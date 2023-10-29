Google-moederbedrijf Alphabet wil 2 miljard dollar in AI-start-up Anthropic investeren. Dat bedrijf maakt een concurrent voor OpenAI's ChatGPT. Eerder stak Alphabet al 300 miljoen dollar in het bedrijf.

Alphabet heeft Anthropic beloofd om in een keer 500 miljoen dollar in de start-up te investeren, en de resterende 1,5 miljard na verloop van tijd in het bedrijf te gaan steken. Dat schreven zowel Bloomberg als The Wall Street Journal op basis van ingewijden en heeft een Anthropic-woordvoerder later aan CNBC bevestigd. Welke voorwaarden er precies aan deze investering vastzitten, wordt echter niet genoemd.

Anthropic is in 2021 opgericht door voormalige hooggeplaatste werknemers van OpenAI. Sindsdien werkt de start-up aan meerdere AI-diensten. Zo heeft het reeds de AI-chatbot Claude 2 uitgebracht, en zou het volgens bedrijfsdocumenten die TechCrunch heeft ingezien werken aan een 'grensverleggend model', Claude-Next, dat tien keer beter moet presteren dan de krachtigste AI van het moment. Hieraan wil het bedrijf naar verluidt binnen anderhalf jaar een miljard dollar uitgeven.

Alphabet liet eerder al weten 300 miljoen dollar geïnvesteerd te hebben in het bedrijf voor tien procent van de aandelen. Vorige maand kwam Amazon al met de belofte om 1,25 miljard dollar in Anthropic te steken in ruil voor een minderheidsbelang, met de mogelijkheid om de investering gaandeweg te verhogen naar een totaal van 4 miljard.