Twitcher xQc tekent contract van 100 miljoen om te streamen op concurrent Kick

Twitch-streamer Félix Lengyel, alias xQc, heeft een contract getekend van 100 miljoen dollar om te streamen op Kick, een Twitch-concurrent. Hiervoor moet hij twee jaar op dat platform streamen. Wel mag hij gedurende die periode nog op andere platformen uitzenden.

Volgens het contract krijgt xQc, die bijna 12 miljoen volgers heeft op Twitch, gegarandeerd 35 miljoen dollar per jaar door te streamen op Kick. Daarnaast zijn er aanvullende doelen die, indien behaald, het totale bedrag kunnen opdrijven naar 100 miljoen, aldus The New York Times, die die informatie vernomen heeft van zijn manager. Verdere details over zijn contract, zoals hoe vaak hij op Kick moet streamen, zijn niet bekend.

Dit is hiermee niet alleen het grootste contract voor een streamer ooit, maar een van de grootste deals in de geschiedenis van entertainment. Volgens de Wikipedia-lijst van de grootste sportcontracten, zou dit contract op plek twaalf staan op basis van het gemiddelde bedrag per jaar. Ter vergelijking: LeBron James tekende vorig jaar een tweejarig contract bij de LA Lakers voor 97,1 miljoen dollar.

Kick ging vorig jaar de lucht in en wordt gefinancierd door een aantal Australische gokbedrijven, waaronder Stake en Easygo Gaming. Gokstreams worden dan ook erg gepromoot op Kick, terwijl Twitch het gokbeleid vorig jaar nog flink aanscherpte en de meeste gokstreams verbood. Ook belooft Kick dat alle streamers 95 procent van de totale inkomsten uit abonnementen zelf mogen houden, terwijl de inkomstenverdeling voor de meeste Twitch-streamers slechts 50/50 is.

Middels een video op Twitter kondigt de streamer het nieuws zelf aan.