Belgische minister investeert 20 miljoen euro in 21 5G-projecten

De Belgische minister voor Telecommunicatie Petra de Sutter gaat een subsidiepot van twintig miljoen euro verdelen over 21 5G-projecten. Het gaat bijvoorbeeld om een project waarmee de brandweer een 5G-drone naar een ongeval kan sturen om dit ongeval in beeld te kunnen brengen.

Orange gaat met elf projecten de meeste projecten op zich nemen, meldt IT Daily. Deze provider wil onder meer externe deskundigen tijdens operaties op afstand laten communiceren en instructies laten geven, met onder meer een beeldverbinding. Daarnaast wil de provider met Seafar op afstand bedienbare containerbinnenvaartschepen met 5G uitrusten en moeten thuiszorgmedewerkers dankzij een andere pilot tijdens videobelgesprekken met anderstalige medewerkers of cliënten met vertaalsoftware kunnen communiceren. Ook Defensie, mobiliteitspilots en evenementenlocaties gaan dankzij de subsidie aan 5G-projecten werken.

De Belgische provider zegt dat de elf projecten in 2023 en 2024 zullen lopen. Orange heeft een standalone-5G-netwerk en wil dit jaar 40 procent van de Belgische bevolking van dit netwerk kunnen voorzien. Tegen 2025 moet dit 90 procent zijn. De 21 projecten zijn geselecteerd door een jury die onder meer bestond uit het federale kabinet, de Federale Overheidsdiensten Economie en Beleid & Ondersteuning, het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Met de projecten wil de minister dat België zijn achterstand op het gebied van 5G kan inhalen, zegt ze volgens IT Daily. België veilde pas afgelopen juni de 5G-frequenties, jaren later dan gepland. De Belgische federale overheid en onderliggende regio's konden het namelijk niet eens worden over hoe de opbrengsten van die veiling verdeeld moesten worden. Belgische providers moesten daarom met tijdelijke licenties 5G-diensten aanbieden. Met de projecten wil De Sutter aantonen dat 5G niet alleen een economische impact kan hebben, maar ook een maatschappelijke.