Belgische minister investeert 20 miljoen euro in 21 5G-projecten

De Belgische minister voor Telecommunicatie Petra de Sutter gaat een subsidiepot van twintig miljoen euro verdelen over 21 5G-projecten. Het gaat bijvoorbeeld om een project waarmee de brandweer een 5G-drone naar een ongeval kan sturen om dit ongeval in beeld te kunnen brengen.

Orange gaat met elf projecten de meeste projecten op zich nemen, meldt IT Daily. Deze provider wil onder meer externe deskundigen tijdens operaties op afstand laten communiceren en instructies laten geven, met onder meer een beeldverbinding. Daarnaast wil de provider met Seafar op afstand bedienbare containerbinnenvaartschepen met 5G uitrusten en moeten thuiszorgmedewerkers dankzij een andere pilot tijdens videobelgesprekken met anderstalige medewerkers of cliënten met vertaalsoftware kunnen communiceren. Ook Defensie, mobiliteitspilots en evenementenlocaties gaan dankzij de subsidie aan 5G-projecten werken.

De Belgische provider zegt dat de elf projecten in 2023 en 2024 zullen lopen. Orange heeft een standalone-5G-netwerk en wil dit jaar 40 procent van de Belgische bevolking van dit netwerk kunnen voorzien. Tegen 2025 moet dit 90 procent zijn. De 21 projecten zijn geselecteerd door een jury die onder meer bestond uit het federale kabinet, de Federale Overheidsdiensten Economie en Beleid & Ondersteuning, het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Met de projecten wil de minister dat België zijn achterstand op het gebied van 5G kan inhalen, zegt ze volgens IT Daily. België veilde pas afgelopen juni de 5G-frequenties, jaren later dan gepland. De Belgische federale overheid en onderliggende regio's konden het namelijk niet eens worden over hoe de opbrengsten van die veiling verdeeld moesten worden. Belgische providers moesten daarom met tijdelijke licenties 5G-diensten aanbieden. Met de projecten wil De Sutter aantonen dat 5G niet alleen een economische impact kan hebben, maar ook een maatschappelijke.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 10:26 20

14-03-2023 • 10:26

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De status van glasvezel in België

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Reacties (20)

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Tristan 14 maart 2023 10:31
Als de keuze zou zijn 21 projecten allemaal een beetje of 1-2 projecten genoeg om ook daadwerkelijk een inhaalslag te kunnen maken had ik het wel geweten.
TheekAzzaBreek @Tristan14 maart 2023 12:33
Als je met beperkte subsidies flink wat private investeringen op gang kan brengen lijkt me dat juist een uitstekend idee.
Ra_gdd 14 maart 2023 10:37
Als de minister de 5G achterstand wil oplossen, dat ze stop met de duopolie tussen Proximus en Telenet.
Maar ja, daar zitten oud en huidige collega's in raad van bestuur die goed aan de kassa trekken.

België en subsidies, het is toch altijd de werkende man die het feest mag betalen.
Eerst zit de politici met hun pollen in de subsidie pot (zie de sjoemel poedel in Antwerpen).
En/of nadien mag de gewone man opdraaien voor het feest (zie de certificaten voor zonnepanelen in België).
zwiep @Ra_gdd14 maart 2023 14:05
De toepassingen voor 5g richten zich ook voornamelijk niet op de gewone consument. (zie voorbeeld brandweer drone en binnenvaart). Met het veilen van de frequenties zijn er andere spelers bij gekomen die andere toepassingen zoeken (vooral in de industrie, waar de achterstand ook ligt).
beriz @Ra_gdd15 maart 2023 11:53
De meeste subsidies gaan naar Citymesh (Cegeka dochter), orange haalt de meeste projecten binnen. Dus op zich een goede evolutie dat het duopolie wordt doorbroken.
Mavamaarten 14 maart 2023 10:41
Klinkt als geld dat beter elders had geïnvesteerd kunnen worden. "Videobellen bij patiënten thuis" kan je nu ook al met 4G of wifi. Een drone bedienen en beelden streamen kan nu ook al. 5G op schepen... Tja, zet er dan gewoon een ontvanger en het zal wel werken?

Wat er uiteindelijk gewoon moet gebeuren, is dat providers masten en zenders installeren. Ze krijgen daar momenteel al genoeg centjes voor.

[Reactie gewijzigd door Mavamaarten op 31 juli 2024 03:27]

Osiummaster 14 maart 2023 10:52
Liever beter glas netwerk dan 5g. 4g werkt al vrij prima.
mrtl 14 maart 2023 10:30
Leuk, staatssteun. Hier in Nederland kun je niet eens subsidie verlenen voor de aanleg van glas in buitengebieden, in België gooien ze tientallen miljoenen tegen 5G projecten.
Andros
@mrtl14 maart 2023 10:34
Of je leest het artikel even, er wordt bv een drone voor de brandweer genoemd die via 5G werkt. Of wou je de brandweer ook al gaan privatiseren?
mrtl @Andros14 maart 2023 10:36
Heb je het zelf eigenlijk wel gelezen? De evenementenbranche mag het wat mij betreft zelf ophoesten. Sterker nog, als je doorklikt naar de site van Orange is zowat alles privaat.
Blokker_1999
@mrtl14 maart 2023 10:42
Ja, ik heb het gelezen, en zie niet echt iets over de evenementenbranche bijvoorbeeld. Maar dan nog, zelfs als het naar zo een branche gaat, winnen we daar niet allemaal bij? Want het versnelt de uitrol van 5G. Het creeert jobs, het zorgt voor innovatie, enzoverder. Dus wat is er nu mis met deze subsidie?
RobertPeterson @Blokker_199914 maart 2023 12:23
Het blijkt toch dat het met de innovaties en jobs erg tegen valt met 5G. Het is eigenlijk een lose belofte geweest..

Alleen de short range mmWave geven je beduidend meer snelheid breedband. Alleen wordt deze frequentie zelfs door je eigen lichaam geblokt. Waardoor deze dus erg instabiel is en alleen in binnensteden soms te vinden is.

Normale 5G via zendmasten is eerder 4G+ dan 5G.

Misschien wel een interessant filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=SRz6Kc_aqEg
mrtl @Blokker_199914 maart 2023 10:47
Het enige wat de uitrol van 5G versnelt is de aanleg van het netwerk door ISPs. Boten voorzien van 5G op kosten van de staat? En je hebt het niet gelezen. Er staat toch iets over evenementenlocaties? Klik je door, dan gaat het om een 5G verbinding voor video om de milieu-impact te verlagen. Het slaat werkelijk nergens op.
Robain @Andros14 maart 2023 11:00
Voor meer info rond de drones voor de hulpdiensten verwijs ik graag naar ons persbericht: https://citymesh.com/nieu...s-redden-met-sense-drones

Het gaat over een nationale uitrol van 70 op afstand bestuurde drones ter ondersteuning van de hulpdiensten!
Tbes @Robain14 maart 2023 20:27
En dat kan niet zonder 5G ?

Als je ziet dat ze in Rwanda al sinds 2016 een dronenetwerk hebben voor leveringen van mediciijnen, bloed,... dan staan we ver achter.
Daar redden ze mensenlevens, elke dag opnieuw.

https://en.wikipedia.org/..._(drone_delivery_company)
Robain @Tbes15 maart 2023 16:37
Jammer genoeg hebben de Belgische 4G netwerken meermaals bevestigd tijdens grote calamiteiten dat ze niet betrouwbaar zijn op dat moment, ongeacht technieken zoals bvb access class barring.

Dus ja, 5G en de garanties die het kan bieden op gebied van prioriteit op het netwerk en QoS zijn nodig om ervoor te zorgen dat onze Safety Drones betrouwbaar kunnen ingezet worden wanneer het er toe doet!
thanalas @mrtl14 maart 2023 11:26
Ben je bekend met hoe de eerste glasvezelnetwerken in Nederlandse wijken zijn aangelegd?

Ik kreeg begin deze eeuw in Eindhoven een jaar lang gratis glasvezelinternet en de aansluitkosten werden ook puur uit subsidies betaald.

Dat het glasvezelnetwerk daarna via via bij KPN in handen kwam vind ik schande, maar dat is weer een ander verhaal.
Orky Rulez @thanalas14 maart 2023 14:52
Er is een verschil tussen het subsidiëren van snellere infrastructuur vs geld uitgeven in een wanhopige zoektocht naar nuttige toepassingen ervan... Net of je kan geen drone besturen of niet videobellen met LTE
Tweaker1958 15 maart 2023 11:34
Klinkt mij in de oren als staatsteun. Kennelijk zijn de Europese regels in België anders. O wacht, waar zat het Europese parlement ook al weer?

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