Europees Parlement verplicht bankoverschrijvingen binnen 10 seconden in EU

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat ondersteuning voor 'instantbetalingen' verplicht maakt. Daarmee moeten Europese banken binnenkort eurobetalingen binnen tien seconden kunnen verwerken, zonder extra transactiekosten.

Leden van het Europees Parlement stemden op woensdag met een ruime meerderheid in met het wetsvoorstel, met 599 voorstanders, 7 tegenstemmen en 35 onthoudingen. Daarmee worden de nieuwe regels binnenkort van kracht. Dat gebeurt twintig dagen nadat de regels zijn gepubliceerd in de EU Official Journal. Daarna krijgen lidstaten twaalf maanden de tijd om de wetgeving toe te passen.

De nieuwe regels vormen een wijziging van de bestaande Single Euro Payments Area-regels. De nieuwe wet gaat gelden voor banken en andere betaaldiensten in de Europese Unie. Onder de nieuwe regels moeten transacties in euro's binnen tien seconden voltooid zijn, ongeacht de dag of het tijdstip en zonder extra kosten. Daarnaast moet de afzender binnen tien seconden weten of het geld is binnengekomen bij de ontvanger.

Er is al jaren een systeem voor instantbetalingen in Europa, hoewel niet alle banken binnen de EU die standaard inmiddels al ondersteunen. Dit betalingsprotocol, dat ook wel SEPA Instant Credit Transfer wordt genoemd, maakt het mogelijk om betalingen binnen eurolanden in maximaal tien seconden te verwerken. In Nederland ondersteunen zeventien betaaldienstverleners dit al, waaronder veel grote banken, zoals ABN Amro, bunq, ING, KNAB, Rabobank en de Volksbank, waaronder SNS, ASN en de RegioBank vallen.