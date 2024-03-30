Amazon investeert komende 15 jaar 150 miljard dollar in datacenters

Amazon wil de komende 15 jaar 150 miljard dollar in datacenters investeren. Het Amerikaanse bedrijf wil bestaande datacenters uitbreiden en nieuwe faciliteiten bouwen om aan de mogelijk toenemende vraag naar AI-diensten en andere digitale dienstverlening te kunnen voldoen.

Bloomberg schrijft dat de investeringen twee jaar geleden zijn aangevat en dat het bedrijf niet enkel in datacenters in de Verenigde Staten investeert, maar ook bijvoorbeeld in faciliteiten in Maleisië en Saudi-Arabië. Het Amerikaanse bedrijf zou daarbij ook steeds nadrukkelijker rekening moeten houden met het lokale elektriciteitsaanbod.

De redactie van Bloomberg schrijft namelijk dat het steeds moeilijker wordt voor techbedrijven zoals Amazon om op sommige plaatsen voldoende elektriciteit voor datacenters te kunnen veiligstellen. Begin deze maand raakte nog bekend dat Amazon een datacenter van een Amerikaanse energieproducent in Pennsylvania had overgenomen. Dat datacenter ligt vlak naast een nucleaire-energie-installatie. Amazon kocht in 2021 ook ongeveer de helft van de stroomproductie van het Nederlandse windpark Hollandse Kust. Dat park heeft een capaciteit van ongeveer 759 megawatt.