Verordening die instantbetalingen verplicht is ingegaan

Op 19 maart is een verordening van de Europese Commissie ingegaan die instantbetalingen verplicht stelt. Hierdoor moeten betaaldiensten, zoals banken, de verzending en ontvangst van instantbetalingen in euro's aanbieden.

De verordening, die de Europese Commissie vorige maand al aannam, is op 19 maart ingegaan, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Onder de nieuwe regels moeten betalingen in euro's binnen tien seconden voltooid zijn, ongeacht de dag of het tijdstip en zonder extra kosten. Ook moet de afzender binnen tien seconden weten of het geld is binnengekomen bij de ontvanger. Lidstaten krijgen twaalf maanden de tijd om de wetgeving toe te passen.

Begin 2022 waren nog maar 11 procent van alle overmakingen in euro’s in de EU instant, schrijft het ministerie. De verordening geldt nog niet voor landen buiten de eurozone, omdat die meer tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Verder moeten aanbieders van instantbetalingen controleren of de naam en het IBAN-nummer van de begunstigde overeenkomen. Op die manier kan de betaler voor het uitvoeren van een transactie worden gewaarschuwd voor mogelijke fouten of fraude. Deze verplichting geldt ook voor reguliere overmakingen.

Aanvulling: De verordening is vorige week van kracht gegaan, maar lidstaten krijgen twaalf maanden de tijd om de wetgeving toe te passen. Ook is de titel aangepast.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-03-2024 11:35
162 • submitter: Jeetwee

29-03-2024 • 11:35

162

Submitter: Jeetwee

Lees meer

ASN, SNS en RegioBank stappen over naar Google Pay voor contactloos betalen
ASN, SNS en RegioBank stappen over naar Google Pay voor contactloos betalen Nieuws van 25 maart 2024
Europees Parlement verplicht bankoverschrijvingen binnen 10 seconden in EU
Europees Parlement verplicht bankoverschrijvingen binnen 10 seconden in EU Nieuws van 7 februari 2024
'Overmaken binnen 5 seconden' is beschikbaar bij alle grote Nederlandse banken
'Overmaken binnen 5 seconden' is beschikbaar bij alle grote Nederlandse banken Nieuws van 10 september 2019
Economie en maatschappij Betalingsmethode Betalingsverkeer Euro Europees Parlement Europese Commissie Europese unie

Reacties (162)

-Moderatie-faq
162
160
133
9
0
8
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
bonus 29 maart 2024 11:42
Geld dat ook al ik een rekening heb in het buitenland en daar vandaan geld naar mijn eigen rekening overmaak ? Dat duurt nu soms wel 2 dagen. B.v. Santander -> ABN Amro en ik snap nooit waarom dat zo lang moet duren.
FreezeXJ @bonus29 maart 2024 11:53
Omdat transacties in batches worden verwerkt, en vrrroegah was dat eens per dag (nacht). Veel banken hebben aan de voorkant wel een hip jasje met moderne HTML5-websites, maar de backend draait gewoon nog op dinosauriers met code die al sinds 1980 niet meer is aangepakt, gewoon omdat het risico meebrengt, en het nog werkt.
Daarnaast uiteraard niet relevant zo lang de andere partij het niet ook ondersteunt, en als je al 2 banken achter een concept van een ander krijgt doe je het goed. Het heeft best even tijd gekost voor iDeal overal werkte, en Tikkie was eerst ook AMRO-only.

Iets als PayPal is eerder een totale revolutie geweest, opeens kon je met redelijke kosten gewoon geld overschuiven naar het buitenland zonder creditcard, en zonder 4 dagen te wachten, en te hopen dat je de magische symbolen op de formulieren goed had ingevuld.

Nu nog steeds kom ik genoeg plekken tegen waar het gedoe oplevert, of SEPA-info vereist. Hotel in Finland boeken? Creditcard nodig. Treinreis aldaar: creditcard... of PayPal. Ik heb nog niet geprobeerd om een Overschrijf-verzoek (Rabo) naar Belgie te sturen, maar vrees ook daar weer hindernissen. Dit voorstel regelt in elk geval dat de normale interface goed werkt, en nu is het aan banken om daar een mooie schil omheen te brouwen, zodat ik eindelijk de rekening simpel kan splitten met vrienden uit het buitenland.
Blokker_1999
@FreezeXJ29 maart 2024 12:29
Leuk dat je spreekt over dino's en code uit de jaren '80, maar dat is uiteraard niet wat er aan de hand is. Wat er wel gebeurd is de manier waarop banken alles met elkaar afrekenen. Voor elke transactie apart een hele keten aan controles in gang zetten is een bijna onmogelijke taak, daarom dat er 1x per dag, via clearing houses de afrekening wordt gemaakt.

Er wordt dan bepaald hoeveel de banken verschuldigd zijn aan elkaar, hoeveel ze moeten ontvangen en dat wordt dan ook in 1 enkele keer aan elkaar doorgegeven. Ook al omdat je zeker wenst te zijn dat dat correct is. Er gaan elke dag miljoenen buiten bij een bank en er komen miljoenen binnen.

Deze instant betalingen zijn dan ook niet instant. Ja, ze verschijnen bijna onmiddelijk op je rekening, maar in de praktijk gaat de betaling tussen banken nog altijd via die clearing houses en wisselen zij dus alsnog maar 1x per dag effectief geld uit. Tot dan is het gewoon een schuldbriefje dat van de ene bank naar de andere gaat.

Overschrijvingen binnen de EU zijn al heel wat jaren goed geregeld. Dat zijn net de SEPA overschrijvingen met een IBAN nummer en eventueel een BIC erbij. Gaat al jaren goed, ook internationaal. Je kan zelfs internationaal automatische incasso's hebben zonder problemen vandaag de dag, toch binnen de EU. Deze nieuwe wetgeving gaat daar niet veel aan veranderen, het enige wat veranderd is dat men sowieso binnen enkele seconden kan zullen zien dat het geld wordt overgeschreven.
Nystran @Blokker_199929 maart 2024 23:04
Deze nieuwe wetgeving gaat daar niet veel aan veranderen, het enige wat veranderd is dat men sowieso binnen enkele seconden kan zullen zien dat het geld wordt overgeschreven.
Bedankt voor het in het kader plaatsen, en benadrukken dat dit voor de banken een kleinere stap is dan wat al gedaan is.

Maar voor mij maakt het wel uit of ik het bedrag "direct" op mijn rekening zie, en kan gebruiken. Hoe de bank dit regelt, zal mij worst wezen.

Okee, als nieuwsgierige Tweaker vraag ik me af: als de betalende bank in de tussentijd failliet gaat, wordt het geld dan weer van mijn rekening gehaald? Of draait de tweede bank dan voor de kosten op? Is voor hen een groot risico bij een bank-run.
aikebah @Blokker_199929 maart 2024 23:20
daarom dat er 1x per dag, via clearing houses de afrekening wordt gemaakt.
Tussen NL banken gaat dat al sinds 2001 ieder half uur ipv 1x per dag voor het ouderwetse batch verkeer.
marktweakt @Blokker_199930 maart 2024 10:14
Maar dat zou zou dus betekenen dat een bijschrijving bijna direct op mijn rekening zichtbaar is maar dat als tijdens de daadwerkelijke controles later blijkt dat er iets niet klopt die bijschrijving weer kan worden teruggedraaid?
W00fer @Blokker_19992 april 2024 23:18
Je mist nog een heel belangrijk punt. Als banken het geld een tijdje vasthouden kan ermee worden gehandeld. Of dacht je dat banken alleen geld verdienen met rente, hypotheken en spaargeld? Valutahandel en andere inkomstenbronnen leveren banken veel geld op. Dat hoeft geen dagen of weken te zijn, maar de reden dat instantpayments zoals SEPA lang worden tegengehouden is gewoon puur een mindere verdiencapaciteit. Als je als bank alleen maar payment provider bent verdien je aan de transacties niet zoveel.
muffer @FreezeXJ29 maart 2024 14:00
Een Nederlands betaalverzoek werk (nog) niet internationaal. Die verzoeken de betaler namelijk te betalen met een iDeal betaling. In België wordt gebruikgemaakt van Bankcontact voor dergelijke betalingen. Dat zijn beide nationale systemen.

Enige tijd geleden is door een groep Europese banken iDeal overgenomen. Op die technologie willen ze een Europees betaalplatform gaan maken. Dat betekent dat in de toekomst een iDeal achtig betaalmethode in heel europe mogelijk gaat zijn.

Ik ben hier wel fan van. Dan gaat er een stuk minder geld naar het verwerken van de betaling, en hoef ik ook niet meer een reeks magische nummers door te geven die ik absoluut geheim moet houden maar toch aan elke website waar ik met CC wil betale moet geven.
Appelpannekoek @muffer29 maart 2024 22:27
Bij Tikkie kun je alleen met iDeal betalen. Als ik een betaalverzoekje via mijn bank stuur, kan de ontvanger ook gewoon betalen met bv bancontact. Zelfs met Mastercard of Sofort. Enkel iDeal ligt echt aan de bank die je kiest te gebruiken.
Sjeefr @bonus29 maart 2024 11:44
Geldt voor alle landen binnen de EU. Als je bank dus in de EU zit, geldt dit.
JayPe @Sjeefr29 maart 2024 12:12
Verder moeten aanbieders van instantbetalingen controleren of de naam en het IBAN-nummer van de begunstigde overeenkomen.
N26 rekening ( IBAN, Duitsland)

Rabobank -> N26 > Naam en rekening zijn gecontroleerd
ASN -> N26 We kunnen (op dit moment) niet controleren of de naam bij de IBAN hoort.

Blijft de ASN bank dan ingebreke, of is het simpel wel geen ' insta-bank ' betaling?
Pedek @JayPe29 maart 2024 12:23
De verordening is vorige week van kracht gegaan, maar lidstaten krijgen twaalf maanden de tijd om de wetgeving toe te passen.
RobertMe @Pedek29 maart 2024 12:53
Nee, een verordening is direct geldig en hoeft niet door lidstaten over genomen te worden (dit i.t.t. een richtlijn die wel omgezet moet worden in nationale wetgeving).

De reden dat het nog niet werkt is omdat er in de verordening een periode van 9 maanden is vastgelegd om instant payments te ontvangen, en 18 maanden om ze te versturen (na het ingaan van de verordening dus).
BooYooToo @bonus29 maart 2024 11:53
Als ik de linkjes volg, kom ik hier uit en dan lijkt het erop dat het vanaf 8 april affectief wordt.

Ik heb ook net wat overgeboekt van Bunq naar Revolut en dat was ook niet instant, terwijl ik dat wel had verwacht van deze moderne/digitale banken.
vrilly @BooYooToo29 maart 2024 12:14
Met een overgangsperiode van 18 masnden :'), die zal mijn bank wel vol benutten om de 50ct toeslag te blijven vragen
Heb ik iig niet meer rare issues dat ik wel een instant payment van mijn duitse rekening naar een ING rekening kan sturen in NL, maar het omgekeerde niet gaat van ing NL naar mijn duitse rekening.
dmantione
@bonus29 maart 2024 12:29
Traditioneel hadden banken mainframes die batchjobs draaien. De betalingen werden netjes vergaard en en programma dat betalingen uitvoerde kwam in een queue terecht. Het queueingsysteem zorgde dat dat programma éénmaal per dag gedraaid werd. Het moderne traditionele betaalsysteem heeft nog altijd die architectuur: Betalingen stapelen zich op, en éénmaal per dag stuurt de computer van de bank ze naar de ECB door.

Voor ogenblikkelijke betalingen heeft de ECB een nieuw computersysteem opgezet. Een ogenblikkelijke betaling is dan ook alleen mogelijk als beide betrokken banken dat computersysteem gebruiken. De bank van je buitenlandse rekening is mogelijk alleen via het oude batchsysteem aangesloten, of, waarschijnlijker, ze kiezen ervoor betalingen standaard via het oude systeem te sturen en extra geld te vragen voor betalingen via het nieuwe systeem.

Als je buitenlandse rekening zijn buiten de EU bevindt, wordt het nog complexer. Er zijn niet-EU-banken aangesloten op de ECB-systemen. Bijvoorbeeld banken in het V.K. zijn nog altijd aangesloten op de ECB, Groot-Brittanië is niet uit de gemeenschappelijke betaalruimte gestapt (enige deel van de EU waar GB nog lid van is). Ook veel Zwitserse banken zijn op de ECB-systemen aangesloten. Voordeel van de ECB-systemen is namelijk dat betalen snel en goedkoop is.

ECB-transacties zijn altijd in euro. Als banken niet op de ECB-systemen zijn aangesloten, of als een betaling in een andere munt dan de euro moet gebeuren, dan gaat hij via SWIFT. SWIFT heeft weer zijn eigen systemen, dat is ontworpen in de tijd dat banken via Telex met elkaar communiceerden en daarom ook weer zijn eigen haken en ogen. Een betaling via SWIFT is doorgaans een stuk duurder.

Daarom, als je geld naar het V.K. overmaakt, als het in euro's gaat, kost het niets, gebruik je ponden, dan kan het zo maar zijn dat je 10 euro voor de transactie betaalt. En dat vinden de Britten maar niets.
grlk @bonus29 maart 2024 11:48
Het is ook geen technisch issue, banken willen een paar dagen rente trekken.
La1974 @grlk29 maart 2024 12:12
Dat mag al sinds 2009 niet meer.
Frame164 @grlk29 maart 2024 16:01
Zie het bericht van Blokker__1999 hierboven. Er speelt ietsjes meer dan een onderbuikgevoel over dat banken geld willen verdienen.
grlk @Frame16429 maart 2024 17:43
Nou, dat banken geld willen verdienen lijkt me duidelijk (en logisch).
Maar waar is het geld zolang het nog niet op de andere rekening staat?

Inderdaad, valutering is verboden sinds 2009.

[Reactie gewijzigd door grlk op 23 juli 2024 15:42]

watabstract @bonus30 maart 2024 02:33
Gewoon een moderne fintech partij ertussen zetten. Ik gebruik bijv al jaren Wise. Daarmee heb ik mijn geld zonder vertraging aan de andere kant van de wereld. Ik heb zelfs rekeningnummers in een aantal landen. Ik ontvang bijv euros via een rekening in België en dollars in New York. Omwisselen van en naar elke valuta gaat tegen de middenkoers plus een heel klein percentage. Erg voordelig. Ik gebruik Wise als mijn standaard betaalrekening en daarmee betaal ik wereldwijd overal goedkoop in de lokale valuta. Werkt gewoon met Google Pay. Ik heb ook een bankrekening in Thailand en daar heb ik ook vrijwel 24/7 mijn geld nagenoeg zonder vertraging lokaal beschikbaar in Thai baht. Zonder klassieke dure transfer kosten.
Remzi1993 @bonus30 maart 2024 19:53
B.v. Santander -> ABN Amro en ik snap nooit waarom dat zo lang moet duren.
Dat is dus een EU bank (Spaanse bank), dus ja. Het gaat hier over de EU, elke bank in de EU moet dat dus mogelijk maken.
BugBoy 29 maart 2024 11:43
Het kan dan al wel zijn ingegaan, maar de betaling die een Belg afgelopen donderdag (22-3) aan mij heeft gedaan heeft er bijna 24 uur over gedaan. Het is dus wellicht verplicht, maar in de praktijk kan je er nog niet vanuit gaan dat het zo is.
RobertMe @BugBoy29 maart 2024 11:53
De vordering is ingegaan. En vanaf dat moment hebben de banken ik meen 9 maanden om ervoor te zorgen dat instant payments ontvangen kunnen worden, en ik meen zelfs 18 maanden om het verzenden via instant payments te doen.

Dus nog even geduld hebben.

En de grote vraag is hoe het bv zit met banken die nu extra kosten rekenen voor instant payments. Dat mag onder deze vordering niet meer. Maar dat zal onder het bakje "18 maanden om te voldoen v.w.b. versturen" vallen. Dus gaan deze banken dan zo snel mogelijk de kosten afschaffen, of gewoon nog lekker 18 maanden cashen? En dus pasop 18 september 2025 stoppen met kosten hiervoor te rekenen.
Robbaman @RobertMe29 maart 2024 12:16
En de grote vraag is hoe het bv zit met banken die nu extra kosten rekenen voor instant payments. Dat mag onder deze vordering niet meer. Maar dat zal onder het bakje "18 maanden om te voldoen v.w.b. versturen" vallen. Dus gaan deze banken dan zo snel mogelijk de kosten afschaffen, of gewoon nog lekker 18 maanden cashen? En dus pasop 18 september 2025 stoppen met kosten hiervoor te rekenen.
De vraag stellen is hem beantwoorden denk ik 🤣
SMGGM @BugBoy29 maart 2024 11:48
In België is instant een dienst die niet elke bank aanbiedt en daarnaast zijn er diverse banken die het betalend hebben gemaakt.

In België bieden veel banken gratis rekeningen en kaarten aan, vooral deze banken bieden instant niet standaard aan in het basis pakket.
Enige bank die dit wel doet was Argenta dacht ik (en dan enkel betalingen vanuit hun app).

Daarnaast is heel het batch verkeer in België nog volledig file based. Krijg je je loon, dan duurt dit in de meeste gevallen minstens 1 dag.

[Reactie gewijzigd door SMGGM op 23 juli 2024 15:42]

Pedek @SMGGM29 maart 2024 12:26
Als Belg zijnde: alle banken waar ik bij ben (ING, Argenta, BeoBank), ondersteunen instant betalingen al een tijdje. Bij Santander duurt het inderdaad nog even.
SMGGM @Pedek29 maart 2024 13:08
De grootste niet deelnemende bank is gok ik Keytrade (lijst met deelnemende bank op Febelfin: https://febelfin.be/nl/th...rijvingen/instant-payment). Al de spaarbanken (Santander, NIBC, MeDirect,...) hebben eveneens er eveneens geen ondersteuning voor. Daarnaast zit het bij veel banken (Belfius en KBC bijvoorbeeld) achter a paywall (x aantal per maand gratis, een kost per transactie of in zijn geheel niet mogelijk).
In B2B (bulk betalingen) is de ondersteuning ook vaak nergens te bespeuren.
Remzi1993 @BugBoy30 maart 2024 19:58
Het kan dan al wel zijn ingegaan, maar de betaling die een Belg afgelopen donderdag (22-3) aan mij heeft gedaan heeft er bijna 24 uur over gedaan. Het is dus wellicht verplicht, maar in de praktijk kan je er nog niet vanuit gaan dat het zo is.
De EU landen moeten het nog nationaal omzetten daar krijgen ze 1 jaar de tijd voor. Volgende jaar is het verplicht. De title klopt niet en dat hebben ze nog steeds niet goed aangepast.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 15:42]

dutchgio 29 maart 2024 11:48
De verordening is dan wel ingegaan, maar lidstaten krijgen nog 12 maanden de tijd om het te implementeren.
Dat lijkt mij vrij cruciale informatie die hier nu ontbreekt. Het is dus niet dat het per direct overal van toepassing is, dat kan nog wel even duren.
MrFax @dutchgio29 maart 2024 12:48
Ho wacht even. Dit is een verordening. Dit gaat direct in. Lidstaten krijgen wel 12 maanden de tijd voor lokale wetgeving, maar de wet is wel al van kracht. Dit is anders bij een richtlijn.
Verordeningen zijn direct toepasbaar en hoeven niet te worden omgezet in nationale wetgeving. Omdat een verordening dus niet door de lidstaten hoeft te worden uitgewerkt, moet een verordening in alle lidstaten van de EU op een zelfde manier worden ingevoerd en overal tot een gelijk resultaat leiden.
https://www.eumonitor.nl/...vik7m1c3gyxp/vh7bhpblc5za

Daarnaast kan je vanaf nu dus ook een rechtzaak starten als er niet aan een verordening gehouden wordt.
Burgers en instanties kunnen in een rechtszaak een beroep doen op een verordening. In formele termen zegt men dan dat een verordening 'horizontale werking' heeft. Dat wil zeggen dat hij geldt tussen gelijkwaardige partijen. Ook in zaken tegen de staat kan verwezen worden naar een verordening.
Bij de AVG was het anders, maar dit komt omdat het heel lastig was om de AVG in de praktijk te implementeren, waardoor de EU 1 jaar uitstel heeft gegeven aan alle bedrijven.

In dit geval is er geen uitstel, en gaat deze dus direct in.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 15:42]

kodak
@MrFax29 maart 2024 14:06
Het doel van de 12 maanden de tijd hebben om lokale wetgeving in te voeren is juist omdat die wetgeving ook van belang is. We kunnen hooguit van mening zijn dat de verordening duidelijk genoeg is, maar dat wil niet zeggen dat de wetgeving niet nodig is of dat onze mening bij problemen waardevoller is dan de nodige wetgeving. Er zit dus wel dwang op, maar die is niet onbeperkt.
RobertMe @dutchgio29 maart 2024 12:27
Het is een verordening, en die gaat direct in. Een richtlijn kunnen ze ook doen, en die moet inderdaad door de lidstaten worden omgezet in lokale wetgeving, maar dat is hier dus niet aan de orde.

Wat er dus wel aan de orde is is dat er een overgangsperiode is waarbij banken 9 maanden de tijd krijgen om instant payments te ontvangen en 18 maanden om instant payments te versturen.

Edit:
Schaamteloos van wikipedia:
Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Ook is een verordening rechtstreeks van toepassing, wat betekent dat zij rechtstreeks recht schept dat in alle EU-lidstaten dezelfde kracht heeft als het nationale recht, zonder dat nationale instanties daarvoor iets hoeven te doen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_verordening

[Reactie gewijzigd door RobertMe op 23 juli 2024 15:42]

MSalters
@RobertMe29 maart 2024 12:59
Ook dan kan er sprake zijn van implementatie-wetgeving. Zo heeft de AVG (GDPR) een implementatie-wet. Dat is in aanvulling op de AVG, het vervangt de AVG zelf niet.
Releases 29 maart 2024 11:37
Anno 2024 mag dit inderdaad wel eens tijd worden aangezien alles al jaren digitaal gaat.
sjirafje @Releases29 maart 2024 11:41
Ik kan me de laatste keer dat ik geld naar iemand heb overmaakt (of andersom) en het niet binnen enkele seconden al was bijgeschreven niet herinneren. Het lijkt me dat dit voor consumenten in Nederland al heel lang bestaat.
com2,1ghz @sjirafje29 maart 2024 11:59
In praktijk duurt het overboeken nog steeds 3 tot 5 dagen omdat de bank een bookrun doet. Als consument zie je wel meteen dat het geboekt is. Komt door instant payments wat een systeem is bovenop het bestaande waarbij banken onderling een signaal geven dat er een transactie onderweg is.

Als je een bankafschrift wilt uitdraaien dan zie je dat recente transacties er niet op staan.

Source: gewerkt in opdracht van de bank.
Sissors
@com2,1ghz29 maart 2024 12:12
Even los ervan dat dat natuurlijk niks uitmaakt voor de consument, het gaat erom wanneer je je geld kan gebruiken en hoe de backend werkt is niet relevant, is het ook niet correct zover mij bekend. Source: https://www.ecb.europa.eu...yments/html/index.en.html
At the settlement layer, in November 2018 the ECB launched the TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service, which enables instant payments to be settled immediately, safely and at any time.
Settelement is instantaan (of nou ja, bijna instantaan dus).

Of van: https://www.ecb.europa.eu...t/tips/html/index.en.html
TIPS offers final and irrevocable settlement of instant payments in euro and Swedish kronor. This settlement in TIPS takes place in central bank money, at any time of day and on any day of the year.

Eligible payment service providers participating in T2 can open a TIPS account for instant payments in euro with their national central bank. During the T2 opening hours, payment service providers can move liquidity from their T2 account to their TIPS account. The liquidity held in their TIPS account is used to settle instant payments.
Dus ja, banken kunnen hun instant-payment account alleen tijdens de 'normale' uren aanvullen / vanaf halen. Maar de settlement van jouw instant payment overboeking is gewoon instantaan.
White Feather @com2,1ghz29 maart 2024 12:27
Een bankafschrift wordt door de bank meestal 1x per maand gemaakt.

Dan is het nogal logisch dat transacties na die datum er niet op staan.

En dat het onderling langer duurt is natuurlijk totaal niet van belang voor de consument.
Als zij het geld maar gelijk hebben en er rente-technisch ook rekening worden gehouden met direct overmaken.
Wraldpyk @sjirafje29 maart 2024 11:45
Overboeken van/naar mijn Centraal Beheer spaarekening duurt nog steeds meerdere uren, geen idee waarom. Maar goed, dat is dan ook geen betaalrekening, weet niet of daar andere regels voor zijn.
Frame164 @Wraldpyk29 maart 2024 16:03
Jouw laatste zin beantwoordt het...
wiseger
@Wraldpyk29 maart 2024 21:11
Het staat in hun productvoorwaarden. Ze voeren extra checks en controles uit waardoor het langer kan duren voordat het geld op de tegenrekening staat.
TheVivaldi @sjirafje29 maart 2024 11:58
Hier duurt het wel wat langer dan enkele seconden, zowel van ASN naar ASN als tussen ASN en ING. Maar niet dusdanig lang dat ik ondertussen een kopje koffie kan zetten. :P
Keypunchie
@TheVivaldi29 maart 2024 12:48
Het geld is waarschijnlijk wel overgemaakt, maar het is nog niet zichtbaar in je mobiele app. De betaling staat los van de weergave.
TheVivaldi @Keypunchie29 maart 2024 12:49
Mag het ook de webapp zijn? Ik gebruik geen mobiele apps. Ik maak doorgaans over via de webbrowser op mijn pc en soms via de webapp op mijn telefoon.
Keypunchie
@TheVivaldi29 maart 2024 12:51
Tuurlijk. In ieder geval is dat vooral weergave. Zie het als een laag bovenop het daadwerkelijke betalingssysteem.

Daarom is het in het verleden (ING) wel eens voorgekomen dat mensen allemaal dubbele transacties zagen. Dat probleem zat in de weergave-laag.
Eren @sjirafje29 maart 2024 11:46
Ik heb best vaak meegemaakt dat ik het pas de volgende dag ontving. En als we het over Europa hebben, heb ik een keer geld overgemaakt naar iemand in België die het pas 3 dagen later ontving, en daarna duurde het nog eens 3-4 dagen voordat ik mijn geld terugkreeg, omdat meneer van gedachte was veranderd.
Marve79 @Eren29 maart 2024 11:52
In Belgie duurt het tussen sommige banken al een dag, en als je pech hebt en er zit een weekend tussen mag je wachten tot maandag.
CookieDetox @sjirafje29 maart 2024 11:46
In Polen wacht je bijvoorbeeld geduldig of betaal enkele zloty extra per bank transactie.
cariolive23 @CookieDetox29 maart 2024 16:49
Dat is dan ook geen eurozone. Voor zowel Polen als de EU zou het imho wel goed zijn dat Polen toetreedt tot de eurozone. Goed voor economische groei en meer internationale macht voor het complete block.
Keypunchie
@sjirafje29 maart 2024 12:47
Niet zo heel lang, in 2015 is men begonnen met de systemen (niet lang na invoering SEPA) in Nederland en in 2019 waren alle banken zo’n beetje klaar:
nieuws: 'Overmaken binnen 5 seconden' is beschikbaar bij alle grote Nederland...
Z80 @Keypunchie29 maart 2024 12:56
In Nederland de laatste jaren inderdaad geen noemenswaardige vertraging gehad.
Ik woon in Duitsland. En daar is de SEPA migratie nu zo ongeveer afgerond. Instant overmaken? Zelfs bij de zelfde bank duurt het lang. Als je pech hebt 3 dagen.
Het is voor de banken nog steeds een manier om geld te maken.
dutchgio @sjirafje29 maart 2024 11:46
Het gaat dan ook vooral om overschrijvingen naar kleine Nederlandse banken of buitenlandse banken (hogere spaarrente), de grootbanken in Nederland hebben dit onderling al geregeld.
Zoop @sjirafje29 maart 2024 11:51
Zo gaat het meestal ja, maar ik heb ook wel eens uitzonderingen mee gemaakt en dat gebeurd uiteraard precies wanneer je echt op je geld zitten te wachten. Zo wel eens voorgekomen gewoon ING naar Rabo op een vrijdagmiddag en het stond er pas na het weekend op. Doorgaans is dat vrijwel instant, dus des te irritant wanneer dat niet zo is. Nu hebben deze partijen ook regelmatig last van storingen, maar niks daarvan was blijkbaar gaande, een duidelijk antwoord waarom dit zo lang duurde heb ik nooit gekregen in ieder geval.
Mavamaarten @sjirafje29 maart 2024 11:52
In België zijn er genoeg betaalde banken (bv Belfius) waar het een paar keer per maand gratis is en anders bijbetalen. Mijn gratis bank (Argenta) doet alles dan weer wel standaard via instantbetaling.

Heb het al vaak genoeg meegemaakt dat ik bij een betaling uit NL (Tweakers V&A :P ) 3-4 dagen moest wachten. Best lastig voor de kopende partij, want voor hem hanteer ik geen geld = geen product.
mutsje @sjirafje29 maart 2024 11:59
Moet je wat verkopen naar België of betalen aan een Belg. Gemiddeld duurd dat 3 werkdagen. Maar dat weet je van te voren en heb je geduld :)
atthias @sjirafje29 maart 2024 16:46
hier in Frankrijk bij mijn bank kost instant me nog altijd net geen euro of ik mag 3 dagen wachten met overboeken

geen ramp maar wel fijn deze wet dus
CivLord
@sjirafje30 maart 2024 13:27
Overboeken van ING naar Bunq kan nog steeds een paar dagen duren.
r2504 @Releases29 maart 2024 12:00
Ik zie er zelden het nut van in maar ik wil best geloven dat criminelen er brood in zien.

Voortaan kan je scam, phishing, ... en andere rotzooi transacties helemaal niet meer stoppen. Je geld is dan weg voor je zelfs nog maar met je ogen hebt kunnen knipperen.
Verwijderd @r250429 maart 2024 12:10
Zou er niets zijn opgenomen dat die tien seconden niet voor verdachte transacties gaan gelden? Buiten dat vind ik het ook altijd eigen schuld wanneer je geld overboekt naar een partij waar het helemaal niet naar zou hoeven.
downtime @Releases29 maart 2024 11:47
Dat heeft natuurlijk niet zoveel met digitaal te maken. In het verleden was het vaak batch gewijs en werd zo’n batch een vast aantal keren per dag gedraaid. Volgens mij zat toen de DNB ook nog tussen alle betalingen tussen banken onderling maar dat is niet meer zo.
cariolive23 @Releases29 maart 2024 16:53
Hier in de USA doen we het met cheques... Zo'n papieren vodje met naam, bedrag en iets wat mogelijk een handtekening is. Vervolgens wordt die per postkoets naar de andere partij gebracht.

Gelukkig zijn er Zelle, Venmo en anderen, maar die zijn functioneel zeer gelimiteerd. In Nederland heb je al sinds jaar en dag (near) instant payments, ook voor grotere bedragen.
lilmonkey @cariolive2329 maart 2024 21:23
Er is inmiddels wel een echt instant payments systeem beschikbaar in de VS: https://en.wikipedia.org/wiki/FedNow

Maar in hoeverre dat ook al in de praktijk gebruikt wordt weet ik niet.
cariolive23 @lilmonkey29 maart 2024 21:29
Dat is waar Zelle, Venmo, etc. gebruik van maken. Maar gewoon van een Chase account (grootste bank ter wereld) even met een instant payment snel een rekening van bijvoorbeeld 20.000 USD betalen, vergeet het maar. Kan alleen met een WIRE of een ***BEEEEEP*** cheque. In beide gevallen duurt dat dágen.

Venmo en Zelle zijn gelimiteerd tot 5000 USD per dag. Betaal maar eens de aannemer voor de nieuwe keuken, dat kan dus eigenlijk niet. Of je moet dagenlang betalingen uitvoeren. En natuurlijk die WIRE, die er ook dagen over doet. Het is een beetje zoals in de jaren '90 in Europa
RobWest @Releases29 maart 2024 11:45
Wanneer was het dan voor het laatst analoog? ;)
TheVivaldi @RobWest29 maart 2024 11:59
Een aantal jaar geleden, toen je bij o.a. ING- en ABN-automaten nog briefgeld (of in modern Nederlands |:( : cashgeld) op je rekening kon storten.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 15:42]

PolarBear @TheVivaldi29 maart 2024 14:46
Als je het dan over Nederlands hebt, de juiste term is chartaal geld.
TheVivaldi @PolarBear29 maart 2024 14:54
Eh, nee? Chartaal geld omvat al het fysieke geld. Bij die automaten kon je (in elk geval in mijn tijd) geen munten inleveren, dus briefgeld is hier wel degelijk juist.
crichton 29 maart 2024 12:09
Dus als ik het goed begrijp is de ING sinds 19 maart in overtreding. Wanneer ik op vrijdagmiddag van de ING een bedrag overschrijf naar een IBAN van een EU bank ontvang ik die pas maandagmorgen om 9:00. Afgelopen week nog. Dit ligt aan ING want vanaf een andere bank werkt het wel instant.
Je kunt in dit geval een klacht sturen naar je bank welke verplicht zijn daar binnen 15 dagen op te reageren, anders kun je bij de EU een klacht indienen over de bank.
dakka @crichton29 maart 2024 12:52
Dat begrijp je dus verkeerd, sinds 19 maart is er een verordening ingegaan, vanaf het ingaan van de verordening hebben lidstaten 12 maanden de tijd om daar wetgeving op toe te passen.
Het is aan de lidstaten zelf dus om daar wetgeving van te maken, en als het betreffende land daar nog geen wetgeving voor heeft na die 12 maanden, dan is de bank daar niet aansprakelijk voor, die heeft namelijk m.b.t. tot de verordening niks met de EU te maken want dat is tussen de EU en dat land, en niet de banken van dat land.

Het indienen van een klacht bij de EU gaat over disputen die jij met een bank in het buitenland hebt, waarbij een organisatie die lid is van het FIN-NET kan helpen als mediator.
Als jij als Spanjaard een dispuut met een Nederlandse bank hebt, dan kan je op die link een formulier downloaden en die invullen, en moet je vervolgens zelf naar, in dit geval, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening sturen.

Dus je dient niet eens een klacht in bij de EU, ze laten je alleen weten welke organisaties je kunnen helpen en een standaardformulier dat je naar ze kan sturen.

[Reactie gewijzigd door dakka op 23 juli 2024 15:42]

Zer0 @crichton29 maart 2024 12:36
Dus als ik het goed begrijp is de ING sinds 19 maart in overtreding
In overtreding van wat? De verordening geldt voor de lidstaten, niet voor de banken direct. De lidstaten moeten wet- en regelgeving opstellen/aanpassen die de betalingsinstanties verplicht de maatregelen in te voeren, en daar hebben ze 12 maanden de tijd voor (vanaf 19 maart).
Je kunt dus leuk een klacht indienen bij de EU, maar daar kom je geen steek verder mee.
jsaturnus 29 maart 2024 11:45
Hier in Duitsland is de "Sofort Überweisung" nog altijd een verdienmodel voor banken. Afhankelijk van de bank tot wel E 1,50 per overschrijving.
EnigmaNL @jsaturnus29 maart 2024 11:59
Duitsland loopt met dit soort zaken enorm achter. Je hebt daar ook nog steeds heel veel winkels waar je niet eens kunt pinnen. Ik moest zelfs fysiek naar een bankkantoor om bankzaken te regelen voor mijn moeder... Soms heb ik het gevoel dat Duitsland (als het op dit soort zaken aankomt) is blijven hangen in de vroege jaren 00.
skaars @EnigmaNL29 maart 2024 12:11
Nee, de techniek is er. Maar de gemiddelde Duitser wantrouwt het systeem. Als je alles digitaal doet, kan de overheid je ook overal volgen is het idee. En die is niet alleen voor de consument, maar ook voor de ondernemer. Van de kleine bakker op de hoek tot grote instanties. "Gewoon" cash is iets wat ze erg graag willen behouden.

[Reactie gewijzigd door skaars op 23 juli 2024 15:42]

g_v_rijn @skaars29 maart 2024 12:19
De niet gemiddelde Duitser is allang over op het digitale betalingsverkeer.
Wantrouwen - klinkt goed, maar is het niet. Overheid moet hier meer in sturen - dan wordt pinnen vanzelf de nieuwe manier van betalen - ook in Duitsland.
Znorkus @g_v_rijn29 maart 2024 12:32
"Wantrouwen - klinkt goed"

Nou, vind ik niet ;-) Een gezonde positief-kritische houding wel, maar dat onderlinge wantrouwen...volgens mij is dat nog een groter probleem dan klimaatverandering of milieuaspecten.

Als een groot deel van de burgers graag cash betaalt - prima toch?
helldogbe @Znorkus29 maart 2024 12:50
Benieuwd of de grote aanwezigheid van cash in DLD ook samengaat met meer zwarte boekhouding.
Andros @helldogbe29 maart 2024 12:56
De hele wereld betaalt cash, echt overal. In Nederland wordt graag gepind, Scandinavische landen staan er ook bekend om maar op de rest van de planeet gebruikt iedereen en zn moeder zowat cash. Dat hele Nederlandse wantrouwen naar cash "want dat zal wel zwart geld zijn" begint ook erg vervelend te worden. Cash is veel fijner voor fooien, kleine onderlinge betalingen, het leren omgaan met geld voor kinderen etc. Ook voelt "betaalpijn" beter met cash, sommige mensen houden hiermee hun uitgaven beter onder controle dan overal te betalen met een abstract biepje. Demoniseer cash eens wat minder, het blijft uiteindelijk gewoon een persoonlijke keuze :) .
Accretion @Andros29 maart 2024 13:18
Cash is veel fijner voor fooien
Ah, vandaar dat de acceptatie van pin zo snel is gegaan in Nederland :Y)
emeralda @Accretion29 maart 2024 16:03
In Azië zijn ze enorm met elektronisch betalen bezig op een manier die Nederland ouderwets doet aanvoelen. Dus dat de hele wereld met cash betaald is discutabel.

(Persoonlijk: als ik om 4 uur smorgens een loempia wil dan ben ik nog net in staat om mijn telefoon tegen een terminal te halen).
Accretion @emeralda29 maart 2024 18:29
Dat de hele wereld cash betaald was niet mijn uitspraak.

Maar dat je in Japan toch écht geld op zak moet hebben is (n=1) een feit.
Klaus_1250 @Accretion29 maart 2024 14:21
lol, totdat ze het systeem uit de VS overnemen.

Daar word vaak standaard al een service tarief voor je gekozen (goed, daarmee betaal je dan ook echt de bediening) en dat staat soms flink hoog ingesteld (22 of 25 procent). En is het heel irritant gemaakt om een ander tarief te kiezen, zeker als je handmatig een tarief wil invoeren.
Tintel @Accretion29 maart 2024 17:34
Daaruit blijkt vooral dat gemaktzucht ook telt en de lichte dwang cq. demonisering.
Als cash krijgen moeilijk wordt gemaakt heb je toch ook geen echte keuze meer? Als het aantal kassa's waar je cash kunt betalen afneemt.... als ze steeds meer biljetten weigeren (wat ik nog steeds wel vreemd vindt - maar dat heeft als reden het valsmunten...alsof bijdrukken niet ook lukt met de kleine biljetten...)
WaarAnders @Andros29 maart 2024 13:54
Ik ben een groot voorstander van 'geen cash' en woon in Zweden, maar hier wordt juist gekeken of er niet te weinig cash gebruikt wordt. Dit ivm noodscenarios. Mocht de infrastructuur (banken, payment providers, etc) 'eruit liggen', hoe gaan we dan door het leven voor noodzakelijke behoeften (bijv voedsel). Noodscenarios wordt iets meer aan gedacht ivm Rusland (en toch ook wel China).
Andros @WaarAnders29 maart 2024 15:03
Kijk, blijkbaar pin jij liever en maak jij graag gebruik van alle technologische mogelijkheden die daar voor zijn. Dat mag, allemaal prima en als jij dat graag op die manier doet, helemaal top. Ik en velen met mij gebruiken dagelijks in de winkel toch liever cash om uiteenlopende redenen. Vanwaar komt dan bij sommigen de drang om iets af te willen schaffen wat ze zelf niet gebruiken en waarvan ze geen enkele last hebben als anderen dat liever wel doen? Niemand is voorstander van "geen-pin" maar blijkbaar zijn er wel lui voorstander van om anderen iets te ontnemen. Ik blijf dat erg bijzonder vinden.
WaarAnders @Andros29 maart 2024 18:27
Volgens mij mis je het punt van mijn post. Hier in Zweden willen de autoriteiten (mogelijk) juist cash meer terug brengen. Het tegenover gestelde van ontnemen: terug brengen.

Voor redenen van nood scenarios ben ik ook 'voor'. Ik weet namelijk niet hoe het anders zou moeten in geval van nood
mbbs1024 @Andros29 maart 2024 13:41
Ik ben niet in Nederland (Belgie), en ik doe zowat 99% van mijn betalingen digitaal, net zoals veel van mijn medeburgers..
In China wordt ook enorm veel digtaal betaald.
Dat verhaal van "De hele wereld...." klopt gewoon niet, veralgemenen is altijd verkeerd.
GeroldM @Andros29 maart 2024 16:57
Kan je verhaal beamen. Hier in Zuid-Amerika word ook alles digitaal. Maar je word echt anders (en beter) behandelt wanneer je met cash betaalt. Maar goed, fysiek geld word hier opgehaald, men hoeft het niet weg te brengen, dus de ondernemer vind cash daardoor een flink stuk minder vervelend.

Daarnaast zijn regeringen hier niet zo betrouwbaar. Je hebt hier wel veel nieuwe politici die vol goede moed en idealisme aan hun taak beginnen. Maar aan het eind van de rit (een regeerperiode is 5 jaar hier) zijn deze net zo corrupt als de oud(ere) garde. Dus plannen, zoals digitalisering zijn er wel, maar het gaat nog wel even duren voordat het erdoor is.

Nu kun jij in NL je bank wel enigzins vertrouwen. Banken in Zuid-Amerika....daar is dat toch een stuk minder. Een paar jaar terug zijn er verschillende Nederlandse banken die hier Zuid-Amerikaanse banken hebben overgenomen. Denk echter niet dat deze banken nu naar NL-maatstaven handelen, het zal eerder andersom zijn....NL banken zien nu hoeveel geld er voor hen aan de strijkstok kan blijven hangen als zij het niet zo nauw hoeven te nemen met hun plichten naar de klanten.

Maar goed, jdaarnaast merk je het nu al bij de jeugd hier, doordat alles digitaal moet kunnen zij al minder goed met geld omgaan. Hoofdrekenen? Hah, grapjas. De huizenmarkt staat er hier ook niet zo goed voor dus veel jeugd woont ook nog thuis en vader/moeder beheert het salaris van de kinderen alsmede hun eigen salaris. Zij maken heel wat minder fouten daarin wat zij hebben de volgende stappen daadwerkelijk doorlopen:

Er gaat niks boven geld in het knuistje proppen nadat het kleintje een taak goed heeft volbracht, het kleintje snapt dat dit samengaat en dat hij/zij dan naar de winkel mag gaan om het allemaal weer kwijt te raken voor het 3e of 4e alternatief voor wat ze werkelijk wilden betalen met dat geld.

De kennis van een taak goed gedaan, de euforie van de beloning en ongenoegen van wat ze er uiteindelijk mee konden kopen...als dat in een korte periode gebeurt, dan hebben ze echt een paar van de beste levenslessen gekregen en ook daadwerkelijk begrepen.

Digitaal neemt dat allemaal weg. Want nee, het zien van nummers op een scherm heeft helemaal niet dezelfde uitwerking. Voor jou als volwassene wel, maar daar heeft je kleintje totaal geen boodschap aan.

Wil daarmee niet zeggen dat er genoeg kinderen zijn die snappen dat dit toch samenhangt, maar dat zijn er een flink stuk minder, terwijl met fysiek geld de lessen bij zo'n beetje iedereen meteen goed worden overgebracht.

En, zelfs als je denkt geld op de bank te hebben staan, als je cash in handen hebt, dan heb jij cash in handen. Je digitale bankrekening is met een paar muisklikken geblokkeerd en dan heb je niets. Reeden van blokkering kan eender wat zijn. Met wat meer muiskliks en code, is jouw bankrekening binnen een seconde leeggeroofd. In beide gevallen zul je dan maar wat blij zijn dat je nog steeds cash in je hand had.

Digitaal betalen is gemakszucht. Dat is werklijk het enige voordeel wat het heeft over geld in de hand voor de persoon. Overheidsinstellingen kunnen nu met wat muiskliks jouw handel en wandel bepalen. Stel dat zij een gerechtelijk bevel tegen je uitvoeren. Of dat nu voor een goede reden is of niet. Nu zit jij dus in essentie zonder geld, dus je gaat naar de bank om erachter te komen wat het probleem is. Zulke xaken meld men namelijk niet op hun website. En hoeft de politie je alleen maar op te wachten bij je bank om je op te pakken.

Je kan dat zo mooi aankleden als je wil, het is een controle-middel de overheidsinstellingen nu hebben over jou. En dat allemaal omdat men tegenwoordigbzelfs te lam is om een bankpas/creditcard uit hun zak te halen om te betalen, want dat zijn extra secondes die je mist om naar je TikTok/Instagrem feeds te staren.

Men mag van mening zijn dat Duitsers wat dit betreft achterlopen. Sta er dan niet van te kijken als zij over jouw oordelen dat jij veel te goed van vertrouwen bent aangaande je bank/overheid.

En beide partijen hebben gelijk. Hier in Zuid-Amerika heb ik wel degelijk geleerd dat je vooral niet te goed van vertrouwen moet zijn richting je bank/overheid. Dus kan ik me beter inleven in de mentaliteit van de Duitsers dan de mentaliteit van de Nederlanders.

Het is hartsikke leuk voor je als je nog geen oor aangennaaid hebt gekregen van je bank/overheid. Mensen die wel die ervaring hebben meegmaakt: "Cash is king" is dan zeker de betere optie van de twee.

"Zwart geld" is maar een drogreden. Niets anders dan "Als je toch niets te vergergen hebt, waarom kan men dan naar wens jouw leven doorzoeken?" Cash geld is geschikt voor elke vorm van betaling, ook de minder "frisse". Om het dan maar gelijk te stellen met 'alleen maar "onfrisse" betalingen' is een zware overdrijving.
i7x @Znorkus29 maart 2024 13:17
De initiële reactie ging over het ontbreken van de optie om te kunnen pinnen, of dat je idd naar een bankkantoor moet om zaken te regelen die je veel liever in een app zou doen zoals in Nederland. Als anderen cash willen betalen, mij best, maar als je gewoon je kaart of telefoon wilt betalen is dat toch wel irritant als het op veel plekken niet kan. Gelukkig in Nederland helemaal niet zo'n probleem. Heb in geen jaren meer cash op zak gehad.
Hatseflats @skaars29 maart 2024 13:29
Klopt, plus het feit dat ze over het algemeen wat tegen grote banken hebben.
Arjan P @skaars29 maart 2024 14:44
Het is bij Duitsers niet zozeer wantrouwen, maar een groot privacy-bewustzijn in brede lagen van de bevolking. En dat komt niet zomaar, ze hebben nogal wat ervaring met staatscontrole en spionage, zeg maar. Neem bijvoorbeeld de weerstand die er jarenlang was tegen Google Streetview: er moesten zoveel huizen worden geblurd dat Google het maar voor gezien hield (en het pas vorig jaar weer op kon pakken).
Hatseflats @Arjan P29 maart 2024 15:04
Nog even los van het feit of het klopt wat je zegt:
En dat komt niet zomaar, ze hebben nogal wat ervaring met staatscontrole en spionage, zeg maar.
Dat heet oorzaak -> gevolg. Spionage -> wantrouwen.
Arjan P @Hatseflats29 maart 2024 16:25
Oh ja joh, heet dat zo? Volgens mij is er een duidelijk verschil tussen privacy-bewustzijn en wantrouwen. Als ik van mijn privacy hou betekent dat niet per se dat ik meteen iedereen wantrouw. 'Nuance', heet dat.
Hatseflats @Arjan P30 maart 2024 01:33
Volgens mij niet.
Aldy @skaars29 maart 2024 14:52
Maar de gemiddelde Duitser wantrouwt het systeem.
De gemiddelde Nederlander ook, maar die praat er alleen maar over. _/-\o_
Frame164 @skaars29 maart 2024 15:56
Niet alleen wantrouwen hoor. Zie het voorbeeld dat EnigmaNL geeft over de bankzaken van zijn moeder. Wij hoeven eigenlijk alleen nog voor hele speciale dingen naar een bank. Maar daar is het nog heel gewoon dat je dingen niet vanuit huis kan doen.
EnigmaNL @skaars29 maart 2024 16:03
Ik ben niet de gemiddelde Duitser en ik moest toch fysiek naar de bank komen. Pinnen kan ik meer dan de helft van de tijd ook niet in Duitsland.
emile_dem @EnigmaNL29 maart 2024 12:23
Hoezo Duitsland? Ik had hier laatst een marktplaats-koper aan de deur met een ING zakelijke rekening. Ik had hem een betaalverzoekje verstuurd via de SNS app en dat duurde ook 2 uur voordat ik het geld zag verschijnen op mijn rekening... Hopelijk gaat deze wetgeving dit soort transacties ook 'instant' maken.
Muldert @emile_dem29 maart 2024 12:28
Dat is heel wat anders. Nederlandse grootbanken zijn allemaal al instant. Gaat er niet om of het een zakelijke rekening is of niet. Het verschil is dat jij niet wordt betaald door de bank van de koper.

Hij betaalt aan de SNS rekening die in de backend van de app zit, jij krijgt als het goed is direct notificatie dat hij heeft betaald. SNS heeft het geld ook meteen, jij niet.
(xxxxx)
Vervolgens maakt SNS het geld over aan jou.

Waar je kruisjes ziet staan, zou een vertraging van SNS kunnen zitten. In principe zou dit near-instant moeten kunnen, maar hun backend heeft misschien vertragingen.
Daarom is die notificatie in de app zo belangrijk. Ik gebruik Tikkie, als Tikkie mij vertelt dat de persoon betaalt heeft, is het goed. Ik heb dan vaak niet direct het geld zelf binnen.
MSalters
@Muldert29 maart 2024 12:56
Jij wordt niet "betaald door de bank van de koper". Zo werkt dat al heel lang niet meer. De koper betaald de verkoper. Jouw banksaldo is een vordering op jouw bank, dus bij een overboeking tussen twee banken veranderen die vorderingen. Maar dát hoeft niet instantaan met een overboeking tussen banken rechtgetrokken te worden.
avlt @EnigmaNL29 maart 2024 15:37
Ik woon direct aan de grens en kom vaak in Duitsland. Duitsland is wat ICT en overheid/banken betreft een ontwikkelingsland.

Heel veel winkels hebben liever cash dan PIN-betaling. Je Nederlandse bankpas wordt op veel plaatsen niet geaccepteerd. Hier in de grensstreek (Emmerich/Kleve) kun je er overal mee betalen, maar ik heb regelmatig (o.a. in Krefeld, Münster) gemerkt dat mijn Nederlandse pas geweigerd wordt en ik eerst een ATM moet gaan zoeken om geld te pinnen.
Frame164 @avlt29 maart 2024 15:59
In de steden zijn pinbetalingen wel de norm geworden. In Berlijn kan je tegenwoordig zelfs in de meeste cafe's pinnen. Wat wel een probleem is is de gebrekkige kwaliteit van de infrastructuur. Ik maak regelmatig mee dat de verbinding gewoon niet goed is waardoor pinbetalingen niet altijd lukken.
JeroenED @EnigmaNL29 maart 2024 12:38
Ik heb altijd gehoord dat dat vooral is omdat de duitsers geen vertrouwen hebben in de banken. Mogelijks uit de tijd van het ijzeren gordijn waarbij men aan de frontlijn van westen vs rusland zat en je nooit kon vertrouwen tegen wie je sprak (als zeker niet iemand van de overheid)
dmantione
@jsaturnus29 maart 2024 12:17
En ze doen zichzelf er geen plezier mee, want big-tech biedt betaalmiddelen met ogenblikkelijke betalingen, die onder aan de streep veel duurder zijn, maar dat ziet de gebruiker op dat moment niet. De vrees om de inkomsten van die betalingen te verliezen, zorgt dat ze zichzelf overbodig maken. Daarom zeer goed dat de EU ingrijpt, kunnen betalen zonder big tech is belangrijk voor de strategische zelfstandigheid.

Wat wel leuk is, is de verbazing Duitsers als ze merken dat jouw betaling wel ogenblikkelijk op hun rekening staat.
devices @jsaturnus29 maart 2024 13:38
"altijd" vind ik wel erg sterk. Het is gratis bij mijn Sparkasse. Volgens mij het het in het Duits trouwens Echtzeit-Überweisung.
m_snel @jsaturnus29 maart 2024 16:16
En in Nederland klagen we dat je voor drie euro een betaal rekening, spaarrekening en bijbehorende pasjes krijgt. We zijn eigenlijk best verwend.
Gemmeke 29 maart 2024 11:40
Tof, moet ik niet meer 3-5 werkdagen wachten tot mijn loon gestort is.
downtime @Gemmeke29 maart 2024 11:43
Uit welk land komt jouw loon? Want in NL zijn betalingen al jaren instant.
Tweakwondo @downtime29 maart 2024 11:48
Volgens mij zijn salarissen niet zozeer instant maar worden die gereserveerd om "betaald" te worden op een bepaalde dag/ tijdstip. Ik krijg mijn salaris altijd op dezelfde dag van de maand, op exact de zelfde tijd. Ik geloof niet dat dit iemand is die de betalingen op dat moment verwerkt en het instant op mijn rekening staat. Zal vooraf vast al wel zo zijn ingesteld :P dat gezegd te hebben heb ik ook al jaaaren niet meer mee gemaakt dat een een bedrijf zegt; wij betalen uit op x datum en vanaf dat moment kan het paar dagen duren afhankelijk van je bank. Vroeger wel eens mee gemaakt
downtime @Tweakwondo29 maart 2024 12:12
Dat zal per bedrijf verschillend zijn. Zo krijg ik mijn salaris in principe op een vaste datum maar nooit in het weekend of op feestdagen.

En bij mijn vorige werkgever kwam het vaak iets na middernacht en bij mijn huidige werkgever juist alleen tijdens kantooruren.
dmantione
@Tweakwondo29 maart 2024 12:32
Banken hebben systemen om bulkbetalingen uit te voeren, want een bedrijf wil niet voor ieder personeelslid afzonderlijk een overboeking moeten doen, dat is erg foutgevoelig. Die bulksystemen ondersteunen geen ogenblikkelijke betalingen, wel kan een bedrijf inderdaad vooraf exact bepalen wanneer de betaling wordt uitgevoerd.
Durandal @Tweakwondo29 maart 2024 12:38
Er zal wel een salarisbetaalscript draaien.
Verwijderd @downtime29 maart 2024 11:47
Het salaris kan ook vanuit Nederland naar een buitenlandse bank worden overgemaakt waar instant niet altijd gebruikelijk is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 15:42]

downtime @Verwijderd29 maart 2024 11:49
Klopt. Daarom vraag ik het ook.
Verwijderd @downtime29 maart 2024 11:55
Wat heb je aan het antwoord op je vraag als je weet dat het bijvoorbeeld uit Nederland komt, maar niet weet waar het heengaat of dat het in Nederland blijft?
Gemmeke @downtime29 maart 2024 12:03
België
KingEd @downtime29 maart 2024 12:24
was dat maar waar. Als mijn loon op een zaterdag of zondag beschikbaar wordt gesteld door mijn werkgever heb ik dat echt pas op maandag binnen. Als er nog feestdagen tussen zitten nog later zelfs (zoals kerst afgelopen jaar).
De betaling gaat van Rabo (werk) naar ING.
cariolive23 @Gemmeke29 maart 2024 17:02
Salarissen worden nauwelijks via instant payments betaald. Batchbetalingen zijn namelijk goedkoper voor zowel de opdrachtgever als de bank. En wanneer ik vandaag een batch instuur, wil dat ook niet zeggen dat ik deze batch vandaag wil laten uitvoeren. Wanneer ik Nederland voor 11 uur 's morgens de loonbatch instuur om direct dag te laten verwerken, krijgen de medewerkers dezelfde dag nog hun salaris. Dit kan per bank per land echter verschillen.
Sp3ci3s8472 29 maart 2024 12:51
Heb een tijdje Openbank gehad voor een debit card. Heb er een hard hoofd in dat ze die 10 seconden gaan halen. Nu mag je al blij zijn als het binnen 5 dagen is.... |:(
Revolut is een heel stuk fijner om te gebruiken, met ook virtuele one time debit cards.
THE_BASE @Sp3ci3s847229 maart 2024 13:22
Ik maak geld over van ING naar Openbank en binnen een paar uur of de volgende werkdag is het ontvangen. Van Rabobank naar Openbank is instant. Van Openbank naar Nederland duurt ook hooguit één werkdag. Wat mij betreft mag IP ingezet worden daar, maar ik snap niet hoe je op 5 dagen komt.
Sp3ci3s8472 @THE_BASE29 maart 2024 14:18
Geen idee waarom dit zo is, maar Openbank ga ik nooit meer gebruiken. Waarom moet het een werkdag duren en kan het niet in het weekend? Moet er iemand op een knopje drukken 8)7 .
Van de 6 betalingen die ik heb gepoogd te doen onder de 100 euro voor het boeken van examens voor certificering (via Pearson Vue, dus niet iets dat dodgy is) zijn er 3 geblokkeerd... Het heeft mij meer in tijd en dus geld gekost door ze steeds te moeten bellen dan dat het waard was.

Revolut nog geen enkele problemen gehad.
THE_BASE @Sp3ci3s847229 maart 2024 15:51
Ieder zijn eigen ervaring, Revolut weinig ervaring mee. Maar totaal geen klachten over Openbank. Goede spaarrente, goede Nederlandstalige klantenservice en fijne betaalrekening met veel voordelen. Dat het een paar uur duurt maakt me voor spaargeld niets uit, we hebben bij ING en Rabobank altijd genoeg achter de hand als er snel geld beschikbaar moet komen.
Sp3ci3s8472 @THE_BASE29 maart 2024 15:54
Ik vermoed dat het voor sparen ook prima is; en je hebt gelijk dat de klantenservice aardig is. Dat lost het andere probleem voor mij niet op, dat je voor elke betaling haast de klantenservice moet bellen omdat de betaling geblokkeerd is.
dutchgio @THE_BASE29 maart 2024 13:49
Inclusief weekend wellicht, maar 5 dagen is wel wat overdreven inderdaad.
Kriekel 29 maart 2024 11:40
Dus dan zie ik straks niet meer bij een groot deel van de betalingen 'Reservering' staan?
Wraldpyk @Kriekel29 maart 2024 11:45
Dat zijn Creditcard transacties right?
Kriekel @Wraldpyk29 maart 2024 11:46
Ja pin transacties en dat is tegenwoordig een visa debit card.
fe1995 29 maart 2024 11:51
Oké, en wanneer gaat de ING zich aanpassen dan? Van mijn NL ING rekening naar mijn BE KBC rekening duurt soms alsnog 1-2 dagen, terwijl van mijn NL Rabo rekening naar BE KBC wel instant is.

Dus als ik "snel" geld nodig heb op mijn Belgische rekening dan is het momenteel dus iNG -> Rabo -> KBC, want ING -> Rabo is dan wel weer instant.

[Reactie gewijzigd door fe1995 op 23 juli 2024 15:42]

Verwijderd @fe199529 maart 2024 11:59
Maar er is nog tijd om het te implementeren. Cruciale informatie die in het artikel mist. De implementatietijd ging in op 19 maart. Het kan dus nog even duren voordat het overal actief moet zijn.
fe1995 @Verwijderd29 maart 2024 12:24
Dank. Dan had ik dat verkeerd begrepen.. zag het als een deadline dat het al moest werken.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.