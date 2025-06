BIPT: geen noodzaak om techgiganten te laten meebetalen aan 5G-infrastructuur

De Belgische telecomwaakhond BIPT ziet geen noodzaak om techgiganten te laten meebetalen aan de uitrol van 5G en breedbandinternet. Eerder riepen verschillende Europese telecomproviders op om techgiganten een deel van de netwerkkosten op zich te laten nemen.

Volgens een rapport van het BIPT is de noodzaak om grote techbedrijven zoals Microsoft en Google mee te laten betalen, niet voldoende aangetoond, meldt Reuters. Ook een vergoeding op basis van het internetverkeer in België zou niet gegrond zijn. De toezichthouder uit ook twijfels over het opzetten van een fonds om tijdelijke investeringspieken het hoofd te bieden.

Zestien grote telecomproviders stelden een jaar geleden dat er 'dringend behoefte is' aan meer financiering voor de telecominfrastructuur. De providers willen dat de EU ingrijpt en dat techgiganten gedwongen worden om mee te betalen aan de netwerkkosten, zoals voor het aanleggen van 5G- en glasvezelinfrastructuur.

De Europese Commissie is begin dit jaar gestart met een consultatieperiode. In die periode kunnen belanghebbenden feedback geven op de plannen. Vanuit techbedrijven is er het nodige verzet tegen de 'internetbelasting'. Verdere regelgeving vanuit de EU laat mogelijk op zich wachten tot er een nieuwe Europese Commissie is samengesteld na de verkiezingen.