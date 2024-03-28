Amazon investeert nog eens 2,75 miljard dollar in AI-start-up Anthropic

Amazon investeert nog eens 2,75 miljard dollar in AI-start-up Anthropic. Anthropic is bekend van zijn chatbot Claude, een directe concurrent van ChatGPT. Eerder investeerde Amazon ook al in de start-up.

Amazon investeerde afgelopen september 1,25 miljard dollar in Anthropic. Toen gaf het bedrijf aan een strategische samenwerking te starten met de start-up, waarbij Anthropic bijvoorbeeld chips van Amazon gaat gebruiken en AWS de voornaamste cloudprovider van de start-up wordt. Verder zei Amazon toen dat het in totaal 4 miljard dollar in Anthropic wil steken. Met de nieuwe investering van 2,75 miljard dollar wordt dat totaalbedrag behaald. Amazon behoudt als onderdeel van deze investering zijn minderheidsbelang in de start-up.

Anthropic bracht eerder deze maand het Claude 3-taalmodel uit, dat beter zou presteren dan concurrerende taalmodellen als GPT-4 en Gemini van OpenAI en Google. Claude 3 kan teksten van maximaal 150.000 woorden samenvatten, wat twee keer zoveel woorden zijn als zijn voorganger. Ook kan de derde generatie van het taalmodel meer context begrijpen, langere instructies verwerken en is die nauwkeuriger.

Naast Amazon heeft ook Google-moederbedrijf Alphabet in Anthropic geïnvesteerd. In februari vorig jaar stak Alphabet 300 miljoen dollar in de start-up. Afgelopen oktober beloofde het bedrijf daar nog eens 2 miljard dollar bovenop te doen, waarvan 500 miljoen dollar in één keer en de resterende 1,5 miljard dollar na verloop van tijd.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 28-03-2024 08:12
21 • submitter: wildhagen

28-03-2024 • 08:12

21

Submitter: wildhagen

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Reacties (21)

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jos707 28 maart 2024 08:58
Momenteel nog steeds niet beschikbaar in de EU. Dit terwijl zowat de rest van de wereld er wel al mee aan de slag kan. Ik vermoed dat dit door de strengere wetgeving komt die Europa er recentelijk heeft doorgeduwd en vraag mij nu af of ze uberhaupt het ooit gaan beschikbaar maken in de EU.
Creesch @jos70728 maart 2024 09:09
Als je er mee wil spelen kan dat via openrouter. https://openrouter.ai

Dit is een service die AI API toegang doorverkoopt waardoor je diverse modellen kan uitproberen. Inclusief die van Anthropic.

Kanttekening, het is een legitiem bedrijf maar wel eentje met weinig informatie beschikbaar dus ik gebruik het alleen om wat te experimenteren. Ik zou het zelf absoluut niet in een (semi)productie omgeving gebruiken.
Vaatdoek82 @jos70728 maart 2024 11:42
Als ik mij niet vergis kan het ook hier: https://console.anthropic.com/dashboard
Mijn Nederlandse Google account zonder VPN lijkt geen probleem te zijn via deze weg.
relativity @Vaatdoek8228 maart 2024 19:07
Account Error
You do not currently have a valid Anthropic account. You may need to accept your invite: check for an email from Anthropic and click the link there.

If you intended to log into Claude Chat, please navigate to that page and try again.

Als ik naar de chat ga doet hij het wel gewoon. Ik vind Claude zelf ook een stuk uitgebreider en fijnner dan chatgpt. Alleen even met een VPN een account aanmaken...
erazer33 28 maart 2024 08:19
Al deze gigantische investeringen doen mij denken aan de dot-com bubble ...
TWeaKLeGeND @erazer3328 maart 2024 08:33
Destijds waren dit gigantische bedragen, tegenwoordig is dit kleingeld. Daarnaast zien we nu ook daadwerkelijk omzet.
Coolstart @erazer3328 maart 2024 09:03
Er zijn nog wel zo’n investeringen geweest die het nieuws niet haalden omdat het niet over AI gaat.

Het grote verschil met de .com bubble is dat AI wel effectief resultaten geeft, niet enkel in een labo maar effectief voor een breed publiek. De nieuwe generatie AI is dus effectief in staat code te schrijven, beelden te maken etc. .com bedrijven gokten op het idee dat ecommerce zou onmiddellijk zou boomen. Dat heeft het ook gedaan maar er was een lange adoptieperiode bij consumenten. Bij AI is de B2B adoptie al bewezen.

Bijkomend hebben venture capitalist nu veel kennis hoe tech startups werken. AI is er ook niet van gisteren maar gaat al even mee. Denk aan autopilots.

Nu OpenAI heeft bewezen dat het kan kunnen grote spelers zoals Amazon en Google die geen eigenaar zijn van die technologie niet anders dan achtervolgen. Niet innoveren is veel duurder dan innoveren en af en toe eens een fout maken.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 22:49]

Pinkys Brain @Coolstart28 maart 2024 10:17
Ik betwijfel of tekst/image/audio-generators in de buurt komen van de omzet groei van internet bedrijven tijdens de dot com boom.
Coolstart @Pinkys Brain28 maart 2024 11:05
Ik betwijfel of tekst/image/audio-generators in de buurt komen van de omzet groei van internet bedrijven tijdens de dot com boom.
Dat hangt er allemaal van af hoe je die omzetten gaat vergelijken. AI vs E-commerce of Open AI vs andere bedrijven van die tijd? Welke jaren vergelijk je? 98 tot 2000 groei vs wat voor soort AI? Telt Alexa en Autopilots mee? Enkel tekst/image/audio-generators vergelijken met de .com periode kan maar dan gaat in het voordeel van de AI generators kantelen.

In ding is zeker, Open AI draait van het eene jaar op het andere 2 miljard dollar. Geen enkel .com bedrijf draaide 2 miljard dollar vlak na lancering van hun service. Zo'n skyrocket komt zelden voor en de verwachting is dat ze gaan verdubbelen in een jaar tijd.

Chat GPT is trouwens ook de snelst groeiende app in de geschiedenis. 1miljoen gebruikers in 5 dagen. Netflix heeft er 3,5 jaar over gedaan. Amazon (overlever .com) heeft 4 jaar over 100 miljoen gebruikers gedaan, OpenAI 2 jaar. Misschien geen eerllijk vergelijk maar de adoptiegraad van AI is wat mij betreft bewezen en de kans op een 2de .com bubbel lijkt me onwaarschijnlijk.

Bij de .com bubble was die adoptiegraad veel beperkter. Ook moest men gigantisch veel in marketing investeren om mensen te overtuigen. Hun kosten waren vaak groter dan de inkomsten.

Ik heb proberen nog wat bronnen te zoeken. De totale e-commerce value in de US in het jaar 2000 was: $25.8 billion
grafiekje

De totale waarde (wereld) van AI wordt vandaag geschat op $136 miljard.

Ze verwachten dat het 37.3% per jaar gaat groeien tot $1800 miljard in 20230. E-commerce zit nu aan een groei van ongeveer 7 tot 9% per jaar.

Statistiek is a bitch, het is lastig op appelen met peren te vergelijken. Ik spreek vooral over adoptiegraad, het heeft niet echt zin om zetgroei te vergelijken.
kr4t0s @erazer3328 maart 2024 08:33
Het is een belangrijke race voor vele bedrijven om een leidende AI te maken. Denk dat dit 1 van de hoogste prioriteiten is voor aantal heel grote spelers op de wereld. AI is echt echt groot, als je ziet wat er binnen 2 jaar mogelijk is het is eng om te denken wat over 5-10 jaar kan met AI. Gebruik het regelmatig voor mijn eigen werk, het is eng goed. Sommige complexe vraagstukken waar ik handmatig halve dag over zou doen spuugt AI in 2 minuten uit.
continue12345 @kr4t0s28 maart 2024 09:14
Precies dat het gaat heel hard nu wij gebruiken het ook dagelijks en dat gaat nunal geweldig goed.
Pinkys Brain @kr4t0s28 maart 2024 11:04
Ik denk eerder dat het afvlakt tot AGI. Er zijn een paar niches waar de productiviteit heel ver toeneemt, zoals voice actors. Illustratie zit een beetje in het midden (dan heb ik het over inpainting, niet volledige generatie) samen met programmeren en sysadmin. Vaak is het handje vasthouden bijna net zoveel werk als het zelf doen, zoals die advocaten ondervonden.

Management en studenten kunnen sneller het ronde archief vullen, maar dat is niet zo van belang.
Jefrey Lijffijt @erazer3328 maart 2024 08:50
Waarde in geld is relatief. Er is heel veel geld en AI is een van de weinige zaken waarin je nu kunt investeren en waarvan de potentiële waarde heel groot is. Investeringen hierin die niet renderen hebben geen ripple-effect en het risico is dus klein. Daarom is het geen bubbel, maar het is wel onwaarschijnlijk veel geld.

Als AI-expert en iemand die ook naar de natuur en de maatschappij als geheel kijkt vraag ik mij wel af of de enorme besteding van echte grondstoffen hieraan verantwoord is. Dat is echter een probleem van het kapitalistisch systeem en bezit zoals we dat nu wereldwijd hanteren. Daar heeft de technologie mijns inziens niets mee te maken.
Jefrey Lijffijt @SillieWous28 maart 2024 22:03
Uiteraard kun je je geld kwijt zijn, maar bij durfkapitaal is het heel normaal dat de variantie op renderen enorm groot is. Ik weet niet of er cijfers van zijn, maar wat ik hoor is dat het normaal is dat de meeste tech-startups failliet gaan. Zolang er maar ook unicorns opstaan is het in totaal vette winst.

Dat is toch nog heel andere koek dan wat banken in het verleden gedaan hebben, waarbij de geldmarkt en de economie als geheel risico liep. Misschien nog eens lezen hoe de bankencrisis van 2008 is ontstaan. Vandaar dat ik dit als beperkt risico omschrijf.
Yzord 28 maart 2024 08:28
Volgens Chatbot Arena is Claude al de nieuwe nummer 1 op dit moment.

https://huggingface.co/sp...chatbot-arena-leaderboard
ragcage 28 maart 2024 09:06
Met dat geld kunnen ze de beste ontwikkelaars en wetenschappers in dienst nemen en laten ze een paar extra datacenters vol zetten met Blackwell stacks.
Dekar 28 maart 2024 09:19
Behoud zijn minderheidsbelang. Dus de value van Claude wordt nu al geschat op meer dan 6 miljard. Damn, hoe veel omzet draaien ze dan wel niet?
robenroute @Dekar28 maart 2024 09:46
Die begrijp ik niet: minderheidsbelang houdt toch in dat het minder dan 50% is? Als Amazon nu 4 mrd geïnvesteerd heeft, dan moet de waarde toch meer dan 8 mrd zijn?
Dekar @robenroute28 maart 2024 11:12
Klopt. Ik rondde de 2,75B voor het gemak naar boven af. Ik wist niet hoe veel het initiële aandeel was verdund, dus een veilige schatting van mij.
okdewit @Dekar28 maart 2024 10:55
De valuation van Anthropic was 18 miljard eind 2023, en wordt inmiddels geschat op 30 miljard.

Voor dit soort startup unicorn bedrijven kan dat natuurlijk nog heel hard omhoog schieten, maar ook zomaar binnen korte tijd weer verdampen.

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