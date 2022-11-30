Proximus stopt eind 2024 met 3G

De Belgische telecomoperator Proximus gaat zijn 3G-netwerk tegen eind 2024 volledig uitschakelen. De spectrumruimte en infrastructuur die hierdoor vrijkomen, zal gebruikt worden om het 4G- en 5G-netwerk te versterken. Volgens Proximus verandert er voor de meeste klanten niets.

Proximus wil naar eigen zeggen volop inzetten op nieuwere generaties van mobielenetwerktechnologie die volgens het bedrijf ‘performanter en energiezuiniger’ zijn. De Belgische operator meent dat de hoeveelheid data die via 3G wordt verzonden over het Proximus-netwerk, vandaag de dag minder dan 2 procent van het totale dataverkeer uitmaakt. Dat verkeer zou volgens het bedrijf ook in een dalende lijn zitten waardoor de nood aan 3G-capaciteit steeds kleiner wordt.

Volgens Proximus beschikken de meeste mobiele toestellen op het Proximus-netwerk vandaag over 4G. Hierdoor zou er voor de meeste residentiële klanten van het bedrijf weinig of niets veranderen. Klanten met oudere toestellen zullen vanaf eind 2024 zien dat bellen en sms’en nog steeds mogelijk blijft, maar dan via het 2G-netwerk. Dat netwerk zal minstens tot eind 2027 ondersteund worden. Zakelijke klanten, die in sommige gevallen wel nog gebruikmaken van het 3G-netwerk, zullen de komende maanden geïnformeerd worden door Proximus over de stopzetting van 3G. Telenet, een van de voornaamste concurrenten van Proximus in Vlaanderen, maakte begin dit jaar bekend dat het vanaf september 2024 de stekker uit 3G zal trekken. 2G blijft bij Telenet tot minstens 2027 bruikbaar.