Amazon investeert komende 15 jaar 150 miljard dollar in datacenters

Amazon wil de komende 15 jaar 150 miljard dollar in datacenters investeren. Het Amerikaanse bedrijf wil bestaande datacenters uitbreiden en nieuwe faciliteiten bouwen om aan de mogelijk toenemende vraag naar AI-diensten en andere digitale dienstverlening te kunnen voldoen.

Bloomberg schrijft dat de investeringen twee jaar geleden zijn aangevat en dat het bedrijf niet enkel in datacenters in de Verenigde Staten investeert, maar ook bijvoorbeeld in faciliteiten in Maleisië en Saudi-Arabië. Het Amerikaanse bedrijf zou daarbij ook steeds nadrukkelijker rekening moeten houden met het lokale elektriciteitsaanbod.

De redactie van Bloomberg schrijft namelijk dat het steeds moeilijker wordt voor techbedrijven zoals Amazon om op sommige plaatsen voldoende elektriciteit voor datacenters te kunnen veiligstellen. Begin deze maand raakte nog bekend dat Amazon een datacenter van een Amerikaanse energieproducent in Pennsylvania had overgenomen. Dat datacenter ligt vlak naast een nucleaire-energie-installatie. Amazon kocht in 2021 ook ongeveer de helft van de stroomproductie van het Nederlandse windpark Hollandse Kust. Dat park heeft een capaciteit van ongeveer 759 megawatt.

Datacenter Amazon in Penssylvania - Bron: DataCenterDynamics
Datacenter Amazon in Penssylvania - Bron: DataCenterDynamics

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-03-2024 09:32
86 • submitter: wildhagen

30-03-2024 • 09:32

86

Submitter: wildhagen

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Reacties (86)

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Ossi 30 maart 2024 09:36
Fantastisch, betalen we met z'n allen enorme belasting voor vergroening van de energie en vervolgens wordt de helft gekocht door een miljarden bedrijf dat het verstookt aan onder andere onze data die we gratis weggeven. Zo worden we dubbel genaaid
johanneslol @Ossi30 maart 2024 09:51
Ondertussen post je op tweakers, dit staat ook in een datacenter…

De realiteit is je kunt hier niet onderuit, daarbij worden die datacenters ook steeds energiezuiniger.
Janusch @johanneslol30 maart 2024 14:25
En toch wordt het internet (heel algemeen) 1 van de grootste uitstoters ter wereld. Daar is al veel onderzoek naar gedaan

Er is echt nog lang niet voldoende groene energie. En laten we biomassa ook niet groen noemen. Verbranden van bomen die uit Canada per schip naar NL komen bijvoorbeeld is ook biomassa
GeroldM @Janusch30 maart 2024 16:22
En toch wordt het internet (heel algemeen) 1 van de grootste uitstoters ter wereld. Daar is al veel onderzoek naar gedaan
Wordt ?!?
Is!

Met alle toename van zon-en windenergie winning op dit moment in 2024, als alle capaciteit tegelijkertijd energie op zou wekken, dan is die energie nog steeds niet voldoende voor het internet zoals het in 2019 erbij stond.

Internet verbruikt sloten aan energie. Maar men ziet dat niet zo, want de klant hoeft er niet direct voor te betalen.
Mitchelllll @Janusch1 april 2024 23:45
Wat dacht je van de warmte van al die servers gebruiken om huizen te verwarmen?
Tk55 @johanneslol30 maart 2024 10:09
Bij Tweakers is het allemaal relatief eenvoudig en in eigen beheer: review: Tweakers 21 jaar: De servers achter Tweakers (2019, kon even geen nieuwere vinden)

Geen dure cloud services maar specifieke hardware.
knakworst @Tk5530 maart 2024 11:03
Ik denk eigenlijk dat een cloud server omgerekend zuiniger is omdat die efficiënter kan worden ingezet.
GeroldM @knakworst30 maart 2024 16:15
Ik denk eigenlijk dat een cloud server omgerekend zuiniger is omdat die efficiënter kan worden ingezet.
Dat argument klinkt logisch, als je denkt vanuit kant van de gebruiker. Maar kan ook worden omgekeerd, zeker als je denkt aan de uitbater van het datacenter. En dat is de kant die er toe doet.

In dat datacenter staan racks met servers. Elke server heeft zijn computationele capaciteit en benodigde koeling. Van een persoon werkzaam in de bouw van nieuwe datacenters hoorde ik dat koeling 33% van de van de energierekening is.

Dezelfde persoon gaf ook aan dat ene klant van het datacenter de andere niet is, dat behoeft geen uitleg hopelijk. Als het datacenter racks uit kan schakelen door jouw computationele load naar andere bijna "volle" servers te verplaatsen, dan is dat efficient voor het datacenter. Maar of dat voor jou, de klant ook zo is.

Of servers vrijhouden voor (veel) beter betalende klanten vanwege schalende processen, dat is ook een goede reden om jouw computationele load naar een of meerdere bijna "volle" servers te verplaatsen.

33% reductie in energie-kosten, contractbepalingen voor beter betalende klanten, allemaal lucratieve zaken waar het datacenter direct winst kan halen, terwijl jouw computationele load amper voldoet aan je eisen, dat is de kant van het datacenter en dat is werkelijk de enige kant die er toe doet.

Jij (als bedrijf zijnde) mag dan misschien denken dat je een dichtgetimmerd contract met een datacenter hebt, de kans dat jij de grootste en/of de belangrijkste klant bent van het datacenter bent is erg laag. Is er capaciteit over in het datacenter, dan zal het datacenter eerder aan reductie van energie-kosten denken dan die capaciteit aan jou toe te kennen.

Cloud-servers zijn leuk, maar minder efficient dan jij je voorstelt. In zowel kosten alsmede energie-verbruik. Dan kan je wel roepen, energie-verbruik is in de abonnementsprijs inbegrepen, maar als dat hoger word doordat het datacenter lukraak servers toekent, dan gaat jouw abonnementsprijs heel snel omhoog. Datacenters kunnen winst maken omdat heel veel werk geautomatiseerd is en er bijzonder weinig personeel nodig is voor het beheer/onderhoud ervan. Want alle andere kosten van een datacenter zijn namelijk hoog en liggen vrij vast.
bossanova @knakworst30 maart 2024 12:27
Het is gewoon een argument om een goed scaling af te zweren.
Virtualisatie kost altijd performance. Een goed afgemeten en ingericht serverpark is altijd zuiniger dan virtualisatie.
WaarAnders @bossanova30 maart 2024 14:43
Dan ga je uit van een zeer stabiele vraag? Er zijn veel workloads in mijn area die 's nachts runnen, overdag is vrij rustig. Daarnaast hebben we soms ook behoefte aan extra, tijdelijke capaciteit. Cloud geeft ons enorm veel dynamiek in piek en rustige periodes.
bossanova @WaarAnders30 maart 2024 16:06
Goede scaling hangt samen met de vraag.
De tijdelijke (nachtelijke) piek is bij een cloud oplossing niet anders dan bij een eigen fysiek datacenter. Dat is dus geen argument. En bij een goede scaling kun je de periodieke pieken ook opvangen.

Cloudoplossingen zijn vooral heel erg leuk voor kleine bedrijfjes. Een vriend van me is accountant. Die moest tot 10 jaar geleden zelf zijn hele IT-omgeving kopen en runnen. Nu logt hij in op een cloud omgeving van Unit4 en kan nu ook goedkoop bij zijn data wanneer hij bij een klant zit. Backup, redundant opslag etc. wordt nu voor hem geregeld.

Bij grote bedrijven en overheden heeft de IT housing en hosting een relatief klein aandeel in de bedrijfsvoering. Daar werkt het vaak juist beperkend om dat in een cloud oplossing onder te brengen. Veel grote bedrijven zijn daarom alweer terug uit de externe cloud omgevingen en vallen weer terug op meer flexibele eigen oplossingen.
fenrirs @bossanova30 maart 2024 16:53
Precies, maar het wordt irritant als men ook intern bv per cpu hour gaat rekenen. Onze workstations hebben zo’n 25k gekost (1 malig, gaat 4 jaar mee…of 5…6), beheer doet IT . Zouden we deze capaciteit ook intern ‘huren’ van het IT data center dan zijn de interne kosten ineens 75k…per jaar.
Die rekensom was erg makkelijk
WaarAnders @fenrirs30 maart 2024 17:35
Heel herkenbaar...

Overigens ben ik het er wel mee eens dat het erg van workloads en sizing afhangt. De piek performance die ik snachts nodig heb kan ik overdag echt niet gebruiken. Als ik dit in de cloud zet dan kan bijvoorbeeld een vergelijkbaar bedrijf in Australië dezelfde server gebruiken
bossanova @fenrirs31 maart 2024 22:26
Dat licentieverhaal wordt gecreeerd om het eigen verdienmodel te pushen.

Ik ben Oracle DBA. Ook Oracle heeft in de afgelopen jaren meermaals zijn licentiemodel nadelig gewijzigd. Was het eerst berekend per database, daarna werd het per CPU en later dus ook per core. Op die manier berekenen maakt de software oplossingen onbetaalbaar.

Maar dat staat los van mijn inbreng dat met goede scaling, een eigen serverpark nog altijd zuiniger en flexibeler is dan een cloud oplossing. Mensen (en IT-managers 8)7 ) vergeten dat beheer ook bij een cloud omgeving nog steeds nodig is. Welliswaar niet voor backup en andere hardware gerelateerde zaken maar wel voor het dagelijks beheer van de 'zachte' omgeving. Een echte beheerder doet beide en daardoor is het voor grote bedrijven en overheden kostentechnisch voordeliger om dat in eigen huis te houden.
fenrirs @bossanova31 maart 2024 23:17
Ik kan niet anders dan met je eens zijn , en wat betreft oracle…. Iets met voet en schieten
watercoolertje @Tk5530 maart 2024 10:14
Je punt is? Tweakers draait zonder energie?

Het gaat toch om energie niet het datacenter ansich (al gaan beide op voor tweakers)...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 22:15]

Verwijderd @Tk5530 maart 2024 10:30
Maar die servers staan ook in een datacenter. Snap je punt niet helemaal?
Danny Phantom @johanneslol30 maart 2024 10:07
Inderdaad in "een" datacenter. Maar we hebben in Nederland ook vele datacenters staan voor andere landen. En aangezien er steeds meer bij komen kunnen we wel blijven bouwen aan groene energie
BlueBird022 @johanneslol30 maart 2024 18:38
Klinkt niet zo democratisch
enchion @johanneslol30 maart 2024 22:31
...daarbij worden die datacenters ook steeds energiezuiniger.
Als de hoeveelheid data hetzelfde blijft.

Dat is de laatste 13,8 miljard jaar nog niet voorgekomen.
YopY @johanneslol31 maart 2024 17:02
https://i.kym-cdn.com/pho...sfeed/001/259/257/342.png
Coolstart @Ossi30 maart 2024 10:03
Want jij maakt absoluut geen gebruik van datacenters? De helft van onze economie draait op of via een datacenter. Indirect ligt dat percentage mogelijk nog hoger.

Datacenters horen nu eenmaal bij onze economie en ze verbruiken stroom. Dat de eerste groene stroom via subsidies loopt staat daar los van.
svideo @Coolstart30 maart 2024 10:24
Dat onze economie rond om datacenters draait wil niet zeggen dat dat moet.
De data honger en behoefte aan maandelijkse betalingen verleiden bedrijven om met cloud afhankelijkheid te werken.

Mijn hele media gebeuren muziek, film en series kunnen weken zonder internet. Mijn mobiele devices kunnen dankzij hun sd kaartjes weken zonder internet.
foobar79 @Coolstart30 maart 2024 10:53
Je kunt je wel afvragen of het niet meer kost dat oplevert.

Neem bv een datacenter van Meta of Amazon:
Voor ons maakt het zo goed als niets uit of die in NL of DE staat.

Het levert de NL economie amper wat op want een datacenter van de hyperscalers heeft hooguit lokaal een paar slecht betaalde banen (beveiliging/schoonmakers en misschien iemand die een defecte schijf vervangt).
Tegelijkertijd kost het NL wel een boel: grond/kosten stroom en (koel)water voorzieningen. Dit terwijl grootverbruikers lagere energie tarieven betalen…
Coolstart @foobar7931 maart 2024 00:18
Klopt, dat moet je altijd afwegen en mogelijk wordt dat niet altijd gedaan. Maar dan moet je het potje helemaal opendoen.

Hoeveel landbouwgrond gaat er niet naar export met laag betaalde jobs? De natuur moet alvast wijken. Huisprijzen stijgen door ruimtegebrek of door keuzes in ruimtelijke ordening. Of dat opweegt is een complexe berekening, niet op 123 te zeggen.

Energie, water en ruimte zijn een schaars goed. Gebruik hen wel. Als blijkt dat een datacenter vooral geld kost en niets opbrengt moet je dat weigeren. Het zelfde met een bloemenweide voor de verkoop of maisvelden voor veevoer. Extreem veel land gaat naar vlees of melkproductie voor export terwijl de huisprijzen stijgen door ruimtegebrek.

Ik zou opperen om datacenters te verweven met landbouw, recreatie of woongebied om de gebruikte ruimte efficiënter te benutten.
digibaro @Coolstart30 maart 2024 11:54
Datacenters hoeven zeker niet te verdwijnen, echter een onderscheid maken in het type workload lijkt mij geen slecht idee. Vraagt niemand zich af wat de "netto" winst is voor de mensheid afzettend tegen het enorme energie verbruik waardoor bijvoorbeeld kolencentrales open moeten blijven.
Sissors
@Ossi30 maart 2024 10:06
Bedrijven investeren niet in groene stroom: "Waarom moeten wij wel groen gaan, als die grote bedrijven zoveel CO2 uitstoot veroorzaken, laten die maar eens beginnen!".

Bedrijven investeren wel in groene stroom: "Waarom stelen ze onze groene stroom!".

En ja, Amazon bouwt geen datacentra omdat ze dat nou eenmaal heel gaaf vinden om te doen, maar omdat andere bedrijven daar gebruik van maken, en natuurlijk ook sommige van hun eigen diensten erop draaien waar wij weer gebruik van maken.
Nightscope @Sissors30 maart 2024 10:39
Maar je begrijpt toch dat ik als zonnepaneel-eigenaar straks extra moet betalen voor het terugleveren van mijn groene stroom maar een bedrijf komt om dat af te nemen met ons belastinggeld. Zonder de terugleververgoeding was ik er nog net oke mee, maar wetend dat door zowel amazon als de energieleverancier het niet in de uitbreiding van het net gaan steken voel ik mij wel dubbel genaaid. Een datacenter heeft ook nog zeer beperkt aantal banen dus economisch is het gewoon niet strategisch (vind ik).

Ik denk dat de druk op de maatschappij gewoon teveel is met het rechtse- en korte termijn beleid van de afgelopen 12 jaar. Dus mocht dit in Nederland komen, dan deel ik wel mijn mening; Liever niet, ik geloof dat wij andere prioriteiten in ons land hebben.
Sissors
@Nightscope30 maart 2024 10:56
Amazon gaat het net niet uitbreiden nee. Moet je even je voorstellen wat de reacties daarop waren geweest hier. Amazon komt het Nederlandse net overnemen! Daar zit absoluut niemand op te wachten. Waarom energieleveranciers het niet gaan uitbreiden zie ik verder niet. Overigens dat investeren in windparken door eg Amazon betekend dus dat Amazon ervoor betaald he, niet dat de belastingbetalen betaald op naam van Amazon oid.

Net als dat ik totaal niet begrijp wat dit met terugleveren van groene stroom te maken heeft. If anything geeft de relatief constante belasting van een datacentrum meer mogelijkheden voor terugleveren.

Anyway, dan gooien we alle datacentra in andere landen en gaan we daarna klagen dat onze data in andere landen moet zijn <surprised_pikachu.jpg>.
Ossi @Sissors30 maart 2024 11:09
Ze hebben niet geïnvesteerd want het zou sowieso gebouwd worden. Maar ze besluiten uiteindelijk gewoon de helft van de opbrengst op te kopen.
Giftcard @Ossi30 maart 2024 12:46
Patato patato.. Of een 3e partij legt geld in waarmee je project, gedeeltelijk, bouwt. Met als gevolg dat netto kosten voor de bouwer/opdrachtgeven goedkoper worden. of de bouwer/opdrachtgever bouwt het, en verkoopt een gedeelte aan een 3e partij. Met als gevolg dat netto kosten voor de bouwer/opdrachtgeven goedkoper worden.

Het enige verschil is het risico.. Bij de 2e optie ligt het zwaartepunt bij de bouwer/opdrachtgever, maar daar zal rekening mee worden gehouden in de verkoop prijs.

[Reactie gewijzigd door Giftcard op 22 juli 2024 22:15]

willieverhoef @Ossi30 maart 2024 10:40
Als die groene stroom dik betaald wordt prima, kunnen we weer verder investeren.
Stroom uit het stopcontact heeft geen kleur. Het is uitsluitend de productie ervan. Als de prijs maar hoger is dan voor ons zou ik bijna zeggen. Dan wordt er wel meer geïnvesteerd in groene energie. En ja ik ben het met je eens dat eigenlijk subsidie niet nodig zou moeten zijn.
Ossi @willieverhoef30 maart 2024 11:01
Jij denkt dat dit soort partijen dik betalen voor stroom? Ze krijgen het voor een schijntje, de enigen die dik betalen voor energie zijn de burgers. Zij betalen maar enkele centen per KWh.
Vervolgens betalen wij ook nog heel dik belastingen voor de vergroening die direct wordt ingenomen door nieuwe datacenters. Ze krijgen de grond vaak voor een schijntje omdat ze een kulverhaal houden over werkgelegenheid. Daarnaast zijn ze grootverbruikers van water. En de meeste datacenters in Nederland zijn voor buitenlands gebruik alleen omdat we hier nou zo'n goede verbinding hebben en veel water hebben en de stroom praktisch gratis aanbieden. En de burger betaalt wel weer
cariolive23 @Ossi30 maart 2024 15:15
En denk je nou echt dat alle goederen die via de haven van Rotterdam worden vervoerd, in Nederland zijn geproduceerd of worden geconsumeerd? Het is dé haven voor Europa. Of wil je 80% van die havens sluiten? Scheelt een hoop vervuiling, energieverbruik en huizen worden ook goedkoper
Jan Onderwater @Ossi30 maart 2024 14:12
Laat je dak vol met PV elementen leggen, dan zijn je kosten ergens rond 8 cent per kWh. Doe je het zelf en laat je het dan keuren is het nog goedkoper.
CyBeR @Ossi30 maart 2024 09:53
Beter dat ze dat doen met grijze stroom inderdaad, zodat de groene stroom door huishoudens gebruikt kan worden.
mhaket @CyBeR30 maart 2024 12:29
En wat lost dat op? Stroom is stroom en wie het gebruikt maakt voor het milieu niet uit. Je wilt het aandeel grijze stroom terugbrengen en groende stroom vraagt om investeringen. Probleem is dat die investeringen bijna meteen worden opgegeten door de toename van stroomgebruik in allerlei industrieën waaronder datacenters. De hoeveelheid grijze stroom neemt dus niet af en dat is wel een probleem.
CyBeR @mhaket30 maart 2024 12:32
Sarcasme werkt niet bij jou of wel?
mhaket @CyBeR30 maart 2024 12:35
Eh, beetje verkeerd gelezen inderdaad....
Q @Ossi30 maart 2024 14:07
Er mag op gewezen worden dat op dit moment het trainen van al die AI modellen een waanzinnige hoeveelheid energie kost en of dat in verhouding staat tot hun waarde, daar ben ik niet over uit. Om eerlijk te zijn denk ik van niet.
cariolive23 @Q30 maart 2024 15:18
Dat is totaal irrelevant. De eerste computers konden eveneens nauwelijks iets en kostten handen vol geld. En nu koop je een smartphone voor een 100 euro die op z’n minst een miljoen keer krachtiger is dan die eerste computers…
Jan Onderwater @Ossi30 maart 2024 14:17
Het probleem is vooral dat doordat deze grootverbruikers naar NL worden gehaald met subsidie, het stroomverbruik bij de rest van NL niet daalt, en dat daardoor het stroomverbruik enorm stijgt. Dat zorgt niet alleen voor een gebrek aan productiecapaciteit, maar vooral ook aan distributie capaciteit.
Dit zorgt er weer voor dat veel delen van NL op slot zitten en er geen huizen gebouwd kunnen worden, of bedrijven die per MWh veel meer meerwaarde en banen opleveren kunnen vestigen.
Een DC schaad daarom de economie en de bevolking op meerdere vlakken.
Aldy @Ossi30 maart 2024 16:26
Zo denk ik er ook over. Laten ze al die datacenters maar rond de evenaar bouwen. Genoeg zonne-energie en wij hebben er geen last van. Amazon blij en ik ook. Laten we de energie die hier wordt opgewekt gebruiken waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is: huishouden en werkgelegenheid in samenwerking met de rest van Europa. Oh ja, en jij voelt je niet meer genaaid. :)
HerrPino @Ossi31 maart 2024 09:54
Als ze het met winst aan Amazon verkocht hebben kunnen ze van dat geld meer capaciteit bijbouwen dan ze verkocht hebben.
Orangelights23 @Ossi30 maart 2024 09:43
Vergeet niet hoeveel energie er bespaard wordt doordat AI werk van personen overneemt :/ Dit hoorde ik recentelijk in een pitch van een investeringsmaatschappij waar ik zaken mee doet. Die redenatie schijnt vaker gebruikt te worden om dergelijke investeringen te verantwoorden.
elmuerte @Orangelights2330 maart 2024 10:00
Die besparing door AI zal zeer waarschijnlijk zwaar in de min zijn. Oftewel, absoluut geen besparing.
Als je AI training en systemen even helemaal buiten beschouwing laat. Wat zijnde grootste energie gebruikers ter wereld? Dan komen we uit op fabrieken die chemicaliën, papier, en metaal produceren. Fabrieken die draaien op grote en zware machine, waar niet zo veel mensen rondlopen. Het personen werk overnemen door AI zal hier geen impact hebben op het energie gebruik.
Als we gaan kijken waar veel personeel aanwezig. Bijvoorbeeld een ziekenhuid, waar gaat de meeste energie verbruik naar toe? Het materiaal die het personeel gebruikt voor behandelingen. Als we het personeel hier vervangen door AI zal je nog steeds dezelfde energie gebruiken voor het behandel materiaal.

Dus waar precies gaat de AI die nu volop ontwikkeld word energie besparen?
Orangelights23 @elmuerte30 maart 2024 10:34
De meeste banen in de westerse wereld zijn kantoorbanen, waarvan de verwachting is dat een groot deel geautomatiseerd kan worden of andere grote efficiëntieslagen gehaald worden die minder personeel vereisen. Mijn vorige bedrijf heeft 500 mensen ontslagen doordat hun werk geautomatiseerd kon worden in het afgelopen jaar, idem voor contracten met derde partijen.
elmuerte @Orangelights2330 maart 2024 10:49
De energie die je daarmee bespaart is niet groter dan de energie die AI kost. Of denk je dat die mensen opeens geen energie meer gaan gebruiken thuis op de bank, of hun andere baan?
Orangelights23 @elmuerte30 maart 2024 11:24
Mijn mening is irrelevant hier.

Zoals je hebt gelezen in mijn eerste reactie is dit de gedachtegang bij investeerders in mijn netwerk. Men onderschat de potentie van AI op het gebied van werk en verwacht dat het radicaal verandert in de komende 10 jaar.
digibaro @Orangelights2330 maart 2024 11:57
Het zal mij benieuwen. Als er in de samenleving niet iets veranderd zal dit tot ontwrichting kunnen lijden bij grootschalig baan verlies. Een ontslagen medewerker levert geen belastinginkomsten op en trekt hierna een uitkering. Het wordt hoog tijd dat de belastingdruk van de werknemer naar de werkgever verplaatst zodat werknemers aantrekkelijk blijven.
iAR @Orangelights2330 maart 2024 09:51
Erg bijzonder inderdaad. Maar volgens mij regeert de leugen sowieso in dit soort projecten. Dat was bij het data center van Facebook (!) hier ook. Allemaal mooie praatjes maar het zijn leugens, niet volledige informatie en green washing.
sircampalot 30 maart 2024 13:00
Opvallend aan het plaatje vind ik het stralend witte dak van het datacenter.
Dat zou beter vol gelegd worden met zonnepanelen.
Dat zou ook nog eens koeling schelen, want het gebouw staat dan in de schaduw van de panelen.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 22:15]

Jan Onderwater @sircampalot30 maart 2024 14:02
"Talen Energy announced its sale of a 960-megawatt data center campus to cloud service provider Amazon Web Services (AWS), a subsidiary of Amazon, for $650 million.
The data center, Cumulus Data Assets, sits on a 1,200-acre campus in Pennsylvania and is directly powered by the adjacent Susquehanna Steam Electric Station, which generates 2.5 gigawatts of power."

Click

Verbruik van het DC is bijna 1 GW, 1/2,5 van de capaciteit van de naastgelegen kerncentrale.
Ik denk dat ze met de aankoop een heel goede prijs voor de stroom hebben gekregen.

Eerlijk, een DC dat bijna 1GW aan stroom gaat gebruiken, die kunnen net zulke koeltorens gebruiken als die centrale in de achtergrond.
Een gigawatt kan ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien.

Daar is een dak voor PV een druppel op een gloeiende plaat.
sircampalot @Jan Onderwater30 maart 2024 14:40
Daar is een dak voor PV een druppel op een gloeiende plaat.
Dat is PV sowieso.
Maar het is nog altijd beter op een dak dan ergens in een voormalig weiland.
Jan Onderwater @sircampalot30 maart 2024 16:55
Klopt.
PV is verder prima voor minder energiehongerige bedrijven (Datacenters zijn giga verbruikers). Wehkamp heeft bij Zwolle een distrubutiecentrum met een dak vol PV en dekken daarmee hun verbruik.
TigerXtrm 30 maart 2024 15:16
Dit is compleet absurd als je er over nadenkt. Dit is geen kritieke infrastructuur, dit is één van de grootste bedrijven ter wereld die publieke en zeldzame middelen verspilt om hun eigen winst te verhogen. Dat we dit toestaan is complete waanzin.
keejoz @TigerXtrm31 maart 2024 20:03
Wat een onzin vergelijking. Alsof Amazon datacenters neerzet en geld print? Dat geld komt van de services die ze aanbieden, waar bijna de hele wereld gretig gebruik van maakt. Dat puntje vergeet je net effe?
TigerXtrm @keejoz31 maart 2024 21:41
Kapitalisme vernietigd de wereld. More at 11.

Is werkelijk niets nieuws, of wel? We zijn ook al tientallen jaren het regenwoud aan het kappen en de oceanen leeg aan het vissen 'omdat daar vraag naar is'. Is echt een kut reden. Dat we iets met z'n allen willen betekent niet dat we het ook allemaal maar in deze hoeveelheden nodig hebben. Zeker als het ten koste gaat van inmiddels behoorlijk schaars rakende elektriciteit en drinkwater.
pietkrobot 30 maart 2024 09:45
Het lijkt erop dat Nvidia nog niet direct bezig is met het vermogen van hun AI chips naar beneden te halen maar nu nog bezig is met de chips zo krachtig mogelijk te maken. Hopelijk kunnen deze AI chips in de toekomst veel meer met een stuk minder vermogen.
Coolstart @pietkrobot30 maart 2024 10:10
Dat doen ze toch wel? Door chips groter te maken of samen te voegen en meer geheugen te plaatsen zan worden ze efficiënter. Het totale verbruik per rekenkracht zakt dan.
pietkrobot @Coolstart30 maart 2024 10:36
Ja dat is zeker waar maar bij sommige generaties van de gaming gpu's proberen ze echt de rekenkracht met een gemiddelde van 20 @ 30 procent te doen stijgen. En minder vermogen te gebruiken. Momenteel lijkt het bij de AI chips dat ze daar niet actief mee bezig zijn. Maar omdat ze zodanig verbeteringen doen in performance met hun nieuwe B100 Ai chip is deze gewoon zoveel krachtiger dat deze efficiënter is. Maar ik denk niet dat ze er actief mee bezig zijn.
Coolstart @pietkrobot30 maart 2024 23:43
De B200 heeft een TDP van 1000watt, de huidige H100 700watt. Maar de B200 is wel dubbel zo snel = efficiënter.

Twee H100 gpu’s in een netwerk zijn waarschijnlijk 3x trager per kWh dan 1 enkele B200.

Wat bedoel je dat ze er niet actief bezig met zijn? Dat het nog efficiënter kan? Ik denk het niet omdat bij AI de efficientie van uw serverpark zakt als ze elke kaart zouden vertragen om zuiniger te zijn omdat ze in een netwerk opereren en individuele snelheid net heel belangrijk is voor de efficiëntie.
kars noordhuis @pietkrobot30 maart 2024 16:58
Dat kan ook als je het digitale domein los laat en terug gaat naar analoge electronica.
De 99.999999999% precisie is voor AI minder relevant en als je het goed inricht kan je met analoge schakelingen heel goed matrix berekeningen uitvoeren. Kijk eens naar mythic AI. Super cool spul!
D100 30 maart 2024 09:59
De eigenlijke vraag is: meer economische en technologische ontwikkeling, of nulgroei of negatieve groei?
Dit is een theoretische vraag, want ik ga ervan uit dat de mensheid geboren is met een eeuwige 'quest' naar ontwikkeling, en er eigenlijk geen echte keuze voorligt. Ook de meeste wollen-geiten-sokken personen zullen de hulp van technologie inroepen als hun kinderen door ziekte op sterven liggen.

Bovenstaande vraag transformeert naar een andere: hoe deze ontwikkeling te controleren in de zin dat de negatieve effecten ervan tijdig en voldoende worden ingedamd? Ontwikkeling zal meer en meer energie vragen in bruikbare vorm (elektriciteit) en op efficiënte manier.
De digitale technologie heeft een positief effect op het reduceren en/of meer efficiënt beheren van het totale energieverbruik in de samenleving (getallen van 1 in verhouding tot 15 worden genoemd, d.w.z. 1% toename in digitaal energieverbruik kan tot 15% vermindering leiden in andere sectoren, industrie, transport, logistiek, gebouwen, etc). Vanzelfsprekend afhankelijk van hoe die digitale technologie wordt ingezet (crypto-coin mining lijkt me (nog) geen nuttig gebruik, maar dat kan veranderen).

Dus, neen, stop de digitale technologie niet, die zal mettertijd zowel relatief alsook absoluut meer energie gaan verbruiken, maar het is de enige technologie die ons naar een betere wereld kan brengen. Onze toekomstige energievoorziening zal beter beheerd moeten worden, maar ook verder uigebreid.
Ons energiebeleid tot heden is bijzonder primitief of onbestaande geweest: pak zoveel mogelijk van de energiebronnen, hout, steenkool, aardolie en -gas, en brandt het af. Er is ondertussen een ommekeer gebeurd, en de digitale tchnologie moet de verdere implementatie mogelijk maken.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 22:15]

CodeCaster @D10030 maart 2024 10:27
A technological fix, technical fix, technological shortcut or (techno-)solutionism refers to attempts to use engineering or technology to solve a problem (often created by earlier technological interventions).
Tech is niet de enige weg tot vooruitgang.

En Amazon heeft maar één doel: meer geld verdienen. Tegen de tijd dat heel de wereld op AWS draait en bij Amazon.tld koopt, hebben ze weer wat nieuws verzonnen om alle beschikbare handen, hoofden, ruimte en stroom te gebruiken om nóg meer geld richting Bezos te pompen.
D100 @CodeCaster30 maart 2024 11:01
Mijn posting gaat niet over technological fixes in de negatieve zin, zoals dat terecht wordt gecontesteerd, zie uw link. U gooit echter het kind met het badwater weg.
Er stond letterlijk: "hoe deze ontwikkeling te controleren in de zin dat de negatieve effecten ervan tijdig en voldoende worden ingedamd?"

Het klassieke voorbeeld van een slechte technologische fix: klimaatverandering gaan remediëren door de atmosfeer van de aarde nogmaals te veranderen, en dan gewoon verder doen zoals we bezig waren. Onoverzichtelijk, onbeheersbaar. en er zijn heel wat andere technologische methoden om de oorzaken en gevolgen aan te pakken en die weinig risico meebrengen.
Er zit natuurlijk steeds een beleid achter, staat ook in mijn posting, maar de implementatie zal bijna steeds afhankelijk zijn van een vorm van technologie.
Over uw bemerking over de vrije markt, vrij initiatief binnen een kader (en impliciet vrije democratie) etc dat is ouderwets extreem-links en extreem-rechts geneuzel. Ik wil daar best op ingaan als er concrete alternatieven worden voorgesteld. Een gereguleerde vrije markt is tot heden superieur.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 22:15]

Verwijderd @D10030 maart 2024 10:45
"het is de enige technologie die ons naar een betere wereld kan brengen"

Eh?
D100 @Verwijderd30 maart 2024 11:46
Er zijn veel andere technologieën, zoals gen-technologie, robotica, space-technologie, waterzuivering, enz enz.
Doch geen enkele van die technologieën, in hun geavanceerde vorm, werkt zonder digitale technologie. Ik daag u uit om met voorbeelden te komen waar dat niet geldt, en de uitzonderingen zullen de hoofdregel bevestigen.
Ik wacht met spanning.
Verwijderd @D10030 maart 2024 12:10
De reden dat Amazon dit doet is door de maak en versplintering van lokale wetgeving, dan wel voor de voordelen zoals CDN, redundantie, latency en het uitbreiden zelf, omdat schaal concurrentiebelemmerend werkt. Beschikbaarheid, bekendheid, prijs en gemak.

Wij zijn vele malen meer gebaat bij investeringen in eigen bedrijvigheid en land dan dergelijke grootheden die de belastingen ontwijken en daarnaast bij voorkeur expats aannemen en huizen, bovendien moeten paaien met steekpenningen en geld toe willen "om te blijven".

Amazon is niet noodzakelijk, voor géén van de punten die je aanhaalt, om ons een soort van, en ik parafraseer, naar een nieuw niveau van digitale technologische vooruitgang/verlichting, efficiëntie en economische groei te helpen.

Leuk stuk tekst voor de vorm maar het lijkt wel een Psalm voor Amazon oid.

Ik zie veel liever dat Nederland, Europa, zich bij de ballen grijpt en naar de markt gaat. Kennis zat dus waar gaat het mis? Laten we het daar over hebben maatschappelijk.

Ik denk dat we aan één kant een kundige DIY mentaliteit hebben, kunnen maar niet hoeven, "de staat lost het wel op", te gemakzuchtig en impotent, "het is wel goed zo", terwijl we onder onze eigen voeten weggeschaakt worden. Niet denken in termen als public gaan, investeren, opschalen, concurreren, durven en doen. Zo onze Euro's verkopen voor de S&P500 en slapend dromen dat alles zichzelf wel oplost en vooral stom lullen om de vorm en dan terug naar netflix staren, rijk en slim rekenen omdat we de film snappen, "zou ik ook zo doen, beter zelfs, in theorie".

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:15]

D100 @Verwijderd30 maart 2024 12:40
U kwam eerst met de vraag: "Eh?" als reactie op één bepaalde zin.
Ik antwoordde daarop met een verduidelijking van die lijn, maar nu begint u over iets anders en vermijdt te antwoorden.

De specifieke investering van Amazon kan kritisch bekeken worden, geen probleem daarmee. Het is wel zo dat veel wetenschappelijke en technische ontwikkelingen veel gebruik maken van de enorme datakracht beschikbaar in die grote datacenters, Amazon of andere.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 22:15]

Verwijderd @D10030 maart 2024 12:58
Met een dergelijke punchline ga ik je beargumentatie bekijken maar dan denk ik, "eh?", hoe kom je er bij.

Nog steeds overigens.

Ik heb er (financieel) veel voor over om investeringen te kunnen doen in eigen initiatieven en kennis, dan het fokken van en gokken op, mee hopen te liften, op dergelijke "trojaanse paarden" en hun marktmanipulatie en modellen. Dan heb je het pas over groei en (technologische) vooruitgang.

In plaats van een korte en lange termijn "drain" en last voor het naïve idee/gevoel.

We leven in een kikkerland van luchtig gekwaak waar alles met belastinggeld door overheden, "anderen", opgebouwd en gefinancieerd moet, van woning tot technologie, yuk, met misplaatst vertrouwen in een hand vol (vooral buitenlandse) grootheden.

Als je studies leest over de staat van gemeenten en inwoners/maatschappij zie je dat het overal in het land doordrenkt is van impotentie, vergrijzing, en de verwachting dat een ander het oplost met bar weinig serieus initiatief die er echt toe doet.
Gekortwiekt, mak en dwaas.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:15]

Killemov 30 maart 2024 10:08
Amazon zou best wat efficiënter met de ruimte om kunnen gaan. Een paar lagen datacenter ondergronds, distributiecentrum er bovenop en uiteraard het dak vol met zonnepanelen.
watabstract @Killemov30 maart 2024 11:35
Als je dat graag met lokale zonne-energie voedt dan moet je juist niet stapelen.
Killemov @watabstract11 april 2024 11:52
In mijn scenario is beperking van de ruimte dus belangrijker dan gebruik van lokale zonne-energie. Misschien kan er voor megastallen ook wat meer verticaal gedacht worden.
GerritGekke 30 maart 2024 11:00
Amazon investeert komende 15 jaar 150 miljard dollar in datacenters
150/15 = 10M per jaar! Nog net geen miljard per maand. Dat is veel geld. Zet dat maar eens weg.
Je zou dit soort investeerders bijna gaan verplichting dat ze zelf hun energie regelen. Met zulke investeringen kunnen ze ook kerncentrales gaan bouwen. Nu slurpen ze “onze” energie op. Of weet iemand hier misschien of ze ook een grote sponsor zijn in de aanleg van dit soort voorzieningen? Ze hebben er immers zelf mega veel baat bij en zonder centrales slagen hun eigen plannen niet.
Wozmro 30 maart 2024 11:16
Het is een typisch voorbeeld van jevon's paradox:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Paradox_van_Jevons

Maar is er in essentie iets verkeerd aan als mensheid steeds meer energie verbruiken?
Ja, fossiele grondstoffen daarvoor gebruiken is een groot probleem want daardoor brengen we schade toe aan onze leefomgeving, aan andere mensen,...

Maar stel dat we er uiteindelijk in slagen om al onze energie rechtstreeks uit de zon te halen, is er dan nog een probleem?
Desnoods met zonneparken in de ruimte.

Stel dat op een dag energie gratis en in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar is. Net zo normaal als de zon die elke dag opkomt. Wat dan?
D100 @Wozmro30 maart 2024 11:55
Citaat: "Maar is er in essentie iets verkeerd aan als mensheid steeds meer energie verbruiken?"

Een terechte vraag, en het principiële antwoord is: neen, in essentie is daar niets fout aan.
bossanova @D10030 maart 2024 12:30
Zolang als het renewable is, niet.
bossanova 30 maart 2024 12:32
Nu begrijp ik de politieke wens voor meer kerncentrales, Tristate City enz.
djwice 30 maart 2024 16:16
Grappig contrast: 150 miljard in 15 jaar voor alle data centra versus nieuws: Microsoft en OpenAI werken aan AI-datacenterproject van 100 miljard d... zou dat data center vol komen te zitten met nieuws: Cerebras presenteert 5nm-Wafer Scale-chip met 900.000 cores in plaats van NVIDIA kaarten?
En dat nieuws: Google, Intel, Arm en andere bundelen krachten tegen AI-hegemonie van... er op?

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 22:15]


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