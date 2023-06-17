Twitcher xQc tekent contract van 100 miljoen om te streamen op concurrent Kick

Twitch-streamer Félix Lengyel, alias xQc, heeft een contract getekend van 100 miljoen dollar om te streamen op Kick, een Twitch-concurrent. Hiervoor moet hij twee jaar op dat platform streamen. Wel mag hij gedurende die periode nog op andere platformen uitzenden.

Volgens het contract krijgt xQc, die bijna 12 miljoen volgers heeft op Twitch, gegarandeerd 35 miljoen dollar per jaar door te streamen op Kick. Daarnaast zijn er aanvullende doelen die, indien behaald, het totale bedrag kunnen opdrijven naar 100 miljoen, aldus The New York Times, die die informatie vernomen heeft van zijn manager. Verdere details over zijn contract, zoals hoe vaak hij op Kick moet streamen, zijn niet bekend.

Dit is hiermee niet alleen het grootste contract voor een streamer ooit, maar een van de grootste deals in de geschiedenis van entertainment. Volgens de Wikipedia-lijst van de grootste sportcontracten, zou dit contract op plek twaalf staan op basis van het gemiddelde bedrag per jaar. Ter vergelijking: LeBron James tekende vorig jaar een tweejarig contract bij de LA Lakers voor 97,1 miljoen dollar.

Kick ging vorig jaar de lucht in en wordt gefinancierd door een aantal Australische gokbedrijven, waaronder Stake en Easygo Gaming. Gokstreams worden dan ook erg gepromoot op Kick, terwijl Twitch het gokbeleid vorig jaar nog flink aanscherpte en de meeste gokstreams verbood. Ook belooft Kick dat alle streamers 95 procent van de totale inkomsten uit abonnementen zelf mogen houden, terwijl de inkomstenverdeling voor de meeste Twitch-streamers slechts 50/50 is.

Middels een video op Twitter kondigt de streamer het nieuws zelf aan.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 17-06-2023 10:49
113 • submitter: SpaceOdyssey

17-06-2023 • 10:49

113

Submitter: SpaceOdyssey

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Reacties (113)

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Dafader 17 juni 2023 15:29
Niet anders verwacht van proleet xqc. Complete degen. Is vast heel content dat ie niet meer zo zn best hoeft te doen(lol) en fulltime slots kan gaan spelen. Wat een investering. overigens is de revenue split op twitch al een tijdje geen 50/50 meer. Alleen oude contracthouders hebben dit voor de eerste 100k per jaar oid. De rest heeft een marge waarin twitch meer krijgt.

[Reactie gewijzigd door Dafader op 22 juli 2024 22:23]

s0ulmaster @Dafader17 juni 2023 18:01
Bijna. Het is 70/30 voor de oudere contracten. Nieuwere zijn 50/50 en ze hebben inderdaad net aangekondigd dat sub revenue (geen gifts en bits e.d.) boven de 100k 50/50 wordt verdeeld vanaf volgende maand.
De reden waarom vooral de top 100 streamers hier flink van balen omdat die van de een op de andere dag een flinke stap achteruir gaan.
kristofv @Dafader17 juni 2023 19:39
Hier zal volgens mij snel paal en perk aan gesteld worden door de Australische waakhond/overheid.

Die gaan hoegenaamd niet willen dat een generatie kinderen naar xqc zijn gokverslaving kijkt., ook de druk vanuit overheden van andere landen/instanties uit zal er wel zijn.

Doodgeboren baby en een pr ramp voor xqc enkel met het oog op short term winst lijkt me.
Dafader @kristofv18 juni 2023 12:21
Dan heb je nog niet gezien hoe Australie met de 'pokies' (Pokermachines) geld verdienen en andere misstanden in de gokwereld van Australie.
supersnathan94
@Dafader17 juni 2023 15:59
Ik zou m’n “contract” er even op na moeten kijken, maar volgens mij is het wel degelijk 50/50 nog. Tenzij ze recent wijzigingen hebben doorgevoerd, wat me ook niks zou verbazen.
24hourpartypal @supersnathan9419 juni 2023 18:00
Als je affiliate bent die niet in de VS woont zou ik sowieso even nagaan wat je uiteindelijk betaald krijgt. Meerdere van mijn streamer vrienden (van 3 weet ik het) kregen jarenlang maar een heel klein deel terwijl ze wel recht hadden op 50/50. Je moet zelf rekenen of wat je krijgt ook echt klopt en dan bij je affiliate support aankloppen als dat niet zo is en die laten je dan opnieuw een aanvraag doen voor het affiliate programma. Een hoop gedoe en je krijgt niets met terugwerkende kracht..

Had iets met tax residencies te maken..
tagersenim 17 juni 2023 10:53
Het lijkt mij een hoop geld voor wat streamen, maar dat zal meer zeggen over hoe ik die markt onderschat.
walterg @tagersenim17 juni 2023 11:01
Ik vermoed dat Kick niet bezig is met winst maken maar om een userbase aan zich te verbinden die op den duur zorgt voor een (miljarden)overname door een grote partij.
Robkazoe @walterg17 juni 2023 11:27
Gok eerder dat ze user base willen activeren door meer te gaan gokken. Als je eenmaal miljoenen gebruikers hebt en daar gaat een deel van gokken is dat denk ik interessanter. Een systeem van gokken kost relatief weinig. Het is wat code, bandbreedte kosten zijn minimaal tov de streams zelfs en je bepaalt zelf als bedrijf wat de marges zijn en daar kun je flink aan verdienen. Vooral de whales en gokverslaafden zijn interessant want die kunnen een hoop geld in het laatje brengen. Laat de streamers een deel van de winst krijgen van het gokken en je moet eens zien hoe hard de streamers gokken gaan promoten voor jouw bedrijf.

En vanuit dat oogpunt moet je als streamer ook wel goed nadenken over wat je nu wil bereiken. 35 tot 100 miljoen is natuurlijk lekker en je hoeft nooit meer van je leven te werken. Maar dit gaat gevolgen hebben voor jouw publiek. Het geld moet ergens vandaan komen en de kans dat een (klein) deel van jouw publiek aan lager wal geraakte, is aanwezig. En wil je op die manier je geld verdienen…
iopy12 @Robkazoe17 juni 2023 12:52
Dit is letterlijk waar Kick op is gebouwd. Kick is niets anders dan een front voor Stake om hun site te promoten. Kick is alleen maar in het leven geroepen nadat Twitch het streamen van Stake op hun platform verbood omdat ze het hele platform overnamen en hun streamers meer betaalden dan ze mogelijk konden verliezen met gokken op de website. En de streamers maar claimen dat ze betaald kregen voor ''exclusiviteit''. :+


Het verhaal:

Gokken was al jaren en jaren een categorie op Twitch. Klein maar zeker aanwezig. Veel speelden met eigen geld. Meerendeel waren streamers met een affiliate status. Jij schrijft je in via de link, stort en bij verlies krijgt de streamer een deel van de totale omzet van die maand. Standaard Affliliate marketing alleen dan met gokken.

Toen kwam Stake casino om de hoek kijken. Wat Stake ergens heel slim deed was de grootste twitch streamers verleiden om exclusief op hun website te spelen. Streamers als Trainwrecks en onze XQC hier gingen toen ineens van het spelen van games als Fortnite en Call of Duty etc naar het non-stop streamen van slots op Twitch. Stake casino heeft op een gegeven moment bijna de hele gok sectie overgenomen door de populairste twitch streamers constant hun site te laten streamen. En niet een paar uur per keer. Streamers als Trainwrecks hadden streams van 40 uur (!!) non stop gokken.

Het probleem hiermee? Stake zit in curacao. Die nemen het niet zo serieus kwa spelersprotectie. Je hoeft je zeer vaak niet te verifieren, officieel mag je geen VPN gebruiken maar onder de tafel is het toegestaan. Je ziet al snel waar het probleem zit als iemand die al JAREN games streamed voor 50.000 mensen per keer ineens 40 uur per keer gaat zitten gokken op een site die spelersprotectie niet zo serieus neemt. Dat zullen vast niet allemaal meerderjarigen zijn. Twitch heeft zelf ook gambling sponsors, vooral in de sportweddenschappen. Twitch was er uiteraard niet blij mee dat Stake hun hele platform overnam en heeft toen maatregelen genomen. Hier wordt in het artikel ook over gesproken alleen is de uitspraak niet helemaal waar: ''terwijl Twitch het gokbeleid vorig jaar nog flink aanscherpte en de meeste gokstreams verbood''

Twitch heeft vorig jaar 4 sites verbannen. Stake, Roobet, Duelbits en rollbit. Waarom? ''We do not allow the sites below to be streamed on Twitch, or linked to in chat. We consider many factors in determining whether a site is allowed, including whether the site includes safety protections, such as deposit limits, waiting periods, and age verification systems. We also take into account whether streamers use or encourage VPNs to evade geoblocking, and whether the site is licensed in the US or other jurisdictions that provide sufficient consumer protections.'' Zie mijn vorige punt :+ :+

Het ergste in dit verhaal? Vanaf het moment dat Stake live ging op Twitch hebben ze hun streamers betaalt. Mensen als Trainwrecks zitten daar 40 uur per keer te streamen op Stake op $1000 per spin te claimen dat ze miljoenen verliezen en met hun eigen geld spelen. Echter nadat Twitch bovenstaande maatregelen had genomen kwam naar buiten dat ze allemaal _veel_ meer betaald krijgen dat ze uiteindelijk verloren. Laatst genoemde streamer heeft dit ook live toegegeven.

En een paar maanden later was daar ineens Kick.com ... met investeerders als Stake dot com en iedereen die voorheen op Twtich op Stake speelde ging ineens naar Kick omdat Stake daar uiteraard wel legaal is. Drie keer raden wie nu een van de grootste woordvoerders is van Kick; Trainwrecks.

[Reactie gewijzigd door iopy12 op 22 juli 2024 22:23]

Verwijderd @iopy1217 juni 2023 14:11
Het geld dat streamers krijgen is sponsor... Niemand verliest daar... Alleen de consumenten die in de affiliate links tuinen. Casino's hebben geleerd door het betalen van een streamer er een bepaalde ROI achter zit. niet iedereen gebruik de affiliate code's maar het brengt wel een hoop visibility en er hoeven er maar een paar degen genoeg te zijn en het geld wordt al 100x terugverdiend.

De producten, zijn highly addictive. En het is gewoon een spelletje van nieuw of vers bloed aanboren. Met name minderjarigen. Vergis je niet. Er vindt totaal geen KYC plaats op zulke casino's.
pang-frang-punk @Verwijderd19 juni 2023 17:31
Degen?
Verwijderd @iopy1217 juni 2023 15:27
Het ironische vind ik nog dat ze gokken hebben verbannen, maar ondertussen wel allerlei toeters- en bellen laten rinkelen zodra een aantal mensen doneren, waarbij je uiteindelijk bij een redelijk aantal een 'Hype Train' banner krijgt te zien.

Zoals je hier in de guide kan terugzien:
https://help.twitch.tv/s/...rain-guide?language=en_US

Specifiek in dit plaatje:
https://assets.help.twitch.tv/article/img/000002266-01u.png

Nu is dit natuurlijk niet gokken, maar via dezelfde mechanismes proberen ze mensen nog meer geld via bits, subscriptions, gifted subscriptions etc. te doneren, waarvan uiteraard een deel in de zakken van Twitch gaat.
supersnathan94
@Verwijderd19 juni 2023 21:49
Maar dat is totaal anders dan gokken.

Ja hypetrains zijn een middel om mensen te laten doneren en ja sommigen kunnen daar niet goed mee omgaan (mijzelf incluus), maar het is een systeem wat duidelijk aangeeft dat je er helemaal niks voor terug krijgt behalve een leuke emote als er bepaalde levels behaald worden. Het is dan een gok welke van de 25 seizoens emotes je krijgt, maar de waarde is bij alle 25 hetzelfde. Namelijk helemaal niks. Je zou het kunnen vergelijken met een lootbox, maar ook dat is niet geheel waar.

Edit:
Dit is in europa/Nederland dus legaal.
Twitch houd zich ook keurig aan de richtlijnen hier door bijvoorbeeld polls in NL niet inzetbaar te maken met channelpoints. Een virtuele currency die je niet eens kunt kopen, maar alleen kunt verdienen door te kijken. Indirect kun je deze punten wel boosten met een subscription (multiplier van 1,2 tot 2 voor tier 3), dus indirect is het wel gelinked aan echt geld. Twitch staat dus niet toe.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 22 juli 2024 22:23]

dragonlords1 @Robkazoe17 juni 2023 11:48
Ik betwijfel dat die gokbedrijven zoveel speelruimte hebben om hun marges te bepalen. Zo goed als elk goksite die ik ken gebruiken casinospellen van derden. Bovendien kunnen nieuwe gokkers ook niet direct cashen, mochten ze toch iets winnen, omdat er sign up bonussen zijn die dit verhinderen. Een uitbetalingspercentage van bijvoorbeeld 98% zorgt er al voor dat je geld er redelijk snel doorgaat.
Cergorach
@dragonlords117 juni 2023 13:01
Ik betwijfel dat die gokbedrijven zoveel speelruimte hebben om hun marges te bepalen. Zo goed als elk goksite die ik ken gebruiken casinospellen van derden.
Easygo (Gaming) is deel van deze formule, welke dus online gokspellen ontwikkeld. Stake.com heeft dezelfde founders (eigenaren?). De holding company zit in Curacao, maar het is een Australisch bedrijf...

Deze gasten hebben dus enorm veel speelruimte! En vergeet niet, dat Twitch ook veel makkelijker omging met streamers toen Twitch nog niet zo groot/bekend was, dat is nu veranderd. Dat kan Kick.com natuurlijk ook doen. Opeens naar een 50/50 split gaan in x aantal jaar is niet ondenkbaar...

Bron:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stake.com
https://www.smh.com.au/bu...sino-20211208-p59ftb.html
iopy12 @dragonlords117 juni 2023 12:23
Casinos bepalen het uitbetalingspercentage dat ze willen hebben. De slot providers geven hier gehoor aan. De afgelopen jaren zijn we gestaag van 96% naar 94% gegaan waar nu bijna iedereen alleen maar slots aanbied met een uitbetalingspercentage van 94%
Verwijderd @iopy1217 juni 2023 14:08
Ja, in Nederland. Maar in het buitenland (portugal bijv) is het 96.50% en online middels crypto 96.67% (de hoogste in de gehele industrie). Stake is waardeloos - en zelfs tot scam. Die lui hebben zoveel budget en geld om bij wijze van gokken zelfs online te kunnen normaliseren om de gehele puppetshow op te kopen.

Stake is niet voor niets gebanned op Youtube, Twitch enz. Muziek artiest inhuren die ff casual een paar miljoen dollar per spin neerlegt (roulette). Geloof je het zelf?

Om legislatie te omzeilen stuurt men vanaf een stake beheerd account funds over naar een ander stake beheerd account, daar kan de streamer mee spelen.

Zo lijkt het alsof het met een echte storting is gedaan maar contractueel speelt er heel wat anders. Grofweg de affiliate leads c.q inkomsten is waar het om draait. Sommige krijgen 25% tot 40%.

Als je al 1000 affiliates hebt die bij wijze van hun maandsalaris erin gooien en verliezen dan heb je het over een aardige inkomstenpot.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:23]

Cergorach
@Verwijderd17 juni 2023 17:28
Het maakt geen hout uit als je het maar makkelijk maakt om te gokken, laagdrempelig, dan maakt het geen hout uit of iemand 94% of 96.67% hanteert, dat zijn alleen wat meer spelletjes die ze spelen totdat ze ook alles kwijt zijn...

96.67% x 96.67% x 96.67% etc komt uiteindelijk ook net zo erg dichtbij 0%, het heeft alleen iets meer stappen nodig...
Benjamin- @Robkazoe18 juni 2023 08:28
Dit moet zeker het geval zijn. 100 miljoen betalen en ze pakken maar 5%, daar kan je gewoon niet van leven. Twitch pakt meer, en Twitch op zichzelf is volgens mij nog steeds niet winstgevend.

Wat betreft de switch, ik heb hier wat verschillende gevoelens bij. Sowieso is hij al stinkend rijk, die hoeft echt niet meer te werken, hij geeft ook weinig uit blijkbaar, en leeft een bizar leven, waarbij hij constant van plek naar plek naar plek verhuist (ivm dat mensen zijn adres lekken en er dan hele gekke dingen gebeuren), en daar eigenlijk heel armoedig leeft.
Dus geld zou geen issue moeten zijn, zeker gezien er nog zat binnenkomt.

Tegelijkertijd is Twitch niet een heel vriendelijk bedrijf, en zat streamers graag een goed alternatief willen hebben, dus misschien dat hij daar mogelijkheden in ziet.

Verder ben ik wel zeer anti gokken op dit soort platformen, zeker door de zogenoemde 'variety' streamers, die de ene dag kinderen als viewers krijgen omdat ze Fortnite of Among Us spelen, en de dag daarna die kinderen in hun kanaal krijgen omdat ze aan het gokken zijn. Ik heb zeer gemengde gevoelens over gokken in het algemeen, maar kinderen moet hier niet aan bloot worden gesteld, die hebben totaal geen realistisch beeld meer, van wat normaal is.
Timmiejj @Benjamin-20 juni 2023 11:21
Kick.com bestaat slechts om nieuwe gokkers naar stake.com te brengen. Het is geen bedrijf dat winst moet maken, het is een marketingtool voor stake.com.
Oon @tagersenim17 juni 2023 11:43
Voetballers krijgen ook belachelijk veel geld voor wat achter een bal aan rennen ;)

xQc is al een paar jaar direct verantwoordelijk voor een significant deel van de omzet van Twitch, daarmee een hele interessante voor Kick om over te nemen. Het is bij hem ook niet 'wat streamen', hij heeft streams die gemiddeld meer dan 8 uur duren, dus ondanks dat z'n werk niet echt intensief is werkt hij wel belachelijk veel.

Wat je er ook van vindt, hij verdient de mensen aan de top een hoop geld, en dat is het enige dat relevant is in deze wereld.
jellybrah @Oon17 juni 2023 13:01
Ik vind "werk" wat ver gaan. Overbetaald net zoals voetballers maar dan zonder talent. Deze vent eens opgezocht, wat een irritant persoon zeg. Hyperactief en ondanks dat hij veel praat zegt hij weinig.
Oon @jellybrah17 juni 2023 13:13
Tja, dat is toch echt jouw mening, er zijn wat mij betreft een hele hoop streamers die dichter bij 'talent' komen dan voetballers. Voetballers hebben gewoon keihard getrained, dat kan iedereen die zich daar hard genoeg voor inzet en op het juiste moment is begonnen. Streamer zijn moet echt in je zitten, want niet iedereen is leuk om naar te kijken en te luisteren.

Wil daarmee overigens absoluut niet zeggen dat topsporters geen indrukwekkende prestaties leveren, maar talent heeft er weinig mee te maken. Bij streamers ook niet. Talent helpt je wel, maar de top heeft gewoon echt heel veel kennis over hun vak en doet niet zomaar wat.

Ook xQc als voorbeeld, die heeft op hoog niveau gesnowboard en is daarna overgestapt op streamen, maar zet zich echt wel keihard in voor z'n werk. Hij doet weinig anders dan werken, weet goed wat zijn publiek wel of niet interessant vindt, en zou stiekem wel eens heel veel kennis van moderne marketing kunnen hebben. Talent vind ik dan een negatief woord om te gebruiken, want dat zou betekenen dat hij er geen moeite voor heeft moeten doen.
Waah @Oon17 juni 2023 14:10
Je bent duidelijk geen sporter. Er zijn namelijk tienduizenden voetballers die heel vroeg begonnen zijn er er al hun tijd in steken én talent hebben. En er zijn wel een miljoen voetballers die veel oefenen en gewoon geen talent hebben. Zonder talent ga je het sowieso niet redden.
En slechts 400 daarvan kunnen er een simpele boterham mee verdienen in Nederland. De groep die echt exorbitant verdient is misschien een man of 60 daarvan (de grote clubs, maar die hebben ook veel mensen uit het buitenland.

Voor voetbal is alleen talent niet genoeg. En alleen hard werken is ook niet genoeg.

Dat is voor streamers IMHO niet anders trouwens. Iemand kan hem irritant vinden, maar blijkbaar doet die iets goed want hij verdient miljoenen en zijn fans blijven kijken. Als dat niet zo was, bleef die niet zo. Constant ontwikkelen. Maar voor voetballers geld dat ook, en waarschijnlijk nog wel meer dan voor streamers, want er zijn veel meer voetballers dan streamers.

[Reactie gewijzigd door Waah op 22 juli 2024 22:23]

Tintel @Waah19 juni 2023 11:20
Beide sectoren (streamer en prof-voetballer) moeten het hebben van veel followers - want dat staat gelijk aan meer inkomsten voor de industrie waarin het echte geld rond gaat: de reclame-wereld.
En dankzij die grote getallen leveren ook vele kleine 'inkomstenbronnen' veel geld op.
De ellende is dat bekendheid leidt tot nog meer bekendheid - ze worden dus vanzelf bekender zonder dat ze daarvoor - in verhouding - meer werk voor moeten verzetten. Precies wat iedereen wil natuurlijk - meer geld terwijl de effort gelijk blijft (of zelfs minder wordt).

Een vervelende ontwikkeling is dat dit systeem alleen werkt omdat bepaalde mensen (leeftijdsgroepen?) nogal beinvloedbaar zijn - iets waar reclame dol op is.... en dat is de voornaamste geldschieter en degene die het meeste verdient aan deze constructies.... da's dubbel vervelend dus. :|
Waah @Tintel19 juni 2023 22:00
Profvoetballers moeten het gewoon hebben van de prestaties op het veld hoor 8)7
Tintel @Waah20 juni 2023 09:18
Ja - maar een non-pro voetballer die ook fantastisch kan voetballen krijgt toch echt niet zoveel geld. Het is natuurlijk wel de combinatie die noodzakelijk is. Dus niet alleen de 'voetbal-effort' wordt beloond.
Waah @Tintel20 juni 2023 15:04
Een non-pro die fantastisch kan voetballen wordt vanzelf pro en opgepikt. Of is niet goed genoeg.

En een non-pro die fantastisch kan voetballen heeft dus talent. En volgens mij was mijn eerste reactie dat een voetballer enkel hard hoeft te werken én talent niet nodig was. I quote:
Voetballers hebben gewoon keihard getrained, dat kan iedereen die zich daar hard genoeg voor inzet en op het juiste moment is begonnen.
En dat is gewoon niet waar.

Een non-pro streamer die goed kan streamen maar er de tijd niet in steekt krijg weinig geld. Een streamer die dagen streamt maar geen talent heeft om het aantrekkelijk te maken en houden krijgt weinig geld.

Enkel wie beide kan, krijgt geld. Want de combi is zeer zeldzaam. En dat geld ook voor voetbal. En bij voetbal is het aanbod ook lager. Er zijn maar X aantal clubs in de hoogste divisies. Die X aantal spelers nodig hebben.

Voor streamen is dat aantal veel hoger. Veel meer niches dan enkel voetballiefhebbers. Dus een grotere pool.

Voetbal haalt veel geld op met sponsoring, en omdat het groepje talent en ervaring waar clubs uit kunnen vissen klein is, en de inkomsten groot wordt er goed betaald voor de crème de la crème. Dat geld ook voor streamers maar de vijver is waarschijnlijk kleiner en er vissen meer streamers uit.

[Reactie gewijzigd door Waah op 22 juli 2024 22:23]

Tintel @Waah20 juni 2023 16:40
En dat is gewoon niet waar. [qua talent hebben is onnodig]
Oh, dat was ik het ook wel mee eens hoor. Het ging mij erom dat de combinatie veel-volgers en streamer/prof-voetballer zorgt voor de hoge inkomsten.
omdat het groepje talent en ervaring waar clubs uit kunnen vissen klein is
Dat is dus niet waar denk ik. Die groep met talent is veel groter maar die is niet 'ontdekt'. Het punt is: ze vissen uit de poel bekende voetballers en zo nu en dan wordt die poel aangevuld maar dat gebeurt maar mondjesmaat. En waarom vissen ze liever uit de poel met bekenden? Omdat ze daarmee automatisch meer reclame exposure binnenhalen (namelijk de volgers/fans van die voetballer) en derhalve sponsoring.

Bij streamers is geen 'commisie' (o.i.d.) dat bepaalt of je streamer kan worden. Daar vergroot de poel zich dus als vanzelf. Want dan wel weer betekent dat die poel veel voller zit. Maar zoals jij ook al zegt: daarin zitten veel meer verschillende 'soorten vissen'.

Toch is er dus wel een overeenkomst en dat verklaart die jacht op volgers natuurlijk omdat er een direct verband lijkt te bestaan tussen meer volgers (fans) en de inkomsten.
Waah @Tintel20 juni 2023 16:46
Ik denk eerder dat de grote clubs uit de bestaande poel vissen, omdat je naast talent en doorzettingsvermogen ook ervaring hebt. En die ervaring van spelen op topniveau is ook een factor.

De top aanvallers zullen misschien veel shirtjes verkopen. Maar de rest? hoeveel shirts zie je van de verdedigers? vrij weinig...

Die shirts worden door de fans toch wel gekocht, want die zijn gewoon fan van de club in 99% van de gevallen. Dus dat speelt veel minder volgens mij.
Verwijderd @Oon17 juni 2023 23:08
Heb je dit nu zelf getypt? Voetballer moet gewoon hard werken en iedereen kan het worden?

Mensenlief.

Zonder talent zal je nooit voetballer worden.
Oon @Verwijderd18 juni 2023 03:10
Blijf het mooi vinden dat er zelfs nog op Tweakers mensen zijn die alle logica de deur uit gooien om hun favoriete sport onvoorwaardelijk te steunen. Knap dat je dat kan! :)
Verwijderd @Oon18 juni 2023 03:30
Mooi naast de kwestie geantwoord. Had niet veel anders verwacht!
Oon @Verwijderd18 juni 2023 14:04
Fijn dat we aan elkaars verwachting hebben kunnen voldoen dan :+
Sjeefr @jellybrah17 juni 2023 13:03
Ik kijk en luister Youtube filmpjes, net als Podcasts, vaak op 150% snelheid. Ik heb xQc even opgezocht en dacht dat m'n filmpje nog op 150% stond. Hij praat blijkbaar belachelijk snel, zelfs op normale snelheid. Nee, ik zou ook niet aan 'm kunnen wennen.
Oon @Sjeefr17 juni 2023 13:15
Een opmerking die regelmatig wordt gemaakt over xQc is dat hij cursief spreekt. Hij is als Canadees uit Quebec niet Engels opgevoed, en praat heel 'plat' Engels met een accent dat echt uit die regio komt.
Ik vind 'm zelf ook moeilijk te verstaan en kijk er niet graag naar, maar blijkbaar hebben miljoenen andere mensen daar geen moeite mee :)
iopy12 @Oon17 juni 2023 13:26
De helft van de tijd versta je hem toch niet omdat hij veeeeeels te snel praat :D
Oon @iopy1217 juni 2023 13:28
Ik kijk vrijwel alles op 2x of 2,5x snelheid, maar filmpjes van xQc kom ik toch echt niet verder dan 1,5x inderdaad. Ik denk dat als hij óf langzamer zou praten óf iets beter zou articuleren het al een hele boel zou schelen, maar nogmaals, heel veel mensen hebben daar dus geen moeite mee.

Het is nou ook niet alsof mensen xQc kijken omdat hij zoveel hoogwaardig commentaar heeft :+
CyBeR @Oon17 juni 2023 15:02
Het is nou ook niet alsof mensen xQc kijken omdat hij zoveel hoogwaardig commentaar heeft :+
De grap is dat 'ie dat op zich wel kan (en fatsoenlijk articuleren ook). Hij was vroeger professioneel Overwatch speler (vandaar de OW in z'n naam van origine - xQcOW - maar drieletterige namen zijn normaal gesproken alleen voor Twitch medewerkers) en als je oudere filmpjes van 'm opzoekt dan kun je prima verstaanbaar, prima inhoudelijke analyses vinden van z'n OW gameplay als pro.

Maar dat is niet waar z'n huidige publiek naar op zoek is dus hij leunt nu heel hard een bepaalde richting in.
Oon @CyBeR17 juni 2023 15:16
Ik denk ook zeker dat het wel een beetje een typetje is, maar ik kan me voorstellen dat de lijn tussen typetje en persoonlijkheid wel snel begint te verwateren als je 8-16 uur per dag in die modus zit
Anakin Solo @jellybrah17 juni 2023 19:47
Als werk en plezier samenkomen, noemen sommigen het 'overbetaald'. Anderen noemen het 'succes'.
Tintel @Anakin Solo19 juni 2023 11:41
Overbetaald geldt toch voor werk wat eigenlijk niet zo moeilijk is/lijkt of gewoon buitensporig veel is t.o.v. de geleverde inspanning?

Dat sommige mensen plezier hebben in hun werk, betekent toch niet dat we die als overbetaald bestempelen?

Succes is tegenwoordig: veel geld krijgen of hebben. Iets wat niet correct is maar past in een kapitalistische wereld.
Dennism @jellybrah17 juni 2023 21:16
Dat is natuurlijk ook wat overdreven, als je geen talent hebt in het entertainen van mensen, gaan mensen ook niet zoveel kijken naar xQc dan dat ze nu doen, voor jou honderden zo niet duizenden anderen op Twitch. Nu ben ik zelf ook geen xQc fan (te oud voor zijn doelgroep denk ik :P ), maar het valt moeilijk te ontkennen dat deze man echt wel een talent heeft binnen deze business anders bereik je ten eerste niet zoveel mensen, en ten tweede zou hij zijn publiek nooit zo goed vasthouden als hij tot op heden gedaan heeft. De beste man is al jaren de meest populaire streamer op een site met een moordende concurrentie qua streamers zijn positie maar wat graag zouden aanvallen.

Neemt niet weg dat ik vermoed dat zijn populariteit nu mogelijk wel gaat afnemen, immers zal lang niet iedereen mee verhuizen naar Kick (alleen al vanwege de reputatie die Kick heeft omtrent gokken en andere zaken die je misschien liever niet ziet). En door dit Kick contract zal hij een stuk minder op Twitch te zien zijn, dus ik verwacht dat na jaren xQc Twitch mogelijk dit jaar en anders zeker volgend jaar wel een nieuwe 'koning' zal krijgen.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 22:23]

Gunneh @jellybrah18 juni 2023 10:02
Talent heeft ie, je hebt niet zomaar miljoenen mensen die je volgen.
Of jij het talent zinvol vindt is een ander verhaal

Ik kan de xQc ook niet uitstaan maar ik ben dan ook niet zijn doelgroep. Andere streamers zoals shroud en CdawgVA zijn meer mijn vibe en die hebben het talent om mij te entertainen.
Tintel @Gunneh19 juni 2023 11:55
Talent om mensen te beinvloeden of gewoon charisma?

Naar mijn idee: Talent wordt vaak geassocieerd met een activiteit die vergeleken kan worden met anderen die diezelfde activiteit bedrijven. Dus iemand maakt muziek of voetbalt of schilderijen of software of sport in het algemeen. Maar streamen is niet een apart benoembare activiteit. Dat zou hetzelfde zijn als we mensen in een real-life soap talent gaan toekennen voor zich leuk 'real-life' gedragen.

Dus welke activiteit voert een dergelijke streamer nu eigenlijk uit en kunnen anderen minder goed? Gamen? Gokken? Praten? Als het gokken betreft dan wordt de meetbaarheid gekoppeld aan de opbrengst. Dat is als het goed is geen mogelijk talent. Dat is een kwestie van geluk...

Alleen charisma blijft over denk ik. En het feit dat bekendheid an sich leidt tot meer bekendheid. Wat ook prof-voetballers meemaken. De set mensen die bekeken wordt is dermate klein waardoor het vergelijkingsmateriaal ook heel beperkt is.
iopy12 @Oon17 juni 2023 13:35
Zie mijn post hieronder ergens (heeft een +2, dus makkelijk herkenbaar).

Helemaal niet raar deze overstap vanuit meerdere invalshoeken. Stake/Kick/Trainwrecks en XQC zijn al jaren en jaren goede (real life) vrienden. XQC heeft ook Stake gepromoot op Twitch net als Train. De vrachtwagen met geld is misschien wat overdreven maar gezien XQC letterlijk de grootste op twtich is is dit zeker geen slechte move van Kick.

Opmerkingen van ''streamen is geen werk'' zijn echter totaal cringe. De bedragen zijn idioot, oke. Dat punt win je. Maar deze mensen zitten 8 uur per dag live op camera, spelen tegelijkertijd Call of Duty, reageren op de chat, gesprekken voeren met mensen. Stream fixen etc etc. Daarnaast nog Youtube videos maken, sponsors regelen etc etc. Ik heb voor streamers gewerkt en kan je vertellen dat het echt geen lekker lui op je reet zitten is 5-6 dagen per week 8 uur per dag.
The Zep Man
@tagersenim17 juni 2023 10:55
Ik heb wel eens gehoord dat de computerspelindustrie meer omzet heeft heeft als de andere vermaakindustrieën (video, audio, ...) bij elkaar opgeteld. Cijfers heb ik nooit opgezocht, maar met zulke bedragen die langskomen denk ik dat dat nog wel eens waar kan zijn.

Ik heb niets met het kijken naar hoe anderen een spel als sport spelen, maar ben blij voor degenen die hier wel vermaak uit halen. :)
Zodiac @The Zep Man17 juni 2023 12:12
Mja, ik snap het ook niet helemaal - kijk, een filmpje waarin je uitlegt waar je bepaalde zaken in een spel kunt vinden, of hoe je een trucje uithaalt, prima, maar kijken hoe iemand een spel volledig speelt en alleen maar over z'n dag loopt te lullen? Jeetje...

Ik word te oud, blijkbaar.
Damic @Zodiac17 juni 2023 12:21
Tja kijk jij geen tv of streams van 1 of meerdere sporten? Dat is hetzelfde alleen het publiek verschuift naar andere platformen.
SPee @Zodiac17 juni 2023 20:07
Er zijn ook genoeg streamers op YT etc. die enkel een webpagina lezen en eventueel wat extra opmerkingen erover maken. Maar toch meerdere miljoenen "subscribers" hebben.
[snall]alhoewel ik me daar ook schuldig aan maak[/]
Tintel @Zodiac19 juni 2023 12:22
Misschien is het een combinatie van de sport zien en het commentaar daarop, horen. En omdat in dit geval de beoefenaar tegelijkertijd kan praten over wat hij/zij doet, is het maar 1 persoon?

Wat vooral bijzonder is, is de hoeveelheid stream-tijd. Het idee is toch ook wel een beetje dat schaarste helpt? Als een top-team iedere dag non-stop zou voetballen dan gaat men (de kijkers) zich toch concentreren op slechts een deel daarvan?

Sport op zich is vooral boeiend als je een soort connectie hebt met de beoefenaar (wat dus goed lukt als er daar maar weinig van zijn, die echt bekend zijn). Zie het Jos Verstappen effect - deze heeft een nationaliteit die 'matched' en zodoende kijken er meer Nederlandse mensen.

Daarom is voetbal boeiender als het door je voorkeurs team wordt beoefend.

Maar op een gegeven moment ontstaat toch overdaad vermoed ik.
Shifra @tagersenim17 juni 2023 12:49
Geen idee wie dat is om eerlijk te zijn.
kristofv @tagersenim17 juni 2023 19:34
Het lijkt vooral op de move van Shroud naar Mixer in de tijd.

Ook met veel hype en geld binnengehaald in een poging om marktaandeel te kopen, is uiteindelijk compleet gefaald.

Alleen was Mixer van Microsoft en heeft Shroud dus wel zijn geld gezien, daar heb ik bij deze Kick toch mijn twijfels over, Australische gokbedrijven en streaming platforms lijkt me wel iets dat op elk moment aan banden kan en allicht zal gelegd worden vanuit de overheid. Je wil echt niet dat kinderen constant naar xqc zijn gokprobleem zitten te kijken.
sIRwa3 @jaaoie1717 juni 2023 11:46
Waarom zou je negatief uitlaten over iets wat je niet begrijpt? zegt wel veel over je ruimdenkendheid en solidariteit.
Ruw ER 17 juni 2023 11:08
100 miljoen, en dan nog zullen er mensen zijn die aan hem donaten. Hoe dan denk ik, een multimiljonair geld geven zodat je bericht flashy en in text to speach op scherm komt. Joepieee!!!!
Polderviking @Ruw ER17 juni 2023 11:22
Ja dat is het natuurlijk wel exact. In beeld komen.
Het zou ook niet in mij opkomen.

Maargoed onlyfans is ook zo'n fenomeen. Een random dame geld geven om iets te zien waar je ook gewoon voor naar de welbekende bronnen kan surfen. Gratis.
Toch harken een aantal van die mensen miljoenen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 22:23]

Torpedohoofd @Polderviking17 juni 2023 11:43
Maargoed onlyfans is ook zo'n fenomeen. Een random dame geld geven om iets te zien waar je ook gewoon voor naar de welbekende bronnen kan surfen. Gratis.
Toch harken een aantal van die mensen miljoenen.
Eenzaamheid is ook een ding waarom mensen hiervoor kiezen om toch in een zekere zin contact te zoeken met een aantrekkelijk persoon naar keuze.

Dit zeg ik als ervaringsdeskundige, hoewel in mijn geval dan wel niet met OnlyFans en expliciet 18+ materiaal maar het concept blijft hetzelfde. Je geeft geld in de hoop (h)erkend te worden en interacties te krijgen met je content creator naar keuze.
centr1no @Torpedohoofd17 juni 2023 14:32
Eenzaamheid
Er zijn er ook genoeg die verslaafd zijn aan het gevoel superioriteit en macht dat ze krijgen van het idee dat ze voor een beetje geld een persoon waarmee ze normaal nog geen gesprek aan zouden kunnen knopen naakt kunnen zien of zelfs handelingen kunnen laten verrichten .
En het percentage dat zich richt op specifieke fetishes is misschien klein, maar onderschat niet hoeveel geld daar heen gaat.
Zo'n Belle Delphine bijvoorbeeld die in een hele korte periode enorm veel geld verdiende deed dat niet met eenzame mensen.
Tintel @Torpedohoofd19 juni 2023 12:27
Idd. Wel sneu dat aandacht dan direct al omgezet is in geld. En dan bedoel ik niet dat mensen die dat doen, sneu zijn. Het is sneu dat we in een maatschappij leven waarin zelfs aandacht voor elkaar hebben, via een financiele transactie moet lopen.... wat uiteindelijk toch weer leidt tot meer ontkoppeling.
Verwijderd @Torpedohoofd17 juni 2023 14:19
Ja en het is een waste of money en resources als je het mij vraagt. Bedoel wat krijg je er nou werkelijk voor terug? Helemaal niets.
Triblade_8472 @Verwijderd17 juni 2023 18:22
Je krijgt er net zoveel voor terug als een kort bezoek aan een musea. Een goed gevoel en herinneringen.
k995 @Ruw ER17 juni 2023 11:20
Ja veel rijke bekende mensen hebben dat issue en die moeten soms echt oppassen omdat elke keer ze iets zeggen van iets graag te hebben krijgen ze dat plots massaal opgestuurd van fans.

Zo van : " nee ik ben rijk als ik dat wil koop ik me dat zelf wel, maar toch bedankt"
Gunneh @Ruw ER18 juni 2023 10:05
Dat gedeelte van het internet (influencers, streamers, etc) is gebouwd op parasocial relationships. Het is vergelijkbaar met teens en boybands maar dan met de toevoeging dat er direct contact kan worden gemaakt. https://en.wikipedia.org/wiki/Parasocial_interaction
Fixer 17 juni 2023 10:57
Damn, dat is een hoop geld inderdaad. Ik moet toegeven dat hij best 'entertaining' streams maakt (heb met name in de tijd van Overwatch wel eens vaker gekeken, nu nog sporadisch). Wel viel hij al snel op omdat hij gewoon enorm veel en lang aan het streamen is. Dat zal ongetwijfeld ook een groot aandeel hebben in zijn succes.

Hij heeft volgens mij wel een grote groep 'echte' fans, dus het zou mij niet verbazen als er inderdaad best veel kijkers meeverhuizen naar Kick, dat zie ik het gros van de grote streamers iig sowieso al niet doen.

[Reactie gewijzigd door Fixer op 22 juli 2024 22:23]

Louw Post @Fixer17 juni 2023 11:14
Dat dacht ik bij Ninja ook voordat hij naar Mixer ging destijds, ook met een dikke deal. Had superveel kijkers op Twitch (40-80k zag ik vaak), maar toen hij terugkwam was dat een stuk lager (rond de 10k).

Geen idee of dat komt omdat Twitch over het geheel minder kijkers heeft of omdat hij (Ninja) nu streamed op meerdere platforms, maar dat was me opgevallen.
Fixer @Louw Post17 juni 2023 11:32
Klopt, daar kun je het goed mee vergelijken maar het zou mij toch niet verbazen dat hij wel een aanzienlijk deel van zijn kijkers 'mee krijgt' (die dus zowel op Twitch alsook op Kick gaan/blijven kijken).
Het helpt natuurlijk ook dat hij altijd voor controverse zorgt (door uitspraken, daden of zijn persoonlijk leven) die toch ook wel voor veel extra (media)aandacht zorgt voor je platform.

Maar goed, we gaan het zien :)
Anakin Solo @Louw Post17 juni 2023 11:46
Er lijkt naar mijn mening een aanzienlijk verschil te zijn tussen de volgers van Ninja en xQc. De fans van Ninja werden voornamelijk aangetrokken door zijn hoogwaardige Fortnite gameplay, terwijl de volgers van xQc vooral aangetrokken worden door zijn unieke persoonlijkheid. Het is daardoor voor de fans van Ninja eenvoudiger geweest om een vervanger op Twitch te vinden, gezien de focus op de gameplay. Voor de fans van xQc is dit echter ingewikkelder, gezien zijn onderscheidende persoonlijkheid. Het is duidelijk dat wie ooit een stream van xQc heeft gezien, zal erkennen dat hij zeer uniek is.
qlum @Louw Post17 juni 2023 12:40
Mixer kwam dan wel op een moment waarop twitch nog een betere reputatie had.
Dit is nu wat anders. Verder is het natuurlijk ook zo dat hij een flinke zak geld mee krijgt om dat verlies te compenseren.
CyBeR @Louw Post17 juni 2023 15:09
Dat dacht ik bij Ninja ook voordat hij naar Mixer ging destijds, ook met een dikke deal. Had superveel kijkers op Twitch (40-80k zag ik vaak), maar toen hij terugkwam was dat een stuk lager (rond de 10k).

Geen idee of dat komt omdat Twitch over het geheel minder kijkers heeft of omdat hij (Ninja) nu streamed op meerdere platforms, maar dat was me opgevallen.
Die vergelijking was tijdens de hoogtijdagen van Fortnite. Ninja heeft er inderdaad heel veel verloren met zijn overstap naar Mixer (van 40k op Twitch naar ~3k een paar weken nadat 'ie op Mixer is begonnen) maar Fortnite als game krijgt nu ook gewoon minder aandacht van kijkers dan toen.

Het is een beetje hetzelfde idee als met Fall Guys of Among Us. Die waren een tijdje echt mateloos populair (zowel in de zin van mensen die speelden als mensen die streams keken) en er is zeker nog een soort harde kern die overgebleven is maar het gros is nu ergens anders mee bezig, en als je als streamer nu nog steeds Fall Guys of Among Us (of dus Fortnite) speelt dan heb je gewoon minder kijkers dan toen.
Tintel @CyBeR19 juni 2023 12:30
De massa volgt de hype en hypes volgen elkaar op. Tegenwoordig bestaan er relatief veel 'hypes' naast elkaar maar personen an sich, gaan zich steeds afwijkender / gekker gedragen om relevant te blijven.
SPee @Louw Post17 juni 2023 16:55
Als je "opeens" overstapt, dan zullen niet alle kijkers met je meegaan. Veel kijkers zullen dan niet eens doorhebben dat je ergens anders zit, omdat ze die overstap gemist hebben.
Dus dat zul je langzaamaan moeten doorvoeren. Ik denk dan ook dat daarom die exclusiviteit niet in het contract zit. Om mensen van platform A over te halen naar platform B, moet je de kijkers in platform A wel vertellen dat "we nu stoppen bij A, maar op B nog even doorgaan" en dat ook vaak herhalen.
1234567y @Fixer17 juni 2023 12:21
Het is maar waar je van houdt. gast loop continu te schreeuwen en te schelden. echt heel Amerikaans, maar blijkbaar zijn er mensen die het leuk vinden (ik denk misschien een jongere generatie ofzo)
Louw Post @1234567y17 juni 2023 12:39
Hij is ook super druk, veel mensen denken dat hij adhd heeft, maar hij heeft het zelf nooit gezegd zover ik weet. Als je hem met Shroud vergelijkt dan is het echt dag en nacht verschil.
Gerardv87 17 juni 2023 10:55
De site lijkt haast een kopie van twitch, inclusief de chat en emotes.
Robbierut4 @Gerardv8717 juni 2023 11:03
Dat heb je goed gezien.

nieuws: Twitch bevestigt groot datalek met broncode en interne documenten

Kik heeft gewoon de volledige broncode gedownload, een paar kleine dingen aangepast, ander logo erop en host het op AWS (net als twitch zelf).

Hoe het kan dat dit legaal is, geen idee.
Boxman @Robbierut417 juni 2023 11:13
De eenvoudigste verklaring hiervoor is dat ze niet die gelekte broncode hebben gebruikt, maar dat dat vooral speculatie is van jou zonder enige verdere onderbouwing.
Finraziel
@Boxman17 juni 2023 11:43
Mwa, het is niet zozeer speculatie van hem, het wordt heel veel geroepen. Wil natuurlijk niet zeggen dat het waar is.
Sangreall @Finraziel17 juni 2023 15:33
Welke kant ga je nou precies op met je comment?
Finraziel
@Sangreall17 juni 2023 16:26
Boxman suggereerde dat hij het uit zijn duim zat te zuigen maar dat denk ik dus niet... Het kan nog net zo fout zijn maar ik vind het wel een orde van grootte anders als je iets herhaalt wat je gelezen had alleen je had de bronnen van die claim niet goed nagetrokken... Of dat je gewoon echt zelf dingen zit te verzinnen.
Sangreall @Finraziel17 juni 2023 17:40
Misschien is het niet Boxmann die het verzint maar iemand anders, dat een grote groep iets roept betekent helemaal niks. Dat laatste zeg je zelf ook, daarom vond ik het verwarrend. Zou zelf nooit zomaar (op het internet) de mening van (zelfs al is het een ‘grote’ groep) anderen volgen :)
Kajel @Robbierut417 juni 2023 12:40
Ik werk al 13+ jaar in het Software Engineering vak en ik kan je vertellen dat code aanpassen die van iemand anders is en die je niet kent, veel lastiger is dan iets van de grond af aan bouwen. Dat neemt niet weg dat Kick waarschijnlijk veen inspiratie heeft gehaald uit Twitch, maar ik vermoed dat dat meer op het vlak van het product is dan de technische invulling.
CyBeR @Robbierut417 juni 2023 15:18
Dat heb je goed gezien.

nieuws: Twitch bevestigt groot datalek met broncode en interne documenten

Kik heeft gewoon de volledige broncode gedownload, een paar kleine dingen aangepast, ander logo erop en host het op AWS (net als twitch zelf).

Hoe het kan dat dit legaal is, geen idee.
Dat hebben ze niet gedaan, dus hun product is inderdaad gewoon legaal ondanks dat 't als twee druppels water op Twitch lijkt maar dan in het groen ipv paars.

Twitch is overigens niet helemaal "hosted op AWS" in de zin dat het belangrijkste deel ervan, de video distributie, niet een AWS dienst is. Maar andersom wel: Amazon IVS is gebaseerd op de technologie die Twitch gebruikt voor videodistributie en dat is de hele reden dat Amazon Twitch overgenomen heeft. Kick gebruikt IVS wel.

Dat is wel interessant in de context van het overnemen van een heel grote streamer als xQc want IVS heeft standaard (itt Twitch) een maximumaantal concurrent viewers van 15k. En xQc trekt op Twitch een veelvoud daarvan. Twitch echter heeft streams gehad met 2 miljoen ccv. Dat is blijkbaar aanpasbaar op aanvraag maar ik weet niet of daar requirements aan vast zitten.
bons @Robbierut417 juni 2023 19:38
Ik denk daarom dat het ook niet de "twitch code" is wat draait, maar eerder gekeken naar de code en daarmee nieuwe code geschreven is. Ik denk dat ze ook wel doorhebben dat als ze 1 op 1 code kopie zouden doen er best serieuze legal acties uit voort zullen vloeien.

Ik denk dat Twitch ook echt wel gevalideerd heeft met diversen testen of dit ook het geval is.
JeroenNietDoen @Gerardv8717 juni 2023 11:01
Dat hoeft niet perse een negatief iets te zijn. Twitch an sich is een prima platform. Het is het beleid, verschillende behandeling afhankelijk van hoe diversity compliant je bent, achter het bedrijf waarom veel mensen graag een alternatief willen.
nicodb 17 juni 2023 10:54
Die 95% zou best nog wel eens een lokkertje kunnen zijn, vergelijkbaar met de gratis games van Epic.
Zal mij benieuwen wat ze doen wanneer, en als, ze groter worden.
timoootjex @nicodb17 juni 2023 14:20
Het is een lokkertje.

Sub op twitch 50% afgeven(vanaf 1 oktober is de eerste 100000 dollar voor geselecteerde partners volgens een 70/30 split.)

Sub twitch kost 4 euro.

Sub Kick kost 5 euro en krijg je 95% van.

Dusja logisch dat mensen nu voor kick zouden kiezen.
CyBeR @nicodb17 juni 2023 15:27
Die 95% zou best nog wel eens een lokkertje kunnen zijn, vergelijkbaar met de gratis games van Epic.
Zal mij benieuwen wat ze doen wanneer, en als, ze groter worden.
Dat is absoluut een lokkertje want een dergelijke sub split is gewoon niet houdbaar voor Kick. Zeker omdat kick geen advertenties op de streams heeft (wat afaik ook niet kan met de techniek die ze gebruiken) komt er gewoon niet genoeg geld binnen om een stream kostendekkend te laten zijn.

De ingest alleen al kost $2 per uur van een stream, dus met een 95/5 split (5% van $5 is $0.25 voor kick) heb je al 8 subs per uur nodig om Kick uit de kosten te laten komen alleen al voor het sturen van de stream naar kick. En dan heb je nog geeneens kijkers. Allicht is kick een grootverbruiker en zijn er mogelijk bulk kortingen, maar die maken er niet $0 van.
Anck 17 juni 2023 11:11
Het wordt gefinancierd door gokbedrijven die steeds meer geweerd worden van andere platforms. Als ze hun eigen platform groot kunnen maken hebben ze die restrictie niet en kunnen ze miljarden blijven verdienen met hun online crypto casinos. Hiermee kopen ze marktaandeel. Overigens geen garantie voor succes, Mixer is het destijds ook niet gelukt.
CyBeR @Anck17 juni 2023 15:28
Mixer is het destijds ook niet gelukt.
D'r is een reden dat Kick als twee druppels water op Twitch lijkt.

Mixer was een Microsoft dienst, ontworpen volgens Microsoft ideeën over software en diensten, voor een niet-Microsoft publiek. Dat was gedoemd te falen.
k995 17 juni 2023 11:20
gokbedrijf dat dus gewoon gebruiker wil verslaafd maken aan gokken, leuk
Stetsed 17 juni 2023 11:42
Dus ik vindt deze situtatie interessant maar het lijkt zeer op andere platforms die in de geschiedenis zijn gefaald. Ze gebruiken HEEL veel venture capital funds en hopen dan geld te gaan maken. Maar volgens de laatste cijfers maakt zelfs twitch geen profijt en wordt gesubsideerd door Amazon als moeder bedrijf. En nu wilt KICK als alleen staand bedrijf(dus geen moeder bedrijf) met een kleinere revenue share gaan opereren. Dus wat ik denk is dat ze hetzelfde doen als bijvoorbeeld Thuisbezorgd, Uber etc. Eerst veel geld erin stoppen een groot deel van de markt pakken en dan de kosten omhoog gooien.
SPee @Stetsed17 juni 2023 17:15
Wat vele sites doen (a.k.a. enshittification):
1. Wordt aantrekkelijk voor consumenten (b.v. dmv hoge payout of lage prijzen) waardoor je gebruikeraantallen groeien
2. Wordt dan aantrekkelijk voor adverteerders, die aan die gebruikers willen adverteren
3. Verhoog de prijzen, verlaag de payout zodat je winst voor de aandeelhouder oplevert.
Zyphlan 17 juni 2023 12:31
Mooie deal voor hem.

Ik heb toch wel enigzins me vraagtekens erbij het doel is overduidelijk : meer gokkers krijgen en dan bij voorkeur whales/gokverslaafd.

Dat is trouwens ook te zien aan hoe hoog de commisies zijn om gokspellen aan te raden.

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