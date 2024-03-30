'Transitie van iDEAL naar Wero-betaalsysteem kan nog tot begin 2026 duren'

Het zal 'waarschijnlijk' nog tot begin 2026 duren voordat het Wero-systeem in Nederland wordt ingevoerd en iDeal verdwijnt. Dat schrijft De Stentor na een interview met Currence-topman Daniel van Delft. Aanvankelijk werd er op 2025 gemikt. De timing van de transitie kan nog wijzigen.

Van Delft herhaalt tegenover De Stentor dat Wero zeker naar Nederland komt. "Zodra het Nederlandse ecosysteem klaar is om over te stappen, komt Wero naar ons land", klinkt het. "Het verdwijnen van iDEAL is jammer", meent de man. "Maar er komt een beter systeem om de consument te bedienen."

Het European Payments Initiative, kortweg EPI, heeft iDEAL in oktober 2023 overgenomen van Currence: een Nederlands bedrijf dat in 2005 is opgericht door acht Nederlandse banken waaronder ING, ABN AMRO en Rabobank. Deze banken zijn ook lid van EPI. Het European Payments Initiative wil met de overname een 'allesomvattend' Europees betaalplatform ontwikkelen, dat op termijn ook als digitale identiteit moet fungeren. Dat platform moet Wero gaan heten.

Het betaalsysteem wordt eerst in België, Frankrijk en Duitsland uitgebracht en daarna ook in Nederland. EPI nam eind 2023 ook Payconiq over. Dat was een Luxemburgs bedrijf dat de technologie achter iDEAL en het Belgische Bancontact heeft ontwikkeld.

Betaalsysteem iDEAL werd in 2005 geïntroduceerd. Uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland bleek dat 70 procent van de online aankopen in Nederland wordt afgerekend via iDEAL. In 2022 werden ruim een miljard betalingen via de dienst gedaan. Vanaf april kunnen consumenten iDEAL-profielen aanmaken om te gebruiken bij webwinkels.

Update, 3-04-2024 - Titel en inleiding van het artikel is aangepast. Aanvankelijk stond er in de eerste zin van de inleiding te lezen: De transitie van iDEAL naar het Wero-betaalsysteem zal 'waarschijnlijk' tot begin 2026 duren. Deze zin suggereert dat dat de transitie tegen begin 2026 afgelopen zou kunnen zijn en dat is niet juist. De titel luidde aanvankelijk als volgt: 'Transitie van iDEAL naar Wero-betaalsysteem kan tot begin 2026 duren'. We hebben het woord 'nog' toegevoegd.

iDeal Payconiq Wero EPI
iDeal Payconiq Wero EPI

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-03-2024 10:22
399 • submitter: dutchnltweaker

30-03-2024 • 10:22

399

Submitter: dutchnltweaker

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Reacties (399)

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TechSupreme 30 maart 2024 10:44
Ik weet niet hoe het in andere landen geregeld is, maar in Nederland heeft iDEAL en soortgelijke systemen allang geen bestaansrecht meer. Pan Europese aankopen (waar de EU heel graag naartoe wil) wordt op dit moment nauwelijks gebruikt en moeten nog veel stappen voor worden gezet.

Vruuger, mochten banken interbancaire transacties alleen op werkdagen tussen 9 en 15 verwerken. Dat had te maken met een Europese regel uit het steentijdperk. Interne transacties werden wel 24/7 en direct verwerkt. Maar goed, dat hebben ze in het nieuwe stelsel veranderd en banken mogen nu 24/7 elektronische transacties verwerken en elke transactie wordt bijna instantaan uitgevoerd.

Omdat banken alleen op werkdagen tussen 9 en 15 mochten verwerken had je dus een tussenpartij nodig die garant stond voor de betaling. Dat is ook het enige wat iDEAL doet. Met hetzelfde gemak logt een gebruiker in op zijn eigen rekening en maakt hij het over.

Voor wat het doet en wat het biedt, is iDEAL te duur en aangezien transacties nu bijna instant worden verwerkt heb je die tussenpartij ook niet meer nodig.

Enige reden waarom dit nog in stand wordt gehouden is omdat iDEAL in Nederland een begrip is geworden en daar betalen wij met z'n alle voor bij elke transactie.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 15:29]

Tarquin @TechSupreme30 maart 2024 11:31
Sorry maar inloggen op een bank en het overmaken?
Met Ideal staan het bedrag en de ontvanger meteen klaar. Met je telefoon scan je een code en je bent klaar.
Bovendien (heel belangrijk) krijgt de ontvangende webshop meteen een bevestiging.

Vergelijk dat met het invullen+overtypen van banknummer + naam + bedrag. Dat gaat véél langzamer en is veel foutgevoeliger. Bovendien heeft de ontvanger niet automatisch een bevestinging, dan moet een medewerker op hun bankrekening gaan F5-en of het geld er al is.

Vergelijk dat met de internationale standaard van creditcard betalingen, waar je met een naam+serie cijfers kunt betalen, en dus niet inlogt op een app. Ja, blabla, is vast héél veilig. Maar komt totaal niet in de buurt van een app die door jouw bank wordt verbonden aan jouw telefoon.

Ik denk dat je Ideal een beetje te weinig credit geeft.
Mariusjr @Tarquin31 maart 2024 03:35
Inderdaad vind ik ideal ideaal.
Binnen een minuut betaald en bevestiging verstuurd, zonder dat ik op mijn bank hoef in te loggen.
Snap ook niet goed waarom dat dan weer vervangen moet worden?
Zogezegd is het nieuwe systeem makkelijker omdat het onthoud wie je bent en profielen aanmaakt?
Maar ik vul nooit mijn naam en dergelijke in op mijn ideal? Dus wat zal er dan sneller gaan?

Of is het dan misschien zo dat je al die gegevens dan niet meer hoeft in te vullen op de websites?
Terracotta @Mariusjr31 maart 2024 08:32
De nieuwe werkt Europees, je moet dan niet ineens een andere app installeren als je met een Belg ofzo iets moet regelen op vakantie of in hun webshop (nu moet je vaak uit tien verschillende opties kiezen als de website het geïmplementeerd heeft, maar op PayPal terugvallen omdat een Nederlandse webshop enkel ideal ondersteunt heeft me al vaak doen wegdraaien van die internationale webshop.

Het hele EU project dient voornamelijk om de handel tussen landen te vergroten. Betalingen vereenvoudigen en streamlinen doet daar veel goeds aan.
TWeaKLeGeND @Mariusjr31 maart 2024 04:29
Behalve dan dat je WEL bij je bank moet inloggen en dat ideal niks nuttigs meer toevoegt anno 2024?
TTTuck @TWeaKLeGeND31 maart 2024 08:53
Je vervalt in herhaling.
Doe ik dat ook nog even. Ideal biedt het gemak van niks in hoeven vullen. Geen fouten maken in de overschrijving. Daarnaast hoef ik minder handelingen te doen dan bij een overschrijving. Hence het heeft een waarde voor mij. Dat dat voor jou anders is kan natuurlijk.
TWeaKLeGeND @TTTuck31 maart 2024 17:18
En al deze zaken kunnen rustig in een QR of een betaallink die je bank kan interpreteren, minder handeling verrichten klopt niks van.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 22 juli 2024 15:29]

kirito @TWeaKLeGeND31 maart 2024 20:11
Wauwie, dat zullen de banken ook gedacht hebben toen zij Ideal bedachten. "hey laat ik een QR code generen die gebruikt kan worden als betaal middel." Bijna als of het een goed idee is joh
TWeaKLeGeND @kirito31 maart 2024 20:20
iDeal moest 2 zaken oplossen:

#1 Directe confirmatie van een betaling. (De absolute hoofdreden)
#2 Makkelijk betalen zonder van alles foutgevoelig in te moeten voeren.

Directe confirmatie is anno 2024 standaard. En makkelijk betalen kan op vele manieren waaronder (wat nu ook veelvuldig voor iDeal gebruikt wordt) via een QR code.

Of ben jij zo een anti qr figuur niet snappende wat het is?
OruBLMsFrl @TWeaKLeGeND1 april 2024 22:34
Welke veel goedkopere dan iDeal realtime API is er dan zakelijk uniform en breder dan Nederland om als webshop direct bevestiging van betaling te krijgen van een soort digitale acceptgiro die de klant uitvoert met een vertrouwde betaalreferentie erin?
eliasje @TWeaKLeGeND1 april 2024 22:41
Vind iDeal fijn en prettig werken en is vertrouwt.Bij nieuwe manier is toch altijd vertrouwen een probleem, heb altijd idee dat ik dan op een of andere manier genaaid wordt. Waarom een goed werkend systeem veranderen.
Tweaker1958 @eliasje2 april 2024 13:31
Mee eens. Dit gaat ten koste van hoe het nu werkt, want er moeten natuurlijk allerlei compromis
worden gesloten met al die banken. Jammer dat zo iets moois en Nederlands de nek gaat worden omgedraaid.
Remzi1993 @Tarquin30 maart 2024 19:43
Bovendien (heel belangrijk) krijgt de ontvangende webshop meteen een bevestiging.
Het enige nadeel van iDEAL is dus dat als er onenigheid is tussen koper en verkoper dat je niet makkelijk een stornering of iets dergelijks kan doen en in het uiterste geval naar een geschillencommissie en/of kantonrechter moet toestappen. Dat is wel een drempel hoger dan even bij je creditcard of PayPal (en dergelijke diensten) toestappen.
Nicked @Remzi199330 maart 2024 22:09
Maar dat is toch ook een hele andere dienstverlening? Daar heb je het niet meer over betalen, maar verzekeren en bemiddelen. En daar betaal je dan ook voor.
kozue @Tarquin31 maart 2024 08:38
En ik denk dat je ideal teveel credit geeft. Als je ziet hoe het nu werkt, is het eigenlijk gewoon een knullige oplossing. Je moet van tevoren kiezen bij welke bank je zit (hopen dat jouwe in het lijstje staat als je een obscure hebt!), en wordt dan door de betaalprovider doorgestuurd naar een pagina van die bank. Er is geen overkappende ideal servicepagina voor *alle* banken, iedere bank heeft z’n eigen implementatie. Ik zie niet waarom ideal daarvoor nodig is. Die bank kan ook direct, zonder ideal, hetzelfde implementeren.
Relief2009 @kozue31 maart 2024 13:27
En als verkoper zou ik dan ook los weer voor alle banken een apparte implementatie moeten installeren. iDeal is juist gekomen omdat er in het verleden dit soort losse betaalplugins per bank nodig waren om overboekingen te faciliteren.

iDeal is niet alleen laagdrempelig voor kopers, maar ook voor verkopers.
kozue @Relief200931 maart 2024 17:06
Je hebt maar 1 implementatie nodig als er 1 standaard gedefinieerd wordt. De banken implementeren dan allemaal dezelfde standaard en klaar. Ideal is een tussenpartij, geen standaard. Er is geen tussenpartij nodig om standaarden te implementeren.
TWeaKLeGeND @Tarquin30 maart 2024 12:51
Je vergeet dat alle gemak die je nu toe schrijft aan ideal niks met ideal te maken heeft maar ook prima zonder kan.
Terracotta @TWeaKLeGeND31 maart 2024 08:24
Het gaat om drie elementen:
1) bevestiging van de transactie, dat is met een gewone overschrijving, zelfs indien geautomatiseerd, niet het geval, dit laat ook eenvoudig delen van rekeningen toe of snel terugbetalen toe (via de gegenereerde QR code)
2) beveiliging, bij credit cards kan je vaak nog gewoon de oude authentificatiemethode gebruiken door een vast nummer in te geven. PayPal is daar inderdaad een concurrent maar credit cards vermijd ik daarmee als de pest, je weet nooit op voorhand of de site nu deftige authenticate gaat gebruiken of niet.
3) dingen kopen met geld dat je niet hebt is een slecht idee, credit cards zijn er alleen gekomen om u meer geld te doen spenderen door onder andere te normaliseren dat je voor zowat alles dat je koopt, geld leent. Alles wat ze doen is erop gericht om u zoveel mogelijk te laten betalen (prepaid credit cards werken niet overal en altijd, heb ik met scha en schande mogen ontdekken...)

Er is zeker een markt voor een moderner transactiemiddel dan overschrijvingen, credit cards of een Amerikaanse betaalgigant die geen kaarten aflevert. Ik ken ideal niet, maar payconiq heeft zeker een meerwaarde en is zeer populair voor meer dan nationalistische redenen. als er op basis daarvan een nieuwe oplossing komt die in heel de EU werkt, count me in...

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 22 juli 2024 15:29]

MatthiasDS @Terracotta31 maart 2024 23:27
3) dingen kopen met geld dat je niet hebt is een slecht idee, credit cards zijn er alleen gekomen om u meer geld te doen spenderen door onder andere te normaliseren dat je voor zowat alles dat je koopt, geld leent. Alles wat ze doen is erop gericht om u zoveel mogelijk te laten betalen
Een beetje financiële verantwoordelijkheid en dit is geen enkel probleem. Jij beslist toch zelf wat je koopt en je weet toch zelf hoeveel geld je hebt? Het is niet de fout van de creditcard dat je geld uitgeeft dat je niet hebt. Vervolgens bij maandafrekening je saldo volledig aanzuiveren en je leent helemaal niets en hebt dus ook geen interesten te betalen.

Groot voordeel van CC's is dat ze zeer breed ondersteund zijn en meer veiligheid geven dan gewone overschrijvingen. Als ik een reis boek voel ik me toch net iets veiliger wanneer ik dat via een CC kan doen, dan via een bankoverschrijving.

Ook zakelijk gewoon een veel handigere oplossing.
Terracotta @MatthiasDS1 april 2024 08:40
Niemand haalt credit cards van de markt, dit wero systeem wordt als alternatief ernaast gezet.

Waarom cc's zakelijk handiger zijn ontgaat me en de stelling dat je niet leent als je maandelijks je facturen betaalt is manifest fout want de verkoper heeft zijn geld al en jij hebt nog niets betaald voor het einde van de maand.

Je eigen geld beheren is misschien je eigen verantwoordelijkheid, het wil niet zeggen dat bedrijven geen moeite doen om je irrationele beslissingen ermee te laten doen. Er worden miljarden in reclames gestoken, ga je nu zeggen dat dat verloren geld is en geen effect heeft op mensen hun koopgedrag? . Hetzelfde gaat op voor kredietkaart systemen, voor sommigen is het een goeie tool, het moet zeker niet weg, maar voor anderen ligt het pad naar de hel ermee open. Daarvoor is het goed dat er ook eenvoudige betaalsystemen komen die u niet pushen om dagdagelijkse dingen op krediet te kopen.
Xfade @TWeaKLeGeND30 maart 2024 12:59
nou, vertel.
TWeaKLeGeND @Xfade31 maart 2024 04:24
Wat wil je weten?
Blaz0r @TWeaKLeGeND30 maart 2024 13:14
ja, laten we dat in een handige service wrappen en een mooie naam geven, misschien iets met ideaal er in ofzo :)
Sito @TWeaKLeGeND31 maart 2024 07:42
Dat zal best het oorspronkelijke idee geweest zijn, maar ik denk echt dat je volledig de plank mis slaat met je argumentatie.

Met iDeal kan ik in 3 seconden een online betaling doen waarbij de ontvanger direct een seintje ontvangt dat er betaald is, waar de ontvanger dan direct op kan reageren (je bestelling verzenden bijvoorbeeld).

Als ik dat vergelijk met inloggen bij mijn bank, rekeningnummer, naam en bedrag overnemen, 3x checken of het helemaal klopt (vooral bij grote bedragen) en dan overmaken. Vervolgens moet de ontvanger periodiek kijken of het bedrag al binnen is op de rekening en kan dan pas acteren op de betaling.

Nee, geef mij maar het gemak en zekerheid van iDeal.
McBacon @Sito31 maart 2024 11:21
Nee, geef mij maar het gemak en zekerheid van iDeal.
Totdat er een probleem na betaling is, zoals een product wat gewoon niet geleverd wordt. Je moet dat zelf maar zien te verhalen op de "verkoper", de bank gaat je niet helpen. Als ze iDEAL gebruiken via Mollie o.i.d. (in plaats van zelf direct te koppelen) dan is de klachtenprocedure specifiek iets van Mollie zelf en heb je nog wel kans dat er iets gedaan wordt. Maar iDEAL op zichzelf geeft jou als koper vrij weinig dus zekerheid, alleen dat je geld inderdaad van de rekening gehaald wordt.
Sito @McBacon31 maart 2024 14:05
Precies datzelfde heb je ook als je een normale overschrijving doet, en dat is waar ik op reageerde.

iDEAL verzekerd inderdaad geen aankopen en dat is een hele andere use-case.
TWeaKLeGeND @Sito31 maart 2024 17:21
Dat kan ook zonder iDeal. Daar is iDeal niet speciaal in. Of je nou op een linkje klikt die naar iDeal gaat of een betaallink met daarin betaaldata verwerkt die je bank app netjes interpreteert of een QR code scant die alles voor je klaarzetten in je bank app maakt geen verschil in handelingen voor de gebruiker. Maar feitelijk wel in kosten en mogelijk ook in privacy van de consument. Er is simpelweg geen enkele reden meer om iDeal die tussenpersoon te laten zijn behalve dan dat je het gewend bent en het overal al geïntegreerd is. Wel vangt het eventueel tijdelijke storingen van instant payments op.. maar.. ideal kan zelf ook een storing hebben.

Je vergelijkt iDeal met handmatig alles invullen terwijl dat helemaal niet hoeft anno 2024. Alles dat iDeal doet kan ook zonder iDeal als tussenpersoon, maar blijkbaar hebben veel mensen moeite met veranderingen ;)

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 22 juli 2024 15:29]

air2 @TWeaKLeGeND31 maart 2024 09:04
Dat waa helemaal niet de reden van ideal. Ideal is gemaakt om in nl met je debitcard bij een webshop te betalen. Zodat webshops een interface hadden om voor iedere Nederlandse bank een betaling te kunnen doen. Dus niet engel vista en mastercard. Instant betalingen had het niet mee te maken
dmantione @TWeaKLeGeND30 maart 2024 14:41
Klinkt een beetje alsof je aan een perfecte wereld denkt, maar in de huidige wereld is Ideal vergeleken met alternatieven als Paypal en kredietkaarten het goedkope en praktische alternatief.
dmantione @TWeaKLeGeND31 maart 2024 09:08
Nou... :) Voor iemand die zegt dat hij weet waar hij het over heeft, toon je in deze discussie wel bar weinig inzicht in wat een webwinkel nodig heeft. Jouw stelling is, is dat omdat er ogenblikkelijke betalingen bestaan, Ideal overbodig is. Er is hier door meerdere mensen gewezen op het nut van een tussenpartij, de directe elektronische betaalbevestiging en het feit dat de noodzakelijke gegevens direct voor de koper ingevuld worden. Je hebt geen enkel inzicht gegeven in hoe deze zaken op andere wijze bereikt kunnen worden.
Memori @Tarquin30 maart 2024 14:21
En dat je bovendien gemakkelijk voor iemand anders kan betalen. Diegene stuurt jou de QR code en jij scant 'm. Klaar. Die schenkingen ziet de belastingdienst ook niet :+ (Je mag jaarlijks +/- €2.418 geven aan anderen (bijv. aan je ouders) wat veel te weinig is.)
NitSuA @Memori30 maart 2024 17:18
En waarom ziet de belastingdienst die niet? Als jij een schenking van 10k doet, moet jij die ongeacht jouw girale betaalmethode gewoon opgeven toch?
TWeaKLeGeND @NitSuA31 maart 2024 04:25
Nee, de ontvanger moet het opgeven als het boven zijn of haar drempel komt.
Remzi1993 @To_Tall30 maart 2024 19:44
FIOD is onderdeel van de Belastingdienst. Zie:
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, veelal afgekort tot FIOD, is de opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst.
Bron: https://nl.wikipedia.org/...ngen-_en_opsporingsdienst

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 15:29]

To_Tall @Remzi199330 maart 2024 23:15
Er zijn meer instellingen die onder een paraplu vallen. FIOD is wel onderdeel van de belasting dienst net als de belasting dienst onderdeel is van min economische zaken.

Die weer onder algemene zaken valt, die gestuurd wordt door het cabinet en gecontroleerd wordt door de tweede kamer der Staten generaal.

Belasting dienst heeft ooit de dienst opgericht. En fungeerd als opsporingsdienst.

Off-Topic. Waarom Wikipedia?? https://fiod.nl. Net zo makkelijk.

[Reactie gewijzigd door To_Tall op 22 juli 2024 15:29]

Remzi1993 @To_Tall30 maart 2024 23:21
Het is letterlijk de opsporingsdienst van de belastingdienst. Duidelijker kan ik het je niet aangeven. Als je met de FIOD te maken hebt dan doe je meestal aan witwassen, belastingontduiking en dergelijke.

Lees even wikipedia en de website. Ze doen voornamelijk opsporing fiscale fraude (belastingontduiking) en financieel economische fraude en daarbij doen ze ook een paar bijdingen. Het meeste (bijna alles) is dus gelinkt aan het ontduiken en niet betalen van belasting.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 15:29]

chow @To_Tall1 april 2024 06:15
De Belastingdienst valt onder het Ministerie van Financiën. Niet onder Economische Zaken.
weeraanmelden @To_Tall31 maart 2024 16:52
Vandaag maak ik 5000 over en volgende maand ook 5000. Niemand die er naar zal kraaien. Die 10000 is alleen als het in 1x geboekt wordt.
Mompelt iets over de WFT...
https://www.rijksoverheid...gebruikelijke-transacties

Maar idd, als je nu 5000 vandaag (31 maart) en morgen (1 april) 5000 overmaakt, ipv 10.000 in een keer, maakt geen verschil.

Alleen dan dat als het blijkt dat het geld echt uit criminele bronnen komt, je een groter probleem hebt.

Je hebt namelijk niet alleen geld uit illegale bronnen overgemaakt, je hebt ook nog eens moedwillig acties uitgevoerd om het te verhullen....

[Reactie gewijzigd door weeraanmelden op 22 juli 2024 15:29]

Cheezborger @To_Tall30 maart 2024 22:03
Als je dat een paar keer te vaak doet dan krijg je bij de ING Bank in ieder geval op een gegeven moment een Know Your Customer (KYC) onderzoek aan je broek. Been there, done that.
To_Tall @Cheezborger30 maart 2024 23:22
KYC is verplicht voor elke klant, die zich wil aansluiten bij een financiële instelling.

Echter als je verdachte overboekingen maakt. Kan de bank je rekening al dan niet tijdelijk blokkeren. Tot opgehelderd is wat er aan de hand is.

Maar dat verplicht de bank nog niet om je gegevens direct aan de FIOD door te geven.
Sniels @TWeaKLeGeND2 april 2024 14:39
Nu ligt dat hele project natuurlijk behoorlijk onder vuur vanuit Brussel, die vinden dat NL banken veel te veel door transacties spitten (en mogelijk zelfs illegaal bezig zijn).

Bron: https://www.bnr.nl/nieuws...rlands-anti-witwasproject
TWeaKLeGeND @To_Tall31 maart 2024 04:28
Waar moet de belastingdienst precies achter komen? 10k overmaken krijg je geen boete voor noch moet je ineens belasting betalen.
theguyofdoom @To_Tall31 maart 2024 09:32
Transacties splitsen om onder meldingsgrenzen te blijven heet structuring en is een misdrijf.

[Reactie gewijzigd door theguyofdoom op 22 juli 2024 15:29]

Znorkus @To_Tall31 maart 2024 22:45
"Er is een verschil het moeten opgeven aan de belastingdienst en het opgeven aan de belastingdienst"

Dat klopt :-) En dat verschil heeft ook een naam: belastingfraude. En dat is een misdrijf.
Me_Giant @To_Tall31 maart 2024 10:15
Schenkingsbelasting telt over het gehele jaar. Dus je zit hier belastingfraude te promoten.
To_Tall @Me_Giant1 april 2024 10:18
Hoe kom je erbij dat ik fraude aan het promoten ben?

Ik geef alleen aan dat niet iedereen het aangeeft. En dat is een verschil. Je moet het aangeven maar niet iedereen doet het.
TechSupreme @Tarquin30 maart 2024 11:32
TechSupreme in ''Transitie van iDEAL naar Wero-betaalsysteem kan tot begin 2026 duren''
watabstract @Tarquin1 april 2024 07:27
Ik gebruik al 15 jaar Visa debitcards om aankopen te doen. Daar zit al 15 jaar 2 factor authentication in. Vroeger via SMS en tegenwoordig via een app van de bank. Ik moet elke betaling authoriseren. Net als met iDeal krijg je met een Visa betaling gewoon een scherm van de bank tijdens het betaalproces. De enige uitzondering daarop is als mijn Visa pasje in een account opgeslagen staat. Bijv in de taxi app of de app van booking.com. Daar hoef ik niet voor elke aankoop opnieuw te authoriseren. Zelfde geldt voor abonnementen zoals Netflix.
PC3-17000 @Tarquin1 april 2024 13:56
Precies mijn reactie. Ik heb zelf de afgelopen 5 jaar welgeteld 0x op mijn rekening ingelogd om geld over te maken.
Louw Post @TechSupreme30 maart 2024 11:06
Wat jij uitlegt heeft dat niet meer te maken dat meer banken nu aangesloten zijn op één van de instant payment systemen? https://www.betaalverenig...-banken-instant-payments/

iDEAL brengt ook het gemak voor klanten dat ze met een klik op de knop meteen naar hun bank (website/app) gaan en dat daar de ontvanger en bedrag al ingevuld staan en dan meteen betaald kan worden.

Ik zou gek worden als ik voor alle betalingen weer een IBAN in zou moeten vullen, ondanks dat de overboeking in de meeste gevallen tegenwoordig "instant" is.
TechSupreme @Louw Post30 maart 2024 11:31
En wat als ik nou een gestandaardiseerd verzoek stuur naar de bank van de tegenpartij zodat alles wordt ingevuld voor je en je alleen maar een goedkeuring hoeft te geven?
Vampyre @TechSupreme30 maart 2024 12:29
Top! En laten we die standaardisatie dan eDeal of Wara noemen.
Xfade @Vampyre30 maart 2024 12:57
Of Tokkie ofzo
Vampyre @Xfade30 maart 2024 13:31
Ja, je hebt nog meer gelijk. Wat TechSupreme voorstelt bestaat letterlijk al.
TechSupreme @Vampyre30 maart 2024 12:39
Zolang er geen tussenpartijen tussen zitten en ik direct een verzoek stuur naar de bank van de betaler mag je het van mij zelfs Vampyre Payments noemen.
celshof @TechSupreme30 maart 2024 13:44
Geen tussenpartijen? Dan moet je dus als bank met alle andere banken in Europa een koppeling maken. Dat wordt een heel duur grapje. Kun je beter een soort switch in het midden zetten.
TechSupreme @celshof30 maart 2024 19:07
En wat als ze nou met een standaard komen dat ik als verkopende partij een verzoek kan sturan naar de bank van de kopende partij zodat zij makkelijk een goedkeuring kunnen geven en klaar? Zou dat misschien een idee zijn?
Terracotta @TechSupreme31 maart 2024 08:38
Een heel kostelijke oplossing. Banken zouden heus wel zoiets dien als dat goedkoper was geweest. Er zijn grote banken genoeg om zo'n oplossing te ontwikkelen maar ze hebben ervoor gekozen om het met een derde partij te doen waar ze allemaal lid van zijn ipv dat ze elk een eigen systeem ontwikkelen wat in het begin het geval was.

Voor een kleine bank zou het zelfs onbetaalbaar worden om de nodige software daarvoor te ontwikkelen en de nodige serverinfrastructuur te installeren, beveiligen en onderhouden op het niveau dat zo'n materie vereist.

Je bent over details van een implementatie bezig maar het belangrijkste is dat de banken het met elkaar eens zijn, er één oplossing komt dat dan ook als keurmerk kan dienen voor minder ingewijden. Dat het niet de oplossing is die het beste aan uw idealen voldoet, is op dat vlak iets minder belangrijk. 'k ben ook meer fan van gedecentraliseerde oplossingen, maar dat is niet altijd haalbaar of wenselijk (energie-efficiëntie is niet onbelangrijk hé bitcoin...) en veel maakt het in deze niet uit voor de gebruiker.

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 22 juli 2024 15:29]

TechSupreme @Terracotta31 maart 2024 11:43
Dit bestaat al he... Alleen het wordt in Nederland niet gebruikt omdat iDEAL hier ingeburgerd is.
Terracotta @TechSupreme1 april 2024 06:01
Wat bestaat al?
dmantione @TechSupreme30 maart 2024 14:43
Een webwinkel heeft geen zin om met alle banken contracten af te sluiten en afzonderlijk hun betaalsysteem te integreren, dus je hebt die tussenpartij gewoon nodig.
01001000 @TechSupreme30 maart 2024 15:33
Er zijn in bijvoorbeeld Duitsland alleen al 1800 banken, hoe wil je dit zonder tussenpartij makkelijk maken?
Frame164 @TechSupreme30 maart 2024 16:45
Jij bouwt ook LANs waarbij je alle PCs op alle andere PCs in het netwerk aansluit?
MrFax @TechSupreme30 maart 2024 12:58
Dit lijkt me niet geheel op privacy gericht. Als de verkoper het initiatief moet nemen om een verzoek te doen bij een klant, dan kunnen bedrijven jou constant benaderen via verzoeken. Dat lijkt me niet de bedoeling. Laat de transactie alsjeblieft gewoon altijd op verzoek klant zijn, want dan moet de klant zelf een handeling uitvoeren voordat deze naar betalen gaat.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 15:29]

kozue @Louw Post31 maart 2024 08:42
Die “klik op de knop” bestaat uit kiezen bij welke bank je zit. Dat is een lijst met banken en waar hun betaalpagina zich bevind. Dat kan makkelijk zonder ideal. Alle makkelijke functionaliteit die jij aan ideal toeschrijft is zelf door jouw bank geïmplementeerd en is geen verdienste van ideal.
Louw Post @kozue31 maart 2024 11:46
iDEAL zorgt er wel voor dat een webshop dit niet apart voor elke bank hoeft te integreren. Bij veel webshop kies je de bank al op de betaalpagina van de webshop en word je "direct" doorgestuurd naar je bank. Hoe zou dat nou makkelijker kunnen?

De bank hoeft er alleen voor te zorgen dat de gegevens vanuit iDEAL juist doorkomen en getoond worden. Dankzij iDEAL is dat gestandaardiseerd.
kozue @Louw Post31 maart 2024 17:03
Nee, dat doet ideal niet. Dat doet de betaalprovider. Mollie, Adyen, Ingenico, etc, handelen dat voor je af. Inderdaad niet de webshop, maar ook niet ideal. Sterker nog, door ideal komt juist die rommel met het selecteren van een bank, omdat ideal het betalen zelf aan de bank overlaat. Waarom zou je een bank *willen* kiezen voordat je gaat betalen? Het zou nog veel makkelijker zijn als een betaalmethode zelf lekker uit kan zoeken bij welke bank de rekening hoort.
Louw Post @kozue31 maart 2024 20:53
Hoe bedoel je dat laatste? Zowel de webshop als betaalprovider weet niet welke bank jij hebt of wat je rekeningnummer is.

Het makkelijkste zou misschien zijn dat een betaallink (via een betaalprovider oid) standaard opent in de bank app naar keuze (net zoals je nu al links hebt die specifieke apps openen), daar is een bankkeuze niet per se voor nodig zou ik denken (op telefoons/tablets iig).
Rex @TechSupreme30 maart 2024 11:03
We EU gaat nu naar instant payments toe waarbij ALLE transacties binnen 10 seconden uitgevoerd moeten gaan worden en de banken niks extra's mogen rekenen voor snelle transacties.
Met PSD2 kan straks ook elk privébedrijf hun eigen betaalsysteem opzetten, waarmee je zonder tussenkomst van mastercard/visa/ideal betalingen kunt doen. (Het geld wordt van je rekening afgeschreven alsof het een transactie is, en komt meteen op de rekening van een derde.) Ik zie vooral de grote spelers dit gebruiken: Amazon, vliegtuigmaatschappijen, etc.

Alle nationale systemen (zoals iDeal) zullen vroeg of laat gaan verdwijnen om plaats te maken voor EU-wijde systemen.
TechSupreme @Rex30 maart 2024 11:32
PSD2 is al in 2015 geaccepteerd en in 2018 ingevoerd. In theorie is alles mogelijk, in de praktijk kan je niet om de grote jongens want die hebben het zo opgezet dat je hun wel moet betalen.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 15:29]

Rex @TechSupreme30 maart 2024 12:34
De grote jongens kunnen wel om de andere grote jongens heen.

Het kan dus zo zijn dat Amazon of Bol.com een nieuwe betaalmiddel opzetten waarmee je je bankrekening "linked" aan Amazon/Bol. Bij een betaling gaat het geld meteen van je rekening af, zoals bij een pinbetaling. (Op de achtergrond is het gewoon een bankoverschrijving die je automatisch doet naar Amazon/Bol die dan ook meteen het geld ontvangt op haar rekening.)
Zo kunnen Amazon/Bol om Mastercard/VISA/iDEAL heen. Betalingen met 0 kosten! Dit kan miljarden schelen.

Ik zie ook een toekomst voor me waarbij Ryanair, Pathe, AH of Thuisbezorgd zegt "als je met ons systeem betaald, krijg je 1% korting".

[Reactie gewijzigd door Rex op 22 juli 2024 15:29]

TechSupreme @Rex30 maart 2024 12:37
De bedoeling was dat ik als MKB+ (of misschien als ZZPer) een eigen betaalsysteem op zou kunnen zetten via de open banking gedachten. Jij noemt partijen die genoeg middelen hebben om een totaal nieuwe bank van 0 op te richten.

De grote banken lijken minder open te zijn voor de open banking gedachte.
WaarAnders @TechSupreme30 maart 2024 14:20
Ik geloof ook niet dat er volgens 1, duidelijk gedetineerde specificatie gewerkt wordt. Oftewel als (bijv) bol.com moet je verschillende variaties api's ondersteunen. Je moet ook voor elke connectie een contract hebben zodat niet elke jandoedel een bank connectie kan aanleggen. Dat is een hoop extra werk voor iets wat niet je core is.
TechSupreme @WaarAnders30 maart 2024 19:14
Waarom denken mensen zo moeilijk? Er bestaan toch dingen als JSON, QR en HTTP headers. Enige wat ik naar de bank van de tegenpartij hoef te sturen is:

1. Wie ben ik (zodat er een naam bij staat)
2. Wat is mijn rekeningnr
3. Het bedrag

Die data hoef je alleen maar op een gestandaardiseerde manier over te sturen, zodat je bank een pagina laat zien (zoals nu met ideal ook is) zodat je het goed kan keuren en klaar. Dat is op dit moment het enige wat iDEAL is, een standaard tussen de zender en ontvanger van de fondsen.

Waarom moet ik 10 notificaties krijgen van mensen die allemaal hetzelfde zeggen. Dat er een bankconnectie nodig is? Waarom? Kan iemand mij uitleggen waarom er een bankconnectie nodig is?
WaarAnders @TechSupreme30 maart 2024 21:38
Als je wilt weten wat de bank je als informatie geeft dan kan je zelf kijken via een gratis account bij gocardless (ex-Nordigen)

Als je meerdere banken toevoegt dan zal je zien dat velden anders gebruikt worden. De standaardisatie is er dus niet. Ideal heeft voor een standaard gezorgd

Zoals hieronder ook staat, jouw voorbeeld lijkt op eenmalige incasso en die kan je terugboeken. Dat is wat je als verkoper natuurlijk niet wilt hebben en daarom biedt je die optie niet (direct) aan. Eventueel via tussenpartijen wordt dit soms aangeboden.

En qua bank connectie hangt het even van de definitie af. Maar veiligheid (inc privacy) zal een belangrijk aspect zijn

[Reactie gewijzigd door WaarAnders op 22 juli 2024 15:29]

TechSupreme @WaarAnders30 maart 2024 22:25
Hoe de banken in hun backend omgaan met data is toch helemaal niet van belang. Om geld over te boeken heb je 2 dingen nodig (3 als je het netjes wil maken).

Zoals ik al zei, iDEAL stamt uit een tijdperk voor PSD2, toen was hun werkwijze en kosten te verantwoorden. We leven nu in een post PSD2 wereld en dan bestaan er andere mogelijkheden.
WaarAnders @TechSupreme30 maart 2024 22:40
Ervan uitgaande dat je veronderstelling kloppen, laat ik de vraag omdraaien. Is er iemand die dit al doet? Zo niet, waarom denk je van niet?
TechSupreme @WaarAnders30 maart 2024 22:42
Misschien omdat iDEAL ingeburgerd is en iDEAL eigendom is van de drie grote Nederlandse banken waardoor er geen incentive is om het anders te doen?

Er bestaan trouwens wel mogelijkheden om het te doen zoals ik het zeg, alleen die worden dan natuurlijk in Nederland nauwelijks gebruikt omdat iDEAL zo diep geworteld zit.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 15:29]

WaarAnders @TechSupreme30 maart 2024 23:27
Als payments initiation service provider heb je een dnb licentie nodig. Daarnaast moet je gaan connecten met elke bank individueel (de api's zijn niet hetzelfde). Daar heb je als MKB(+) toch geen tijd, zin, mankracht, skills voor? Ben wel benieuwd hoe het anders kan, want volgens mij zit je altijd met een tussenpartij.

Ideal / Currence maakt overigens door OPP gebruik van de open banking mogelijkheden en gebruikt dus SCT.

De concurrentie zijn de traditionele schema van visa/mc en alternatieven zoals Mollie, trustly etc. Volgens mij allemaal via de open banking mogelijkheden. Nog steeds third parties dus.
TechSupreme @WaarAnders31 maart 2024 00:48
Nee hoor, je hebt daar alleen een DNB licentie voor nodig als je fondsen van andere vasthoudt. Zolang je het doet zoals ik het zeg is er geen tussenpartij, worden nergens fondsen vastgehouden en heb je die licentie ook niet nodig.

Dat ondertussen eigendom is van EPI en daardoor opgaat in een groter bankstelsel hebben we het niet over. We hebben het over hun werkwijze.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 15:29]

WaarAnders @TechSupreme31 maart 2024 13:31
Heb je daar een bron voor?

Ik lees iets anders hier:
https://www.betaalverenig...ingsverkeer/open-banking/

Of punt 3 en 7 hier
https://www.dnb.nl/voor-d...-een-vergunning-nodig-is/
TechSupreme @WaarAnders31 maart 2024 13:59
Even verder lezen, ze hebben het over Payment Account Access... Dat is iets heel anders.

Waar wij het over hebben heb je geen vergunning voor nodig omdat het gaat om dienst die de bank zelf aanbiedt.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 15:29]

Rex @TechSupreme30 maart 2024 12:46
Ik vraag me af of het echt de bedoeling werd dat MKB+ hun eigen betaalsystemen zouden opzetten.

Ik begrijp dat je een heel vergunning moet aanvragen bij De Nederlandsche Bank. Alleen dat al kost 7000 euro in Nederland. :+

Ik hoop dat eerst een paar grote bedrijven overstag gaan. (Denk Pathé, AH, NS) En dan zien we daarna wel of ZZPers ook wat kunnen regelen.
Remzi1993 @Rex30 maart 2024 19:48
Ik begrijp dat je een heel vergunning moet aanvragen bij De Nederlandsche Bank. Alleen dat al kost 7000 euro in Nederland.
Voor miljarden bedrijven kan dit schelen, maar voor MKB is dat inderdaad niet winstgevend.
Cowamundo @Rex30 maart 2024 13:29
En de kosten van zo’n “eigen betaalsysteem” moeten niet terugverdiend worden? Je denkt toch zeker niet dat wij hier als klant op vooruit gaan?
Rex @Cowamundo31 maart 2024 13:14
Het feit dat we niet meer vastzitten aan Mastercard/VISA, lijkt me wel een vooruitgang.

Ik zie een wereld voor waar we nog meer keuze hebben dan nu. Ik zie voor me dat Amazon deze PSD2 betalingen gaat aanbieden. Misschien noemen ze het wel "Amazon Pay". En misschien kun je als webshop gebruik maken van Amazon Pay.
We zitten niet meer vast aan Mastercard/VISA/iDeal. Er kunnen straks allemaal nieuwe spelers op de markt komen.
vrow @Rex30 maart 2024 15:23
Ja, en dan noemen we dat ‘SEPA Direct Debit’. Oftewel automatische incasso.
Maar die kan je terugboeken en iDeal niet, dus het risico voor de winkel is veel kleiner.
Er is hier echt we over nagedacht hoor, we hebben niet voor niks iDeal.
Ja dat kost een beetje geld maar alles kost geld Je hebt nu eenmaal tussenpartijen nodig. Waarom dacht je dat Mollie zo groot was? Ze doen echt wel iets goed!
Rex @vrow31 maart 2024 12:39
Ik heb het niet over SEPA Direct Debit, eh?

Ik heb het over dat bijv. Amazon klanten op Amazon.nl hun account linken met hun bank via PSD2 (door in te loggen met hun bank user/pass) om daarna betalingen te doen. Als je account gelinked is, kan Amazon automatisch een overschrijving doen vanaf jouw bank naar hun bankrekening.
Het is dus geen Direct Debit. Het is SEPA Instant Credit Transfer die je natuurlijk niet terug kunt boeken.

Je hebt nogmaals geen tussenpersoon nodig als je dit zelf kunt implementeren.
vrow @Rex31 maart 2024 15:02
Ik weet niet of je via PSD2 overboekingen kunt laten doen zonder bevestiging. En je rekening met koppelen via PSD2, dan kan Amazon ook al je transacties inzien.
Dat is toch heel anders dan een Direct Debit of een iDeal-betaling (of een betaling met de 16 cijfers van je kaart).
Rex @vrow31 maart 2024 15:44
Exactly. Dat is iets wat PSD2 nu mogelijk maakt.
We gaan naar een systeem toe waar je niet meer afhankelijk bent van je bank/mastercard/visa.

Je kunt straks rechtstreeks betalingen doen aan bedrijven. Hierdoor kunnen ook weer allemaal nieuwe toepassingen ontstaan. Misschien dat we in de toekomst openbaar vervoer kunnen pakken, zonder te betalen, en dat het allemaal via gezichtsherkenning en directe betalingen kan lopen.
Geen gedoe met pasjes meer. Jij bent zelf "de pinpas".
vrow @Rex31 maart 2024 22:45
OV zonder te betalen, las ik en daar ben ik helemaal voor :-)
storeman @Rex30 maart 2024 18:20
Korting geven voor een bepaald betaalmiddel mag niet. Net zo goed als er volgens Europese wetgeving geen toeslag berekend mag worden. Heel bezopen, want op een credit card betaling draag je zo 2% af. De cc lobby heeft hiervoor gezorgd. Heel vreemd, de klant krijgt extra verzekeringen bij een betaalmiddel waar de verkoper voor betaald. So far de marktwerking.
Rex @storeman31 maart 2024 13:08
Nee nee. Je mag geen toeslag rekenen voor het betalen met een pasje, maar je kunt wel korting geven.
kozue @Rex31 maart 2024 08:45
Brr, waarom zou ik voor iedere partij een eigen betaalsysteem willen gebruiken? Dat klinkt als 1 grote gebruiksonvriendelijke bende, een veiligheidslek en een privacynachtmerrie.
Rex @kozue31 maart 2024 13:10
Het betaalsysteem is technisch gezien altijd hetzelfde. Je linked je bankrekening via PSD2 aan een derde (= bijv. Amazon, Pathe, AH, NS, Ryanair, etc).

Je geeft één keer toestemming en zij kunnen dan je rekening "leegtrekken" op het moment dat je met je bank wilt betalen.
miknic @Rex30 maart 2024 13:04
Als het maar voor 2030 geregeld is toch.
Aldy @miknic30 maart 2024 16:19
Als het maar voor 2030 geregeld is toch.
Eigenlijk voor 2027, want dan komt Wero en als dat er eenmaal is, dan hebben andere systemen geen kans meer. Ik denk niet dat we op meer dan één betaalsysteem zitten te wachten. En als de EU beslist heeft dat dit Wero wordt, dan is het zelfs nu al te laat.
Er wordt voor het gemak aan voorbij gegaan dat met een ander betaalsysteem de banken ook nog mee moeten werken. En die zitten daar ook niet op te wachten. Heel eenvoudig voorbeeld:
Amazon zet een heel eigen betaalsysteem op en niemand anders doet daarin mee....... Stal jij je geld bij Amazon om op die manier aankopen daar te kunnen doen? Dit wordt nog kanslozer als enkele zzp'ers zo'n betaalsysteem op gaan zetten. |:(
TigerXtrm @TechSupreme30 maart 2024 14:34
Leef je in het stenen tijdperk ofzo? Met je inloggen en overmaken? :')

Zullen we QR codes ook gewoon de deur uit doen? Met het zelfde gemak typt iemand een URL toch gewoon in z'n browser. Domme moderne gemakken allemaal 8)7
NielsFL @TigerXtrm30 maart 2024 16:32
Met iDEAL log je toch ook in om het vervolgens over te maken? Het enige dat het nu nog toevoegt is dat alles automatisch is ingevuld en je alleen nog op OK drukt. Maar dat kan ook met een simpele link/QR code met wat parameters. Ik denk dat dat zijn punt is.
TigerXtrm @NielsFL30 maart 2024 17:17
Het is natuurlijk wel een stuk ingewikkelder dan dat, met nog veel meer functionaliteit.
NielsFL @TigerXtrm30 maart 2024 21:45
Punt is dat die extra functionaliteiten inmiddels niet meer nodig zijn. SEPA is tegenwoordig 24/7 en vrijwel real-time. Alle tekortkomingen die iDEAL moest ondervangen zijn inmiddels verholpen.

Je ziet - vooral buiten Nederland - dan ook steeds vaker SEPA als een online shopping mogelijkheid. SEPA QR codes zijn ook gewoon een ding (Zie: https://epc-qr.eu/?form ). Voor de consument is de ervaring identiek.
Remzi1993 @NielsFL31 maart 2024 00:34
Je ziet - vooral buiten Nederland - dan ook steeds vaker SEPA als een online shopping mogelijkheid. SEPA QR codes zijn ook gewoon een ding (Zie: https://epc-qr.eu/?form ). Voor de consument is de ervaring identiek.
Helaas ondersteunen niet alle banken dat en iemand heeft ergens dit gezegd:
Rabobank heeft expliciet gezegd dat ze geen SEPA QR betalingen in hun app te ondersteunen voor fraude redenen.

IDeal/Wero heeft geen bestaansrecht als credit transfer gezien SEPA instant, maar wel als een manier om transacties goed te keuren voor geverifieerde ontvangers.
Dus de EU moet dan zulke dingen verplichten, want kennelijk doen banken alleen maar moeilijk. Daarom ben ik blij dat Wero er aan komt. 1 betaald manier in de EU zonder creditcard.
Frame164 @NielsFL30 maart 2024 16:46
En wie maakt en verifieert die link of qr code?
DdeM @TechSupreme30 maart 2024 10:53
"Met hetzelfde gemak logt een gebruiker in op zijn eigen rekening en maakt hij het over."

Nu kan ik niet over andere banken praten, maar volgens mij gaat dat met Rabobank dus ook via iDeal. Omgekeerd in ieder geval wel, elke iDeal betaling die ik doe gaat gewoon via de Rabobank app
bvdbos @TechSupreme30 maart 2024 10:58
De kracht van Ideal is het lijmmiddel tussen de shop en de koper, terwijl die koper toch direct vanuit zijn/haar bankrekening kan betalen en de webwinkel direct weet dat er betaald is. En dat met een eenduidige API vanuit alle banken. Handmatig overmaken kan natuurlijk, dan moet een webshop per bank een stukje backend inrichten.
trabant @TechSupreme30 maart 2024 17:09
Vruuger, mochten banken interbancaire transacties alleen op werkdagen tussen 9 en 15 verwerken. Dat had te maken met een Europese regel uit het steentijdperk.
Nou, mochten... Je moet het wel uit kunnen voeren en en dat betekent dat er supportpersoneel beschikbaar moet zijn. Ook in het weekend. En daar lagen toendertijd de Griekse IT-ers dwars. Die zagen het niet zitten om in het weekend opgepiept te worden voor eventuele calamiteiten. En omdat er eenheid moest zijn, lag daardoor het hele Europese betaalverkeer in het weekend stil.
Ik heb ook nooit begrepen waarom je een server een ATV-dag zou geven, totdat ik -ook alweer jaren geleden- deze verklaring las.
NullVoid @TechSupreme30 maart 2024 17:42
Wanneer je bij een webshop besteld dan is met iDeal de betaling ook direct verwerkt in de webshop. Wanneer je handmatig zou overmaken moet iedere betaling nog handmatig verwerkt worden wat webshops minder efficient maakt. Ook kun je als koper niet per ongelijk een fout maken in de transactie. Ideal heeft dus nog wel degelijk bestaansrecht.

En ik ben blij dat er een Europese versie komt wat winkelen in andere EU landen makkelijker maakt. Geen afhankelijkheid meer van credit cards of paypal.
Het.Draakje @TechSupreme30 maart 2024 18:42
iDeal is geen vervanger voor interbancaire transacties. Ook nooit geweest of zelfs maar als dusdanig opgezet. iDeal is primair, secundair (en hoeveel ...air je ook wilt) een betaalwijze voor internet aankopen.

Waar jij op doelt heet : Bank Giro Centrale. Die is opgezet om (i.p.v. checks die één keer per dag verrekend werden tussen de banken). Daar stuurden de banken hun betaalopdrachten naar toe die (de BGC dus) de 'balans'' opmaakte en de eindstand (ik meen me te herinneren) omstreeks 10:00 's morgens doorgaf zodat de banken deze bedragen (via DNB) konden verrekenen en rentedragend uitzetten. Die tegenpartij (DNB) was/is dus gewoon aanwezig. (Maar die zat/zit niet te wachten op de grote hoeveelheid mutaties die uit het interbancaire betalingssysteem voortkomen).

Uiteraard gaven bankmedewerkers (die ook niet graag 24x7 werken) daar richtlijnen voor naar klanten (Uw betaling voor morgen wordt verwerkt indien U het voor 15:00 uur bij ons aanlevert). Technisch kon het veel later en voor grotere bedragen belde de banken e.e.a. ook wel door.

E.e.a. had geen ..... te maken met Europa. Laat staan dat er een Europese "alleen op werkdagen van 09:00 - 15:00 regel'' bestond.
ibmpc @TechSupreme30 maart 2024 19:53
Dan zou iDEAL een cashback systeem moeten introduceren, zodat de consument liever iDEAL wilt dan Wear.
TechSupreme @ibmpc30 maart 2024 20:31
Ik weet niet wat jij leest, maar er staat TRANSITIE...

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Payments_Initiative
Dennis @TechSupreme30 maart 2024 21:19
Die Pan-Europese aankopen wordt steeds moeilijker (en onwaarschijnlijker) door complexere EU-regelgeving. Dat begon een paar jaar geleden met de BTW die afgerekend moest worden in het land van de ontvanger en niet zo lang geleden zijn daar de bureaucratische verpakkingsregels bijgekomen.

Je ziet dat kleinere webwinkels nu al niet meer naar het buitenland willen verzenden omdat het teveel rompslomp is. Een land als Oostenrijk is helemaal de klos: de verpakkingsautoriteit heeft zulke hoge kosten ingesteld voor het kunnen doen van de (verplichte) meldingen, dat bijna alle Duitse winkels een regeltje hebben staan dat ze niet naar Oostenrijk verzenden.

Wie heeft hier vooral wel baat bij? De grote multionational-webshop.
Pinkys Brain @TechSupreme30 maart 2024 12:04
Rabobank heeft expliciet gezegd dat ze geen SEPA QR betalingen in hun app te ondersteunen voor fraude redenen.

IDeal/Wero heeft geen bestaansrecht als credit transfer gezien SEPA instant, maar wel als een manier om transacties goed te keuren voor geverifieerde ontvangers.
TechSupreme @Pinkys Brain30 maart 2024 12:33
De Rabobank heeft zijn eigen product wat SmartPay heet en in die omgeving kan je als ondernemer een QR Betaalverzoek aanmaken.

https://www.rabobank.nl/b...betaalverzoek-zakelijk/qr

Binnen die omgeving kan je ook veel andere dingen die fraude gevoelig kunnen zijn.

Die verificatie van ontvanger is niks anders als een extra laag bovenop de KYC en anti-fraude plichten van een bank. Als er dan toch sprake is van fraude of oplichting via iDEAL of SEPA dan zal er sowieso een katvanger tussen zitten.

Buiten dat, dat je een KvK inschrijving hebt wil niks zeggen, iedereen kan zo naar het KvK en zichzelf als ZZPer aanmelden. Wil niks zeggen over de betrouwbaarheid. Kijk maar naar de vele Kassa en BOOS afleveringen waar mensen door een webshop worden opgelicht.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 15:29]

Pinkys Brain @TechSupreme30 maart 2024 14:16
Dat het nog steeds makkelijk is, is niet echt van belang. Het kan nog makkelijker en daar heeft de Rabobank in ieder geval geen zin in (en waarschijnlijk veel andere banken die SEPA QR niet ondersteunen).

Incassocontract, bedrijfsaccount, consument, voor elk stapje hoger willen ze het iets moeilijker maken.
TechSupreme @Pinkys Brain30 maart 2024 19:20
SEPA QR niet, maar hun eigen QR wel? En iDEAL QR ook? Snap ik niet.

Jij werkt niet bij de Rabobank en jij bent geen woordvoerder, wat hun beweegreden is weet jij niet en kan jij niks over zeggen.

Als jij morgen naar het KvK gaat en een bedrijf opricht kan jij overmorgen Rabo SmartPay aanvragen en krijgen. Enige controle is die KvK inschrijving, meer niet. Zegt niks over intentie van de aanvrager en nogmaals het gebeurt.
leonbong @TechSupreme31 maart 2024 10:55
Gewone overschrijvingen kosten ook geld.
Van alle online betaalsystemen is al vaker gebleken dat iDeal met stip de goedkoopste is per transactie.
IDeal zit op het prijsniveau van pinbetalingen.

Cc / Paypal allemaal duurder.

Daarnaast onderschat je het gemak. Ik hoef niet in te loggen bij de bank en gegevens over te tikken.
Het inloggen op mijn bankrekening vind ik helemaal geen gemak.
TechSupreme @leonbong31 maart 2024 11:53
Waar heb jij het over? iDEAL kost bij Mollie 29 cent per transacties en is daarmee een van de duurste methodes.

https://www.mollie.com/nl/pricing

Er is geen enkele bank die een beperking legt of extra kosten vraagt voor een eigen transactie, dat zit al in de kosten van je pakket.

iDEAL kost al snel honderden euro's per maand terwijl een normaal pakket paar tientjes kost.
BiLLY_daKid @TechSupreme1 april 2024 09:36
Vruuger, mochten banken interbancaire transacties alleen op werkdagen tussen 9 en 15 verwerken. Dat had te maken met een Europese regel uit het steentijdperk.
Clearing en settlement waren ingewikkelde processen waarbij de transacties onderling vereffend moesten worden. Alle (tussen)rekeningen van de bank moeten daarbij worden gecontroleerd. Niet bepaald op regels uit een stenen tijdperk, meer de complexiteit. Weg is weg, dus dat moet heel zorgvuldig.
TechSupreme @BiLLY_daKid1 april 2024 13:19
Die regelgeving, iets waar iedereen als steen aan gebonden is, was inderdaad om iedereen gelijke kansen te geven. Zodat een kleine bank niet overspoeld zou worden door transacties van een grotere bank en vice versa.

Dat er meerdere redenen waren dat die regels bestonden is een ander verhaal.
Gizmo_mokum @TechSupreme30 maart 2024 11:40
Zeg je dit als consument of als aanbieder? Voor aanbieders biedt iDeal directe terugkoppeling, zonder dat er een aparte koppeling nodig is met de rekeningadministratie, en er dus gelijk overgegaan kan gaan tot verwerking van de order.
Ook het gebruik van ruim 70% geeft aan dat het nog steeds een substantieel deel van de transacties verwerkt, en dus bestaansrecht heeft.
La1974 @TechSupreme30 maart 2024 12:29
Iets dat veel gebruikt wordt heeft daarmee bestaansrecht. Hoe kan je dat nu los zien van elkaar. Wat is het bestaansrecht van jouw webshops?

Of het noodzakelijk is, is een ander verhaal.

[Reactie gewijzigd door La1974 op 22 juli 2024 15:29]

La1974 @TechSupreme30 maart 2024 12:37
Jij stelt dat bestaansrecht volledig los staat van gebruik. Moet je me toch even uitleggen waarom.
TechSupreme @La197430 maart 2024 12:40
Hebben brandstofauto's volgens jou nog bestaansrecht?
[Remmes] @TechSupreme30 maart 2024 13:15
Als we kijken naar hoe gevoelig/belast het elektrisch net nu al is ben ik inderdaad blij dat er nog veel brandstof auto's rondrijden ja.

Ik weet niet waarom jij iDEAL zo erg haat terwijl er meerdere positieve punten zijn voor zowel verkoper als koper.
TechSupreme @[Remmes]30 maart 2024 13:33
Heb ik ergens gezegd dat ik het haat? Ik zeg alleen dat het overbodig is, aangezien het achterhaald is. Je kan hetzelfde voor elkaar krijgen zonder die tussenpartij die onnodig veel afsnoept per transactie.
Frame164 @TechSupreme30 maart 2024 16:48
Dan moet je gewoon stoppen met het aanbieden van iDeal in jouw webshops. Dan zie je vanzelf of het overbodig is. Ik denk dat veel klanten winkels overslaan als die geen iDeal bieden.
deboerpp @TechSupreme30 maart 2024 14:49
Oooh, hier gaat het je om, geld. Niet het gebruiksgemak . En als 70% van de mensen ideal willen blijven gebruiken, heeft het bestaansrecht.
dmantione @TechSupreme30 maart 2024 14:48
Wat voor auto moet een spoedkoerier volgens jou kopen, brandstof of elektrisch?
La1974 @TechSupreme30 maart 2024 12:42
Jazeker. Zolang er nog geen volwaardig en breed beschikbaar alternatief is wel. Ik denk dat je toch even je eigen redenatie moet gaan bekijken. Kijk ook naar de reacties die je krijgt van anderen.
La1974 @TechSupreme30 maart 2024 12:47
Dus omdat iets over 6 jaar niet meer verkocht mag worden en daarna zeker nog 15 jaar zal rondrijden. Heeft het geen bestaansrecht meer volgens jou.

De wereld zal over 1000 jaar niet meer bestaan. Dus wij hebben daarmee hebben we volgens jouw redenatie ook geen bestaansrecht meer.

Echt, je redenatie klopt van geen kant. We leven nu, niet in de toekomst.
TechSupreme @La197430 maart 2024 13:04
Nee omdat iets uitsterfende is... of beter kan.
Odie @La197430 maart 2024 13:39
Het heeft wel een bestaansrecht maar er zijn betere technologieën die gebruiksvriendelijker zijn, schoner zijn, minder onderhoud nodig hebben en op de langere termijn beter zullen zijn voor ons als maatschappij en planeet.

De koets bestaat ook nog, de stoomtrein ook. Ik rij er zelf soms mee, het is nostalgie. Maar voor ons dagelijks vervoer gebruiken we beiden niet meer.
A Lurker @TechSupreme30 maart 2024 22:57
Dat is ook het enige wat iDEAL doet. Met hetzelfde gemak logt een gebruiker in op zijn eigen rekening en maakt hij het over.
Wat een belachelijke bagatellisering.

Een overschrijving is niet alleen inloggen maar ook rekeningnummer overnemen, begunstigde invullen, en natuurlijk het betaalkenmerk.

Los van het argument dat gemak de mens dient; besef je je volgens mij totaal niet hoeveel fouten bij het invullen gemaakt kunnen worden?
kozue @TechSupreme31 maart 2024 09:02
Mja, ik denk dat je een goed punt hebt, maar het slecht hebt verwoord. Toen ik het de eerste keer las dacht ik ook meteen aan overmaken via dat formulier in internetbankieren/app, waar je allemaal velden in zit te vullen. Dat doet niemand voor de lol. Maar eigenlijk is ideal (voor de gebruiker) gewoon een manier om een transactie vooraf in te vullen met gegevens die de webwinkel aangeeft (rekening, bedrag, etc), en kan de bank dat makkelijk zonder ideal. Je moet nu ook al iedere keer je bank kiezen, waarbij je vervolgens op een pagina van die bank zelf terecht komt.
Vuurvleugelhart 30 maart 2024 12:10
Hopelijk wordt Wero dan een privacy-vriendelijk betaalsysteem. Waarbij naam en rekeningnummer en eventuele andere onnodige data/persoonsgegevens niet mee verzonden worden. (Ideal voldoet dus eigenlijk niet aan de wet)
Maar heb zo'n vermoeden dat het compleet de andere kant opgaat...
Yinchie @Vuurvleugelhart30 maart 2024 13:22
Dus meer scam/phishing vriendelijk maken wil je zeggen.
Naam/rekeningnummer is belangrijk om bij te vermelden.
Newbey @Vuurvleugelhart30 maart 2024 13:25
Op een acceptgiro staan ook allerlei gegevens, anders weet de andere partij niets. iDEAL is een digitale versie ervan.

[Reactie gewijzigd door Newbey op 22 juli 2024 15:29]

ibmpc @Newbey30 maart 2024 20:02
Geldt de AVG dan ook voor analoge dingen zoals een acceptgiro of andere papieren dingen? Een cheque valt toch ook niet onder de AVG?
beerse @Vuurvleugelhart30 maart 2024 13:45
Zelf zie ik het liefste wel op mijn rekening terug komen waar de betaling voor is geweest. Zoals er tegenwoordig veel te vaak een betaal-organisatie tussen zit zou ik daar echt wel terug willen zien aan wie het betaald is en waar voor.

Daarmee moet het aan de andere kant ook terug te vinden zijn waarvoor het was en van wie het af komt.

Bedenk dat de regels rond privacy en de avg en dergelijke er niet zijn om blind alles te blokkeren. De regels zijn er om te voorkomen dat er onnodige gegevens worden gedeeld. Bij een betaling zijn bepaalde gegevens als noodzakelijk aangemerkt en kunnen en mogen die dus gewoon worden door gegeven.

[Reactie gewijzigd door beerse op 22 juli 2024 15:29]

panterarosso @Vuurvleugelhart30 maart 2024 13:11
op termijn ook als digitale identiteit moet fungeren.
ik ben bang dat je gelijk krijgt
mbb @Vuurvleugelhart4 april 2024 02:10
Ben ik ook bang voor, gezien ze "als digitale identiteit moet fungeren" willen - dus die gegevens zullen altijd wel gevraagd/gegeven gaan worden. Omdat de meeste mensen het toch geen probleem vinden.
Ook als die gegevens niet nodig zijn. (Bijv. software licenties/cloud services)
Vroeger had je daar Paypal voor als 'pseudonieme' prepaid rekening. Maar dat wordt steeds minder geaccepteerd.
Laatst nog bij zo'n bedrijf de voorwaarde dat ze 'niet garant staan voor misbruik van gegevens door hun payment provider'. Als zij hun eigen bank al niet vertrouwen, zouden wij dat wel moeten doen? En niet alleen met ons geld, maar ook met onze identiteit?
En dan accepteerden ze ook alleen nog credit cards (waar je dus een permanente code voor moet invullen!), of Amerikaanse banken. Nou, dan maar geen klant worden.

Nee, geef mij dan maar een Europese versie van Ideal (of iets soortgelijks), waar je alleen een eenmalige betaling autoriseert, en ze voor de rest niets van je hoeven te weten. Bij conflicten/fraude kunnen ze niet direct bij je rekening, en mag de bank het uitzoeken

In het gelinkte artikel hebben ze het wel over 'profielen' voor IDEAL, maar dat lijkt te gaan over een adresboek om pakjes naartoe te sturen. Niet om pseudoniemen voor e-shops of eenmalige transacties/donaties.
Crocidolite 30 maart 2024 10:46
Waarom moet IDEAL nou weer verdwijnen? Wat is er mis met IDEAL?
tormentor1985 @Crocidolite30 maart 2024 10:58
Toch wel het feit dat je geld weg is en bij een faillissement. Ik kan mij mycom nog herinneren waar particulieren achteraan in de rij stonden met hun claim van meer dan 1000 euro.

Ik betaal uitsluitend met creditcard en krijg indien er geen levering is gewoon netjes mijn geld terug. Dan mag de creditcard maatschappij lekker vooraan in de rij als grote schuldeiser staan en is het niet langer mijn probleem achter in de rij.

Ideal is leuk voor bedragen tot een paar tientjes maar indien ik grote bedragen uit wil geven en een webshop enkel ideal heeft dan bestel ik wel ergens anders.
moonlander @tormentor198530 maart 2024 11:18
Dat kost gewoon geld, daarom is creditcard ook duur met transacties.
tormentor1985 @moonlander30 maart 2024 15:34
Merk ik weinig van. Ik betaal net zo veel als dat in met iDeal zou betalen. Dat je extra geld betaald voor creditcard betalingen is onzin.

Daarnaast gebruik ik diezelfde kaarten ook gewoon voor dagelijkse uitgaven. Mastercard wordt tegenwoordig op 99% van de plekken gewoon geaccepteerd wat ook niet gek is gezien maestro over gaat op debit card Mastercard.

Ideal en Maestro zijn wat mij betreft al jaren end of life.
Pinkys Brain @moonlander30 maart 2024 11:51
Je loopt 5 jaar achter.

Het kost iedereen meer geld, maar de individuele creditcard gebruiker alleen maar het abbonnement. EU heeft creditcard toeslagen verboden, cadeautje voor de creditcard mastschappijen waar ongetwijfeld heel wat draaideur baantjes voor meegeholpen hebben.
Floor @Pinkys Brain30 maart 2024 15:00
Daarom kun je als webshop ook werken met een korting wanneer je niet met CC betaald....
Toen ik nog webwinkels had heb ik de CC kosten gewoon in rekening gebracht en altijd vermeld dat de prijzen op basis van iDeal, vooruit of achteraf betaling waren (dus vooraf heel duidelijk). De creditcard tarieven waren namelijk een aanslag op de netto marge.
m4ikel @Floor31 maart 2024 01:48
En dat mag dus helemaal niet (meer): https://www.rtlnieuws.nl/...-toeslag-transactiekosten
Winkels en webwinkels mogen vanaf vandaag geen toeslag meer rekenen als er wordt betaald met een creditcard. Het is een gevolg van de invoering van de nieuwe PSD2-betaalwet.
Zie ook: https://www.consuwijzer.n...creditcard-overschrijving

Je bent daarmee in strijd met het consumentenrecht, de ACM kan daarop handhaven (boetes).

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 22 juli 2024 15:29]

Floor @m4ikel2 april 2024 20:30
En dat stinkt enorm naar lobby: Voor iDeal en PayPal wel extra kosten mogen rekenen maar niet voor de diensten die het allerduurste zijn.
moonlander @Pinkys Brain30 maart 2024 12:34
Een creditcard transactie voor een webshop is vaak een aantal % van het totaalbedrag. Die kosten worden uiteindelijk weer ergens verhaalt natuurlijk.
84hannes @Pinkys Brain30 maart 2024 15:02
Het kost iedereen meer geld, maar de individuele creditcard gebruiker alleen maar het abbonnement.
Een bekende misvatting: als het niet op mijn rekening wordt vermeld is het gratis. In een vakantiehuisje hoef je de verwarming niet uit te zetten, met een tankpas van de baas kun je onbeperkt kilometers reizen.

Natuurlijk kost die verzekering geld en natuurlijk wordt dat doorgerekend aan de consument. Het staat niet op de rekening maar beïnvloedt wel de prijs.
Gubbel @moonlander30 maart 2024 14:49
Ik heb al jaren geen transactiekosten gemaakt met creditcard betalingen.
moonlander @Gubbel30 maart 2024 20:58
Een webshop moet vaak 2% of meer afdragen per transactie. Dat geld moet ergens wegkomen en zit dus vaak verwerkt in het product wat je koopt
Gubbel @moonlander31 maart 2024 22:15
Prima, maar dan betaalt iedereen dat, niet alleen de mensen die met creditcard betalen dus dat heeft dan simpelweg geen invloed meer.
moonlander @Gubbel31 maart 2024 23:16
Dat is ook niet helemaal waar. Je kunt korting krijgen als je met ideal betaald ipv creditcard.
Gubbel @moonlander1 april 2024 09:38
Waar krijg je dat? Dat soort praktijken (of dus gewoon een duurdere betaling middels CC) heb ik in minstens 10 jaar niet meer gexien
foppe-jan @tormentor198530 maart 2024 11:16
Dit heeft niets te maken met ideal, want als je in een fysieke winkel had gekocht was je tegen exact hetzelfde aangelopen. Dit is gewoon een gevolg van hoe het faillisementsrecht werkt. En leuk als je geen transactiekosten en provisie betaalt bij CC betalingen, maar die heffen ze echt wel aan iemand. En het zal mij benieuwen hoeveel duurder wero wordt in het gebruik.
aikebah @foppe-jan30 maart 2024 15:42
Bij een aanbetaling wel ja, maar bij een fysieke winkel loop je meestal meteen na betaling met het product naar buiten. Bij een webwinkel moet je nog maar afwachten of de bezorgclub een pakketje voor je mee krijgt. Bij een webwinkel heeft achteraf, creditcard of incasso dan ook de grote voorkeur. Ontvangen incasso-gelden vallen pas binnen de boedel nadat de storneringstermijn (terugdraaien van incasso met een druk op de knop in de bank-app/online bankieren) is verlopen.
panterarosso @tormentor198530 maart 2024 13:23
En de extra verzekeringen, in tegenstelling tot de vs gebruiken wij deze kaarten heel anders, bijna iedereen hier betaald het hele saldo elk maand gewoon terwijl de amerikanen vaak echt een schuld incl hoge rente opbouwen.
mbb @tormentor19854 april 2024 02:20
Toch wel het feit dat je geld weg is en bij een faillissement
Dat ligt aan de Nederlandse wet, die consumenten achteraan plaatst, En curatoren die niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de fraude door het accepteren van betalingen nadat het faillissement is ingegaan.
Als banken achteraan de schuldenlijst zouden staan, reken maar dat hun accountants dan wat nauwkeuriger naar bedrijven zouden kijken, en faillissementen zouden aanvragen voordat er teveel restschulden zijn.
Een mogelijk nadeel zou kunnen zijn dat bedrijven eerder failliet gaan - maar aan de andere kant zullen consumenten minder snel hun vertrouwen verliezen als er alleen een gerucht over mogelijk faillissement gaat, omdat ze weten dat ze (meestal) hun geld toch wel terugkrijgen. Wat met een toenemend aantal webshops steeds groter deel van de handel wordt.

Dan mag de creditcard maatschappij lekker vooraan in de rij
Daar betaal je dan ook premie voor aan de credit card. Banken zouden ook een soort anti-faillissement verzekeringen kunnen verkopen voor je aankopen. Of aan de webshops verkopen, die dan een geld-terug garantie certificaat kunnen tonen, Of in de wet verplichten dat banken van de webshop dit geld gewoon terug betalen, zodat ze beter verifiëren wie ze als klant aannemen.
tormentor1985 @mbb4 april 2024 08:05
Daar betaal je dan ook premie voor aan de credit card.
Laten we niet vergeten dat ik ook premie aan mijn bank betaal die mij helemaal geen aflever garantie geeft. En het hilarische aan het verhaal? Ik zou mijn bank € 3,25 per maand moeten betalen ofwel € 39 per jaar voor een prive rekening terwijl ik voor mijn creditcard € 25 per jaar betaal met aflevergarantie en aankoop verzekering van 180 dagen.

Dus om nou te zeggen dat ik premie betaal is ook niet echt een bekrachtiger om ideal i.c.m. een betaalrekening te gebruiken. Ik neem naast mijn en/of rekening liever een creditcard dan een extra prive rekening.
JeroenNietDoen @Crocidolite30 maart 2024 10:52
Wat is er mis met IDEAL?
Helemaal niks. In tegendeel, het is zo goed gebleken dat men IDEAL wil doortrekken naar heel EU zodat je er ook mee kunt betalen bij die ene Poolse of Spaanse webshop. Dat was tot nu toe het enige minpunt aan IDEAL. En dat is exact de reden dat IDEAL overgenomen is.
Crocidolite @JeroenNietDoen30 maart 2024 10:57
Dus ze breiden gewoon uit en het krijgt een nieuwe naam en logo?
En ik kan straks gewoon mn raboscanner blijven gebruiken als het straks WERO heet?
JeroenNietDoen @Crocidolite30 maart 2024 11:01
Dus ze breiden gewoon uit en het krijgt een nieuwe naam en logo?
Zie het artikel betreffende de overname: nieuws: Samenwerkingsverband van Europese banken rondt overname van iDEAL af
En ik kan straks gewoon mn raboscanner blijven gebruiken als het straks WERO heet?
Dat neem ik aan van wel. De scanfunctie, in mijn geval ABN, was wat het nou juist zo makkelijk maakte. WERO wordt ondersteund door alle Europese banken.
tormentor1985 @JeroenNietDoen30 maart 2024 22:57
Als we het over gebruiksgemak hebben wint creditcard ook. Creditcard gegevens worden door mn password manager automatisch ingevuld en 3dsecure stuurt een automatische notificatie en in klik op akkoord.

Ik vind het handmatig openen van de abn app, het klikken op de scan knop, het moeten scannen van een qr code en dan op akkoord drukken echt enorm omslachtig.
Gubbel @Crocidolite30 maart 2024 14:48
Waarom niet gewoon de betaling goedkeuren in de app?
Crocidolite @Gubbel30 maart 2024 15:13
Omdat ik geen betaalapp nodig heb en dus ook niet op mn telefoon heb staan.

Met de scanner werkt het allemaal prima als ik thuis iets bestel, en pinbetalingen doe ik met mijn smartwatch.
Triblade_8472 @JeroenNietDoen30 maart 2024 11:02
Alleen de naam is vooral jammer.

iDEAL klinkt ideaal en Wero klinkt... Als een weirdo.

Links of rechts boet niet echt verder voor de gemiddelde consument.
Crew One @Triblade_847230 maart 2024 17:52
Ze zochten een Europese naam. Ideal is in Frankrijk niet beschikbaar, is wc papier of iets in die categorie.
Triblade_8472 @Crew One30 maart 2024 19:26
Als ik google translate gebruik dat is "idèal", perfect en absoluut.

Maar goed, als we óveral een Europese naam voor moeten maken dan wordt het nog eens lastig. Zelfs de Euro heeft in een ander land een andere naam. (Eypo, zodat de Grieken het ook kunnen lezen)
Orgel @JeroenNietDoen30 maart 2024 12:22
Wie koopt er nou bij een Poolse of Spaanse webshop? Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Laat ze het dan ook mogelijk maken dat je met Weirdo ook veilig bij Chinese webshops kunt betalen. Dan heeft het pas meerwaarde maar nu wordt het inderdaad gewoon om zeep geholpen.
panterarosso @Orgel30 maart 2024 13:25
Vaker dan je denkt, alleen nu vaak onder de paraplu van Amazon of bol, ik denk dat, ook vanwege de privacy het onwenselijk is China hier bij te betrekken, eerder moet het moeilijker worden voor bedrijven als temu om hun vaak inferieure rommel en privacy schendingen in Europa aan ee mab te brengen
Kroesss @Orgel30 maart 2024 20:41
Ik doe het op dit moment niet heel vaak omdat het betalen dus lastiger is. Als dat argument wegvalt, zal het aantal bestellingen dus ook meer gaan worden.
Gubbel @Orgel30 maart 2024 14:48
Typisch gevalletje "Ik doe dit nooit dus niemand heeft dit nodig"

[Reactie gewijzigd door Gubbel op 22 juli 2024 15:29]

TrekVogel @Gubbel30 maart 2024 15:00
Maak er België en Duitsland van en de situatie wordt al een stuk herkenbaarder.
Gubbel @Orgel31 maart 2024 22:13
Dus omdat veel mensen uit China bestellen waar je sowieso met andere betaalmethodes moet betalen, hoeven we maar gewoon geen focus te leggen op een Europees breed online betaalsysteem? Logica.,
vrow @Orgel30 maart 2024 15:12
Bij Ali kun je allang betalen met iDeal of Klarna.
Volgende vraag :-)
sympa @Orgel30 maart 2024 21:34
Een van de dingen die de EU wil os dat we makkelijker zaken doen met ander EU-landen.
Vandaar het afschaffen van roamingkosten, jet cappen van tarieven om naar het buitenland te bellen, het gratis maken van overboekingen binnem de EU, en nu een betaalsysteem dat elke burger kan gebruiken.
Blokker_1999
@Crocidolite30 maart 2024 12:03
Ik, als Belg, kan geen iDEAL betalingen doen.

Dat is wat er mis is en wat men met Wero wenst recht te trekken.
Oon @Blokker_199930 maart 2024 15:01
Maar de meest logische oplossing is dan toch iDEAL gewoon aansluiten op alle banken in Europa en niet om weer iets nieuws op te zetten? :+
vrow @Oon30 maart 2024 15:11
Dat is ook precies wat er gaat gebeuren.
iDeal wordt Wero genoemd, maar het is de techniek van iDeal.
Oon @vrow30 maart 2024 17:56
Ah, dat was mij niet helemaal duidelijk. Het blijft dus voor ons hetzelfde werken, maar wordt ook mogelijk voor internationale opdrachten (binnen Europa)?
vrow @Oon30 maart 2024 18:34
Klopt inderdaad.
Het zal op details misschien ietsje veranderen, maar de opzet blijft zoals het is.
panterarosso @Blokker_199930 maart 2024 13:18
Je kan met het vrijwel identieke bancontact betalen, je pasje heeft ook vpay of de vergelijkbare MasterCard optie die je pas wereldwijd doet werk
Gubbel @panterarosso30 maart 2024 14:47
Nee dat kan dus niet, wanneer de meeste webshops slechts een klein aantal betaalmethodes ondersteunen.
panterarosso @Gubbel30 maart 2024 20:29
in de winkels kun je gewoon je gang gaan, mijn nederlandse pas werkt in belgie net zo goed, ik heb vorige week nergens problemen gehad, maar goed ook want antwerpen heeft nog minder geldautomaten dan nederlandse steden
Gubbel @panterarosso31 maart 2024 22:14
En hoe is dat relevant? We hebben het over online betalingen. Je pas in België gebruiken heeft daar niets mee te maken.
dasiro @Crocidolite30 maart 2024 11:23
Simpel gezegd: omdat het iets van Nederland is en niet neutraal genoeg is in een Europese context. Als ik vroeger iets online wou kopen (al dan niet van een particulier) en de verkoper wou enkel iDEAL en geen SEPA of Paypal betaling, dan liet ik hem links liggen en zocht ik wel verder.

Geen idee wat technisch gezien het verschil is tussen alle systemen die ze nu in hun portefeuille hebben en waarom iDEAL de beste zou zijn om op verder te bouwen, maar een neutrale nieuwe naam zal in elk geval bij veel Belgen een minder wrang gevoel geven.
panterarosso @dasiro30 maart 2024 13:20
iDEAL lijkt me iets wat als merk Europees ook wep werkt, bijna elke taal heeft het woord

De Belgische wrange gevoelens zijn een beetje overdreven, jullie gebruiken het zelfde Nederlandse systeem
dasiro @panterarosso30 maart 2024 15:19
perceptie kan veel doen, zeker als het gaat over iets dat je jarenlang gepoogd is door de strot te rammen.

Volgens rtlnieuws zou het trouwens net omgedraaid zijn en is het juist iDEAL die Payconiq-technologie gebruikt.
panterarosso @dasiro30 maart 2024 20:27
dat zou de wrang alleen maar minder misplaatst maken, bedoel zie je nederlanders weglopen omdat iets belgisch is? in tegendeel we gaan graag naar belgie omdat daar qua horeca en andere dingen het veel beter is
beerse @Crocidolite30 maart 2024 13:34
Strikt genomen moet IDEAL niet verdwijnen. VOlgens mij hebben we met IDEAL last van de remmende voorsprong. Met IDEAL waren we in Nederland best snel met een door 'alle' banken gedragen betaal systeem.

Nu is er een Europees breed systeem ontstaan dat ondertussen de vergelijking kan doorstaan. Daarmee is het voor Nederland tijd om daar op over te stappen zodat we kunnen aansluiten bij de andere landen die daar al bij zitten. Zo zal het ook in andere Europese landen gaan.

Voor ons als Europeanen wel zo handig. Op niet Nederlandse websites zullen we straks met WERO kunnen betalen. Hopelijk blijft het wel, net zoals bij IDEAL dat de betaling rechtstreeks bij mijn bank wordt verwerkt.
amigob2 @Crocidolite30 maart 2024 15:03
Nou, als het europese moet, heb je een probleem, Er hebben heel wat bedrijven in Europa ideal.whatever

En ik denk zelfs dat een geld wolf ideal.eu ingepikt heeft.
theduke1989 30 maart 2024 10:41
"Maar er komt een beter systeem om de consument te bedienen."

Wat dan? Wordt je nu wel verzekerd bij een transactie? Want nu ben je niet verzekerd. maar je betaald wel service fees.
muffer @theduke198930 maart 2024 10:46
Alleen al dat het door banken door heel de EU ondersteund gaat worden is een grote verbetering.

Hopelijk kun je hiermee straks gewoon bij een webshop in Duitsland of Frankrijk betalen waar je nu nog een creditcard of PayPal nodig hebt.

[Reactie gewijzigd door muffer op 22 juli 2024 15:29]

squaddie @muffer30 maart 2024 11:20
Ik vrees dat Wero veel te laat wordt geintroduceerd om nog veel tractie te krijgen in europa. De instant payment verordening gaat banken verplichten bijna realtime betalingen uit te voeren en daarnaast worden alle europese betaalkaarten debitcards, waarmee je ook op internet betalingen kan verrichten. Hoe gaat Wero zich zodanig in de markt zetten dat partijen deze nieuwe methode gaan ondersteunen? En dat consumenten ook gaan betalen via Wero ipv via de debitcard van hun bank.
wjmeijer1986 @squaddie30 maart 2024 11:44
Als NL expat in België heb ik enkel een BE bankrekening en daarmee Payconiq/Bancontact.

QR code scannen en de foutmarge is quasi 0 en in kantines na het sporten of onder naar de bar verantwoordelijke bij de muziekvereniging, even een QR code maken, scannen en klaar.

Ook ben ik in NL nog muzikaal actief (met bijbehorende biertjes, zonder drank geen klank :+ ) en vind het jammer dit niet cross-compatible is met het NL-se tikkies.

Een pan-EU compatibel systeem zou voor mij wel een meerwaarde bieden in ieder geval zonder dat je een terminal moet gebruiken.
Guus... @squaddie31 maart 2024 12:33
Hoe kan je dan internet betalingen verrichten? Dat is volgens mij juist het onderdeel dat wero gaat heten.
squaddie @Guus...31 maart 2024 12:49
Omdat de debitcard net als een creditcard voorzien is van een 16 cijferig nummer, vervaldatum en een veiligheidscode. Simpel gezegd als de verkoper creditcard betalingen accepteert kan je ook met je nieuwe debitcard betalen.
lilmonkey @muffer30 maart 2024 11:31
Tenzij er verzekering in wero komt, wat niet aannemelijk is, ga ik bij buitenlandse webshops toch gewoon met PayPal blijven betalen. Ik heb het kunnen openen van een geschil niet vaak nodig gehad door de jaren heen, maar die twee keer dat ik het wel nodig had was het fijn dat het kon.
TheVMaster Moderator WOS @muffer30 maart 2024 11:13
Bij die webshops kun je ook gewoon betalen met Debitcards hoor, alleen zijn we in Nederland gewend aan de Maestro debetkaart en niet de Mastercard of Visa variant. Die laatst twee kun je gewoon gebruiken overal waar je met een creditcard betaald.
Gelukkig dat ‘issue’ over een paar jaar verdwenen, bij de meeste NL winkels worden ze nu ook eindelijk (die debit mastercards) geaccepteerd en is het een kwestie van tijd totdat iedere maestro is omgewisseld voor een mastercard variant.

Overigens is het Maestro merk ook van de firma Mastercard, maar het is gewoon een ander type kaart wat blijkbaar lang niet overal is gebruikt.
CyBeR @TheVMaster30 maart 2024 11:28
Bij die webshops kun je ook gewoon betalen met Debitcards hoor, alleen zijn we in Nederland gewend aan de Maestro debetkaart en niet de Mastercard of Visa variant. Die laatst twee kun je gewoon gebruiken overal waar je met een creditcard betaald.
Die eerste ook, alleen in Nederland niet want hier hebben die kaarten geen kaartnummer wat je daarvoor kunt gebruiken. In andere landen wel.
TheVMaster Moderator WOS @CyBeR30 maart 2024 18:41
Ja, dus die kunnen we in NL niet gebruiken. 😎
Khalid. @muffer31 maart 2024 19:02
Met de nieuwe bankpassen heb je wero helemaal niet nodig
Blokker_1999
@theduke198930 maart 2024 11:57
Als jij een verzekering wenst, dan ga je toch echt zelf een overeenkomst moeten sluiten met een verzekeraar. Zelfs bij een kredietkaart die een verzekering heeft sluit je een verzekeringsovereenkomst af, en dat kost jouw in de meeste gevallen ook geld. Zoncer een overeenkomst is er geen verzekering, want wat ga je verzekeren? Wat is gedekt en wat is niet gedekt? Dat zijn dingen die je vooraf moet vastleggen.

En die service fees, zijn die dan zo hoog dat ze een verzekering mogelijk moeten kunnen maken? En de dienst zelf? Denk je dat die geen kosten heeft om te blijven werken? Zelfs wanneer je met de kaart in de winkel betaald, wordt er een service fee gerekend. Alleen mag de handelaar die al heel wat jaren niet meer doorrekenen aan de klant.
Gwaihir @Blokker_199930 maart 2024 12:23
De 'verzekering' kent voor de creditkaartmaatschappij alleen de afhandelingskosten van de medewerker die het afhandelt. In tegenstelling tot een bankbetaling, is zo'n credit card betaling nl. terug te draaien. Het geld wordt dus gewoon teruggehaald bij de winkelier die verzaakt heeft. En veelal betaalt deze ook nog wat extra, voor die afhandelingskosten.

Daarmee is het een aanzienlijk laagdrempeliger systeem dan naar de kantonrechter moeten, al helemaal internationaal. En de winkelier kan de meerkosten kosten besparen én z'n reputatie bij de creditkaart maatschappij hoog houden door fouten zelf goed af te handelen. En zo wordt 't nog laagdrempeliger :).
Bozebeer38 30 maart 2024 11:02
Het enige wat hier mee veranderd is dat bij ideal je informatie bij jouw ligt, met dit nieuwe systeem word alles wat je koopt, overal, vast gelegd en geregistreerd door de banken ‘want dat is echt makkelijker voor de consument en we leggen alles veilig vast.. wees niet ongerust”.. yeh right.
Blokker_1999
@Bozebeer3830 maart 2024 11:59
Ik zie niet in wat er veranderd. Behalve dat er een breder, Europees gedragen systeem komt zodat iDeal niet langer beperkt is tot mensen met een Nederlandse bankrekening.
panterarosso @Blokker_199930 maart 2024 13:16
Als je de tekst leest willen ze wel wat meer dan een simpele transactie afhandelaar zijn

[quote]
op termijn ook als digitale identiteit moet fungeren.
[/quote waar ideal nog alleen aan een iban te koppelen is door ideal, de rest informatie ligt bij de banken willen deze dus veel meer ze willen ook je identiteit beheren
Guus... @panterarosso31 maart 2024 12:35
Nu wordt ideal ook al gebruikt voor je identiteit alleen is het een half middel.
Wraldpyk @panterarosso31 maart 2024 23:15
Dus meer zoals iDIN
koelpasta @Blokker_199931 maart 2024 11:52
Wat er veranderd is dat al deze geldstromen via de EU gaan lopen.De EU wil graag controleren hoeveel jij uitgeeft. Daar hebben ze een overkoepelend betaalsysteem voor nodig.
SuperDre @Bozebeer3830 maart 2024 13:06
Hoezo ligt bij ideal de informatie alleen bij mij? Alles wat je met ideal doet ligt ook bij de webshop en de bank vast.
panterarosso @SuperDre30 maart 2024 13:14
Bedrag tijd en waar ja, maar niet wat
marktweakt 30 maart 2024 11:54
Het zou mooi zijn als het nieuwe systeem zou worden losgekoppeld van je IBAN.

Ik verwacht het niet want de banken willen dit natuurlijk niet. Net zoals ze tijdens de introductie van IBAN waarschijnlijk sterk hebben gelobbyd om IBAN nummers gekoppeld te houden aan een specifieke bank.
Want gemakkelijk overstappen naar een andere bank met behoud van IBAN dat moet natuurlijk niet kunnen...
panterarosso @marktweakt30 maart 2024 13:12
Erger nog ze begrenzen, online banken als revolut konden tot voor kort alleen Litouwse ibans geven, dat trekt toch wel aandacht
beerse @marktweakt30 maart 2024 13:41
Juist niet. Maar misschien wel dat het breder gebruikt kan worden dan alleen met iban. Dat je het ook met andere betaal systemen kan koppelen. Met een credit-card koppeling is het een concurent van pay-pal. En met een koppeling aan je bitcoin-wallet zou het helemaal mooi zijn.
Exirion 30 maart 2024 11:47
Zo’n sterk merk/begrip de nek omdraaien, onbegrijpelijk.
Blokker_1999
@Exirion30 maart 2024 12:05
Sterk in Nederland, niet daarbuiten.
panterarosso @Blokker_199930 maart 2024 13:13
En belgie bancontact is min of meer zelfde product
JeroenNietDoen 30 maart 2024 10:50
Op zich is het natuurlijk prettig dat gezien is dat Ideal een handig platform is. En Ideal als basis gebruikt wordt en je straks overal buiten Nederland met een dergelijk systeem kan betalen. Tot nu toe is dat nog wel eens beperkt. Niet iedereen heeft, of wil, een creditcard en wil die gebruiken voor internet aankopen. Wat dat betreft dus een goede ontwikkeling.
op termijn ook als digitale identiteit moet fungeren.
Wordt hiermee bedoelt ala PayPal dat je afrekent met PayPal en PayPal je adres etc doorstuurt? Of zoals het er staat, dat het een Europese ID kaart wordt? En wordt die identificatie dan geforceerd om het betaalsysteem te kunnen gebruiken of is er een opt-in / opt-out?
TheVMaster Moderator WOS @JeroenNietDoen30 maart 2024 11:16
Je hoeft ook nergens een creditcard te gebruiken. Binnen nu en een paar jaar zijn alle Maestro (de good old NL Pinpas) vervangen door de Mastercard of Visa variant (ook gewoon een debitcard) en kun je dus met die pas ook overal betalen. Los daarvan is het fijn dat iDeal europees gaat natuurlijk, hoe meer betaalmethoden winkels kunnen aanbieden, des te beter. Alleen hoop ik dan wel dat de transactiefee die we nu moeten betalen bij iDeal eraf gaat. Als ik namelijk met mijn debit mastercards betaal betaal ik die fee namelijk niet.
TheVivaldi 30 maart 2024 11:25
Wel jammer van die naam: ik vind Wero toch een minder fijn klinkende naam dan iDEAL.
beerse @TheVivaldi30 maart 2024 13:39
Pas nu je het vraagt en je het met een hoofdletter schrijft, zie ik de achtergrond van die naam... Er staat bijna "w-euro" wat mijn hoofd dan meteel aanpast toto web-euro.

Dat is dan wel redelijk vergelijkbaar met iDEAL, i-deal, internet-deal.
RickOnline 30 maart 2024 12:22
Ik hoop dat de kosten voor de winkelier ook vergelijkbaar blijven, met dit nieuwe systeem. Nu betalen we tot ongeveer 30 cent per iDeal transactie, terwijl je bij creditcards vaak 2 tot 3% van het transactiebedrag betaald. Dat percentage gaat gewoon keihard van je winstmarge af, in de zakken van de creditcardmaatschappij.

Ik heb veel bevriende collega-ondernemers in de VS die dit als compleet normaal beschouwen. Als een 'cost of doing business'. Ze betalen duizenden euro's per jaar aan betalingskosten. En ik betaal tientjes, dankzij iDeal.
panterarosso @RickOnline30 maart 2024 13:10
Ja en daar zit ook nog wel variatie in American express is bv heel duur, toegeven, er kab ook wel voordeel aanzitten, amex doet regelmatig bij klanten bedrijven onder aandacht brengen op diverse manieren

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