden al jarenlang.
LieveGeit 22 september 2023 18:24
Zou mij niks verbazen als Intel niet alleen de PC fabrikanten omkoopt, maar daarnaast ook EU leden in het Hof. Het is al eerder gebleken dat de EU corrupt is (zie bv. Qatargate). Of er worden de beste advocaten ter wereld gebruikt om het Hof te overtuigen dat de data onjuist is. Terwijl er gewoon overduidelijk sprake is van omkoping. Gelukkig is de Commissie in beroep gegaan tegen annulering van de boete.

Bij Dell.nl hebben alle Vostro, Inspiron en XPS PC's een Intel CPU. Er zijn alleen wat Alienware desktops met AMD. Ik zie bij de genoemde fabrikanten geen Acer maar als men nu kijkt naar de Acer Predator Orion 5000/7000 bijvoorbeeld ziet men alleen maar Intel Core i7 en i9 en geen enkele AMD Ryzen processor.

Oftewel, de omkoping is (waarschijnlijk) nog steeds gaande te 2023 bij sommige fabrikanten. Bij HP OMEN en Lenovo Legion desktops daarentegen zie ik zowel AMD als Intel CPU's.
Roel1966 22 september 2023 21:20
Vind er toch wel een verschil erin zitten wanneer een fabrikant korting bied of dat een fabrikant andere bedrijven geld bied. Korting bieden vind ik dan nog tot daar aantoe mits dit dan binnen redelijke grenzen blijft. In die zin dat b.v. AMD dan ook een gelijke redelijke korting zou kunnen aanbieden.

Vooral het 2de, bedrijven geld aanbieden vind ik eigenlijk een pure vorm van omkopen en dit wel streng beboet moet worden. En ergens denk ik ook nog van is Intel nu werkelijk zo wanhopig geworden dat ze zich verlagen tot dit soort praktijken.
Countess
@Roel196623 september 2023 12:23
Korting bieden vind ik dan nog tot daar aantoe
Het was alleen veel geniepiger als dat.
intel gaf iedere OEM 'korting' (gewoon de normale prijs), maar als je meer AMD verkocht ging je korting omlaag (ze verwoorde dat anders natuurlijk maar daar kwam het op neer) en dus werd je als OEM duurder als alle andere OEM en kon je niet meer concurreren. Alle OEM's hadden intel korting nodig dus.

En door AMD's beperkte productie capaciteit konden OEM's ook niet volledig over gaan op AMD, zelfs toen AMD met de athlon64 een veel beter product had als intel. en de reden voor de beperkte capaciteit was intel's OEM monopoly wat investeerders weg hield bij AMD. Het OEM monopoly hield zichzelf in stand dus.

intel had alle OEM's dus bij de ballen. ze konden niks.

[Reactie gewijzigd door Countess op 24 juli 2024 20:18]

Roel1966 @Countess23 september 2023 18:04
intel had alle OEM's dus bij de ballen. ze konden niks.
Duidelijk, ja zeker geen fraaie manier van handel doen.

Helaas heb ik er zelf dan wel aan meegewerkt om Intel te steunen omdat ik dan een Intel cpu gebruik maar dat ging op dat moment niet anders. Op dat moment waren de prijzen van AMD een stuk hoger dus het was meer een kwestie van budget dan specifiek de keuze voor Intel.

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