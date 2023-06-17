Twitcher xQc tekent contract van 100 miljoen om te streamen op concurrent Kick

Dit is letterlijk waar Kick op is gebouwd. Kick is niets anders dan een front voor Stake om hun site te promoten. Kick is alleen maar in het leven geroepen nadat Twitch het streamen van Stake op hun platform verbood omdat ze het hele platform overnamen en hun streamers meer betaalden dan ze mogelijk konden verliezen met gokken op de website. En de streamers maar claimen dat ze betaald kregen voor ''exclusiviteit''.
Het verhaal:
Gokken was al jaren en jaren een categorie op Twitch. Klein maar zeker aanwezig. Veel speelden met eigen geld. Meerendeel waren streamers met een affiliate status. Jij schrijft je in via de link, stort en bij verlies krijgt de streamer een deel van de totale omzet van die maand. Standaard Affliliate marketing alleen dan met gokken.
Toen kwam Stake casino om de hoek kijken. Wat Stake ergens heel slim deed was de grootste twitch streamers verleiden om exclusief op hun website te spelen. Streamers als Trainwrecks en onze XQC hier gingen toen ineens van het spelen van games als Fortnite en Call of Duty etc naar het non-stop streamen van slots op Twitch. Stake casino heeft op een gegeven moment bijna de hele gok sectie overgenomen door de populairste twitch streamers constant hun site te laten streamen. En niet een paar uur per keer. Streamers als Trainwrecks hadden streams van 40 uur (!!) non stop gokken.
Het probleem hiermee? Stake zit in curacao. Die nemen het niet zo serieus kwa spelersprotectie. Je hoeft je zeer vaak niet te verifieren, officieel mag je geen VPN gebruiken maar onder de tafel is het toegestaan. Je ziet al snel waar het probleem zit als iemand die al JAREN games streamed voor 50.000 mensen per keer ineens 40 uur per keer gaat zitten gokken op een site die spelersprotectie niet zo serieus neemt. Dat zullen vast niet allemaal meerderjarigen zijn. Twitch heeft zelf ook gambling sponsors, vooral in de sportweddenschappen. Twitch was er uiteraard niet blij mee dat Stake hun hele platform overnam en heeft toen maatregelen genomen. Hier wordt in het artikel ook over gesproken alleen is de uitspraak niet helemaal waar: ''terwijl Twitch het gokbeleid vorig jaar nog flink aanscherpte en de meeste gokstreams verbood''
Twitch heeft vorig jaar 4 sites verbannen. Stake, Roobet, Duelbits en rollbit. Waarom? ''We do not allow the sites below to be streamed on Twitch, or linked to in chat. We consider many factors in determining whether a site is allowed, including whether the site includes safety protections, such as deposit limits, waiting periods, and age verification systems. We also take into account whether streamers use or encourage VPNs to evade geoblocking, and whether the site is licensed in the US or other jurisdictions that provide sufficient consumer protections.'' Zie mijn vorige punt
Het ergste in dit verhaal? Vanaf het moment dat Stake live ging op Twitch hebben ze hun streamers betaalt. Mensen als Trainwrecks zitten daar 40 uur per keer te streamen op Stake op $1000 per spin te claimen dat ze miljoenen verliezen en met hun eigen geld spelen. Echter nadat Twitch bovenstaande maatregelen had genomen kwam naar buiten dat ze allemaal _veel_ meer betaald krijgen dat ze uiteindelijk verloren. Laatst genoemde streamer heeft dit ook live toegegeven.
En een paar maanden later was daar ineens Kick.com ... met investeerders als Stake dot com en iedereen die voorheen op Twtich op Stake speelde ging ineens naar Kick omdat Stake daar uiteraard wel legaal is. Drie keer raden wie nu een van de grootste woordvoerders is van Kick; Trainwrecks.
[Reactie gewijzigd door iopy12 op 22 juli 2024 22:23]