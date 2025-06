'Ruim 500 van de 700 OpenAI-werknemers dreigen over te stappen naar Microsoft'

Ruim 500 OpenAI-werknemers dreigen ontslag te nemen bij het bedrijf om bij Microsofts nieuwe AI-onderzoeksteam aan de slag te gaan, onder leiding van Sam Altman. De werknemers zijn ontevreden over Altmans ontslag. Bij OpenAI werken ruim 700 mensen.

In de brief laken de ondergetekenden het besluit van het bestuur van OpenAI om ceo en medeoprichter Sam Altman te ontslaan en de procedure die daarop volgde, waardoor ook medeoprichter Greg Brockman het bedrijf verliet. Dat schrijft Wired, die de brief heeft ingezien. "Jullie gedrag heeft laten zien dat jullie niet competent genoeg zijn om de leiding te nemen over OpenAI."

De werknemers schrijven over een 'onverwachts besluit' om Altman te ontslaan en zeggen dat bewijs voor de beschuldigingen dat Altman niet open genoeg zou communiceren, ontbreekt. Daarnaast zou de raad van bestuur niet hebben samengewerkt met de dagelijkse leiding van het bedrijf en was de aanstelling van de nieuwe interim-ceo, voormalig Twitch-ceo Emmett Shear, 'niet in het belang van het bedrijf'.

"Wij kunnen niet werken met of voor mensen die niet competent zijn of goed kunnen oordelen, en die niet zorgen voor werknemers en de missie van het bedrijf. Wij ondergetekenden kunnen ervoor kiezen om ontslag te nemen bij OpenAI en aan te sluiten bij het nieuwe Microsoft-team, onder leiding van Sam Altman en Greg Brockman. Microsoft heeft ons ervan verzekerd dat er binnen dit team plek is voor alle OpenAI-werknemers, mochten wij ervoor kiezen om over te stappen. Wij zullen deze stap direct zetten, tenzij alle huidige bestuursleden opstappen, nieuwe onafhankelijke directeuren aanstellen en Sam Altman en Greg Brockman terug aanstellen."

Microsoft maakte maandagochtend bekend dat Altman een nieuw team gaat leiden bij het bedrijf, dat onderzoek gaat doen naar geavanceerde kunstmatige intelligentie. Bij die aankondiging benadrukte Microsoft toegewijd te blijven aan de samenwerking met OpenAI, een bedrijf waar Microsoft miljarden in heeft geïnvesteerd. Volgens journalist Kara Swisher hebben ruim 500 van de 700 werknemers de brief ondertekend.