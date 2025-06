Twitch stopt volgend jaar in Zuid-Korea wegens hoge netwerkkosten

Twitch stopt volgend jaar in Zuid-Korea. Volgens ceo Dan Clancy gebeurt dat vanwege de hoge kosten die het bedrijf in dat land heeft. De dienst stopt op 27 februari 2024 lokale tijd, zo meldt het bedrijf.

Clancy noemt de kosten van Twitch in Zuid-Korea 'buitensporig hoog', ondanks experimenten die het bedrijf heeft gehouden om die kosten daar te verlagen. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld peer-to-peerstreams geprobeerd en de bronkwaliteit in Zuid-Korea beperkt tot 720p. "Hoewel deze inspanningen de kosten hebben verlaagd, zijn onze netwerkkosten in [Zuid-Korea] nog steeds tien keer hoger dan in de meeste andere landen", claimt de topman.

De Twitch-ceo ziet naar eigen zeggen geen mogelijkheden om de dienst op een 'duurzamere' manier te draaien in het land. Hij benadrukt dat de situatie in Zuid-Korea 'uniek' is. Het bedrijf is volgens Clancy al langer open over de uitdagingen rondom het leveren van diensten in het land. Twitch blijft dan ook beschikbaar in andere landen. Twitch gaat samenwerken met Zuid-Koreaanse streamers om hun community's over te plaatsen naar andere livestreamingdiensten, zegt Clancy. Het bedrijf gaat contact opnemen met die alternatieve diensten om de overgang te versoepelen.