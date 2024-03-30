'Transitie van iDEAL naar Wero-betaalsysteem kan nog tot begin 2026 duren'

Het zal 'waarschijnlijk' nog tot begin 2026 duren voordat het Wero-systeem in Nederland wordt ingevoerd en iDeal verdwijnt. Dat schrijft De Stentor na een interview met Currence-topman Daniel van Delft. Aanvankelijk werd er op 2025 gemikt. De timing van de transitie kan nog wijzigen.

Van Delft herhaalt tegenover De Stentor dat Wero zeker naar Nederland komt. "Zodra het Nederlandse ecosysteem klaar is om over te stappen, komt Wero naar ons land", klinkt het. "Het verdwijnen van iDEAL is jammer", meent de man. "Maar er komt een beter systeem om de consument te bedienen."

Het European Payments Initiative, kortweg EPI, heeft iDEAL in oktober 2023 overgenomen van Currence: een Nederlands bedrijf dat in 2005 is opgericht door acht Nederlandse banken waaronder ING, ABN AMRO en Rabobank. Deze banken zijn ook lid van EPI. Het European Payments Initiative wil met de overname een 'allesomvattend' Europees betaalplatform ontwikkelen, dat op termijn ook als digitale identiteit moet fungeren. Dat platform moet Wero gaan heten.

Het betaalsysteem wordt eerst in België, Frankrijk en Duitsland uitgebracht en daarna ook in Nederland. EPI nam eind 2023 ook Payconiq over. Dat was een Luxemburgs bedrijf dat de technologie achter iDEAL en het Belgische Bancontact heeft ontwikkeld.

Betaalsysteem iDEAL werd in 2005 geïntroduceerd. Uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland bleek dat 70 procent van de online aankopen in Nederland wordt afgerekend via iDEAL. In 2022 werden ruim een miljard betalingen via de dienst gedaan. Vanaf april kunnen consumenten iDEAL-profielen aanmaken om te gebruiken bij webwinkels.

Update, 3-04-2024 - Titel en inleiding van het artikel is aangepast. Aanvankelijk stond er in de eerste zin van de inleiding te lezen: De transitie van iDEAL naar het Wero-betaalsysteem zal 'waarschijnlijk' tot begin 2026 duren. Deze zin suggereert dat dat de transitie tegen begin 2026 afgelopen zou kunnen zijn en dat is niet juist. De titel luidde aanvankelijk als volgt: 'Transitie van iDEAL naar Wero-betaalsysteem kan tot begin 2026 duren'. We hebben het woord 'nog' toegevoegd.