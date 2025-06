Europese AI Act is aangenomen en treedt over twee jaar in werking

De Artificial Intelligence Act treedt over iets meer dan twee jaar daadwerkelijk in werking. De Raad van de Europese Unie heeft de laatste goedkeuring deze week gegeven. Met de regulering moet het duidelijker worden wat wel en niet mag met kunstmatige intelligentie.

Nu de AI Act is goedgekeurd door de lidstaten van de Europese Unie, gaat de wet volgende maand van kracht. Makers van kunstmatige intelligentie hebben daarna twee jaar de tijd om aan de verordening te voldoen. Wat AI-makers moeten doen, hangt af van de risico's van het model.

Kunstmatige intelligentie die volgens de EU weinig risico's met zich meebrengen, moeten bijvoorbeeld transparant zijn over het gebruikte model. Dat terwijl 'hoogrisico-AI-systemen' alleen ingezet mogen worden als er logs worden gebruikt, ze nauwkeurig zijn en de risico's worden beperkt. Hierbij is ook menselijk toezicht verplicht. Het gaat om AI-systemen die bijvoorbeeld in kritieke infrastructuur, onderwijs, werk of essentiële maatschappelijke diensten worden gebruikt.

AI-systemen die gedachten en het gedrag van mensen moeten beïnvloeden, zijn daarnaast verboden. Dit geldt ook voor AI-systemen voor sociale scores. Politiediensten mogen kunstmatige intelligentie ook niet inzetten om aan voorspellend politiewerk te doen en AI-systemen mogen biometrische gegevens niet gebruiken om mensen in specifieke categorieën zoals ras, religie of geaardheid te plaatsen.

Om ervoor te zorgen dat organisaties zich aan de regulering houden, komt er onder meer een AI Office en een AI Board die de Europese Commissie gaan helpen. Daarnaast komt er een panel van onafhankelijke experts en een adviesforum waar belanghebbenden technische expertise kunnen aandragen voor de AI Board en de Commissie. Bedrijven die zich niet aan de regulering houden, riskeren boetes. De hoogte daarvan wordt bepaald aan de hand van de wereldwijde jaarlijkse omzet van dat bedrijf.