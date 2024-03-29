Verordening die instantbetalingen verplicht is ingegaan

Op 19 maart is een verordening van de Europese Commissie ingegaan die instantbetalingen verplicht stelt. Hierdoor moeten betaaldiensten, zoals banken, de verzending en ontvangst van instantbetalingen in euro's aanbieden.

De verordening, die de Europese Commissie vorige maand al aannam, is op 19 maart ingegaan, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Onder de nieuwe regels moeten betalingen in euro's binnen tien seconden voltooid zijn, ongeacht de dag of het tijdstip en zonder extra kosten. Ook moet de afzender binnen tien seconden weten of het geld is binnengekomen bij de ontvanger. Lidstaten krijgen twaalf maanden de tijd om de wetgeving toe te passen.

Begin 2022 waren nog maar 11 procent van alle overmakingen in euro’s in de EU instant, schrijft het ministerie. De verordening geldt nog niet voor landen buiten de eurozone, omdat die meer tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Verder moeten aanbieders van instantbetalingen controleren of de naam en het IBAN-nummer van de begunstigde overeenkomen. Op die manier kan de betaler voor het uitvoeren van een transactie worden gewaarschuwd voor mogelijke fouten of fraude. Deze verplichting geldt ook voor reguliere overmakingen.

Aanvulling: De verordening is vorige week van kracht gegaan, maar lidstaten krijgen twaalf maanden de tijd om de wetgeving toe te passen. Ook is de titel aangepast.