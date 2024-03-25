ASN, SNS en RegioBank stappen over naar Google Pay voor contactloos betalen

ASN Bank, RegioBank en SNS Bank stoppen met hun eigen Mobiel Betalen-app. Klanten kunnen contactloos blijven betalen via een Android-smartphone of -tablet door Google Pay te activeren in hun reguliere bankenapps.

Klanten van ASN Bank, RegioBank en SNS Bank kunnen binnenkort niet meer contactloos betalen via de eigen Mobiel Betalen-apps van deze banken. Een concrete datum hiervoor wordt niet genoemd. Een woordvoerder laat weten dat gebruikers hierover vooraf geïnformeerd worden. In plaats van de huidige manier kunnen klanten met een Android-toestel vanaf 25 maart Google Pay gebruiken. Contactloos betalen is te activeren via het gedeelte 'Zelf regelen' in de bankenapps. Apple-gebruikers kunnen bij ASN, RegioBank en SNS contactloos betalen via Apple Pay.

Google Pay

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 14:50
283 • submitter: D13DS3L

25-03-2024 • 14:50

283

Submitter: D13DS3L

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Reacties (283)

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meowmofo 25 maart 2024 14:53
Worden hierbij direct mijn gegevens en betaalacties gedeeld met Google? Als er namelijk ook maar iets gedeeld wordt met Google, dan moet ik maar weer overstappen van bank....

edit:
Ja dus.... https://www.asnbank.nl/be...g_om_te_weten_over-anchor

[Reactie gewijzigd door meowmofo op 22 juli 2024 13:22]

runaround @meowmofo25 maart 2024 14:56
Dit staat op de website
Google Pay en privacy

Als je Google Pay activeert gebruiken we je persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Hoe dit precies zit, lees je in ons Privacy- & Cookieregelement. Als we je persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Google heeft je persoonsgegevens nodig voor het leveren van de Google Pay dienst. We delen je naam, je adres, je telefoonnummer en de laatste 4 cijfers van het kaartnummer met Google. Google is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens. We vinden het belangrijk je hierop te wijzen voordat je besluit om Google Pay te activeren.

Hoe Google met je gegevens omgaat lees je in de privacyverklaring van Google.
en
Google heeft alleen toegang tot betalingen die je met Google Pay doet. Deze informatie mag Google gebruiken voor andere doeleinden en delen met derden.
Dus ja, eigenlijk wel.

[Reactie gewijzigd door runaround op 22 juli 2024 13:22]

Remzi1993 @runaround25 maart 2024 15:06
Google heeft alleen toegang tot betalingen die je met Google Pay doet. Deze informatie mag Google gebruiken voor andere doeleinden en delen met derden.
Dit laatste is eng. Dit wist ik niet. Ik dacht dat betaalgegevens en transactions onder de AVG vallen? Tijd voor nog een rechtszaak tegen Google.
arbraxas @Remzi199325 maart 2024 15:22
Maar de gemakkelijkste optie is gewoon geen contactloos betalen via je mobiel te gebruiken.
Ik snap sowieso niet dat mensen dat soort gegevens aan een bedrijf toevertrouwd wat leeft van datavergaring?

Voor mij is het gewoon een principekwestie, mijn mobiel word geen eerste levensbehoefte. Dat ding gaat niet mijn leven bepalen, dus loop ik bewust om een aantal diensten heen.
rookie no. 1 @arbraxas25 maart 2024 20:59
...dus loop ik bewust om een aantal diensten heen.
Dat doe ik ook omdat je als IT-er, maatschappelijk, historisch en commercieël betrokken persoon weet hoe e.e.a. (vaak) gaat. Alleen is de vraag hoe lang je dat kunt blijven volhouden. Op een gegeven moment zijn de mogelijkheden die je relatieve vrijheid, veiligheid en privacy geven zga. niet meer mogelijk.

Vanwege veiligheid en privacy wilde ik graag nog lang met de ASN reader en een dicht getimmerde browser/OS werken. De reader ging stuk (batterij leeg en onvervangbaar) en vervolgens krijg je doodleuk de optie om alleen via de smartphone app in te loggen. Browser kan ook, maar met een browser cookie wat natuurlijk een belachelijke optie is. Dan slopen ze nu ook nog eens contactloos betalen eruit, maar je krijgt nu nog een PIN-pas. Denk je dat dat zo blijft? Je moet straks per sé langs Google- en Apple pay. Wat doe je als je dat niet hebt, wilt of kunt hebben?

Zelfde met Knab. Kon eerst via de browser en aanvraag was prima met opsturen van kopie ID bewijs. Toen plotseling gedwongen tot smartphone app, je gezicht scannen, je ID bewijs scannen en vervolgens alleen nog via de app inloggen. Afgezien dat dit niet per sé veiliger is of beter voor je privacy had ik een smartphone met een defecte camera. Of je even weer minimaal €300 voor een nieuwe telefoon wilt neerleggen. Kortom zat ik aan de smartphone van mijn vrouw gekoppeld.

Rabobank doet het nog goed. Die hebben een reader waar je de batterij van kunt vervangen die functionaliteit bestaat ook nog gewoon. Laat het a.j.b. nog heel lang bestaan!!!

Afgezien dat je bijna niets meer kunt zonder je smartphone, is het gewoon niet goed dat je via big-tech geleid wordt die even alles aftapt naar eigen goeddunken en voor de besparing van de 'dienst verlenende' bedrijven waar je niet meer zonder kunt (mag!) aka banken, overheidsinstellingen, verzekeringen, etc.

Ik hoop dat ASN als Volksbank en in handen van de staat a.j.b. nog eens gaat nadenken om enigszins onafhankelijk te blijven en keuzes te geven. Ook al is het minder fraai of wat duurder.

Iets met primaire levensbehoefte, geen vrije keuze, maar gemaakt.
Croqy @rookie no. 126 maart 2024 08:11
het akelige is dat we gewoon geen redelijk Europees alternatief hebben, dat wel conform onze privacywetten opereren. Doodzonde. Waarom werken de lidstaten niet samen om een degelijke basisinfrastructuur voor diensten via het internet te maken, vanuit het perspectief van de burger en niet vanuit winstbejag.
technologie kan fantastisch in ons voordeel werken, maar we worden overheerst door commerciële belangen, eigenlijk bizar en walgelijk als je daar kritisch over nadenkt.
dmantione @Croqy26 maart 2024 09:16
Dat heet de digitale euro: Digitaal betalen zonder dat je daar een bank voor nodig hebt. Er is evenwel een hele hysterie ontstaan rond wat er allemaal mis kan zijn met de digitale euro, terwijl men volledig blind is voor wat er allemaal met banken mis is.
GoldenLeafBird @dmantione26 maart 2024 12:42
Ook al rammelt het huidige systeem aan alle kanten, mensen wijzen graag op de mogelijke defecten van een alternatief, ook al is dat alternatief een verbetering.

"Don't let perfect be the enemy of good"
arbraxas @dmantione26 maart 2024 20:17
Bij de banken heb ik NU nog een alternatief, namelijk contant.
Maar de overheden zijn al een tijdje bezig om contant te criminaliseren. En ook digitale betalingen boven de 100 euro zijn al verdacht gemaakt.
Waartoe dat kan leiden?
https://youtu.be/6DQYDolkGHM

Die "hysterie" van jou is al gewoon werkelijkheid. Digitaal geld is gewoon een controle middel. Dat zie je nu dus al. De overheden hebben dan ook nog eens private instellingen politieagent en rechtbank gemaakt voor fraudecontrole. Die dus geen enkele risico gaan nemen en dus doodleuk gaat vragen waarom je toch zo vaak geld naar de supermarkt brengt :+

Als je dacht dat de toeslagenaffaire een bloedbad was, moet je nog even een paar jaar wachten.
Want tenminste voor mij, elke tankbeurt en groot boodschappen doen maakt van mij een verdacht individu. Echt HEEL nederland is gecriminaliseerd. En er komt geen rechter aan te pas.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 22 juli 2024 13:22]

dmantione @arbraxas26 maart 2024 21:04
Het is mijn inziens niet de overheid die contant geld criminaliseert. De overheid maakt zich juist zorgen om de acceptatie van contant geld en zie geen handelen vanuit de overheid om contant geld te ontmoedigen. Wel om een digitaal alternatief voor de grote boze banken op te zetten.

Degene die de oorlog tegen contant geld voert is de private sector. Enerzijds zijn dat de winkels die steeds vaker alleen maar pin doen (spaart dure geldtransporten en zo) en anderszijds toch echt de banken die winkels met beprijzing ontmoedigen om met contant geld te werken.

En de consument... er zijn consumenten die bewust zijn van de waarde van contant geld (waaronder deze), maar ik neem aan dat jij ook genoeg mensen om je heen ziet die contant geld maar ouderwets vinden en met privacyonvriendelijke betaalmiddelen betalen. Contant blijft bestaan zolang er mensen contant willen betalen en je zult dus zelf regelmatig tegengas moeten geven als je wilt dat het blijft bestaan. De banken zien het helemaal zitten om je nog afhankelijker van ze te maken, hun bedoeling is het dat als je iemand een tientje wilt geven, dat nog makkelijker via hun app gaat dan dat je een tientje uit je portemonnee haalt.

Wat betreft controlemiddel: Ik ben helemaal op mijn hoede, maar ik zie niet in hoe de digitale euro slechter gaat zijn dan een bankrekening. Zeker met alle hysterie kan het alleen maar veel beter worden.
teesee64 @rookie no. 126 maart 2024 11:31
Ik vraag me af waarom ze de optie om via de app contactloos te betalen er niet gewoon in laten zitten zodat je de keuze hebt. Ik denk dat de banken betaald krijgen van Google om dit in te voeren.
BvdW1978 @teesee6426 maart 2024 12:17
Umm, nee. Dit is gewoon een kosten/batenverhaal voor de banken. Niet alles is meteen een kwaadaardige samenzwering. Klanten vinden het grosso modo wel best, bank heeft minder kosten, klaar.
Boefmans @BvdW197818 april 2024 22:22
Kan zijn maar dit kost toch klanten? Mijn vrouw is niet heel erg bezig met dit soort dingen maar die gaat hier ook meteen beserk op. Ik ga een andere bank zoeken. Dat is een boel rekeningen van een heel gezin...
GoT.Typhoon @teesee6426 maart 2024 12:05
Kapot gelobbyd inderdaad.
Phaerion @arbraxas25 maart 2024 15:36
Om exact die reden ben ik al jaren gestopt met het gebruik van een mobiele telefoon. Ik heb er later wel weer één tweedehands gekocht die ik gebruik als mp3 speler. Maar er zit geen simkaart in. Als het echt moet kan ik er mee online via een open wifi om even snel wat op te zoeken.

Als ik buitenshuis overal al die mensen zie, die bij elke stap die ze maken op hun mobieltje turen, krijg ik het gevoel dat ik ergens binnen de muren van een psychiatrsche instelling loop. Ze worden volledig opgeslokt door dat ding en krijgen niets meer mee van de buitenwereld. In mijn ogen is dat een afwijking. Maar de huidige generatie weet niet eens meer beter, want de meesten zijn er ondertussen gewoon mee opgegroeid. Voor hen is het dood normaal. Ik vind dat ergens wel schrikwekkend.
CyBeR @Phaerion25 maart 2024 15:55
Maar ben jij inmiddels dan niet degene met de psychische afwijking, als jij zo zwaar in de minderheid bent?

Een afwijking is tenslotte ten opzichte van een norm, en de norm is blijkbaar niet wat jij doet.
Phaerion @CyBeR25 maart 2024 16:19
Niet elke verandering tijdens het leven is ook een goede. Ik zie absoluut de voordelen van het gebruik van een mobieltje. Maar veel mensen hebben duidelijk een rem op het gebruik ervan nodig. Want ze kunnen het blijkbaar niet goed doseren. Soms moet je dat ding gewoon even weg stoppen en je verantwoordelijkheid nemen. Zoals bijv. in het verkeer....óók al ben je maar gewoon een voetganger en zie je jezelf niet als verkeersdeelnemer. Want ook als voetganger ben je nog steeds een verkeersdeelnemer. Je hebt immers met verkeer om je heen te maken. Of andere mensen op het voetpad waar je niet onnodig tegenaan hoeft te lopen.

Als veel mensen hetzelfde doen, kunnen ze er nog steeds naast zitten. Dus dat verhaal van 'de norm' is niet volledig waterdicht.
lovly_1 @Phaerion25 maart 2024 17:08
Ik ben het met je eens, ook al maak ik me er ook vaak schuldig aan. Behalve in het verkeer, dan gebruik ik hem niet.
De wereld is veel mooier als je om je heen kijkt.
Phaerion @lovly_125 maart 2024 17:43
Exact... Als je naar buiten gaat moet je ook even de aandacht erbij houden wat er om je heen zoal gebeurt. Ook al ben je bijv. voor je werk onderweg. Waarom ga je anders de deur uit? Als ik op een beeldscherm wil of moet kijken dan doe ik dat sowieso liever gewoon thuis bij mn pc. Dan kan ik mijn volledige aandacht erbij houden. En dat kan niet wanneer je buiten op straat of ergens in het centrum rond loopt.
mekkieboek @lovly_126 maart 2024 08:33
...en luistert.
DigitalExorcist @Phaerion25 maart 2024 15:45
Ik vind dat altijd zo'n onzin... hoezo zouden die mensen niks meekrijgen van 'de buitenwereld'? Misschien praten ze wel met 20 mensen tegelijk via Discord of Whatsapp of Telegram groepen of weet ik het. Misschien worden er complete relaties gevormd. Misschien sluiten mensen wel de megadeal van hun leven waardoor ze niet meer hóeven te werken. Misschien stuurt iemand een laatste bericht naar een geliefde waar ze fysiek niet in de buurt kúnnen zijn.

Het is altijd zo makkelijk om te stellen dat mensen totaal willoos zijn zodra ze een mobiele telefoon hebben. Dat JIJ niet ziet wat een ander doet wil niet zeggen dat een ander zinloze dingen aan het doen is..
Frappuccino @DigitalExorcist25 maart 2024 15:53
30 seconden van een nummer bij een concert opnemen vind ik anders behoorlijk zinloos.
Nog los van het feit dat ze anderen mateloos irriteren met door met die telefoon het zicht van de ander te blocken.

Die figuren krijgen maar weinig mee van het concert omdat ze continue met hun telefoon bezig zijn. Fotootje hier, filmpje daar, even naar de vriendenkring appen. En dan naderhand hun 30 sec fragmentje terugkijken/luisteren om een beetje besef te krijgen van waar ze geweest zijn.

En dat is slechts 1 voorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Frappuccino op 22 juli 2024 13:22]

Phaerion @Frappuccino25 maart 2024 16:21
hahaha daar heb ik om gelachen en ik heb me er aan geërgeerd. Sta ik bij een Slayer concert en bij de aftrap van het eerste nummer zag ik ineens alléén nog maar mobieltjes boven de hoofden van alle mensen. Hilarisch gewoon.. Terwijl ik zelf niet wist hoe snel ik naar voren moest komen naar de moshpit. 8)7
DigitalExorcist @Frappuccino26 maart 2024 08:27
Inderdaad, dat is maar één voorbeeld.
Phaerion @DigitalExorcist25 maart 2024 16:09
Omdat ik al wel eens iemand voor de auto heb gehad die tijdens het oversteken op haar mobiel bleef kijken. Ik kon nog net op tijd remmen en toeterde kort. En ipv dat die andere persoon schrok, keek ze me geirriteerd aan omdat ik haar kennelijk stoorde ofzo.

Als je zoiets normaal vindt.... Sorry. Nee. Daar kan ik met de kop niet bij. ;)

edit:

En wat je zoal allemaal opnoemt als voorbeelden is puur speculatie. Buiten dat, hoor je dat niet te doen terwijl je aan het verkeer deelneemt. Want de buitenwereld, dat is niet op je mobiel...dat is de directe omgeving om je heen waar je je fisiek bevindt. Gewoon even opletten als je buiten bent. Een ongeluk zit in een klein hoekje. En als iemand dat niet kan heeft die persoon in mijn ogen idd een probleem en laat die zijn/haar leven sturen door wat er op het mobieltje gebeurt. Dat mag er voor velen tegenwoordig normaal uitzien. Maar het is wel degelijk abnormaal wanneer je het zelf niet meer kunt doseren. Om ook maar even terug te komen op wat CyBeR zei. ;)

[Reactie gewijzigd door Phaerion op 22 juli 2024 13:22]

Dutchzilla @Phaerion25 maart 2024 15:46
Vandaar de term telefoonzombie. 😅
Croqy @Phaerion26 maart 2024 08:15
ik verwacht hier wel een kentering in. Ik ken meerdere ouders van jongere kinderen die ze anders met de smartphone laten omgaan dan een paar jaar geleden. De effecten van ongebreideld smartphonegebruik komen langzaam aan het oppervlak, en nu zie je dat het ding verboden wordt op scholen. Ik ga er zelf ook wat strenger mee om, het ding is een hulpmiddel, niet een vulmiddel om alle gaatjes in je leven op te vullen. Mijn kinderen missen eigenlijk niks zonder smartphone, het enige waar ze wel eens last van hebben is FOMO als een ander kind met zo'n ding rond loopt. Maar ook met FOMO kun je goed leren omgaan.
FirstIntro @Croqy26 maart 2024 11:38
Hier net ook afgesproken dat mobiel betalen via SNS van de mobiel afgaat bij de kinderen. Zij begrijpen gelukkig wel wat de waarde van privacy is. Binnenkort ook maar eens kijken of ze niet naar een andere bank moeten gaan. Nu kan dat nog relatief makkelijk. Sowieso wel interessant om te onderzoeken of het meenemen van je bankrekening naar een andere bank tegenwoordig echt werkt.
moi427 @Phaerion26 maart 2024 08:19
Net terug van treinreis door Scandinavië plus stuk Hurtigruten naar Kirkeness. Over treinreis gelezen dat er zulke leuke contacten met mede-reizigers ontstaan. Nou niet dus: echt vrijwel iedereen zit overal vastgelijmd aan die mobieltjes, jong en oud. Alleen op de boot was dat minder. Ik gebruikte hem op deze reis als fototoestel, heb nooit (a)social-media gehad (dat blijft ook zo) en wat scheelt dat een tijd en indrukken van het échte leven! Dus ja een erg handig ding, maar inderdaad laat het gros der mensheid er zich helaas volledig door opvreten.
DigitalExorcist @moi42726 maart 2024 08:29
Ik zou acuut van de boot afspringen (en ik kén de Hurtigruten, zelf nog nooit gedaan maar ik weet hoe en wat het is) als wildvreemden ineens weer allemaal verhalen gaan lopen spuien naar me. Zelfde met de trein en bus en zo. Ik zit totáál niet te wachten op oeverloos gezwets van anderen, laat staan blijvende contacten...
DonJunior @moi42726 maart 2024 09:30
Vroeger lazen mensen een krant of boek in de trein. Nu kijken ze op hun telefoon.
Je punt?
Ik zit, net als DigitalExorcist, echt niet te wachten op praatjes met wild vreemde mensen. Ik geniet van mijn rust in de bus of trein en zet dan lekker een rustig muziekje op. Ik hoef geen oudere tegen me aan te hebben kletsen over hoe mooi het weer wel niet is.
Remzi1993 @arbraxas25 maart 2024 15:59
Ik gebruik het heel soms als ik mijn portemonnee en/of passen ben vergeten. Dit gebeurd 1 of 2 keer in het jaar en dan is het fijn dat ik gewoon door kan gaan zonder terug naar huis te gaan en te laat op school en/of werk te komen.

Zelfs OV werkt met Google Pay, het was zeur want ik kan gratis reizen als student met mijn OV pas, maar 1 keer vergeten en dan heen en terug een keer rond de 5 euro betalen is beter dan te laat komen.
Felidaelynx @Remzi199325 maart 2024 17:53
Helaas werkt de OV chipkaart niet met de google wallet app (/google pay). Wel kan je natuurlijk nu via OV pay betalen met je (Google pay) betaalkaart.
Remzi1993 @Felidaelynx25 maart 2024 19:12
Dat is wat ik zei.
Boele009 @Remzi199325 maart 2024 22:44
Je kan in zo'n geval eenmalig (of in ieder geval) je geld terugvragen bij de NS
Drunken_Bear @arbraxas25 maart 2024 16:04
Ik gebruik het ook niet. Mijn pasjes zitten in een pasjeshouder. Dat is al makkelijk genoeg. Ik hoef echt geen mobiel apparaat te gebruiken om te pinnen.
Gelomidor1 @Drunken_Bear25 maart 2024 20:47
Ik gebruik pasje misschien 5 x per jaar, de rest alles met mijn telefoon. Heb 99/100 keer überhaupt geen portemonnee meer bij mij. Wel lastig met ID kaart, hopelijk kan dat ook snel op je telefoon. Ben nu illegaal op pad 🙈
kodak @arbraxas25 maart 2024 16:06
Recht is er om te laten gelden, niet om omheen te werken als een ander je recht niet wenst te respecteren. Anders leren deze banken en techbedrijven het nooit, wat uiteindelijk toch in je eigen en andermans nadeel is.
emeralda @arbraxas26 maart 2024 16:49
Ik vraag me af hoe Google hier geld aan gaat verdienen.

Pinnen in Nederland is zo goedkoop in tegenstelling tot het buitenland.
arbraxas @emeralda26 maart 2024 20:13
De data die word gehaald uit jou koopgedrag. Betere info is er niet voor gerichte reclame.
En waar leeft Google van?
runaround @Remzi199325 maart 2024 15:36
Ik dacht dat betaalgegevens en transactions onder de AVG vallen?
In principe vallen alle persoonlijke gegevens onder de AVG, waaronder inderdaad ook financiële gegevens. Deze zijn trouwens ook geclassificeerd als gevoelige persoonsgegevens (zie ap website)
Remzi1993 @runaround25 maart 2024 15:58
Deze zijn trouwens ook geclassificeerd als gevoelige persoonsgegevens (zie ap website)
Ja, dat dacht ik ook. Misschien moet de toezichthouder AP of zelfs ACM Google aanklagen, want ik wil niet dat derden partijen mijn transactions kunnen inzien.
runaround @Remzi199325 maart 2024 16:17
[...]
Ja, dat dacht ik ook. Misschien moet de toezichthouder AP of zelfs ACM Google aanklagen, want ik wil niet dat derden partijen mijn transactions kunnen inzien.
Helaas staat op de website van de AP het volgende:
De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden. Tenzij u zich kunt beroepen op een wettelijke uitzondering. In de AVG staan 10 uitzonderingen.

Dat betekent dat het verbod niet voor u geldt wanneer u zich kunt baseren op een uitzondering én op een van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens. In de praktijk vallen sommige van die uitzonderingen en grondslagen samen.

Van de 10 uitzonderingen uit de AVG zijn er 5 die alleen van toepassing zijn als hiervoor in de nationale wet een rechtsbasis is gecreëerd. Dat betekent dat u zich alleen op zo’n uitzondering kunt beroepen als er in een Nederlandse wet staat dat dit mag.

De 10 uitzonderingen zijn:

- Iemand heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van de eigen persoonsgegevens.
- Alleen als het in een wet staat: De verwerking is noodzakelijk om verplichtingen uit te voeren of specifieke rechten uit te oefenen van u of de betrokken persoon. Dit op het gebied van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en het socialebeschermingsrecht.
- De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit geldt alleen wanneer diegene fysiek of juridisch niet in staat is om toestemming te geven.
- U verwerkt de gegevens als stichting, vereniging of andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is. Het gaat om gegevens van uw (oud)leden of personen met wie u regelmatig contact heeft, gerelateerd aan uw doelstelling. En u verwerkt de gegevens voor gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen.
- U verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf doelbewust openbaar heeft gemaakt.
- De verwerking is noodzakelijk om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Of u handelt als gerecht vanuit uw rechtsprekende taken.
- Alleen als het in een wet staat: De verwerking is noodzakelijk voor een zwaarwegend algemeen belang.
- Alleen als het in een wet staat: De verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of (arbeids)geneeskundige aard. Zoals het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en/of het verstrekken van gezondheidszorg.
- Alleen als het in een wet staat: De verwerking is noodzakelijk voor de volksgezondheid.
- Alleen als het in een wet staat: De verwerking is noodzakelijk voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk/historisch onderzoek of statistische doeleinden.
Ik denk dat ASN onder uitzondering 1 valt, aangezien het best duidelijk op de website van ASN staat en volgens mij ook duidelijk wordt gemaakt in de Google Wallet app.

Daarnaast staat het je natuurlijk vrij om hier geen gebruik van te maken

[Reactie gewijzigd door runaround op 22 juli 2024 13:22]

ChillinR @runaround25 maart 2024 18:59
Het gaat hier om verstrekking van persoonsgegevens.

Daar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de volgende pagina voor: https://www.autoriteitper...kken-van-persoonsgegevens

Mijn interpretatie als leek is op basis van die pagina dat het delen van gegevens met Google is toegestaan (als in, er zijn grondslagen die denk ik zouden passen).

Maar wat ik gek vindt is dat er niets gezegd wordt over wat de partij aan wie de data verstrekt wordt (Google) mag met de data.

Ik meende dat die partij (Google) er alleen dingen mee mocht doen die onder het oorspronkelijke doel van de verstrekking vallen. Maar daar wordt met geen woord over gerept.

[Reactie gewijzigd door ChillinR op 22 juli 2024 13:22]

R4gnax @runaround25 maart 2024 21:07
Ik denk dat ASN onder uitzondering 1 valt, aangezien het best duidelijk op de website van ASN staat en volgens mij ook duidelijk wordt gemaakt in de Google Wallet app.
Dat valt nog te bezien. Toestemming moet immers vrijelijk gegeven worden, cq zonder wezenlijk negatief gevolg. De dienstverlener in deze is Google en niet de banken. En Google biedt geen alternatieve mogelijkheid om met mobiel te betalen, anders dan hen toe te staan jouw gegevens ook voor andere zaken in te zetten.

Overigens -- als ze zich aan de wet houden moet het daarna nog steeds mogelijk zijn om je op het recht van bezwaar te beroepen en specifiek alle verwerkingen die gericht adverteren en profilering ten behoeve van gericht adverteren, stop te laten zetten. Specifiek voor die twee typen verwerkingen moet Google daar wettelijk gehoor aan geven. Deze hebben een status aparte en zij krijgen hierbij niet de mogelijkheid om hun eigen belang af te wegen tegen het jouwe.
mmjjb @R4gnax25 maart 2024 22:46
Google biedt geen alternatieve mogelijkheid om met mobiel te betalen, anders dan hen toe te staan jouw gegevens ook voor andere zaken in te zetten.
Als je Google in zijn geheel als de dienstverlener ziet, dan klopt het niet wat je zegt. Google limiteerd namelijk de dienstverleners niet. Zo is er bijvoorbeeld op Samsung ook Samsung Pay en bij bepaalde banken de App van de bank zelf.
lovly_1 @runaround25 maart 2024 17:04
ALLE commerciële activiteiten van ieder PERSOON moeten op de een of andere manier traceerbaar zijn.
Hoe maakt niet uit, digitale crypto wallets worden verboden zonder KYC in de EU.
De informatie en controle drang en dwang van de globalisten word met de dag duidelijker.
Ik vind hier wel wat van.
Xerpan @runaround26 maart 2024 08:39
Dat maakt de AVG dan ook een tandeloze tijger.
Op scholen en verenigingen mag er nog geen email adres worden gedeeld, maar commerciële bedrijven hoeven alleen punt 1 aan te halen om te kunnen doen wat ze maar willen. Weigeren instemming te geven voor punt 1 betekent weigeren van de dienst. Dat wordt wel lastig als de alternatieven langzaamaan verdwijnen of geld gaan kosten.
dutchgio @Remzi199325 maart 2024 15:26
Normale pinpas betalingen waarschijnlijk wel. Als je zelf voor Google Pay kiest waarschijnlijk niet.
mjz2cool @Remzi199325 maart 2024 16:25
Ze zijn er duidelijk over welke gegevens worden gedeeld, waarvoor je expliciet toestemming geeft. Daar kun je dus niets tegen doen behalve geen gebruik maken van Google Pay.
litebyte @Remzi199325 maart 2024 16:27
Zeker, maar je hebt een overheid die ons beschermt toch? toch??? Tegen de gevaren van TikTok ...die alles van ons willen weten en een gevaar voor de privacy zijn. De selectieve verontwaardiging richting bedrijven als TikTok en hypocrisy is niet alleen om misselijk van te worden maar ook eng.

In de VS worden op basis van online aankoopgegevens mensen al geweigerd bij verzekeringsmaatschappijen of moeten veel meer premie betalen. Ook overheden in Nederland maken via data-bedrijven al veel gebruik van privacy gevoelige data - die ze zelf niet mogen verzamelen

Big tech wordt steeds meer online government of een uitvoerder van de overheid om toch via slinkse 'legale' weg zoveel mogelijk privacy gevoelige data te verzamelen.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 13:22]

rko4u @Remzi199325 maart 2024 18:52
Dat betekent niet dat google je gedrag niet mag anonimiseren en samenvatten. U dacht toch niet dat google dit soort diensten gratis uitvoerde toch? Dit is altijd „gratis“
DancingMonkey @Remzi199326 maart 2024 17:11
Met het AVG is het op sommige punten juist makkelijker geworden om allerlei informatie te harken. Juist omdat er nu wetgeving voor is, je mag van alles doen met gegevens mits, er consent is afgegeven door de gebruiker.

Er zit natuurlijk veel haken en ogen aan maar het kan gewoon legaal zijn als een bedrijf transparant is in welke gegevens ze verzamelen en met wie ze delen.

Onderzoek door het Autoriteit Persoonsgegevens is natuurlijk altijd een goed ding om te doen, of het tot een rechtzaak zal komen is te bezien. Het komt er helaas bij veel van dit soort zaken op neer dat je gewoon de service niet moet gebruiken als je je gegevens niet afgeven.
Jazco2nd @runaround25 maart 2024 15:49
Wat hierin nog mist zijn de gegevens die de verkopende partij deelt. Oftewel: Google, net als bij Apple Pay, heeft een nogal compleet beeld van alles wat jij koopt. Je consumentengedrag is daarmee goed in kaart te brengen.

Voordat er weer mensen zijn die roepen dat dit bij Apple Pay niet het geval is omdat de techniek om te betalen beter is ingericht, dat eerste is dus absoluut niet correct.

Toch zitten de meeste consumenten te springen hierom. Privacy is voor de massa volstrekt onbelangrijk, totdat ze er zelf direct een nadeel van voelen.
CyBeR @Jazco2nd25 maart 2024 15:58
Voordat er weer mensen zijn die roepen dat dit bij Apple Pay niet het geval is omdat de techniek om te betalen beter is ingericht, dat eerste is dus absoluut niet correct.
Ok, bron graag? Want zover ik weet krijgt Apple geen transactiegegevens door en zit dat dus privacytechnisch inderdaad veel beter in elkaar aangezien je telefoon gewoon een niet-fysieke bankpas is en de transactie dus net als met een gewone bankpas alleen te maken heeft met de verkoper, het betaalnetwerk en jouw bank.
Jazco2nd @CyBeR25 maart 2024 16:01
Deze discussie heb ik al gevoerd. Waarschijnlijk met jou? Uiteindelijk ook duidelijke bronnen aangedragen. Daarna viel de discussie stil. Dus nu mag je het zelf doen :)

Overigens, mocht je het zelf hebben, Apple Pay, open rustig even je transactie historie in Apple Pay ;)
PolarBear @Jazco2nd25 maart 2024 16:16
In order to securely transmit your payment information within apps, websites, and Business Chat, it is sent to Apple in encrypted form, where it is briefly decrypted and reencrypted with a merchant-specific key, so that only the merchant, the developer, or their payment processor can decrypt your payment information. When you make a payment on a Mac to which a card cannot be added, the Mac and the authorizing device communicate over an encrypted channel via Apple servers. Apple does not retain any of this information in a form that personally identifies you.
https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-pay/

Dat is toch heel wat anders dan het eerder genoemde:
Google heeft alleen toegang tot betalingen die je met Google Pay doet. Deze informatie mag Google gebruiken voor andere doeleinden en delen met derden.
daemonix @PolarBear25 maart 2024 16:52
Er is een iets uitgebreider zinnetje dan delen met derden.
5. Privacy

(a) Informatie die Google kan delen. Teneinde Google in staat te stellen Google Pay-services te leveren, geeft u Google toestemming om aan apps en websites bekend te maken dat u Google Pay heeft ingesteld. Ook geeft u Google toestemming gegevens over uw apparaat, betalingen, locatie en account te delen met uw kaartuitgever en betalingsnetwerk. Verder geeft u Google toestemming om uw persoonlijke gegevens te delen met verkopers, betalingsverwerkers en andere derden, indien dit nodig is om uw transacties te verwerken.

(b) Informatie die Google kan verzamelen. Teneinde Google in staat te stellen services te leveren en te verbeteren, geeft u Google toestemming gegevens over transacties, accounts en andere persoonlijke gegevens te verzamelen bij derden, onder wie verkopers en uw kaartuitgever, zoals toegestaan volgens ons privacybeleid.
Het "indien nodig om uw transacties te verwerken" ontbreekt en is een heel belangrijke toevoeging. Apple moet dat ook tijdens de betaling.

Er staat ook niet dat Google deelt met anderen, alleen dat Google informatie op kan halen bij anderen. Ook nogal een verschil.
CyBeR @Jazco2nd25 maart 2024 16:15
Deze discussie heb ik al gevoerd. Waarschijnlijk met jou? Uiteindelijk ook duidelijke bronnen aangedragen. Daarna viel de discussie stil. Dus nu mag je het zelf doen :)
Kan ik me niet herinneren, en nee zo werkt het niet. Jij zegt iets, jij mag dat bewijzen.

En omdat ik ook dingen zeg: Apple stelt expliciet dat ze niet in de transactieketen zitten:
Apple Pay is also designed to protect your personal information. Apple doesn’t store or have access to the original credit, debit, or prepaid card numbers that you use with Apple Pay. And when you use Apple Pay with credit, debit, or prepaid cards, Apple doesn't retain any transaction information that can be tied back to you. Your transactions stay between you, the merchant or developer, and your bank or card issuer.
Jij stelt het tegenovergestelde, dus bewijs dat maar. (Let wel dit gaat over Apple Pay in een fysieke winkel -- bij Apple Pay online treden ze ook op als payment provider, dat werkt anders.)
Overigens, mocht je het zelf hebben, Apple Pay, open rustig even je transactie historie in Apple Pay ;)
Dat zegt niets. Ten eerste kun je die notificaties uit zetten, en ten tweede heeft Apple al jaren een push notification-systeem waarbij het mogelijk is om notificaties te sturen die mijn telefoon wel, maar zij niet kunnen lezen.

En als laatste: die notifications worden gestuurd door de bank en niet op basis van dat Apple ergens bij de transactie wordt betrokken. Ze komen ook achteraf (soms pas minuten of zelfs veel later).

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 22 juli 2024 13:22]

Waah @CyBeR25 maart 2024 21:21
Pas wel op, want ze schrijven het slim:
Apple doesn't retain any transaction information that can be tied back to you.
Er staat dus niet dat ze geen profielen opbouwen op basis van aankopen. Enkel dat het niet te traceren is tot één persoon.

En zo doet Google dat ook. En zo'n beetje alle providers. Maar als je al die "anonieme" bronnen combineert kan je vaak toch heel precies iemand vinden....

Dus ik zou er niet zeker van zijn dat ze geen data verzamelen en verkopen.
CrocoDuck @Jazco2nd25 maart 2024 16:16
Dat jezelf je eigen transacties kan zien op je device betekend niet dat het met Apple gedeeld is, laat staan doorverkocht.
Van Apple site onder Apple Pay, Security en Privacy:

“Apple Pay is also designed to protect your personal information. Apple doesn’t store or have access to the original credit, debit, or prepaid card numbers that you use with Apple Pay. And when you use Apple Pay with credit, debit, or prepaid cards, Apple doesn't retain any transaction information that can be tied back to you. Your transactions stay between you, the merchant or developer, and your bank or card issuer.”
Tjidde @CrocoDuck25 maart 2024 16:55
Als Apple zo'n tos/eula onderdeel breekt en zullen er boetes vliegen waar men u tegen zegt.

Ik geloof daarom ook niet dat Apple deze data heeft.

De persoon die kan aantonen Apple het toch verzameld zal heel snel benaderd worden door meerdere banken en overheidsinstanties.
ricardo89 @CrocoDuck26 maart 2024 07:41
Dat er in dit bericht aannames gedaan worden en geroepen wordt dat google aangeklaagd moet worden voor iets wat nog niet eens is onderzocht is al vreemd.
Dan ook nog eens de vergelijking maken dat Apple dit beter doet is wel vreemd op basis van pure aannames. Ik ben benieuwd of er iemand is dat mij kan laten zien dat google willens en wetens mijn persoons/transactie gegevens gebruikt voor winstgevende doeleinden.
En dan heb ik het puur en alleen over google wallet, voordat er ineens een hele beerput over google open gaat die niks met dit onderwerp te maken heeft.
La1974 @Jazco2nd25 maart 2024 17:40
Ik heb denk ik die discussie met je gevoerd. In deze thread duidelijk het tegenovergestelde van wat jij stelt.
CaptainHologram @Jazco2nd25 maart 2024 16:53
wat ik wel lees bij de voorwaarden van google pay zelf is:
Hoe we uw gegevens beschermen
We verkopen uw gegevens niet aan anderen: Google Pay verkoopt uw transactiegeschiedenis nooit aan derden en deelt deze gegevens niet met de rest van Google voor gerichte advertenties.
als ik het goed lees (corrieer me graag als ik het verkeerd heb) blijven je koopgegevens dus alleen onder google pay en niet andere bedrijven of google zelf
naaitsab @CaptainHologram25 maart 2024 17:51
Google Pay is toch gewoon onderdeel van de Google stack? Zo ver ik weet is dat geen losse entiteit en is er dus weinig tot geen garantie dat je gegevens niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Of dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren.

Mocht iemand hier wat meer achtergrond informatie over naar boven kunnen halen is dat wel interessante stof. Voor nu lijkt het vooral vertrouwen op de blauwe ogen van Google, iets wat ik wat lastig vind gezien hun hele verdienmodel draait om juist het verkopen/gebruiken van gebruikersinformatie.

Aan de andere kant, gezien bijna alle grote banken in Nederland nu Google Pay hebben omarmt mag ik hopen dat hier wel wat meer (wettelijke) zekerheid achter zit dan een belofte op een F.A.Q pagina.
dimdek @CaptainHologram25 maart 2024 19:27
Wat er staat is dat de 'gegevens' niet worden gedeeld. De analyse van de gegevens kan dus wel gedeeld en verkocht worden. Google is altijd heel creatief geweest in het formuleren en veel goedgelovigen trappen daar steeds weer in. Hebben ze ook heel creatief gedaan bij hun educatieplatform voordat ze uiteindelijk toch werden teruggefloten. Daarna hebben ze het nog een paar jaar weten te rekken totdat iedereen goed in kaart was gebracht en er weer een nieuwe gegevensbron was aangeboord.
vickypollard @CaptainHologram25 maart 2024 17:45
En over een paar jaar blijkt zeker dat dat 'per ongeluk' toch wel het geval was.
Pietervs @CaptainHologram25 maart 2024 18:53
Verkoopt uw gegevens niet…

Hoe zit het met de bedrijven waar Google mee samenwerkt? Krijgen die de gegevens gratis?
Sando @Pietervs25 maart 2024 19:23
92% van de markt *is* Google. Dus ze verkopen het niet aan derden, omdat de kopende partij in 92% van de gevallen Google zelf is.
Pietervs @Sando26 maart 2024 15:25
92%? Enige onderbouwing hiervan? Want dat lijkt me erg veel.
Sando @Pietervs27 maart 2024 03:13
92% van de search-markt:
https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share
Up from 91% 6 jaar geleden:
https://www.visualcapital...e-dominance-over-the-web/
Fun fact:
https://www.usnews.com/ne...wdown-with-u-s-regulators

90% van de ads in apps markt:
https://www.statista.com/...-ad-network-sdks-android/

84% van alle tracking is google:
https://w3techs.com/technologies/details/ta-googleanalytics

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:22]

Pietervs @Sando27 maart 2024 08:24
Dat zijn niet de verkopen. Daar ging het me om: Google heeft een partnership met (bijvoorbeeld) Albert Heijn. Jij koopt een brood bij de Jumbo en rekent die af met je Google Pay, krijgt de Albert Heijn dan de informatie over welk brood jij koopt gratis ("want partnership")?
Kalentum @Jazco2nd25 maart 2024 17:14
Ik heb ook het idee dat de gegevens die Apple en Google verwerken noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst. Iedereen raakt in de war van termen als 'derde partijen' maar dat kan ook heel goed je eigen bank zijn.

Het is niet zo dat Google je transactiegegevens aan de Jumbo verkoopt zodat de Jumbo weet wat jij bij Albert Heijn koopt.

Ik betaal zelf overigens met bankpas.

[Reactie gewijzigd door Kalentum op 22 juli 2024 13:22]

Gelomidor1 @Jazco2nd25 maart 2024 20:00
En over wat voor nadeel heb je het dan? Ik kan mij gewoon niks bedenken wat mij dwars zou zitten dat Apple mijn betaal gegevens heeft. Zo lang leven we ook weer niet, wat maakt t nou uit dat ze een profiel van je hebben?
DigitalExorcist @Jazco2nd26 maart 2024 08:35
Heb je ooit eens gekeken naar het verdienmodel van Google (advertentieruimte op basis van jouw profiel) en van Apple (hardware en diensten zoals iTunes)?

Snap je nu ook waarom Apple geen groot advertentienetwerk heeft en totaal geen belang heeft bij jouw bankgegevens, en Google wél?
AgeOfPanic @DigitalExorcist26 maart 2024 08:58
Apple is een tijd geleden gestopt met hun eigen advertentie netwerk, omdat ze niet konden opboksen tegen Google Ads. Niet omdat ze er principieel tegen zijn of zich zo druk maken om jouw privacy. Ze accepteren miljarden van Google voor instellen Google search als de standaard binnen iOS. Apple wil gewoon winst maken en is echt niet beter of slechter dan andere bedrijven.
Jazco2nd @DigitalExorcist26 maart 2024 09:02
20 miljard ad inkomsten in 2022. Enorme groei van directe inkomsten uit eigen advertentieruimtr
Eigen ad stack in ontwikkeling om de winsten hieruit te maximaliseren..
Ik heb zelfs een bron hier ergens gepost hierover. Maar je kan ook zelf in jaarverslagen duiken.

Maar laten we vooral doen alsof Apple geen groot advertentienetwerk heeft |:(
DigitalExorcist @Jazco2nd26 maart 2024 09:56
Laten we vooral doen alsof omzet en grootte iets met elkaar te maken hebben
Jazco2nd @DigitalExorcist26 maart 2024 10:04
Genoeg advertentie netwerken die hier anders stik.jaloers op zijn.

Mijn punt is slechts dat Apple al 12 jaar ad inkomsten heeft en de afgelopen 4 jaar zijn ze onmisbaar groot geworden in de advertentiewereld. ATT (App Tracking Transparancy) heeft eraan bijgedragen om eigen ads voorrang te geven. Al werd dit geïntroduceerd als een privacy feature, het doel was de ad inkomsten te vergroten.

Laten we vooral niet onze hoofden in het zand steken en doen alsof Apples commitment aan privacy echt heel veel meer is dan marketing. En alsof hun ad business inmiddels niet een substantieel onderdeel is van de budgetten die adverteerders en hun media bureaus bij ze weg zetten. Iedereen wil Apple gebruikers benaderen, zelfs Google. Het zijn immers mensen die meer te besteden hebben dan gemiddeld.

Als ik aan het hoofd van Apple stond had ik precies hetzelfde gaan en de ontwikkeling van de eigen ad stack nog meer versneld :)
DigitalExorcist @Jazco2nd26 maart 2024 10:07
Maar Apple gebruikt hun ad-netwerk alleen binnen hun eigen producten: iTunes/App Store/Books/News .. en ja allicht is die markt dan groot als je miljarden iPhones verkocht hebt - iedereen gebruikt dan automagisch die App Store. Maar pak een willekeurige website en zie hoeveel verwijzingen er naar Google zijn, en hoeveel er naar bijv. cdn.apple.com gaan.....
Felidaelynx @runaround25 maart 2024 17:47
Het is gelukkig wel sinds kort mogelijk om veel google service van elkaar los te koppelen door de DMA. (Google Pay valt hier zelf helaas niet onder)
https://support.google.com/websearch/answer/14202510

[Reactie gewijzigd door Felidaelynx op 22 juli 2024 13:22]

robbe @runaround25 maart 2024 18:49
Privacy is toch al iets van het verleden. Het heeft geen zin meer om je hier druk over te maken. Alles is en wordt vastgelegd en gedeeld. Al sinds we met open armen onze smartfoon en social media omarmden. Daarna was de geest uit de fles en is het onomkeerbaar. Dus om daar in 2024 nog een punt van te maken heeft geen zin.
MulMonkey @robbe25 maart 2024 19:31
O, laat dan maar...

Het is toch prima om later (nu of over 5 jaar) alsnog een punt te maken. Zeker als iets de spuigaten uitloopt.

Er moet gewoon hele strikte wetgeving komen over het gebruik van burgers hun data. De hele datahandel zou aan banden moeten worden gelegd.
Sando @robbe25 maart 2024 19:51
om daar in 2024 nog een punt van te maken heeft geen zin.
Gelukkig zijn er mensen die zich daar wel druk om maken. Zoals de tweakers die GrapheneOS, /e/OS of LineageOS-MicroG gebruiken. Degoogled. Wij gooien die bank apps van ASN, SNS en RegioBank er gewoon af. Wij zijn niet van "ja maar het is zoveel werk om zes automatische incasso's over te zetten" maar proberen gewoon een andere bank.

Gelukkig zijn er ook organisaties die zich er druk om maken, zoals de EFF en BoF.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:22]

Teigetje! @runaround25 maart 2024 16:36
Dan gebruik je toch gewoon je bankpas?
Sando @Teigetje!25 maart 2024 19:41
Dan gebruik je toch gewoon je bankpas?
Zodra je bank tegen je eigen normen en waarden in gaat samenwerken met een adtech-oligarch waardoor je niet langer van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, lijkt het me beter om gewoon een andere bank te gebruiken.

Als je van de weg gebruik wenst te maken maar je lease-auto komt terug van de garage met een nieuw systeem waarbij de autogordel is vervangen door een plug in je bips, dan kan je ook "gewoon" je fiets gebruiken. Maar het lijkt me beter om een andere auto te leasen.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:22]

reinouts @Sando25 maart 2024 20:18
Haha ik krijg hier South Park-vibes van :+
Als klant van SNS en ASN ben ik hier zeker niet blij mee, maar zijn er banken die net zo duurzaam zijn en wel een eigen betaalapp hebben? Triodos?
Teigetje! @Sando26 maart 2024 11:04
ik geef alleen aan dat er een alternatief is waarbij de samenwerking met de adtech gigant niet op jouw van toepassing is bij dezelfde bank. En als je uit principe wilt veranderen omdat je de samenwerking niet ziet zitten prima ieder zijn moraal (en fetisj blijkbaar). Ik ben benieuwd of je dan ook daadwerkelijk wisselt en of je bij het shoppen op internet de broncode er iedere keer bij neemt om te checken of er niet wordt samengewerkt met Google of Meta of zo.
Sando @Teigetje!27 maart 2024 02:48
Ik ben benieuwd of je dan ook daadwerkelijk wisselt
Ik wissel inderdaad, en heb dan ook topicsreeksen als het grote gratis bankentopic gestart.
Ik ben benieuwd of je (...) de broncode er iedere keer bij neemt om te checken of er niet wordt samengewerkt met Google of Meta of zo.
Nee, dat kan natuurlijk niet. Ik ken geen enkele bank-app die open source is. Gelukkig is het veel simpeler dan dat. Op een telefoon zonder google services en met trackerblokkering kijk je of de app überhaupt werkt of niet. Werkt het niet, dan klaag je bij de bank, en als ze stom reageren, dan gooi je de app er af. Zoals de app van Knab.

Soms wordt er ook naar kritiek geluisterd. Zoals met de DigiD-app van de overheid laatst.
edit:
En als je uit principe wilt veranderen omdat je de samenwerking niet ziet zitten prima ieder zijn moraal (en fetisj blijkbaar).
Dat was een knipoog naar South Park - The Entity en het voertuig "IT" dat erg oncomfortabel te besturen is (maar nog altijd beter dan met het vliegtuig).

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:22]

runaround @Teigetje!25 maart 2024 16:41
Ja, dat is de oplossing
Transferno @runaround26 maart 2024 13:00
Google is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens. We vinden het belangrijk je hierop te wijzen voordat je besluit om Google Pay te activeren.

Hoe Google met je gegevens omgaat lees je in de privacyverklaring van Google.
Het technische deel is vanzelfsprekend. Wel jammer dat een bank zich er makkelijk van af maakt en niet eist van google dat "hun" klantdata niet gebruikt wordt voor andere doeleinden dan technisch noodzakelijk.
In feite zeggen ze "als google dingen met jouw data doet welke je niet wil, moet je bij google zijn en niet bij ons".
FrankoNL @meowmofo25 maart 2024 14:57
Google is ondertussen nauwelijks nog te ontwijken. Gmail, google zoekmachines etc.

Ik snap je punt wel maar ik denk dat we ondertussen het station van “Google ontwijken” wel zijn gepasseerd.

Overigens kan je voor Google ook een van de andere techgiganten invullen in bovenstaand verhaal.
haam @FrankoNL25 maart 2024 15:11
Google is prima te ontwijken, hangt vooral van de hoeveelheid effort je dat waard is. Maar aangezien het voor de meeste mensen bv. 1 keer extra klikken al teveel moeite is, zullen de meeste mensen hun data klakkeloos overhandigen onder het mom van het door jou gestelde.

Met iedere betaalpas kun je ook gewoon contactloos betalen, hoef je ook je data niet te delen. Maar dat valt blijkbaar ook al onder nauwelijks te ontwijken.
JoostTheHost @haam25 maart 2024 15:16
Google is met moeite (grotendeels) te ontwijken door iemand die weet wat hij/zij doet.

Dat valt bij mij niet onder de noemer 'prima te ontwijken....'
haam @JoostTheHost25 maart 2024 15:50
Search: hoef je niet te gebruiken. Ik gebruik het al jaren niet meer en er is niks wat ik niet kan vinden. Ik gebruik al jaren Duckduckgo.

Gmail: hoef je niet te gebruiken. Voldoende gratis alternatieven, hoewel je je kunt afvragen wat die met je data doen. Daarom heb ik al jaren een betaalde mail dienst

Maps: hoef je niet te gebruiken. Voldoende gratis alternatieven. Het enige wat je dan in sommige gevallen mist, is verkeersinfo. Ik gebruik al jaren Sygic (met traffic).

Pay: hoef je niet te gebruiken, je kunt ook contactloos betalen met je pinpas.

Android: hoef je niet te gebruiken. Apple is een duurder (en niet perse beter) alternatief. Voor een alternatieve ROM heb je iets meer tech kennis nodig, dus die is inderdaad wat lastiger te ontwijken.

Alleen voor de laatste moet je weten wat je doet, de rest kan elke leek met een heeel klein beetje wil.

De grootste moeite is nog altijd je realiseren dat je al je data zonder blikken of blozen overhandigt. Zou je dezelfde instelling hebben als al die data aan jouw buurman wordt gegeven? Of als er continue iemand meekijkt over je schouder?

Blijkbaar is voor veel mensen de moeite die ze nemen om hun privacy te beschermen omgekeerd evenredig met de afstand van de ontvanger van die gegevens.
vosManz @haam25 maart 2024 17:23
Dat zijn enkel de diensten waar je bewust voor kiest om ze (niet) te gebruiken. Als je zo'n lijstje maakt moet die wel volledig zijn. Dus inclusief alles wat Google kan gebruiken om je te tracken (ook als je niet bewust een Google dienst gebruikt of daarop bent ingelogd). Bijvoorbeeld:
- Embeds op websites van derden zoals Google Maps, YouTube (de nocookie-variant gebruikt bijna geen enkele site helaas) etc.
- De 'Login met Google' die je op veel sites in een popup open ziet schieten
- API's die een website gebruikt zonder dat je het weer (bijv. Google Fonts, reCAPTCHA, etc.)
- Enz.

Dan word het ineens een stuk lastiger om Google te ontwijken.
Piemol @vosManz25 maart 2024 22:32
Of als je al 20 jaar je email via gmail hebt. Toen nog zo duidelijk was (ik was daar toen nog totaal niet mee bezig) wat er allemaal met je data gebeurde. Met alles geldt ook dat diensten andere manieren zoeken om geld te verdienen, dus een keuze die je nu maakt is misschien over 5 jaar niet meer de meest passende.
haam @vosManz26 maart 2024 11:34
Je hebt zeker gelijk, ze zitten wel in heel veel dingen.

Ik heb ook niet de illusie dat ik Google in alle volledigheid kan ontwijken en dat voor veel mensen dat al een stuk lastiger wordt.

Ik gebruik in nagenoeg alle gevallen de TOR browser, dus dan ben ik al een stuk minder zichtbaar. De meeste apps haal ik van Fdroid, maar dat is niet overal mogelijk.

Firebase analytics en de DNS server zijn ook Google services die (bijna) overal inzitten.

Maar de meeste van dat soort functies gaan over websites. Dan is het profilen een stuk beperkter dan weten waar je bent (Maps) en weten wat je waar koopt tegen welke prijs (Pay). Vooral die twee zeggen veel over je bestedingspatronen en mogelijkheden, wat voor adverteerders natuurlijk goud is.
telenut @haam25 maart 2024 16:35
Dat laatste klopt volledig. Als Amerikaan zou ik het ook lastiger vinden om Google diensten te gebruiken...
Als er een Europees smartphone OS komt, zou ik dit ook niet willen gebruiken. Ik heb idd liever dat een land waar ik totaal niet mee betrokken ben aan mijn gegevens kan dan mijn eigen land. Is dat zo abnormaal?
Zelf China mag gerust alles van mij weten. Ik kom daar nooit... En die gaan niks doorspelen aan Europa.
Transferno @telenut26 maart 2024 13:03
Stel China verkoopt jouw data aan hackers. Een bedrijf inde EU zal dat niet doen, want dan worden ze op de vingers getikt. Een bedrijf in China zal dat ook niet doen met data van Chinezen, maar data van een 3e land...
telenut @Transferno26 maart 2024 18:15
Hackers hebben geen interesse in mijn data. Want ik betaal er niet voor...
batteries4ever @haam26 maart 2024 13:15
Afgezien van wat @vosManz meldt: je gaat met een alternatief voor gmail aan de slag dat door een "stel hippies" is opgezet. Het prachtige initiatief sterft meestal ofwel een langzame dood, door dat nieuwe features ontbreken en fouten niet snel genoeg worden opgelost omdat er niet genoeg mensen aan werken, ofwel het wordt een groot succes, waarna het door een of andere Amerikaanse techgigant wordt opgekocht, zodat je toch weer in hun fuik zit. En onfrisse tentjes als FB hebben al je gegevens al via het adresboek van je tante, de foto's van die vriend enz. hoef je dus zelf niets aan te doen!
haam @batteries4ever26 maart 2024 13:29
Je doet het overkomen alsof er niks zit tussen de techgigant en de hippies. Dat is natuurlijk complete onzin (ook wel Reductio ad absurdum).

En het argument "ze weten toch al veel van je" is voor mij geen reden om dan de rest ook maar vrijwillig te overhandigen. Als ik je email adres en telefoonnummer weet, ga je mij dan je woonadres geven?

Als je wilt kiezen voor de slachtofferrol (ik kan er niks aan doen) omdat je geen zin hebt om ook maar de kleinste moeite te nemen, be my guest. Ik ben liever zoveel mogelijk in control van mijn data. Is dat waterdicht? Nope, maar dat houdt mij niet tegen. Ik zie het meer als een hobby, iets waar je tijd en moeite insteekt.
voorstad @JoostTheHost25 maart 2024 15:42
Behalve dan dat de nieuwste ASN app niet op een de-googled systeem (LineageOS / e.os) meer te installeren is.

https://community.e.found...p-crasht-bij-stap-4/54381

ASN verplicht je dus aan alle kanten om je privacy op te geven aan Google. En dat voor een "bewuste" bank.

Heel erg jammer dat dit de trend is.
Crew One @voorstad25 maart 2024 15:59
Nee hoor, je krijgt van ASN ook een gewone pinpas die je kan gebruiken. Geen enkele verplichting om contactloos te betalen met je mobiel.
laurxp @Crew One25 maart 2024 16:31
Dat is voor betalen in de winkel. Je moet de ASN app ook installeren om bijvoorbeeld te internetbankieren - vroegere kreeg je een hardware-token om mee in te loggen, maar die zijn ze de deur uit aan het gooien.

In de praktijk is de app dus inderdaad verplicht.
rookie no. 1 @laurxp25 maart 2024 21:11
Klopt, heel teleurstellend. Als ze nou readers hadden uitgebracht of gaan uitbrengen met te vervangen batterijen zoals van de Rabo reader, was het beter geweest. Kunnen ze natuurlijk altijd nog doen ;)
Crew One @rookie no. 127 maart 2024 10:32
Precies de reden waarom ik weggegaan ben bij de Rabo. Geen onnodig plastic meer graag, geen dingen meer die je extra mee moet nemen als je wilt bankieren. Dus ik hoop echt van harte dat ze niet die kant op gaan, dan nog liever de TAN lijst terug!
laurxp @Crew One29 maart 2024 11:01
Ironisch genoeg ben ik dus juist een enorme voorstander van de Rabo-aanpak. Hun aanpak is de enige die daadwerkelijk veilig is.

Een of andere vage app gebruiken is absurd onveilig. Je smartphone is een apparaat dat 24/7 aan het internet hangt, en dat constant in verbinding is met derden. Het draait software die helemaal niks te maken heeft met bankieren, is een verschrikkelijk aantrekkelijk doelwit voor hackers, en is onmogelijk te auditen. Maar ja, het is goedkoop en gemakkelijk voor zowel de bank als de klant...

Een hardware-token zoals ASN is al een stuk beter. Deze is onmogelijk te klonen of aan te vallen via het internet. Het is 100% onmogelijk om een transactie te ondertekenen zonder fysiek de token in je handen te hebben. Het nadeel is dat er geen verificatie van de transactie is: het is haast triviaal om een MITM-aanval op te zetten, en het doelwit komt er pas veel later achter dat er iets mis is gegaan.

De Rabo-reader lost dit op door de transactie-informatie op de reader zelf te laten zien. Hierdoor weet je bij het ondertekenen 100% zeker dat het de juiste transactie is, en omdat het gebruik maakt van je pinpas als security-token is het ook onmogelijk om een transactie te doen zonder deze fysiek te bezitten. In theorie is het mogelijk voor een aanvaller om neppe Rabo-readers te maken en naar doelwitten te sturen, maar dat is een dure en complexe aanval die niet goed schaalt.

Momenteel gebruik ik voor een aantal websites de Webauthn-methode van mijn Yubikey. Deze is eveneens onmogelijk te klonen, niet vatbaar voor software-aanvallen, en door de verificatie van de website door de token zijn MITM-aanvallen onmogelijk. Hoewel het transactie-verificatie mist is het dus alsnog een sterkere beveiliging dan de meeste banken gebruiken. Het is toch compleet absurd dat mijn Facebook-account een betere beveiliging heeft dan mijn bankrekening?
haam @laurxp26 maart 2024 13:39
Ik was even benieuwd, ook al ben ik geen ASN klant.
Zover ik kan zien zijn er 2 apps:
ASN Bank
ASN Mobiel betalen

De ASN Bank app is voor internetbankieren. Die krijg ik zonder problemen geinstalleerd en geopend op mijn LineageOS (21 ofwel Android 14)
De ASN Mobiel betalen app kan ik installeren, maar vraagt om Google Play. Die werkt dus niet
Yzord @FrankoNL25 maart 2024 15:15
Wat is er mis met gewoon betalen met je bankpas? En genoeg alternatieven voor Gmail, Google search etc. Dat Google zich overal tussen wurmt stelt mij ook niet gelukkig, maar des te meer motivatie om ze overal zo veel mogelijk te ontwijken/blokkeren.
FrankoNL @Yzord25 maart 2024 16:10
Helemaal niks, bankpas is ook prima. Doet aan het punt verder niet af. Overigens heeft Google zat plugins op sites die niks met Google te maken hebben, dus als je daar de cookies van accepteert hang je ook al. Hoef je dus geeneens een Google account voor te hebben. Facebook idem.
haam @Yzord25 maart 2024 16:27
Ah, een medestander ;)
IrBaboon79 @FrankoNL25 maart 2024 15:20
Betalen met je pas ipv met je telefoon/horloge/random speelgoed… deze ‘verbetering’ (eigenlijk: kostenbesparing van de banken) is gelukkig nog eenvoudig te omzeilen.
Jazco2nd @IrBaboon7925 maart 2024 15:51
Inderdaad!
iAR @FrankoNL25 maart 2024 15:21
Google is prima te ontwijken. Je moet alleen een iPhone kopen en geen gebruik meer maken van hun diensten. Voor veel is een prima alternatief te vinden.
Je moet je afvragen of je het gebruik van YouTube net zo erg vind als je betaalverkeer. Zo heb ik een zeer beperkt account voor alleen YouTube en blokkeer ik verder alle tracking zo veel mogelijk.
Overigens kan je voor Google ook een van de andere techgiganten invullen in bovenstaand verhaal.
De eeuwige discussie... Google is een advertentieboer. Apple is een computer maker. Nu weet ik niet hoe fair Apple (nog) is, maar ik betaal liever met Apple Pay dan met Google Pay.
Jazco2nd @iAR25 maart 2024 15:52
Apple verdient inmiddels allang miljarden aan advertenties.. en heeft via Pay ook gewoon inzicht in je financiële stromen.

Sterker nog, Apple verkoopt al minstens 12 jaar zelf advertentieruimte en dat is alleen maar meer en meer geworden. Genoeg online marketeers hier die dat kunnen bevestigen.

Hier nog een bron:
https://proton.me/blog/apple-ad-company

Overigens verdiende Apple in 2022 al bijna $20 miljard aan advertenties. 4 miljard door eigen ruimte te verkopen a la Google en de rest via deals, oa met Google.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 13:22]

DigitalExorcist @Jazco2nd26 maart 2024 10:04
Apple verdient bitter weinig aan ad-inkomsten. Ja, iTunes/Books/Music, dáár gebruiken ze hun eigen ad-netwerk maar daarbuiten niet. En met "amper" 4 miljard aan omzet uit 2022 (let wel, Google deed dus 210 mlijard!) is het een minuscule speler van bijna geen betekenis.

Een willekeurige website zal geen cdn.apple.com verwijzing hebben. Een willekeurige website heeft wél 20 Google ad-domeinen erin zitten.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 13:22]

pkleingu2 @iAR25 maart 2024 16:06
Apple is ook prima te ontwijken, en verschild niet van de praktijken van Google, misschien nog wel erger met hun gesloten ecosysteem waardoor mensen niet meer zonder kunnen omdat ze alles aan elkaar knopen
Khalid. @iAR25 maart 2024 17:19
iPhone? Nooit en die doen hetzelfde dus stop met die sprookjes verhaal
Wouterie @FrankoNL25 maart 2024 15:27
Valt wel mee toch? Neem geen Android telefoon en je bent al een heel eind op weg.
Khalid. @Wouterie25 maart 2024 17:20
Ik wil ook geen apple? Wat nu? Die zijn hetzelfde met hun China praktijken in een smartphone
Ikmezelf @Khalid.26 maart 2024 07:42
Fairphone met e/os? Ik heb me er niet in verdiept maar dat lijkt de-googled.
Wouterie @Khalid.26 maart 2024 09:21
Het ging in dit geval over het ontwijken van Google. Wat ik verder wil is volledig irrelevant.
S.J.Onnie @meowmofo25 maart 2024 15:06
Je kunt natuurlijk ook (gewoon) je pinpas blijven gebruiken. Komt geen Google aan te pas :)
meowmofo @S.J.Onnie25 maart 2024 15:09
Tsja, ik kan ook contant betalen....

Ik had een prima situatie met de bank zoals die tot nu bestond. Ik draai specifiek een custom Android zonder Google meuk (met wat geklooi vanwege het play framework), omdat ik niet dat Google alles over mij maar constant verzamelt. Ik word nu door mijn bank geforceerd om van bank te gaan verhuizen.
MrCuddles @meowmofo25 maart 2024 15:22
Stap niet over naar ING. Die hebben net Google Pay geïntegreerd en dikke kans dat die over een tijdje ook eenzelfde bericht mededelen.
prutsger @MrCuddles25 maart 2024 20:04
Ik ben er ook bang voor, en dan gaat contactloos betalen op mn mobieltje uit hoewel ik er nu regelmatig gebruik van maak. Of beter gezegd maakte... want ING heeft een paar weken geleden ook Garmin Pay beschikbaar gemaakt en ik betaal nu steeds met mn horologe, dus gelukkig houd ik dan nog een alternatief. Google Pay is een no-go.

[Reactie gewijzigd door prutsger op 22 juli 2024 13:22]

Yzord @meowmofo25 maart 2024 15:18
Ik word nu door mijn bank geforceerd om van bank te gaan verhuizen.
Maar wat is er mis met je bankpas? Je wordt niet echt geforceerd, je hebt nog steeds de keuze om de dienst niet te gebruiken. En alle andere banken gaan ook gewoon die kant op. Overheden vinden het maar al te prettig om rond te neuzen in de profielen die van ons door multinationals in elkaar gefabriceerd worden.
StefanJanssen @Yzord25 maart 2024 16:52
Maar wat is er mis met je bankpas?
Dit is een maestro kaart waarmee ik bij veel winkels in Duitsland geen pinbetalingen kan doen.
Tweakert2020 @StefanJanssen25 maart 2024 21:18
Wat voor winkels zijn dit dan? Ik kom vaak in Duitsland bij veel verschillende winkels en mijn pas heeft het nog nooit even niet gedaan…
StefanJanssen @Tweakert202025 maart 2024 21:38
De meeste winkels met een specifiek model pinapparaat. Helaas zijn dit de meeste winkels in de gebieden waar ik kom. Edeka, Lidl, Aldi, Netto en de lokale bakker heb ik 9 van de 10 keer problemen met betalen.Bij Edeka heeft een manager mij verteld dat ze bij 1 kassa de firmware nog niet hebben geupdate waardoor Nederlanders bij die ene kassa nog kunnen pinnen, maar die kassa heb ik alleen op zaterdag open gezien.
servies @StefanJanssen26 maart 2024 09:01
Nog nooit dit soort problemen gehad.
En ja, ik woon in de grensstreek. Wij doen regelmatig boodschappen bij Edeka, Aldi, K&K, DM, Lidl, noem maar op. Bij geen enkele hebben we problemen gehad met pinnen, alleen tot Corona bij de bakkerwinkel in het Edeka filiaal... Die hadden nog niet de mogelijkheid om te pinnen, tegenwoordig hebben ze ook daar een pinapparaat.
meowmofo @Yzord25 maart 2024 15:20
Wat er mis is, is wat ik hierboven beschrijf. We hadden een prima functionerende situatie waarbij ik het gemak heb van mijn telefoon te gebruiken als bankpas. Deze situatie word nu teniet gedaan omdat ik geen gegevens met Google wil delen, dat is wat er mis is met m'n bankpas.
Yzord @meowmofo25 maart 2024 15:25
Dus omdat je geen gegevens wilt delen met Google is dat de reden wat er mis is met je bankpas? Die snap ik niet.

Kijk, ik ben het met je eens hoor, ik zou er ook niet blij mee zijn. Maar de stelling dat de bank je forceert om te verhuizen naar een andere bank is natuurlijk een beetje overtrokken reactie. Want je hebt nog steeds keuzes in het betalen.
meowmofo @Marcel3X25 maart 2024 20:17
Houd toch op joh, ik betaal 500 euro voor een midrange telefoon, en daarnaast bepaal ik zelf wel welke software ik er op draai of niet.
Executor16 @meowmofo25 maart 2024 16:18
Contant kan helaas ook niet meer overal. Zo kom ik steeds vaker uitgaansgelegenheden tegen waar het alleen "pin only" is.
Gropah @S.J.Onnie25 maart 2024 15:17
Sure, maar... Op vakantie word het bijvoorbeeld aangeraden om betalen mbv telefoon te activeren zodat je, als je bijvoorbeeld je pas kwijt bent (door diefstal ofzo), nog gewoon dingen kunt betalen. Gezien gegevens al worden gedeeld bij activatie, is dit dus geen mogelijke backup meer voor mensen die niet willen dat Google deze gegevens niet krijgt.
Herko_ter_Horst @Gropah25 maart 2024 15:44
Dat is alleen maar een advies, geen eis of wet of zo. Op zich is het verstandig om niet met slechts 1 betaalmiddel op reis te gaan, maar je back-up hoeft natuurlijk niet persé je telefoon te zijn. Een ander pasje, creditcard of cash werkt natuurlijk ook prima.
Gropah @Herko_ter_Horst25 maart 2024 18:19
Ik zeg ook nergens dat het een verplichting is... Een ander/extra pasje moet je vaak voor betalen. Zelfde geld voor veel credit cards. Of je hebt een virtuele credit card, maar dat is vaak ook weer via Apple/Google.
ShatterNL @S.J.Onnie25 maart 2024 15:12
Ja dit heeft nog altijd mijn voorkeur ook, ik heb zelf nog nooit het voordeel gezien van betalen met je telefoon.
rookie no. 1 @S.J.Onnie25 maart 2024 21:06
Natuurlijk, zo lang dat nog kan. Let op, die wordt vast op termijn weg bezuinigd of vanwege andere redenen zoals 'slecht voor het milieu'.
RebelwaClue @meowmofo25 maart 2024 15:00
Het is nogal onduideijk wat wel en niet. Aangezien er onderscheid gemaakt moet worden tussen Google Pay en Google wallet.
Zo zie ik in mijn Google Pay overzicht alleen de transacties van bv de Playstore. Maar geen enkele betaling die ik gedaan heb in winkels.

[Reactie gewijzigd door RebelwaClue op 22 juli 2024 13:22]

ronday @RebelwaClue25 maart 2024 15:22
Ze verwijzen daarna ook netjes naar de privacy voorwaarden van Google pay. Hier een stukje uit de privacy beleid van Google pay:
Transaction information – When you use Google Payments to conduct a transaction, we may collect information about the transaction, including the date, time and amount of the transaction, the merchant's location and description, a description provided by the seller of the goods or services purchased, any photo that you choose to associate with the transaction, the names and email addresses of the seller and buyer (or sender and recipient), the type of payment method used, your description of the reason for the transaction and the offer associated with the transaction, if any.
Er wordt dus wel heel erg veel gegevens aan je profiel gekoppeld als je Google pay gebruikt.
https://payments.google.c...&ldt=privacynotice&ldl=en
RebelwaClue @ronday25 maart 2024 16:10
Maar dan kom je weer uit op hetzelfde. Google Pay is niet hetzelfde als Google wallet. Als ik een aankoop doe binnen de Playstore of betaal met Google Pay, dan weten ze dit soort informatie. Maar als tussenpersoon voor je bank, dat is Google Wallet.
Transacties kan je ook alleen maar terug zien in de Google wallet app en niet online in je account. Verwijder je een pas, is de transactie geschiedenis ook weg.

[Reactie gewijzigd door RebelwaClue op 22 juli 2024 13:22]

SVMartin @RebelwaClue25 maart 2024 20:16
Weet je het zeker? Was het niet zo met Photos dat wanneer je een foto verwijdert, jij hem niet meer ziet, maar de metadata bewaard blijft? (Die kun je dan wel weer zien door een export te maken van je Google gegevens)
Bekers @meowmofo25 maart 2024 15:09
Ja, tenzij je het niet activeert...
Deze wijziging is een tijdje terug ook bij de Rabobank gedaan. Sindsdien betaal ik weer met m'n bankpas. Ik wilde eerst overstappen, maar had niet de illusie dat andere banken niet zouden volgen. En bij deze dus...
ArmEagle @Bekers25 maart 2024 15:14
Diezelfde verwachting had ik ook. Rabobank wilde jaren geleden ook kosten in rekening brengen voor de eigen wallet app. Toen heb ik het met een nieuwe telefoon maar niet opnieuw ingesteld.

Ik wil die inzichten ook niet aan Google geven. Behalve een enkele specifieke Google Pay betaling.
MMaster23 @meowmofo25 maart 2024 15:17
Nee, Google heeft je NAW gegevens nodig als payment handler te acteren en kan van je transactie de merchant zien, de datum/tijd en het totale transactie bedrag. Je kunt optioneel ook nog locatie gegevens delen met Google om de transactie te geotaggen.

Oh en je bank verkoopt al langer je transactie data naar derde partijen. Dat is echt niks nieuws hoor.
Jazco2nd @MMaster2325 maart 2024 15:59
Dat is in de VS zeer gebruikelijk net zoals dat ISPs daar je browser historie verkopen. Daarom zijn VPNs daar goed ingeburgerd en big business.

In NL is daar absoluut geen sprake van en gezien de wetgeving niet mogelijk. Als je bewijs hebt dat het wel gebeurd raad ik je aan een melding bij het AP te doen.

Overigens verkochten Visa en Mastercard tot voor kort wel je transactie gegevens aan (Nederlandse en buitenlandse) adverteerders via een tussenpartij: Experian. Inmiddels sinds GDPR niet meer voor deze regio voor zover ik weet (omdat ze geen recente beschikbare data hebben in de bekende advertentieplatformen).
MMaster23 @Jazco2nd25 maart 2024 16:51
nieuws: ABN Amro stopt voorlopig met analyseren van betaaldata na oproep priv...

nieuws: ING gaat persoonlijke aanbiedingen doen op basis van bij- en afschrij...

Zo klankklaar was dat iig een paar jaar geleden nog niet hoor. Weet niet of ze het nu wel of niet doorverkopen maar je data gebruiken doen ze zeker wel. Danwel gegeneraliseerd / geanoniemiseerd. Mijn punt.. Mensen zijn bang voor privacy met Google maar googlen / gmailen er op los en vertrouwen hun eigen bank blind. Google is dan wel evil maar de rest is net zo evil.
denonman1 @MMaster2325 maart 2024 16:14
'Oh en je bank verkoopt al langer je transactie data naar derde partijen. Dat is echt niks nieuws hoor"

Dat is onzin: Dat kunnen ze doen, maar enkel als jij als rekeninghouder akkoord gaat (opt-in) en dan ook nog maar voor een bepaalde periode waarna je wederom via opt-in dit voor een nieuwe periode moet aangeven.

Als een bank dit zonder userconsent doet kunnen ze torenhoge boetes van de Privacy waakhond verwachten.
GurbieV @meowmofo25 maart 2024 14:56
Nee, er worden geen gegevens gedeeld met Google. Daarnaast zou de vraag zijn naar welke bank je dan kunt gaan.

Als ik me niet vergis werkt elke serieuze bank met Google Pay.
lodu @GurbieV25 maart 2024 15:01
Nee, er worden geen gegevens gedeeld met Google
Zeker wel, zie o.a. websites ABN, ING, ASN etc die daar meer info over geven.
Ook kan Google uiteraard zien hoeveel je waar wanneer hebt gekocht.
Daarnaast zou de vraag zijn naar welke bank je dan kunt gaan.
ING bijvoorbeeld doet niet exclusief Google Pay maar biedt ook hun eigen app aan.
Jazco2nd @lodu25 maart 2024 16:02
Sterker nog, ING heeft het in hun eigen reguliere banking app ingebouwd. Dus je hebt geen aparte app daarvoor.
Net als OpenBank.
lucatoni @Jazco2nd25 maart 2024 16:45
ING gaat daar zeer waarschijnlijk mee stoppen. Ze hebben recent ook Google Pay aangekondigd en adviseren Google Pay voor de toekomst Zie: https://www.ing.nl/particulier/betalen/google-pay
Kan ik ING Mobiel betalen blijven gebruiken naast Google Pay?
"Nee, we adviseren dat niet te doen. Anders moet je bij elke betaling steeds instellen of je wil betalen met ING Mobiel Betalen of Google Pay. Het is daarom makkelijker om alleen Google Pay te gebruiken."
SVMartin @lucatoni25 maart 2024 20:10
Volgens mij zeggen ze hier alleen dat als je Google Pay wilt gebruiken, het gebruiksvriendelijker is om ing mobiel betalen uit te zetten. Niet dat Google Pay de voorkeur heeft boven ing mobiel betalen, of dat deze laatste niet de toekomst zou zijn.
4Reload @GurbieV25 maart 2024 15:04
Er worden wel degelijk gegevens met Google gedeeld, en daarnaast krijgt Google ook inzicht in je aankopen via Google Pay en mag die zelfs delen met derden.

Google kan derhalve je aankoop gedrag gebruiken voor Advertenties, deze hebben een hogere waarde als ze bijvoorbeeld weten dat je bij een concurrent koopt of het bedrijf zelf al eens een aankoop hebt gedaan.
RebelwaClue @4Reload25 maart 2024 16:24
Vreemd, hier staat weer dat ze dat niet delen met derden of gebruiken voor advertenties.

[Reactie gewijzigd door RebelwaClue op 22 juli 2024 13:22]

vanaalten @GurbieV25 maart 2024 15:00
Dat is in tegenspraak met wat @runaround schrijft:
runaround in 'ASN, SNS en RegioBank stappen over naar Google Pay voor contactloos betalen'

...wie heeft hier gelijk?
Jazco2nd @GurbieV25 maart 2024 15:50
Onzin. Ik heb al sinds 2015 betalen via NFC zonder tussenkomst van een nutteloze 3e partij. Via ING Bank app. Geen extra app nodig. Werkt heel goed.

ASN en de groep waar die onder valt boden dat dus ook aan. ASN heb ik ook een tijdje gebruikt. Werkte prima.
JT @meowmofo25 maart 2024 14:56
Ik denk/hoop toch niet via ASN zelf, dan moeten ze behalve de transactie waaraan jouw bankrekening gekoppeld is ook je Google-account doorsturen naar zichzelf en dan Google. Waarschijnlijker is dat Google gewoon direct op je smartphone meekijkt met je transacties. Wel spijtig dat betalingsverkeer nu zo hard wordt gekoppeld aan een privacyindringende commerciele partij.
Andros @meowmofo25 maart 2024 15:35
Het wordt inderdaad steeds moeilijker om ook nog maar iets te doen zonder te maken te krijgen met Google. Koop je een smarttv of mediaspeler dan vind je al snel Android tv. Veel providers bieden al tv diensten aan met Android er op. Steeds meer betaalterminals zijn Android, steeds meer nieuwe auto's gebruiken systemen gebaseerd op Android. Let wel, ik vind het over het algemeen prima werken maar het lijkt wel alsof steeds meer bedrijven en diensten elke chip op Android laten draaien omdat het zo makkelijk is dat je niets meer hoeft te ontwikkelen oid. Gelukkig kunnen we nog gewoon cash betalen als je geen data wil delen, met een betaalkaart gaat alles ook automatisch via Visa en Mastercard. Het wordt inderdaad erg moeilijk om te ontkomen aan al die datavergaarders uit de VS...
rookie no. 1 @Andros25 maart 2024 21:14
Je vergeet je nieuwe auto nog ;)
Verwijderd @meowmofo25 maart 2024 17:03
Hoezo overstappen van bank? Heb je geen normale bankpas om mee te betalen?
arthu @meowmofo25 maart 2024 19:39
Over de telefoon zeggen ze dat de app tot 1 juli blijft werken.
Ik heb een officiële klacht ingediend, als meer dat doen misschien blijven ze het wel langer ondersteunen.
Mij zijn ze kwijt als klant als alle mobiele betalingen via Google pay moet.
meowmofo @arthu25 maart 2024 19:52
Ik heb het zelfde gedaan, alleen ben ik bang dat het een druppel op een gloeiende plaat is, en dat ze die paar mensen geen reet uitmaakt. Alsnog uit principe zal ik mijn rekening verhuizen.
lucatoni @meowmofo25 maart 2024 15:11
Naar welke bank zou je willen overstappen? Overigens kan je ook je pasje gebruiken toch ipv je mobiel?
Andros @lucatoni25 maart 2024 15:36
Betaalterminals zijn tegenwoordig ook steeds meer en meer gebaseerd op Android. Tevens gaat die data dan via Visa/Mastercard, hoe dan ook loopt elke betaling die niet cash gebeurt via een Amerikaanse partij. Ik snap eigenlijk niet dat hier niet meer zorgen over zijn.
lucatoni @Andros25 maart 2024 16:42
Dat is toch een ander onderwerp? Als je geen Google Pay wilt gebruiken (waar het artikel over gaat), dan moet je of je pasje, of een iPhone gebruiken.
Dat alles via een Amerikaanse partij gebeurd is inderdaad een zorg. Niet alleen in het betalingsverkeer, maar ook bij Cloud oplossingen (AWS, Azure), besturingssystemen (Apple, Microsoft).
beerse @meowmofo25 maart 2024 15:22
Tja, als je niet wilt dat google je gegevens ziet, dan zou je en iphone kunnen gebruiken. Als je niet wilt dat apple je gegevens ziet, dan zou je een android toestel kunnen gebruiken.

Wil je niet dat instanties zoals google, apple, amazon, microsoft en dergelijke aan je (betaal) gegevens zitten, gebruik dan niet hun (betaal) tools. Er bestaat nog steeds zo iets als muntgeld en als je durft zou je ook papiergeld kunnen gebruiken, dat is allemaal 'aan toonder' dus vrij bruikbaar en algemeen geaccepteerd. En voor iedereen per definitie altijd anoniem en zonder dat het een spoor na laat.
kodak @meowmofo25 maart 2024 16:20
De banken lijken het prima te vinden dat ze basisvoorzieningen aanbieden waarbij ze kunnen weten dat de klantgegevens niet zomaar redelijk verwerkt worden. Dit afschuiven op de klanten door er simpel op te wijzen als de klant vragen heeft lijkt me onwettig.

Je hebt een betaalrelatie met je bank, niet met apart de bank en een techbedrijf voor opdrachten aan de bank. Bij een betaalpas (zelden van de bank zelf) of geld uit een betaalautomaat halen (idem) is het ook onacceptabel dat de klant er rekening mee moet houden dat de persoonlijke gegevens voor andere doelen dan de transactie gebruikt worden. Afgezien dan wettelijke verplichtingen.
Dat banken geld willen besparen door zichzelf afhankelijk van bedrijven te maken is nog te bevatten, maar niet dat ze daarbij voor de eigen gewin ook nog de gegevens van klanten direct en indirect maar onbelangrijk vinden zolang ze maar kunnen besparen. De prijs die banken kwijt zijn aan de techbedrijven hangt namelijk ook af van de mogelijkheid om die persoonlijke gegevens te kunnen verwerken.
willieverhoef @meowmofo25 maart 2024 16:25
De bank heeft nu de gegevens minder, alleen dat jij een bedrag hebt betaald. Samen met tijd. Google weet nu daarbij de plaats, de naam van het bedrijf erbij.
Dit natuurlijk niet om iets mee te doen, maar om faude te bestrijden 😉.
Redbaard @meowmofo25 maart 2024 16:35
Overstappen naar een andere bank zal weinig nut hebben. De meeste banken bieden mobiel betalen aan moddels google pay en ook de ing stapt af van de eigen implementatie. Persoonlijk vind ik het ook jammer omdat google pay mi geen optie is ivm de data die gedeeld wordt. Helaas maken er te weinig mensen zich er echt druk om.
prutsger @Redbaard25 maart 2024 21:03
en ook de ing stapt af van de eigen implementatie
Dat verwachten veel mensen sinds ze kort geleden Google Pay hebben aangekondigd (of al geïmplementeerd?). Maar is hier al officieel nieuws over dan? Maar ik ben benieuwd naar je bron.
Gelukkig hebben ze ook onlangs Garmin Pay mogelijk gemaakt.
Teun! @meowmofo25 maart 2024 16:49
Precies als dit verplicht wordt (als de andere contactloosnbetalen app ermee stopt) zal ik mijn bankrekening ook opzeggen bij deze partij. Blijven er helaas wel erg weinig over zo.

Mocht er geen alternatief zijn dan weet ik absoluut nog niet wat ik ga doen.

[Reactie gewijzigd door Teun! op 22 juli 2024 13:22]

Frame164 @meowmofo25 maart 2024 17:12
Ik gebruik google pay al behoorlijk lang en ik heb niet gemerkt dat mijn koopgedrag enige invloed heeft gehad op bijvoorbeeld advertenties.
DigitalExorcist @Frame16426 maart 2024 10:09
Was het maar wáár juist! Als ik een afwasmachine zoek krijg ik binnen no-time 100 advertenties per dag van afwasmachines. Kóóp ik er vervolgens een, dan blijf ik tot in den treure advertenties van afwasmachines zien. Nee Google, die héb ik al gekocht! Kom dan met relevante ads zoals supermarkten die vaatwastabletten in de aanbieding hebben, of glansspoelmiddel of weet ik veel wat.

Het zou echt zoveel irritatie en onnodig verspilde bandbreedte schelen als Google juist wél zou weten wat ik al gekocht heb. Elke geserveerde advertentie kost geld (stroom, CPU-cycles, bandbreedte noem maar op). Het zou ook gelijk zoveel voor het milieu schelen als je alle advertenties écht op elkaar af zou stemmen.

Bovendien hóef je dan nog geen vaatwastabletten te kopen he. Dat moet je uiteraard dan nog zélf weten. Maar dat een vaatwasser niet meer zinloos in m'n ads tevoorschijn hoeft te komen zou veel schelen.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 13:22]

rob12424 @meowmofo25 maart 2024 17:59
Amerikaans bedrijf= patriot act. Zowiezo.

Ironisch dat de banken die zich vaak op klanten richt waar ik het totaal niet van verwacht had. Dit doet.
Olie317 @meowmofo25 maart 2024 20:30
Welke bank. Ik geloof dat alleen de ING dan nog over is. De rest van de banken is al over naar Google of Apple. Daarom betaal ik sinds die tijd weer gewoon met de pas.
TgR_KILLER @meowmofo25 maart 2024 21:59
Ik denk dat je kan stoppen met van bank wisselen want heb zo het gevoel dat alle banken die kant op gaan ;). Volgens mij had mijn vriendin (ING) ook al een melding dat ze Google pay moest gaan gebruiken. En ABN heeft dat volgens mij al tijden.

Ik gebruik gewoon mijn 'ouderwetse' pasje, doet t ook..
san1999der @meowmofo25 maart 2024 22:59
Tsja of het nou google pay is of apple pay info hebben ze altijd wel,
drichardk @meowmofo26 maart 2024 08:18
Of gebruik gewoon je bankpas
Elorad @meowmofo26 maart 2024 12:31
Naar welke dan? Want ze lijken allemaal die kant op te gaan.
Dan maar weer "ouderwets" met een pasje betalen.
Omnicron1 @meowmofo27 maart 2024 15:02
Tja triest om te zien dat Amerika ook jou uitgaven wil bestuderen
Alxndr 25 maart 2024 15:53
Kan de EU banken niet verplichten zulke diensten wel zelf in huis te houden? Betalen is zo iets belangrijks dat je mensen toch niet kan 'dwingen' om met Google of Appel in zee te gaan?

Ik heb nog nooit met m'n mobiel betaald en zal dat zoals het lijkt dus ook nooit gaan doen. Ik weet dat een onderbuikgevoel is, maar ik vertrouw geen enkel ander (fin)tech bedrijf met mijn geld, dat gaat gewoon alleen maar via een echte (europese) bank.

"Google heeft 'alleen' toegang tot betalingen die je met Google Pay doet. Deze informatie mag Google gebruiken voor andere doeleinden en delen met derden. "

Gek hè, dat ze deze 'dienst' zomaar gratis ter beschikking stellen aan banken...

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 13:22]

Frame164 @Alxndr25 maart 2024 17:13
Hoeveel wil je extra betalen zodat banken zelf allemaal dezelfde app kunnen blijven ontwikkelen? En hoe zorg je ervoor dat het overal werkt en niet alleen in Nederland? Ze hebben het geprobeerd maar het is gewoon niet haalbaar, zeker niet voor kleine banken zoals die in Nederland.
Khalid. @Frame16425 maart 2024 17:23
Ik betaal genoeg bij ING elke maand dus nee ik ga niet extra betalen.
En ze zullen de prijs ook niet verlagen als hun eigen betaalmethode afgeschaft word
Waterbeesje @Frame16425 maart 2024 17:26
Hoeveel wil je extra betalen zodat banken zelf allemaal dezelfde app kunnen blijven ontwikkelen?
Ongeveer €3,05 in totaal, wat het nu al kost om een rekening te mogen hebben bij Regiobank. Hier zit de huidige betaal-dinges al inbegrepen, welke wordt onderhouden t/m nu. Dus als het naar Google toe gaat, zal het vastrecht wel lager worden? Oh wacht, iets met aandeelhouders en winstdeling of zo...
En hoe zorg je ervoor dat het overal werkt en niet alleen in Nederland? Ze hebben het geprobeerd maar het is gewoon niet haalbaar, zeker niet voor kleine banken zoals die in Nederland.
Blijkbaar werkt het al een poosje toch?

Mja, ik weet wel dat ik het voorlopig bij de pinpas houd... als dit de trend wordt. Niet via een 'dienstverlener' die leeft van tracking en profiling.
WaarAnders @Waterbeesje25 maart 2024 22:32
Je bent natuurlijk welkom een bank te zoeken zonder winstoogmerk, maar dit soort apps niet ontwikkelen (inclusief uitgebreid onderhoud) zorgt ervoor dat de prijzen niet nog verder omhoog hoeven. Net zoals jij en ik de inflatie merken, merken banken het ook. Personeel, licenties, verplichte regelgeving, ontwikkelingen in de markt etc. Voor banken staat de wereld ook niet stil.
meowmofo @Frame16425 maart 2024 19:55
Een quote
De Volksbank heeft de jaarcijfers over 2023 gepresenteerd. Het moederbedrijf van ASN Bank, SNS, BLG Wonen en RegioBank heeft vorig jaar de winst meer dan verdubbeld, met name dankzij de gestegen rentetarieven. Het afgelopen kwartaal was er een nettowinst van 431 miljoen euro geboekt - 240 miljoen hoger dan het jaar ervoor.
Daar kan een appje wel vanaf.
WaarAnders @meowmofo25 maart 2024 22:26
Vast wel, maar die winst is ivm gestegen rentes. Wat als de rentes weer laag zijn, app de deur uit? Daarnaast, hogere kosten in goede tijden is minder buffer in slechte tijden. Zowel goede als slechte tijden gaan hard bij banken, veel winst of veel verlies
meowmofo @WaarAnders25 maart 2024 23:13
Ze kunnen met zo'n behaalde winst makkelijk de ontwikkel en onderhoudskosten voor de komende 10 jaar vastleggen, en dat kost ze dan een fractie van de winst, van 1(!) kwartaal. Mocht het ooit slechter gaan met de bank, dan kunnen ze altijd nog dit uitvoeren als het echt moet.
WaarAnders @meowmofo26 maart 2024 12:00
2014 draaide ze 700miljoen verlies. Dat duurt een paar jaar om van te herstellen. In zo'n jaar besluiten dit soort systemen uit te zetten is 'mogelijk'. Maar uitzetten duurt echt wel 6 tot 12 maanden voor een complexe bank. Oftewel, die kosten heb je een jaar later nog (dus langzamer herstel van normale winst)

Doe dit dan keer X aantal applicaties die in die categorie vallen (heel veel applicaties...) en je ziet dat je niet alleen moeilijke beslissingen kan nemen in slechte tijden. Je winst reserveren voor alle potjes die minder kunnen zijn in 10 jaar is niet goed. 700 miljoen is niet genoeg om alle risicos af te dekken
Alxndr @Frame16426 maart 2024 18:25
Ik betaal ondertussen tussen de 2 en 5 euro voor m'n rekeningen, daar mogen ze het voor doen. Wat denk je trouwens dat banken aan Google betalen hiervoor? Tel daar de waarde van de data die Google zo binnenhaalt bij op en het is 'goedkoper' om het inhuis te houden. Maar de bank dwingt jou zo om die data gratis weg te geven.

Ik weet niet hoe banken dit rechtpraten, volgens mij is dit (in)direct gewoon al verboden?

Wat betreft hoe het in het buitenland moet werken? Net zoals je nu met je NL bankpas ook gewoon overal ter wereld kan betalen. Of denk je dat ieder land z'n eigen systeem/standaard heeft?

Tot slot, als je als bank te klein bent, sorry, da's pech. Als jij als automaker of huizenbouwer niet de wettelijke minimale kwaliteit kan leveren omdat je daar het geld niet voor hebt omdat je niet genoeg klanten en investeerders hebt, mag je ook gewoon de markt niet op met je product.
DigitalExorcist @Alxndr26 maart 2024 10:14
Echt Europese bank? Zoals banken die miljarden investeren in Saudische olie, Amerikaanse wapens of Russische regimes?

En je wil geen tussenkomst van fintechbedrijven zoals payment provides, webshop-platformen of advertentienetwerken die weten waar je in geïntresseerd bent?

Oh wacht je bedoeld _offline_ shoppen. In lege winkelstraten, omdat pandeigenaren de huren zodanig omhooggegooid hebben dat niemand meer een eigen, onafhankelijk winkeltje kan beginnen en runnen omdat het simpelweg niet op te bregen is tegen de grote multinationals?
harrr 25 maart 2024 23:20
Het lachwekkende is dat hun aandelenfonds Google heeft afgekeurd.

https://www.asnbank.nl/zo...gle-naar-nee-google-.html
Umbrah 25 maart 2024 15:18
Ik vind het zo jammer dat ze dit doen, eigenlijk, één van de redenen waarom ik én op Android bleef, én voor ASN koos is dat het een duurzame bank is die het ook snapte; en daarnaast een eigen PIN-app hadden op basis van de NFC specificatie en het feit dat Android de NFC API open heeft. Een OS/hardware leverancier heeft niks te maken met mijn financiële gegevens, dat hoort tussen de bank en mij te zijn, met hooguit een applicatie daar tussen.

Zijn er nog banken die een eigen NFC betaalpas optie kennen, of moet ik, helaas, weer terug naar 'ouderwets' plastic + pincode?
kirito @Umbrah25 maart 2024 19:07
ING kan het nog zelf, maar voor hoe lang weet ik niet. Krijg de popups dat ze willen dat ik google pay instel al te zien.
EnigmaNL 25 maart 2024 15:11
Net mijn SNS pas aan Google Wallet toegevoegd, lijkt te werken. Krijg het echter niet voor elkaar om de pas ook op mijn smartwatch toe te voegen (Galaxy Watch5 Pro)...
willieverhoef @EnigmaNL25 maart 2024 16:28
Voor de smartwatch is een soort 'cedit' card nummer nodig. Deze moet appart worden ingevoerd rn je bank dus ook genereren/ aanleveren.
hostname @willieverhoef25 maart 2024 16:52
Dat is niet anders dan bij Google Pay op je telefoon, daarvoor wordt ook al een virtuele kaart met een eigen kaartnummer (PAN) gegenereerd. Dat nummer heeft overigens niets met creditcards te maken, ook de reguliere Maestro/V-Pay kaarten (en straks Mastercard/Visa debit) hebben zo'n nummer. Het is in Nederland alleen niet gebruikelijk om hem op de kaart te zetten, in tegenstelling tot sommige andere landen.
William_H @hostname25 maart 2024 23:08
Exact, in België bijv. En in Duitsland ook, staat gewoon je kaartnummer op je pas. Kun je dan soms ook nog online betalingen mee doen.
NL is hier, mede waarschijnlijk door iDEAL, een uitzondering op.
EnigmaNL @willieverhoef25 maart 2024 16:30
De laatste vier cijfers van dat nummer staan in de wallet, maar het gehele nummer kan ik nergens terugvinden. SNS ondersteund betalen via een smart watch helaas nog niet.
lilmonkey @EnigmaNL25 maart 2024 20:53
Indirect wel, via hun credit card. Die gaat via ICS, en ICS cards kun je activeren voor Apple Pay, Garmin Pay en Fitbit Pay. Alleen omdat het om een credit card gaat kun je er bijvoorbeeld al niet bij de meeste Albert Heijns mee betalen.
EnigmaNL @lilmonkey25 maart 2024 21:24
Precies, dus het kan niet :)
I_am_I @EnigmaNL25 maart 2024 15:27
Kan ik Google Pay ook op mijn smartwatch instellen?

Op dit moment kun je nog geen gebruik maken van Google Pay op je smartwatch. We bekijken of we dit in de toekomst mogelijk gaan maken.
EnigmaNL @I_am_I25 maart 2024 15:29
Oh dat heb ik niet gezien, waar lees je dat?
Rubman @EnigmaNL25 maart 2024 15:31
Dit staat vrij duidelijk in de faq over Google.pay op de ASN website.

Zat er ook al even mee te rommelen want wel zo handig, maar helaas hier moeten we nog even geduld voor hebben.
EnigmaNL @Rubman25 maart 2024 15:37
Ik gebruik SNS, heb niet in de FAQ gekeken bij een andere bank.
Rubman @EnigmaNL25 maart 2024 16:12
Gezien het eenzelfde overkoepelende bank als moederbedrijf heeft zal het bij SNS niet anders zijn en daar ook in de faq staan, nu heb ik geen SNS dus daar niet gekeken.

Lijkt mij vrij logisch.
EnigmaNL @Rubman25 maart 2024 16:30
Helaas, op de site van SNS stond er toen ik de vraag stelde nog niets over. Anders zou ik het hier niet vragen. Lijkt me vrij logisch.

Inmiddels is de SNS site bijgewerkt en staat de FAQ er wel.
BvdW1978 @EnigmaNL25 maart 2024 16:40
SNS, ASN, Regiobank zijn allemaal de Volksbank met dezelfde backend.
jongetje 25 maart 2024 14:54
Ik begrijp het wel uit oogpunt van de banken. Is natuurlijk veel eenvoudiger om de Google wallet te gebruiken en hier tegenaan te kletsen dan zelf iets te bouwen en te onderhouden.
Vanuit persoonlijk oogpunt heb ik liever niet dat mijn transacties via Google (of Apple) lopen.
PheraX 25 maart 2024 15:20
Eindelijk, zat hier al een tijdje op te wachten. Toevoegen van een pas aan google wallet op de telefoon gaat makkelijk. Toevoegen aan wallet op pixel watch lukt me echter niet.
Rubman @PheraX25 maart 2024 15:32
Kan nog niet op de website bij de faq over Google Pay staat duidelijk vermeld dat betalen met smartwatch op dit moment niet mogelijk is, maar ze hier in de toekomst mogelijk wel de optie voor geven.
0610tigger 25 maart 2024 16:10
Wat je je hier misschien moet afvragen is waarom de Europese Commissie Apple beticht van machtsmisbruik omdat zij de NFC chip niet opengesteld hadden voor andere betaaldiensten terwijl banken het blijkbaar prima vinden om Google Pay en Apple Pay te gebruiken zodat zij dit zelf geen betaaldienst in hun app hoeven te bouwen.
willieverhoef @0610tigger25 maart 2024 16:33
Natuurlijk vinden ze het nu prima. De transactie kosten zijn nog erg laag en wegen nog niet op tegen de investering en risico om een eigen app te maken.
Wel is het nog mogelijk dat er een 3e speler opstaat dit dit gaan doen. Denk aan Samsung payment, maar dan iemand die dit aanbied in heel Europa. Maar ja ook dit bedrijf wil dan verdienen. En laat nu net de transactie kosten erg laat zijn (voorlopig).
FatGoebbelsIM 25 maart 2024 16:16
Men roept al 10+ jaren dat bedrijven als Google en Facebook ed te groot worden, teveel macht krijgen en opengebroken moeten worden en ondertussen zijn dergelijke bedrijven helemaal verwoven in ons doen en laten, zoveel mogelijk data vergaren, profielen opstellen om dan nog verder te integreren in ons leven.

Maar het is nog steeds niet te laat; bedrijven zoals Google (Alphabet) moeten opengebroken worden en opereren onder verschillende entiteiten onder toezicht vd staat (EU/VS), zonder data met elkaar te delen.

Maar goed, constant zitten schreeuwen dat grote tech-bedrijven opengebroken moeten worden, lost niet veel op. Er moet gewoon een zaadje geplant worden om zsm de groei van deze bedrijven en integratie in ons leven te stoppen, de lopende rechtszaken verlopen veel te sloom terwijl ze overal geld tegenaan gooien om hun groei te bevorderen. Dat moet echt stoppen!
rookie no. 1 @FatGoebbelsIM25 maart 2024 21:18
Dan hadden ze in de VS bij de vorige verkiezingen moeten kiezen voor Elisabeth Warren of anders Bernie Sanders, maar ja...we mogen al blij zijn dat het Joe Biden was geworden.

Kennelijk gaat dit niet gebeuren, die posities moeten betaald worden en waar zit het geld!?
FatGoebbelsIM @rookie no. 125 maart 2024 22:36
Helemaal mee eens met je 1ste alinea.

De lobbyisten komen niet alleen vd tech bedrijven, maar ook van fossiele brandstoffen, industrieen en whatnot. Maar dat is nog niet het grootste probleem, regeren doe je door concessies te doen, door samen te werken, door lange termijn visies, in korte termijn doelen te verdelen en samen constructief aan oplossingen te werken. En daar knelt het schoentje, de VS bestaat uit 2 politieke partijen, dat is niet ideaal, minimaal 3 is'n vereiste, terwijl de Demokraten willen samenwerken, concessies willen doen, om de Staten vooruit te helpen, betere voorwaarden te scheppen voor het volk en de minstbedeelden te helpen, willen de republikeinen precies het tegenovergestelde, het onderwijs kreupel te maken, liegen en bedriegen, gaslighting, de rijksten belastingvoordelen geven, en zodoende meer lobby geld te krijgen.

Lang verhaal kort; 2 partijen, waarvan 1 geilt op macht en geld en de andere constant word tegengewerkt dat noemen we de wet vd remmende voorsprong.

Terug ontopic: de EU en de VS zijn goed bezig om techbedrijven een halt toe te roepen door big tech voor de rechter te slepen, beide partijen (om verschillende redenen) ondersteunen dat, een unicum, een zeldzaam iets in de VS, we mogen concluderen dat de verschillende rechtszaken, vooral tegen Google (en later andere big tech bedrijven) gewonnen gaan worden, dat gaat me niet ver genoeg; openbreken of opsplitsen die handel, No one is above the law.
slijkie 25 maart 2024 16:27
Dat is wel naar dat Google transacties krijgt als je Google Pay gebruikt en Apple met Apple Pay dus niet.

Dat is wel fijn om dit zo te zien op Tweakers, weet men direct dat met Google Pay niet dient te gebruiken (tenzij privacy je weinig boeit natuurlijk).
ronday @slijkie25 maart 2024 16:42
Ik snap ook niet waarom de redactie van tweakers hier nooit eens een uitgebreid artikel over zou maken, waarin ze de privacy policy van zowel Apple als Android met elkaar vergelijken. Dan kan eindelijk eens een keer duidelijk worden wie wat wel of niet doet.

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