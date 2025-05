SNS Bank, ASN Bank en RegioBank hebben storing - update

De Nederlandse SNS Bank, ASN Bank en RegioBank hebben momenteel een storing waardoor internetbankieren niet of niet goed mogelijk is. SNS Bank erkent de storing en zegt dat er aan een oplossing gewerkt wordt.

Via Allestoringen melden klanten van SNS Bank, ASN Bank en RegioBank dat ze problemen ondervinden met online bankieren. In sommige gevallen lijken verouderde saldo's getoond te worden in de respectievelijke bankapps, terwijl klanten in andere gevallen helemaal niet kunnen inloggen. In een post op X meldt SNS Bank, een van de dochtermerken van De Volksbank, dat er aan een oplossing gewerkt wordt. Het is niet duidelijk hoelang de banken verwachten dat de storing nog gaat duren. Ook is geen oorzaak bekend.

Goedemorgen, we hebben momenteel een storing waardoor Mijn SNS en de app niet goed werken. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Probeer je het later nog een keer? Sorry voor het ongemak. ^MK — SNS (@SNSBank) 1 november 2023

Update, 10.50 uur: Intussen zijn de meldingen van een storing bij de respectievelijke banken via Allestoringen gestopt en meldt ASN Bank dat een probleem met de app en internetbankieren verholpen is.