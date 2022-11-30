Proximus stopt eind 2024 met 3G

De Belgische telecomoperator Proximus gaat zijn 3G-netwerk tegen eind 2024 volledig uitschakelen. De spectrumruimte en infrastructuur die hierdoor vrijkomen, zal gebruikt worden om het 4G- en 5G-netwerk te versterken. Volgens Proximus verandert er voor de meeste klanten niets.

Proximus wil naar eigen zeggen volop inzetten op nieuwere generaties van mobielenetwerktechnologie die volgens het bedrijf ‘performanter en energiezuiniger’ zijn. De Belgische operator meent dat de hoeveelheid data die via 3G wordt verzonden over het Proximus-netwerk, vandaag de dag minder dan 2 procent van het totale dataverkeer uitmaakt. Dat verkeer zou volgens het bedrijf ook in een dalende lijn zitten waardoor de nood aan 3G-capaciteit steeds kleiner wordt.

Volgens Proximus beschikken de meeste mobiele toestellen op het Proximus-netwerk vandaag over 4G. Hierdoor zou er voor de meeste residentiële klanten van het bedrijf weinig of niets veranderen. Klanten met oudere toestellen zullen vanaf eind 2024 zien dat bellen en sms’en nog steeds mogelijk blijft, maar dan via het 2G-netwerk. Dat netwerk zal minstens tot eind 2027 ondersteund worden. Zakelijke klanten, die in sommige gevallen wel nog gebruikmaken van het 3G-netwerk, zullen de komende maanden geïnformeerd worden door Proximus over de stopzetting van 3G. Telenet, een van de voornaamste concurrenten van Proximus in Vlaanderen, maakte begin dit jaar bekend dat het vanaf september 2024 de stekker uit 3G zal trekken. 2G blijft bij Telenet tot minstens 2027 bruikbaar.

Zendmast 3G

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 17:34 32

30-11-2022 • 17:34

32

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Reacties (32)

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helldogbe 30 november 2022 20:48
Mijn auto's (uit 2014 & 2017) zijn uitgerust met 3G waardoor de remote functies stoppen.
Toch maar een gimmick zou je denken, maar als je wil zien of de (snel)laadpaal het nog doet toch niet onbelangrijk. Net als de functie om het interieur op te warmen bij vorst of af te koelen tijdens een hittegolf.

[Reactie gewijzigd door helldogbe op 22 juli 2024 13:32]

WillySis @helldogbe30 november 2022 22:40
Ik zou het zeker geen gimmick noemen. Veel auto's zijn tegenwoordig afhankelijk van "over the air" updates. Als de auto dat niet is, dan in elk geval de navigatie.
Gelukkig kan je nog tot 2027 zonder zorgen je auto's blijven gebruiken. Na het uitschakelen van 3G zullen ze terugvallen op 2G. Dat is een stuk trager, maar het werkt wel. Auto's halen over het algemeen niet zo heel veel data op en meestal zelfs op de achtergrond. Een snelle data verbinding is dus niet zo heel belangrijk.
Tomatoman @WillySis1 december 2022 07:05
Mijn premium auto uit eind 2015 met een meer dan premium prijs is door de fabrikant verbonden met het Vodafone netwerk. Vodafone heeft in Nederland al twee jaar geleden het 3G-netwerk uitgeschakeld, waardoor de auto al minder dan 5 jaar na levering zijn data via een 2G-verbinding moet ophalen. Dat is voor de meeste ingebouwde apps te langzaam.
eYaTed @Tomatoman1 december 2022 14:30
Je kan de module laten wijzigen naar 4G ¯\_(ツ)_/¯
CheshireCat @eYaTed2 december 2022 13:43
Kàn dit? Lijkt me sterk :).
eYaTed @CheshireCat2 december 2022 15:58
Mss even Googlen en youtube zoeken.
Tesla upgrade: https://www.tesla.com/support/3g-cellular-network-retirement
Porsche: https://www.porsche.com/usa/faq-3g-sunset/ (Niet alle modellen kunnen een upgrade krijgen, maar sommigen wel)
Audi: https://www.audiusa.com/u...egal/3g-downturn-faq.html
Honda: https://crrs.secure.force...on%3AHonda&fs=Search&pn=1 (Je kan betalen voor een hardware cellular upgrade)
Volvo upgrade: https://vocrenewal.com/index.cfm?event=sunset:faq

enzovoort enzovoort, gewoon even zoeken

+ er is aftermarket of diy

[Reactie gewijzigd door eYaTed op 22 juli 2024 13:32]

WillySis @Tomatoman2 december 2022 14:35
Op de auto is dan toch wel wat bezuinigd. 4G stamt al uit 2010 en was in 2015 al gemeengoed.
DamirB @WillySis2 december 2022 01:04
Over the air updates gaan gelukkig via WiFi, voor de rest met je eens.
Andros
@helldogbe30 november 2022 21:07
Je reactie en die van @GoldenSample verbazen mij nogal. Laadpalen en EV's van enkele jaren oud die hierdoor ineens niet meer werken? De snelheid waarmee de mobiele G technieken vervangen worden lijkt daarmee toch wat te snel te gaan, dit terwijl ik een oude FM radio uit de vorige eeuw nog prima kan gebruiken. Gaan we nu elke paar jaar overal apparatuur moeten wegsmijten en vernieuwen omdat die netwerken niet backwards compatible worden gemaakt?
stijn014 @Andros1 december 2022 08:10
Die radio had anders ook niet meer gewerkt in Vlaanderen als het van de minister afhing. Fm moest afgeschaft worden in 2020, dan uitgesteld naar 2022. (Momenteel spreekt me van 2028)
kiang
@helldogbe1 december 2022 00:04
Ik heb een speed pedelec waarbij heel veel van de functionaliteit (afstellen motor, anti-diefstal, remote lock/unlock) via de app verloopt, en die kan ALLEEN via internet verbinden (dus niet lokaal via bluetooth, en ook niet via wifi).

De fiets zelf heeft daarvoor een 3G modem, en sinds eerder dit jaar staat dat netwerk (van KPN) dus uit, waardoor de fiets nu op 2G zit. Dit heeft ervoor gezorgd dat alles merkbaar een stuk trager werkt, maar eind 2025 gaat ook het 2G netwerk van KPN eruit.

De fabrikant heeft nog altijd geen plannen hoe dat probleem wordt opgelost, wat absurd is voor een (extreem dure) pedelec die ik in 2021 gekocht heb.

Laadpalen die niet meer werken, auto's en fietsen die functies verliezen, ... dit soort situaties is echt te gek voor woorden.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 13:32]

GoldenSample 30 november 2022 19:56
Gaat ook in België menig laadpuntje 'opeens' niet meer online zijn. Ben benieuwd hoe merkbaar dat wordt. In de VS is hierdoor een deel van de oude infra al (deels) onbruikbaar geworden.
anyonas @GoldenSample30 november 2022 20:10
Laadpalen, slimme meters, hardware dat niet elke 2-5 jaar vervangen moet worden.
Als het over 2G werkt zal er voorlopig niet zo’n grote impact zijn.
GoldenSample @anyonas30 november 2022 20:52
De up/down-link over 2G is voor menig laadpunt een beetje te traag in de praktijk helaas.
Transferno 30 november 2022 18:00
Ze zijn er zelfs laat mee, veel operatoren hebben dit al gedaan. Het is ook onzinnig om 3G frequenties bezet te houden voor de enkeling zonder 4G toestel. Daarnaast heb je wel eenvoudige toestellen met 2G en m2m oplossingen met 2G die nog ondersteund blijven.
Pwain @Transferno30 november 2022 18:42
Hoezo laat? Telenet trekt de stekker voor 3G eruit in september 2024 en Orange dooft 3G uit tegen eind 2025.
keejoz @Pwain30 november 2022 20:06
In Nederland zijn KPN en Vodafoneziggo al gestopt. Ter vergelijking is Belgie dan laat ja. Maar dat is dan ook typisch Belgisch.
CFke @keejoz30 november 2022 21:57
Word wel heel lastig als je in een winkel bent waar de 4G ontvangst redelijk k*t is en de telefoon dan maar naar 3G gaat omdat die beter is. Kom ik vaak genoeg tegen tijdens mijn werk.
Dat word dan een 2de telefoon als hotspot bij het raam leggen om degelijker mobiel internet te hebben |:(
En voor er gezegd word dat ik dan maar WiFi moet nemen: Soms is er (nog) geen wifi en we kennen allemaal het leuke aan openbare wifi's en werkgevoelige communicatie :)
sympa
@CFke30 november 2022 22:50
3G is niet "beter" dan 4G. Het is alleen dat je toestel de voorkeur geeft aan 4G, en je 3G alleen maar ziet als $G het niet doen en dan net toevallig op die plek 3G wel.
Als die frequentie van 3G dan voor 4G gebruikt zou zijn had je op diezelfde plek (beroerde) 4G gehad.
WhiteDog @CFke1 december 2022 00:00
De frequentie bepaalt min of meer de bandbreedte en hoe makkelijk het signaal binnen kan doordringen.

Als ze op dezelfde frequentie waar je nu wel 3G ontvangst hebt, 4G inzetten, verandert er eigenlijk niets aan je "ontvangst". Alleen is de achterliggende techniek dan 4G waar een aantal andere interessante voordelen aan verbonden zijn. Voorbeeld: met 4G kan je bellen via VoLTE waarbij je gesprek over het internet gaat en je dus ondertussen nog kan surfen. Via 3G kan zoiets niet.
Andros
@Transferno1 december 2022 09:02
Hoezo enkeling? Uit de reacties hier blijken er nog veel M2M toepassingen te zijn op zowel 2G als 3G. Verbazend dat daar zo makkelijk overheen gegaan wordt door zowel providers als gebruikers...
Transferno @Andros1 december 2022 16:24
Daarom wordt 2g ook nog een tijd gehouden. Omdat het vooral m2m en voice is.
bjp 30 november 2022 22:09
veel betaalkastjes (zoals die van SumUp) hebben wss geen 4G, dus die werken ineens niet meer. Echt onhandig!
sympa
@bjp30 november 2022 22:51
Ik denk dat ie 2G hebben, of ze zitten op Bluetooth meteen telefoon verbonden.
bjp @sympa1 december 2022 10:00
voor de Solo bijvoorbeeld, is er geen bluetooth, enkel via een WiFi hotspot zou je nog alternatieve route hebben. Maar bij het aankopen van het kastje staat bij dat je voor eeuwig gratis via GSM netwerk kan verbinden...
William_H 30 november 2022 23:23
Het ergste is. De meeste telefoons vanaf een jaar of 2015 beschikken over VoLTE, ook mijn telefoon, maar dat dat nog steeds niet goed werkt, omdat er een steekspel wordt gespeeld tussen fabrikanten en operators over wie verantwoordelijk is voor de juiste implementatie.
lb2001 1 december 2022 14:58
Ben benieuwd wat met al die slimme meters gaat gebeuren wanneer ook 2G wordt afgesloten. Mag hopen dat ze die niet gaan vervangen, dat is namelijk *erg* zonde voor de hardware en ook totaal onnodig.
Dazenet @lb20011 december 2022 17:02
Dat geldt voor alle apparaten die nog heel bruikbaar zijn en die 2/3G gebruiken. Het gaat ook voornamelijk om de bandbreedte die dit gebruikt, niet eens om de electronica om het draaiende te houden. Dat is bijna zo simpel als een module in een basisstation schuiven.

Je ziet hetzelfde met radios, TVs en contant geld. Het excuus is altijd dat het minder wordt gebruikt, dan worden er diensten afgesloten en zit je al snel in een neerwaardse spiraal.

In mijn opinie wordt er op die manier wel veel aan kapitaalvernietiging gedaan, maar dat zal bedrijven een zorg zijn.

Het is ook helemaal niet erg dat je "slimme" meter het niet meer doet, maar dat kan een persoonlijke opvatting zijn. Ik vind het kwalijker dat mijn alarmsysteem vervangen moet worden als straks 2/3G niet meer beschikbaar is, en dat ik dat zelf mag gaan bekostigen.
sympa
@lb20011 december 2022 18:13
Voor een 3G-netwerk moet je 5 MHz aan frequenties leeghouden. Bij 2G is dat verlies veel minder; die kanalen kunnen letterlijk binnen een 4G-band "geparkeerd" worden.
Dus zolang er maar betaald wordt voor de data kunnen die meters in de lucht blijven.
Tim AtSharp 30 november 2022 20:09
okay. Maar dan misschien wel alle toestellen toelaten op het 5G netwerk. En voor betere dekking zorgen. Gewoon, als suggestie he... :-/
mutley69 30 november 2022 22:59
Dat kan heel goed zijn - maar recent door het gepruts met 5G werkt in eens mijn smartphone veel minder goed in bepaalde hoeken van een groot betonnen gebouw. Dat kan niet anders dan door recuperatie van banden voor ander gebruik door Proximus. Graag zou ik van hen een verklaring ontvangen - en ik ben niet de enige. De betaalautomaten met GSM voor de betalingen hebben ook prijs!
Meiklokje 1 december 2022 18:21
Gedaan met 3G, gooi maar alles de vuilbak in wat 3G only is. Milieubewust weer om een peperduur abonnement aan te smeren eens 5G standaard is. Mag iedereen 50€ of meer aftikken voor een unlimited bundel die je niet eens nodig hebt. Weer een lame excuus om die duur abonnementen aan te smeren. Niets anders moet je hier achter zoeken.

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