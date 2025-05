Duitse rechtbank oordeelt dat sommige Intel-cpu's inbreuk maken op patent

Een Duitse rechtbank heeft een gerechtelijk bevel uitgevaardigd tegen de verkoop van een aantal oudere Intel-processors. Deze rechtbank oordeelde in het voordeel van R2 Semiconductor, een Amerikaans bedrijf dat Intel beschuldigde van patentinbreuk. Intel gaat in hoger beroep.

De regionale rechtbank in Düsseldorf oordeelde dat Intel inbreuk heeft gemaakt op bepaalde patenten van R2 Semiconductor, schrijft de Financial Times. Die hebben betrekking op de spanningsregelaars in bepaalde Intel-cpu's. De patentzaak draait specifiek om Intels Ice Lake-, Tiger Lake- en Alder Lake-processors, naast de Ice Lake Xeon-serverprocessors.

De genoemde chips zijn inmiddels een aantal generaties oud. Een bron die 'dichtbij Intel staat' meldt aan de FT dat de zaak geen invloed heeft op de nieuwere Raptor Lake- en Raptor Lake Refresh-processors. De beslissing kan wel resulteren in een verkoopverbod op producten van merken als HP en Dell die de chips in kwestie gebruiken, vertelt een bron aan het dagblad.

Intel meldt in een reactie aan media dat het teleurgesteld is in de uitspraak van de Duitse rechtbank. Het bedrijf is van plan om in hoger beroep te gaan. De chipmaker claimt dat R2 'serierechtszaken aanspant om grote bedragen af te troggelen van innovators als Intel'.

"Intel is van mening dat bedrijven als R2, dat een lege vennootschap lijkt te zijn wiens enige business bestaat uit rechtszaken, geen toestemming zouden moeten krijgen om dwangbevelen te verkrijgen over cpu's en andere kritieke componenten ten koste van consumenten, werknemers, nationale veiligheid en de economie", aldus de chipmaker.

R2 klaagde Intel eerder ook aan in de Verenigde Staten, maar heeft die rechtszaak verloren. Het bedrijf heeft Intel ook aangeklaagd in het Verenigd Koninkrijk. Die zaak loopt nog. R2 Semiconductors was niet bereikbaar voor commentaar.