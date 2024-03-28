Amazon investeert nog eens 2,75 miljard dollar in AI-start-up Anthropic. Anthropic is bekend van zijn chatbot Claude, een directe concurrent van ChatGPT. Eerder investeerde Amazon ook al in de start-up.

Amazon investeerde afgelopen september 1,25 miljard dollar in Anthropic. Toen gaf het bedrijf aan een strategische samenwerking te starten met de start-up, waarbij Anthropic bijvoorbeeld chips van Amazon gaat gebruiken en AWS de voornaamste cloudprovider van de start-up wordt. Verder zei Amazon toen dat het in totaal 4 miljard dollar in Anthropic wil steken. Met de nieuwe investering van 2,75 miljard dollar wordt dat totaalbedrag behaald. Amazon behoudt als onderdeel van deze investering zijn minderheidsbelang in de start-up.

Anthropic bracht eerder deze maand het Claude 3-taalmodel uit, dat beter zou presteren dan concurrerende taalmodellen als GPT-4 en Gemini van OpenAI en Google. Claude 3 kan teksten van maximaal 150.000 woorden samenvatten, wat twee keer zoveel woorden zijn als zijn voorganger. Ook kan de derde generatie van het taalmodel meer context begrijpen, langere instructies verwerken en is die nauwkeuriger.

Naast Amazon heeft ook Google-moederbedrijf Alphabet in Anthropic geïnvesteerd. In februari vorig jaar stak Alphabet 300 miljoen dollar in de start-up. Afgelopen oktober beloofde het bedrijf daar nog eens 2 miljard dollar bovenop te doen, waarvan 500 miljoen dollar in één keer en de resterende 1,5 miljard dollar na verloop van tijd.