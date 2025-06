Duitsland, Frankrijk en Italië bereiken akkoord over AI-regulering

Duitsland, Frankrijk en Italië hebben een akkoord bereikt over een aantal basisregels die omschrijven hoe AI-toepassingen moeten worden gereguleerd. De landen streven naar zelfregulering aan de hand van gedragscodes voor AI-basismodellen.

Het akkoord stelt, volgens een document ingezien door Reuters, dat ontwikkelaars van AI-basismodellen informatie over de modellen moeten verschaffen in model cards. Daarin moet onder meer de werking van het model worden uitgelegd, alsook de mogelijkheden en beperkingen ervan. Daarnaast opperen de landen dat een AI-toezichthouder deze modelkaarten moet controleren. Ook zou de AI-waakhond zich kunnen inspannen voor het ontwikkelen van richtlijnen.

Vooralsnog worden er geen sancties opgelegd volgens het akkoord. Als er wel overtredingen van de gedragscode geconstateerd worden, komt er mogelijk alsnog een sanctiesysteem. Het Duitse ministerie van Economische zaken is van mening dat AI niet gereguleerd moet worden door wetten, maar enkel de toepassing ervan. Anders zou het de kansen van Europa op het gebied van AI te veel beperken, zo is de tendens.

Eerder dit jaar stemde het Europees Parlement in met de komst van een AI-wetgeving. De AI Act zou ten vroegste in 2026 in werking treden. Mogelijk zal de overeenstemming de onderhandelingen op Europees niveau versnellen.