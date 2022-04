Europese Commissie gaat in beroep voor miljardenboete Intel voor benadelen AMD

De Europese Commissie gaat in beroep tegen de uitspraak van het Europese Hof Van Justitie, die eerder dit jaar de miljardenboete voor Intel nietig verklaarde. De EC legde deze boete in 2009 op omdat Intel misbruik zou hebben gemaakt van zijn macht op de x86-cpu-markt.

De Europese Commissie legde Intel een boete op omdat dat bedrijf een oneerlijk voordeel ten opzichte van concurrent AMD benutte. Intel zou computerfabrikanten als Dell, Lenovo, HP en NEC kortingen geven op zijn processors als die weinig of geen AMD-processors zouden gebruiken in hun systemen. Ook zou Intel MediaMarktSaturn betaald hebben in ruil voor een verkoopstop op systemen met AMD-processors.

De Commissie vond dat dat de concurrentie hinderde en daarmee de keuzes voor consumenten beperkte en innovatie op de markt remde. De hoogte werd vastgesteld op 1,06 miljard euro, wat gecorrigeerd voor inflatie vandaag de dag bijna 1,3 miljard euro is. Dat was destijds een recordbedrag. De som kwam overeen met 4,5 procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf over 2008. De nettowinst van Intel bedroeg in dat jaar in totaal 3,9 miljard euro.

Intel heeft zich sinds het opleggen van de boete ertegen verzet. In 2014 werd een beroep door het Europees Hof van Justitie afgewezen, maar Intel ging in 2016 opnieuw in beroep. Het resultaat daarvan was een oordeel uit januari van dit jaar: een deel van de beschikking uit 2009 is nietig en Intel hoeft de boete niet te betalen. Het hof vond dat de analyse van de Europese Commissie onvolledig was en dat er niet voldoende uit bleek dat de kortingen van Intel de concurrentie beperkten op een illegale manier.

De Europese Commissie bevestigde afgelopen vrijdag tegenover The Register dat het in beroep gaat tegen de uitspraak. Verder commentaar geeft de EC niet en Intel was niet onmiddellijk bereikbaar om te reageren tegenover The Register.