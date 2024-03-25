ASN, SNS en RegioBank stappen over naar Google Pay voor contactloos betalen

ASN Bank, RegioBank en SNS Bank stoppen met hun eigen Mobiel Betalen-app. Klanten kunnen contactloos blijven betalen via een Android-smartphone of -tablet door Google Pay te activeren in hun reguliere bankenapps.

Klanten van ASN Bank, RegioBank en SNS Bank kunnen binnenkort niet meer contactloos betalen via de eigen Mobiel Betalen-apps van deze banken. Een concrete datum hiervoor wordt niet genoemd. Een woordvoerder laat weten dat gebruikers hierover vooraf geïnformeerd worden. In plaats van de huidige manier kunnen klanten met een Android-toestel vanaf 25 maart Google Pay gebruiken. Contactloos betalen is te activeren via het gedeelte 'Zelf regelen' in de bankenapps. Apple-gebruikers kunnen bij ASN, RegioBank en SNS contactloos betalen via Apple Pay.