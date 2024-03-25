ASN, SNS en RegioBank stappen over naar Google Pay voor contactloos betalen

...dus loop ik bewust om een aantal diensten heen.
Dat doe ik ook omdat je als IT-er, maatschappelijk, historisch en commercieël betrokken persoon weet hoe e.e.a. (vaak) gaat. Alleen is de vraag hoe lang je dat kunt blijven volhouden. Op een gegeven moment zijn de mogelijkheden die je relatieve vrijheid, veiligheid en privacy geven zga. niet meer mogelijk.
Vanwege veiligheid en privacy wilde ik graag nog lang met de ASN reader en een dicht getimmerde browser/OS werken. De reader ging stuk (batterij leeg en onvervangbaar) en vervolgens krijg je doodleuk de optie om alleen via de smartphone app in te loggen. Browser kan ook, maar met een browser cookie wat natuurlijk een belachelijke optie is. Dan slopen ze nu ook nog eens contactloos betalen eruit, maar je krijgt nu nog een PIN-pas. Denk je dat dat zo blijft? Je moet straks per sé langs Google- en Apple pay. Wat doe je als je dat niet hebt, wilt of kunt hebben?
Zelfde met Knab. Kon eerst via de browser en aanvraag was prima met opsturen van kopie ID bewijs. Toen plotseling gedwongen tot smartphone app, je gezicht scannen, je ID bewijs scannen en vervolgens alleen nog via de app inloggen. Afgezien dat dit niet per sé veiliger is of beter voor je privacy had ik een smartphone met een defecte camera. Of je even weer minimaal €300 voor een nieuwe telefoon wilt neerleggen. Kortom zat ik aan de smartphone van mijn vrouw gekoppeld.
Rabobank doet het nog goed. Die hebben een reader waar je de batterij van kunt vervangen die functionaliteit bestaat ook nog gewoon. Laat het a.j.b. nog heel lang bestaan!!!
Afgezien dat je bijna niets meer kunt zonder je smartphone, is het gewoon niet goed dat je via big-tech geleid wordt die even alles aftapt naar eigen goeddunken en voor de besparing van de 'dienst verlenende' bedrijven waar je niet meer zonder kunt (mag!) aka banken, overheidsinstellingen, verzekeringen, etc.
Ik hoop dat ASN als Volksbank en in handen van de staat a.j.b. nog eens gaat nadenken om enigszins onafhankelijk te blijven en keuzes te geven. Ook al is het minder fraai of wat duurder.
Iets met primaire levensbehoefte, geen vrije keuze, maar gemaakt.