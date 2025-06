Twitch laat gebruikers bepaalde soorten streams verbergen

Twitch laat gebruikers bepaalde categorieën met video's verbergen, zoals video's met seksuele inhoud of gokstreams. Hiervoor gebruikt Twitch contentlabels. Het platform gaat daarnaast thumbnails van seksueel getinte streams blurren.

Gebruikers kunnen binnen de instellingen kiezen uit zes categorieën die ze willen verbergen of juist willen zien. Het gaat bijvoorbeeld om seksueel getinte streams, streams met drugs of alcohol, of gewelddadige streams. Voor het verbergen van de streams gaat Twitch uit van de Content Classification Labels van streams.

Als gebruikers een of meerdere categorieën aanvinken, dan worden die streams niet langer aanbevolen aan de gebruiker. Ze worden ook niet getoond als gebruikers zoeken naar nieuwe content. De content wordt wel getoond als een gebruiker een streamer volgt en die streamer een video uploadt met dergelijke content. De verborgen streams zijn ook te zien als gebruikers naar de pagina van een kanaal gaan.

Seksueel getinte content, evenals content met drugs, alcohol, geweld en gokken, worden standaard verborgen voor gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar. Seksueel getinte content en gokstreams worden daarnaast standaard verborgen voor gebruikers die niet zijn ingelogd. Deze gebruikers kunnen alle content met ccl's verbergen, maar hebben minder instellingsmogelijkheden dan ingelogde gebruikers.

Naast het verbergen van video's, kunnen gebruikers de thumbnails van streams met seksuele inhoud blurren. Dit werkt alleen voor die ccl, dus niet voor de andere ccl's. Het blurren van deze streams staat standaard aan. Alleen video's van gevolgde kanalen worden niet geblurd, ook als deze instelling aan staat.

Twitch zegt labels van content te controleren; kanalen die video's niet goed labelen, krijgen als straf op alle video's een label dat dagen- of wekenlang blijft, of permanent is. Voor de Sexual Themes-ccl kijkt Twitch onder meer naar de kleding van de streamer, de titel van de stream en links naar externe platforms.