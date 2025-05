Twitch laat Partners voortaan gelijktijdig streamen op concurrerende platformen

Twitch heeft op zijn Twitchcon-evenement in Las Vegas een aantal veranderingen voor zijn livestreamplatform bekendgemaakt. Zo mogen streamers onder het Partner-programma voortaan gelijktijdig streamen op soortgelijke, concurrerende platformen.

Vanaf nu mogen Twitch Partners gelijktijdig streamen op een concurrerend, soortgelijk platform, zoals YouTube Gaming of Kick, laat Twitch weten. Wel moeten streamers nog aan een aantal regels voldoen. Zo moet de gebruikerservaring van de Twitch-stream 'niet slechter zijn dan de ervaring op andere platformen of diensten'. Onder meer de videokwaliteit moet minimaal even hoog zijn, en de Twitch-chat moet minstens net zoveel aandacht krijgen als de chat van de andere platformen waarop tegelijk wordt gestreamd, aldus Twitch.

Daarnaast is het niet toegestaan om op Twitch links te plaatsen naar dezelfde livestream op een ander platform, of om tools te gebruiken waarmee onder meer de chats van meerdere platformen samengevoegd worden. Hoewel streamers momenteel niet hoeven aan te geven dat ze aan het simulcasten zijn, zegt Twitch te werken aan een functie waarmee streamers dat in de toekomst wel moeten vermelden.

Hoewel het jarenlang voor Partners geheel niet was toegestaan om op andere platformen te streamen, veranderde Twitch die regel afgelopen augustus. Vanaf toen mochten dergelijke gebruikers livecontent maken op andere platformen, al mocht er onder het Partner-contract nog niet gelijktijdig op soortgelijke platformen gestreamd worden. Simultaan streamen op shortform mobiele apps zoals TikTok of Instagram Live was wel al toegestaan.

Als streamers een bepaald aantal volgers, kijkers en streamuren bereiken, komen ze in aanmerking voor het Twitch Partner-programma. Hierbij krijgen ze onder meer een hoger percentage van het abonnementsgeld en andere soorten donaties die direct via Twitch verlopen. Ook kunnen ze meer emoticons instellen die abonnees kunnen gebruiken, en krijgen ze toegang tot enkele exclusieve functies, zoals co-streams.

Naast deze aanpassing voor Twitch Partners, komt het livestreamplatform met nog enkele andere wijzigingen. Zo kunnen chatters die streamers of andere gebruikers doxen of swatten op een ander platform nu ook via Twitch verbannen worden. Verder kunnen moderatoren via de nieuwe Channel Level Chat-functie anoniem waarschuwingen sturen naar chatgebruikers als ze over de schreef gaan. De gebruiker moet eerst reageren op die waarschuwing voordat diegene weer kan chatten. Tot slot wordt het voor alle Engelstalige Twitch-kanalen mogelijk om de Smart Detection-functie van de AutoMod in te schakelen. Hiermee kan de AI-mod leren van hoe de menselijke moderatoren handelen, zodat deze na verloop van tijd weet wanneer chatberichten als ongepast worden gezien en verwijderd moeten worden.