T-Mobile verhoogt abonnementskosten per 1 januari 2023 met 8,6 procent - update

T-Mobile verhoogt de abonnementskosten van praktisch alle abonnementen vanaf 1 januari 2023 met 8,6 procent. Deze inflatiecorrectie vindt ieder jaar in januari plaats en was begin dit jaar nog 12,6 procent voor de betreffende provider.

De inflatiecorrectie is volgens T-Mobile gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en betreft voor volgend jaar dus 8,6 procent. Dit geldt voor praktisch alle abonnementen van de provider, zo legt T-Mobile in een blogpost uit.

Er zijn twee uitzonderingen. Abonnementen die op of na 1 oktober 2022 afgesloten of verlengd zijn, vallen niet onder de inflatiecorrectie en behouden dus dezelfde prijs. Verder geldt de prijsverhoging ook niet voor twee zakelijke abonnementen: het Corporate Rateplan en T-Mobile Zakelijk Internet. Omdat de inflatiecorrectie in de gebruikersvoorwaarden is opgenomen, is het niet mogelijk om een contract bij T-Mobile om deze reden voor het einde van de contracttermijn op te zeggen.

Vanwege het moment waarop T-Mobile de inflatiecorrectie doorvoert, valt het percentage doorgaans een stukje hoger uit dan bij concurrenten. Zo schreef Tweakers dat de prijscorrecties van Ziggo en KPN in juli van 2022 respectievelijk 2,6 en -1,1 procent waren, terwijl dat voor T-Mobile in januari van dit jaar 12,6 procent was. Dit zijn de prijsveranderingen van de respectievelijke maanden inclusief inflatiecorrectie en eventuele andere prijsveranderingen. Het moment waarop de drie grootste providers inflatie verrekenen verschilt en dat kan invloed hebben op de percentages die worden gehanteerd. Ook lijken Ziggo en KPN de prijsverhoging te baseren op het inflatiepercentage over het gehele afgelopen jaar, terwijl T-Mobile de maand juni van het afgelopen jaar als maatstaf neemt.

Update 20.13 uur: In het oorspronkelijke bericht werd gesuggereerd dat T-Mobile vorig jaar een inflatiecorrectie van 12,6 procent aanhield. Dit cijfer beschrijft daarentegen een algehele prijsstijging die T-Mobile op 24 januari doorvoerde in combinatie met de inflatiecorrectie. Het bericht is aangepast. Met dank aan Dennism.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 17:39
169 • submitter: JTH4

30-11-2022 • 17:39

169

Submitter: JTH4

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Phyraxz 30 november 2022 22:16
Werkzaam voor T-Mobile als external. Personeel met vast contract heeft 250 euro structureel verhoging gekregen vanaf november j.l.. Daarnaast nog een eenmalige bonus in de maand oktober van 500 bruto ;)
Dus het personeel wordt in ieder geval niet vergeten… Ongeacht schaal en zowel retail (shops) als het hoofdkantoor. Maar 8,6% is een forse verhoging…
Astennu @Phyraxz1 december 2022 08:34
Dat is netjes hier komt er helaas niets structureel bij alleen eenmalig 500 gehad in Nov.

Een medewerker van T-mobile zei eerder bij mij nog aan de telefoon dat ze nog nooit een 10% verhoging van de mobile prijzen gedaan hadden maar het eerder 3% aas. Zou nog steeds kunnen dat ze het elders meer compenseren aan de andere kant moet je haast wel over de gehele lijn compenseren.
juroz1980 @Astennu1 december 2022 08:48
Dat vroeg ik mij inderdaad al af. Als dit niet ten behoeve was van het personeel had ik abbo’s daar weggetrokken. Maar goed dat ze de inflatie correctie doorberekenen naar de salarissen.
antonyv @Phyraxz1 december 2022 11:53
In theorie zou men dus wel 50% kunnen verhogen als gevolg van inflatiecorrectie?

Ik vind dat nog wel wat om dat in de voorwaarden te zetten.
Ik heb het natuurlijk ook niet gelezen want dat zijn van die ellenlange saaie documenten en ik vertrouw erin dat mocht men onredelijke dingen doen, dat we wel beschermd zijn in NL.

Of zie ik dat nu helemaal verkeerd?
assk @Phyraxz1 december 2022 16:10
Dat verklaart de stijging van de abonnementsprijzen :+
Lisadr 30 november 2022 18:06
12,6% begin dit jaar en vanaf januari 8,6% Dat is in totaal een verhoging van 22,3%. Maar intern doen zij (zoals de meeste bedrijven) heel moeilijk over salarisverhoging van enkele procenten. Vervolgens zeggen ze niet te snappen waren mensen weggaan.
Vrijdag @Lisadr30 november 2022 18:33
Salarisverhoging is slecht voor de economie. Dan krijg je namelijk een loon/prijsspiraal en wordt alles onbetaalbaar.
Zeggen de economen.
Tevens vinden de economen dat de consument meer geld moet uitgeven, want anders groeit de economie niet genoeg.

Ik zit zelf bij T-Mobile trouwens, voor zowel internet (adsl) als mobiel. Gewoon sim only is op zich niet zo gek duur en ik heb verder ook niet te klagen. Maar deze prijsstijgingen zijn toch best fors.
Lekker Ventje @Vrijdag30 november 2022 18:45
Salarisverhoging is slecht voor de economie. Dan krijg je namelijk een loon/prijsspiraal en wordt alles onbetaalbaar. Zeggen de economen

Dat zeggen economen helemaal niet. Een loonsverhoging die automatisch de inflatie volgt is slecht voor de economie. Als je mensen niet compenseert gaat dat ten koste van de koopkracht en dat is ook slecht voor de economie.
Verwijderd @Lekker Ventje30 november 2022 20:36
Als je mensen niet compenseert gaat dat ten koste van de koopkracht en dat is ook slecht voor de economie.
Her en der wordt al gesproken over een vicieuze cirkel.

Leuk dat je mensen compenseert, maar voor het bedrijfsleven betekent het weer verhoging van hun prijzen. Wat weer betekent dat producten voor de eindgebruikers weer duurder worden en dan dus ook weer gecompenseerd moeten worden.

Of te wel, linksom of rechtsom moet die vicieuze cirkel worden doorbroken anders zit je straks alsnog met een enorme koopkrachtverlies die voor een groot deel van de mensen al enorme gevolgen hebben omdat juist die geen salarisverhoging krijgen omdat ze bijvoorbeeld niet werken voor een baas maar arbeidsongeschikt zijn, zorg hebben voor één of meerdere familieleden, tijdelijk niet in staat zijn om te werken of noem maar wat op.
RocketKoen @Verwijderd30 november 2022 21:26
We zijn begonnen met prijsverhogingen omdat het aanbod van goederen was ingestort (vanwege corona lockdowns en oorlog). Als je de lonen ook verhoogt blijft de vraag gelijk en wordt de inflatie het volgende jaar net zo hoog.

Als je de lonen niet verhoogt dan zouden de prijzen moeten zakken (deflatie) zodra de productie weer op normaal niveau is. Maar dan zit je weer met bedrijven die woeker winsten malen terwijl de arbeider op een houtje bijt.

Maar wat T-mobile (en vele anderen) doen is profiteren. Ze hebben geen enkele macro economische reden om hun prijzen te verhogen. De kosten zijn niet gestegen. Maar ze gebruiken het excuus van inflatie van andere goederen om hun winst te verdubbelen.
OruBLMsFrl @RocketKoen30 november 2022 23:09
@Verwijderd : Loon is maar een beperkt deel van de economie. Die totale loon prijs spiraal die in een klassieke arbeiderseconomie zo gevreesd wordt, is tegenwoordig eerder een effect van 30%. Ofwel die vicieuze cirkel wordt 130% -> 139% -> 142% -> 143%. Dat stabiliseert dan vrij vlot op een uiteindelijk minimumloon nog onder de 20 euro, waar we nu toch ook al 10% gaan stijgen omdat het wel degelijk gewoon kan, ook al werd in de jaren hiervoor bij hoog en bij laag beweerd dat minimumloon een paar procent omhoog al ondenkbaar was.
Den Haag de afgelopen 2 jaar: er vliegt 8,5 miljard euro een toch al overspannen onderwijs arbeidsmarkt in waar 3 ministeries al bedenkingen bij hebben, tientallen miljarden corona subsidie om hele bedrijven overeind te houden ipv enkel de mensen, daarbij werd maandsalaris tot een dikke € 8.000 per maand door de staat gedekt. Nu weer tot 20 miljard energie subsidie. Is er ook nog altijd 7 miljard voor infrastructuur projecten hoor.
En dan zouden wij ons nog moeten laten wijsmaken dat de loon-prijsspiraal het einde zou zijn van de economie.... ver voordat dat ooit uitkomt, is het slecht overheidsbeleid dat dit land failliet zou laten gaan, dan een wat hoger minimumloon.
Kijk ook naar China, die hebben ook hun minimumloon enorm verhoogd, zijn nog meer een arbeiderseconomie, en hoewel ook daar niet alles fluitend gaat economisch, hebben zij dit wel gewoon kunnen doen zonder de duizenden procenten spiraal inflatie die het grootkapitaal graag genoemd ziet. Oude volkswijsheden die het moderne volk dom en mak houden vrees ik, meer is het niet meer, al helemaal in een kenniseconomie waar geld harder werkt dan jijzelf.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 24 juli 2024 13:51]

HandheldGaming @Lekker Ventje30 november 2022 20:59
HR zegt dat. idd niet economen :P
WillySis @Lekker Ventje30 november 2022 22:32
Salarisverhogingen moeten zelfs de inflatie volgen. Als dat niet gebeurt neemt de koopkracht af en raakt de economie in het slob. De salarisverhogingen moeten wel per sector naar draagkracht zijn. Voor sommige sectoren zal de salarisverhoging de inflatie niet voor 100% kunnen volgen, maar voor andere sectoren kunnen de salarissen zelfs meer dan de inflatie stijgen.
De salarisverhogingen lopen wel altijd achter. Dat kan een half jaar zijn, maar ook twee jaar.

In een aantal sectoren zit men nu met een ernstig personeelstekort, maar wordt men niet zo sterk geraakt door de hoge (energie)prijzen. Dat zijn typisch de sectoren waar de salarissen uiteindelijk meer kunnen stijgen dan de inflatie.
sympa @WillySis1 december 2022 07:48
Het hele gedoe met de inflatie die we nu hebben is dat de energie duurder is geworden. EN we dus allemaal armer zijn. Een de koopkracht dus inderdaad lager.
Er is ook een deel van de inflatie dat komt doordat er meer geld is, en dat deel moet je wel compenseren in de lonen.
gertrudi @WillySis1 december 2022 15:08
Niks moet natuurlijk. Het te kort aan personeel zorgt ervoor dat lonen kunnen stijgen. Maar er zijn ook landen met hoge inflatie en met geen of klein tekort aan personeel.

In een vrije markteconomie zou het uit zichzelf al naar draagkracht gaan.
WillySis @gertrudi2 december 2022 14:55
Personeel moet je wel tevreden houden. Een redelijke beloning is daar een onderdeel van. Medewerkers kijken niet alleen naar de hoogte van het salaris, maar ook naar wat men daarvan kan kopen. Als men minder kan kopen, dan worden medewerkers ontevreden.

Zelf ben ik mede-eigenaar van een klein bedrijfje en wij merken ook dat de medewerkers steeds vaker mopperen dat alles zo duur is geworden. Voor de sfeer is dat niet goed en uiteindelijk zal het werk er onder gaan lijden en zal men meer naar andere banen gaan zoeken. Dat haalt de stabiliteit uit het bedrijf. Ook wij zijn dus aan het kijken wat we eenmalig, dan wel structureel aan de inkomsten van de medewerkers kunnen doen.
zordaz @Vrijdag30 november 2022 18:45
...dat zeggen op dit moment vooral de neo-liberale economen.

Genoeg economen denken er (gelukkig) anders over. Je kunt de huidige situatie ook totaal niet vergelijken met eind jaren zeventig/begin tachtig. Nu worden er door veel bedrijven bijv. nog altijd enorme winsten gemaakt, dat was toen wel anders.... en juist in die tijd werd loonmatiging e.d. als de oplossing voor 'alles' de norm.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 24 juli 2024 13:51]

William_H @zordaz30 november 2022 23:19
We hadden toen ook feitelijk hele andere problemen. Verouderde industrie, en dit werd afgewenteld op de arbeiders.
Toen is het beeld geschapen waar we nu nog de zure vruchten van plukken dat werken in de industrie, bouw en nijverheid slecht betaald en vies werk is. Waardoor alle ouders vanaf de jaren 80 schreeuwden dat je vooral niet in die sectoren moest gaan werken. Met alle gevolgen voor vandaag met een gierend tekort aan personeel in de industrie die nog steeds de ruggengraat is van de NL economie (en niet de dienstensector).
jpsch @Vrijdag30 november 2022 18:46
Lage lonen zorgen voor uitstellen van investeringen en houden productiviteitsverbeteringen tegen.
Cowamundo @Vrijdag30 november 2022 18:36
Ik las iets over een digitale yen in china met een verloopdatum. Misschien ook hier maar zoiets invoeren? Dan hebben we helemaal geen eigen geld meer en groeit de economie lekker door. :+
laptopleon @Cowamundo30 november 2022 23:55
Hoe moet ik dit voor me zien, zoiets van… yen die je deze maand verdient moet je binnen een jaar uitgeven, anders vervalt de waarde? En dus in feite aan de staat. Hoe gaat de economie daar beter van draaien? Grote kans dat mensen er allerlei trucs op gaan verzinnen, zoals beleggen, een of ander materiaal op voorraad kopen dat je makkelijk weer kunt verkopen, geld onderling uitlenen. Het stimuleert dan toch ook allerlei zwarte handel en dat wil de overheid vast niet.
Cowamundo @laptopleon1 december 2022 06:48
Of het echt waar is weet ik niet maar heb het meerdere keren voorbij zien komen wat China betreft. Maar het moet dan uitgegeven worden voor datum x en anders zal het idd wel naar de “overheid” gaan. Je kan dus geen spaargeld hebben etc want al het geld dat verdiend wordt vloeit asap terug de economie in om die te laten groeien. Leuk voor de overheid maar natuurlijk totaal onwerkbaar voor de bevolking als je ook al niet meer de eigenaar van je verdiende geld bent en er niet mee kan doen wat je wil.
sympa @Cowamundo1 december 2022 07:52
Dat is als een VVV-bon. Maar eh.. "good money drives out bad money" dus zo'n idee werkt nooit.
Datzelfde is van toepassing op landen waar het eigen geld veel inflatie heeft. Daar wisselt de bevolking het salaris meteen in voor dollars of euro's.
Dat zou dan ook gebeuren als je dat soort "VVV-bonnen" krijgt. Dat kan alleen in een extreem gesloten economie stand houden. Anders worden die in no time omgewisseld.
laptopleon @sympa1 december 2022 19:28
Het past wel in de realiteit dat China crypto verboden heeft (toch?).
Asure @Cowamundo1 december 2022 11:35
Ik denk dat je de digitale Yuan bedoelt, de Yen is van Japan.
Dit verhaal stak enige tijd geleden de kop op maar het lijkt hier te gaan om digitale vouchers ('eten/spullen/diensten op de bon') die door gemeentes worden gebruikt. (Volgens een Chinese poster, dus qua bron wellicht onbetrouwbaar, ik weet het ook allemaal niet.)

Alle nieuwsberichten die ik kan vinden met dit onderwerp erin gebruiken ook termen als "mogelijk" "zou kunnen dat", "heeft potentieel", "is wellicht te programmeren met een einddatum" en zijn niet concreet.

Feit blijft natuurlijk wel dat China een communistisch land is, en volledige controle heeft over deze digitale Yuan. Net zoals alle andere landen controle hebben over de waarde van papiergeld natuurlijk. En dan kunnen we het hebben over bancaire fiducie en allerlei termen.

Feit blijft wel dat als je als land je eigen crypto hebt, cash in de ban kunt doen, waardoor je van het hele gezeik af bent en je economie heel fijn (de afgrond of de hemel) in kan sturen :)

Digitaal geld in beheer van overheid is natuurlijk wel een natte droom van elke ruimdenkende communistische overheid. De flipside is zoals laptopleon al stelt, allerlei ruilhandel, dus ja je kunt beter een beetje 'doen alsof' anders volgt het volk het ook niet meer.
sympa @Asure1 december 2022 20:08
Bij "gemeentebonnen" voor basisbehoeften is het wel logisch dat ze niet verhandelbaar zijn, een einddatum hebben etc.
Het is niet de bedoeling dat ze worden geruild en dat er daarma drank of drugs voor worden gekocht.
GoT.Typhoon @Vrijdag30 november 2022 19:14
Laat alles maar lekker hyper infleren hoor, is goed voor mn hypotheekje. :)
King of Snake @GoT.Typhoon1 december 2022 23:41
Alleen als je inkomen ook meestijgt met de inflatie.
SilverRST @Vrijdag30 november 2022 19:35
Wat? Juist alles wordt alsmaar duurder en duurder en wij moeten het doen met salarissen die onveranderd blijven. Dus...hoe moeten/kunnen we nou meer geld uitgeven...? Energiekostenstijgingen vergeten? Zorgkosten zijn ook gestegen. Er is gewoon steeds minder en minder koopkracht.
Vlizzjeffrey @Vrijdag30 november 2022 19:42
Het woord salarisverhoging is heel breed natuurlijk.

Salarisverhoging voor de minima zou bijvoorbeeld zeker niet slecht wezen, aangezien de minima het minst omhoog zijn gegaan, ook procentueel gezien, zo veel dat je nu zelfs ziet dat iemand die voor minimumloon
werkt bijna niets meer overhoud dan iemand die niet werkt. Niet gek dat er zoveel vacatures open staan.
Raymond Deen @Vrijdag1 december 2022 00:09
Vogel maar eens uit welk deel van de kosten van dat abo naar salaris kosten gaan. Dan zal je zien dat een verhoging van salaris van 10% een stuk minder invloed heeft op de prijs dan de stijging van de kosten van het gas dat nodig is om die panden te verwarmen en de stroom om ze 24/7 te verlichten…
Ik zie het zelf al jaren terug in wat er van mijn uurtarief daadwerkelijk op mijn bankrekening terecht komt…
Nox @Lisadr30 november 2022 18:59
Ik vind 8,6% nog weinig, in oktober zaten we op 14,x procent uit mij hoofd. Ik moet eens opzoeken waar ze die vandaan halen.
Devian @Lisadr30 november 2022 19:27
Ik weet niet waar je het salarisverhoging verhaal vandaan haalt, maar volgens mijn info hebben alle medewerkers een extra bonus + extra salarisverhoging gehad om te helpen met alle gestegen kosten.

Prima werkgever dus.
Lisadr @Devian1 december 2022 09:24
Hebben ze begin dit jaar minimaa 12,6% erbij gekregen en vanaf 1 januari 8,6% erbij? Hoeveel is de salarisverhoging geweest?
Hackus @Lisadr30 november 2022 19:30
12,6% begin dit jaar en vanaf januari 8,6% Dat is in totaal een verhoging van 22,3%. Maar intern doen zij (zoals de meeste bedrijven) heel moeilijk over salarisverhoging van enkele procenten. Vervolgens zeggen ze niet te snappen waren mensen weggaan.
januari 2021 was dit 1.6% waar anderen 2-3,50 verhoogden. op een mobiel ab van 20,- is dat nu maar 1,72.
Audione0 @Lisadr30 november 2022 18:15
En geen rente op (spaar)geld..

Het lijkt de laatste jaren vooral op dat we allemaal moeten geven en dat terugnemen nog een hele lange weg te gaan heeft..

Niet dat ik het slecht heb oid.. maar toch..

[Reactie gewijzigd door Audione0 op 24 juli 2024 13:51]

Nox @Audione030 november 2022 18:45
Maar we hebben jarenlang enkel genomen en daar horen we mensen niet over. Goedkoop geld, goedkope energie, goedkope arbeid uit het oosten, we soupleren de aarde op met de belofte om in de toekomst te compenseren. Zowel economisch als ecologisch hebben we er een potje van gemaakt. Daar krijgen we nu de rekening van en iedereen is verbaasd.
Munchkin @Nox30 november 2022 19:03
Nee, de burger heeft al tijden alleen maar de lasten. De voordelen zowel economisch als ecologisch zijn door bedrijven genoten. En nog steeds dragen die nergens aan bij, want de enige kpi is de balans en waarde voor aandeelhouders. Dat zou moeten veranderen, en die rekening zou een keer betaald moeten worden door de grootste profiteurs van het systeem. Helaas zal dat niet snel gebeuren omdat de macht helaas grotendeels bij dezelfde mensen ligt
theobril @Munchkin30 november 2022 19:10
Als loonslaaf bouw ik pensioen op, en laat die club nu ook in aandelen beleggen. Indirect ben ik dus aandeelhouder. Maar heel schuldig voel ik mij niet over het een en ander.
Vlizzjeffrey @Nox30 november 2022 19:45
Het hele economische systeem is ook aan het falen, het feit dat men in de jaren 70 meer koopkracht had dan vandaag, is geen goede indicatie, om nog maar niet te spreken over de jaren 90, toen hielden mensen helemaal veel meer over dan vandaag.
sympa @Vlizzjeffrey1 december 2022 07:57
Ik weet het niet hoor, als mensen dat zeggen, en ik kijk wat voor auto's men nu heeft en hoe vaak men op reis gaat. En hoe bijvoorbeeld "een keuken" er nu uit moet zien.
Wel is de verdeling heel anders. Dingen die met ruimte of grondstoffen te maken hebben zijn duurder, dat klopt. Aan de andere kant, als je de prijs van bijvoorbeeld benzine afzet tegen het modale loon of minimumloon.
Even 1974 erbij gepakt, CAO-lonen stonden op 176. In 2019 stonden die op 582. Lonen zijn ook wel degelijk gestegen.
YangWenli @Nox30 november 2022 21:32
Yep goedkope olie en gas is gewoon noodzakelijk voor de Nederlandse economie.
Aardwolf @YangWenli1 december 2022 00:53
Yep goedkope olie en gas energie in welke vorm dan ook is gewoon noodzakelijk voor de Nederlandse economie.
Graag gedaan. En geldt vast voor ieder andere economie. Hoge energieconsumptie tegen spotprijzen geeft meer welvaart of in elk geval mogelijkheid daartoe.
sympa @Aardwolf1 december 2022 08:01
Alleen is de Nederlandse economie op sommige vlakken misschien niet zo passend meer. Een aluminiumfabriek bijvoorbeeld, die zet je normaliter naast een waterkrachtcentrale. Of naast een kerncentrale, als je denkt dat die goedkope stroom maakt.
Maar in Nederland heeft dat geen plaats meer sinds onze gasbel leeg is.
Zelfde met kunstmest, waarom zet je zo'n bulkchemie hier neer en vervoert er dan LNG naar toe, terwijl je die fabriek beter bij de gasbron neer kan zetten?
Maar goed, die dingen waren ooit eens rendabel in ons land.
Gelukkig hebben we heel veel andere dingen, en dat is niet alleen ASML.
King of Snake @sympa1 december 2022 23:49
Dat is wel heel makkelijk redeneren. Fabrieken hebben niet alleen energie nodig, maar ook grondstoffen. Moet die aluminiumfabriek dan naast een kerncentrale staan of naast een aluminiummijn? En je hebt ook de infrastructuur, het personeel etc etc.
Lijkt me niet zo'n goed idee om de hele Nederlandse industrie maar op te doeken omdat we geen gas meer hebben, als je dat inderdaad ook kunt importeren. Als het op een gegeven moment niet meer rendabel zou zijn, dan verandert de economie vanzelf. Mits je tenminste gelooft in het principe van de vrije markt. Het idee van een soort geleide, van bovenaf aangestuurde en ingerichte economie (misschien met 5 jaren plannen?) lijkt echter steeds populairder te worden.
sympa @King of Snake2 december 2022 07:54
Dat zijn dus best logische beslissingen. Elektriciteit vervoer je niet makkelijk naar 1000 km verder, en erts wel.
Dus als de prijs van je product wordt bepaald door de prijs van elektriciteit kan je gewoon niet concurreren als je die stroom niet hebt.
Vroeger hadden we dat gas, het was goedkoop, toen kon dat uit. Nu niet meer.
Met kunstmest idem, een kunstmestfabriek is een relatief klein ding. En het zet gas (moeilijk te vervoeren en te bewaren) om in kunstmest (makkelijk te vervoeren en heel makkelijk te bewaren).
Maar wat betreft je sturing, ik merk juist het tegenovergestelde. Dat er mensen zijn die een aluminiumfabriek willen behouden "en de overheid moet maar geld bijstorten" voor 200 banen. Ik vermoed zo dat je voor het bedrag waar het om gaat iedereen met vroegpensioen kan sturen daar.
Een ander ding is dan nog: is het een tijdelijk probleem. En dan mag de planning best toegepast worden. Als het even een hiaat zou zijn dan zou subsidie prima zijn. Maar dit ziet er niet uit als tijdelijke situatie.
Aardwolf @sympa2 december 2022 12:02
Diverse partijen stellen dat dit soort zware en energieintensieve industrieën prima op waterstof kunnen draaien, die daarvoor blauw of groen is opgewekt. Ben helaas de link van dat onderzoek/analyse kwijt, was wel interessant. Maar we gaan inmiddels wel heel erg offtopic haha. Beter bespreken in DEI topics. ;)
SkyStreaker @Nox30 november 2022 19:25
12 á 15 jaar geleden kostte de Oost-Europeaan bruto op inlening, rond de 18 euro bruto. Daar zijn wij compleet achterlijk gegaan, winst maximaliseren door daarop in te zetten en ook de mensen die zichzelf "te goed" vonden voor het e.e.a. aan werk.

Nu zijn "zij" zelfs duurder dan de reguliere werken omdat deze nog makkelijker af te schalen zijn dan ander personeel onder ABU/NBBU, voor zover ik weet. Corrigeer mij gerust.
laptopleon @Nox1 december 2022 00:08
Eh.. goedkoop geld? Ik ben nog steeds m'n hypotheek van > 5% van 20 jaar geleden aan het afbetalen. Het meeste van wat ik afbetaal is rente in plaats van geleend geld dus ik betaal uiteindelijk meer dan 100% aan rente.

En 'we' hebben er een potje van gemaakt? Gemiddelde Nederlander heeft stevig meebetaald aan de bankencrisis, maar hem niet bedacht. Heeft 10% te weinig voor zijn gulden > euro omwisseling gehad, zei de toenmalige minister pas jaren later.

Ecologisch gezien is Nederland er nu beter aan toe dan een generatie geleden, grofweg rond 1970. Tot dan werd er nog op grote schaal op stookolie en kolen gestookt. In de steden zag alles zwart van het roet. We gebruiken nog maar half zoveel aardgas als in de jaren tachtig (maar we betalen er meer voor dan toen, ook na inflatiecorrectie) We zijn gestopt met lood in benzine in de jaren negentig. Landbouwbestrijdingsmiddelen, (kunst)mest met fosfaat, stikstof zijn de laatste 30 jaar drastisch teruggebracht. Allerlei diersoorten zijn weer teruggekomen (soms zelfs te veel, zoals de 40.000+ ganzen in onze gemeente :X)
Nox @laptopleon1 december 2022 07:21
Die problemen hebben we gewoon verplaatst naar buiten de grens. ;) En als je na 20 jaar nog steeds enkel rente betaalt heb je een aflossingsvrije hypotheek? Da's dan geen verstandige keus geweest :p

Maar nog steeds hingen we aan een infuus van relatief goedkope energie, die nu in een keer wegvalt. En met 'we' bedoel ik zo'n beetje de hele westerse samenleving. Niet jouw gezin.
sympa @Nox1 december 2022 08:04
Als je na 20 jaar meer aan rente betaalt dan de hypotheek waard is heb je veel meer dan 5% rente meer dan 10 jaar vast. Dat is balen natuurlijk, maar dat was toendertijd inderdaad de situatie.
laptopleon @Nox1 december 2022 21:48
Ik zeg niet dat ik enkel rente betaal :P Ik bedoel dat ik het geleende bedrag keer twee, tweeëneenhalf heb betaald, als ik m straks helemaal heb afgelost.

Het is een spaarhypotheek. Nog een paar jaar en het is afbetaald. In 20 ipv 30 jaar, dankzij extra aflossen.

En ja, een deel was aflossingsvrij, omdat dat de goedkoopste mix was, maar is al jaren afgelost.

Het is nu makkelijk praten dat je geen aflossingsvrije hypotheek had moeten nemen, maar 20 jaar geleden werd dat vaak geadviseerd door de specialist die je inhuurde.
En met 'we' bedoel ik zo'n beetje de hele westerse samenleving. Niet jouw gezin.
Ook makkelijk gezegd, maar als je het zo zegt, is het net alsof we daar met zijn allen bewust voor gekozen hebben.

Dat is veel te kort door de bocht. Ons bedrijf zat in een coöperatie die een zelf ontwikkeld patent rond lijnzaadolie had. Zelf geld in gestoken, want we moesten van de aardolie af (ja, ook al in de jaren tachtig en negentig toen dit speelde). Zelf had de coöperatie niet de middelen om daar serieus wat mee te doen. Daarom werd het verkocht. Shell kocht hem.

Dan denk je als coöperatie: Mooi, Shell is blijkbaar van plan wat met lijnzaadolie doen. Nee. Die gooien het patent in een la en dat was het dan.

Dus vandaar ik dat niet reëel vindt, zeggen dat ‘we’ het zo gewild hebben.

Het hoeft ook helemaal niet zo duur te zijn om het anders te doen. Het duurste is de omslag naar een ander systeem, maar dat is niet het moeilijkste. Verreweg het moeilijkste is, mensen, bedrijven en overheden uit hun vastgeroeste patroon krijgen.
Nox @laptopleon1 december 2022 22:40
Maar als mensheid hebben we dat gedaan. Begrijp me niet verkeerd, ik kies er ook niet voor. Maar met z'n allen maken we er een bende van.
Verwijderd @laptopleon1 december 2022 09:49
De gemiddelde nederlander leeft al decennia lang boven z'n stand en heeft er dus wel degelijk een potje van gemaakt.
Finalchaos @Lisadr30 november 2022 23:15
Kunnen we gewoon eens gaan stellen dat vrijwel alles over de gehele linie tussen de 10 a 20 procent duurder is geworden dit jaar AUB?
Eten, benzine, gemeentelijke belastingen, zorgverzekeringen, kosten voor huisvesting, kleding, onderhoud aan de auto, telefoonkosten, internet kosten, luxe/duurzame goederen zoals pc, telefoon, tv, meubels, uit eten, belastingen.
Ik moest zelfs ipv 70 cent op een toilet aan de snelweg nu 1 euro betalen. Maar liefst een toename van 50 procent.
En de burger een paar procent meer loon, HO DAT KAN NIET ZOMAAR!
Nou flikker maar op! Ik zoek ander werk en eis minstens 3800 euro bruto bij 40uur. Belachelijk hoe weinig je krijgt voor het grootste deel van je leven te werken.
Verwijderd 30 november 2022 17:41
Gelukkig gingen de prijzen ook omlaag toen we deflatie hadden...
Dubbeldrank @Verwijderd30 november 2022 17:46
Als je contract afloopt sluit je toch weer een nieuw abonnement af voor een lager bedrag? Ik betaal nu voor sim-only 16 Euro meen ik, nu krijg ik verhoging en als het contract afloopt is er vast wel weer een actie voor die 16 Euro. Zo gaat dat nu al heel wat jaren zo.
Sorcerer8472
@Dubbeldrank30 november 2022 18:18
Zit je er wel weer langer aan vast. En als je op 1 september net een 2-jarig abo hebt afgesloten dan kan het niet zomaar.
M.l. @Sorcerer847230 november 2022 19:30
Kan waarschijnlijk wel als ze de prijzen opvoeren. Voor zover ik weet kan je dan gewoon opzeggen.
Kevinns @M.l.30 november 2022 20:54
Nee, niet als het inflatiecorrectie is. Zie de voorwaarden.
Dubbeldrank @Sorcerer847230 november 2022 18:31
Ik vind het niet zo heel schokkend eigenlijk, inflatiecorrectie gebeurt al jaren. Dat de inflatie nu wat extremer is doet daar weinig aan af. We praten letterlijk over kleine bedragen.
loki504 @Dubbeldrank30 november 2022 19:28
Ja alleen het probleem is dat de meeste bedrijven nu ineens overal om je heen duurder worden. 10-15% op je rekening van 30 euro is niet zoveel. Maar kijken we naar boodschappen die waren bij ons altijd 70-80 euro per week. Nu zitten we op de 100-110 euro per week. Dat is 120 euro p/m ook de electra/gas rekening gaat omhoog is nu ook 100 euro.

Ik vind 220 euro niet een klein bedrag. Als alle uitgaven ook nog eens met 10-15% omhoog gaan kom ik aan het eind van de rit niet meer uit hoor.

Maar als ik van iedere tweaker 1 euro p/m mag krijgen(is toch een laag bedrag). Heb ik toch iedere maand rond de 3,5miljoen euro😁
Dennism @loki50430 november 2022 19:34
Uiteraard, maar op zich is dat ook logisch, immers veel contracten kunnen alleen op bepaalde data aangepast worden omdat dit zo in het contract staan.

T-mobile heeft bijvoorbeeld de volgende voorwaarde:
T-Mobile is gerechtigd om ieder jaar in januari haar tarieven aan te passen als gevolg van inflatie. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de jaarmutatie CPI (Consumenten-prijsindexcijfer) van het CBS in de maand juni van het voorafgaande jaar. T-Mobile voert geen inflatiecorrectie door als er drie maanden of minder van je Abonnement verstreken zijn.
En zo zullen er meer diensten zijn die alleen per 1 januari of bijv. 1 juli kun prijzen contractueel gezien mogen aanpassen. Jarenlang hebben we een vrij lage inflatie gehad, wat gunstig was bij dit soort contracten dat zich verbind aan de CPI, nu hebben we een keer pech helaas.
Sorcerer8472
@Dubbeldrank1 december 2022 10:37
10% stijging op 30 euro per maand iets meer dan 3 maanden nadat je je 2-jarige abo hebt afgesloten komt neer op 54 euro meer voor de hele abonnementsperiode. Of iets tegen de 90 euro als het 2 jaar achter elkaar gebeurt.
maomanna @Dubbeldrank30 november 2022 18:31
Vergeet niet dat je dan ook andere voorwaarden krijgt. De voordelen kunnen ook verdwijnen
Dubbeldrank @maomanna30 november 2022 18:34
Als je een korting krijgt over de looptijd van het contract dan kunnen ze dat niet laten verdwijnen. Dat heb je letterlijk zwart op wit, dat zullen ze ook nooit doen. Dan rennen de klanten weg en een rechter veegt de vloer met ze aan mocht iemand een zaak starten.
maomanna @Dubbeldrank30 november 2022 18:44
Bij het "verlengen" heb je een "nieuw" contract. Dus in de interpretatie zit een nuance. Zo is het mij altijd geleerd.
supersnathan94
@maomanna1 december 2022 09:25
Expliciet verlengen is niets anders dan een nieuw contract aangaan wat start op de datum dat de oude overgaat in maandelijks opzegbare termijnen.

Dus dan krijg je ook nieuwe voorwaarden en nieuwe prijzen.
Bongoarnhem @Dubbeldrank30 november 2022 18:34
Simpel 10,- p/m met 14gb en onbeperkt bellen/smsen op het T-mobile netwerk 🤣🤣🤣
Vlizzjeffrey @Bongoarnhem30 november 2022 19:49
Dat is best netjes, ik was al helemaal blij met mijn Ben abbo, 11 euro per maand en 15 GB, 200min/sms. ( 1 jaar)

Kreeg er nog wel Galaxy Budz van 60 euro bij als welkomsgeschenk, dust misschien was het het toch waard.
MarSSteR @Bongoarnhem1 december 2022 10:11
ja en ken velen die er al meer dan 5jr zitten en nog steeds zelfde betalen, zonder verhogingen: Simpel
supersnathan94
@Dubbeldrank30 november 2022 21:35
Ik laat m’n huidige abonnement doorlopen tot ze er zelf vanaf willen.

Zit voor de rest van mijn contract aan €25/maand voor zowel unlimited mobiel als gigabit glas thuis. Dan neem ik een eventuele correctie wel voor lief aangezien een nieuw contract veel duurder is en exact dezelfde voorwaarden heeft (Meer dan unlimited wordt erg lastig en meer dan gigabit leveren ze ook niet).
jongetje
@supersnathan9430 november 2022 22:45
Die 25 euro van je vaste en mobiele abonnement krijgt ook gewoon inflatie correctie.
supersnathan94
@jongetje1 december 2022 00:20
Ja prima, want de nieuwe abonnementen hebben nog maar een beperkte tijd de combi korting (scheelt €25/maand) waar ik dat altijd behoud. Voordat we €25/maand erbij “geblazen” hebben zijn we wel even verder ;).
kamerplant @Verwijderd30 november 2022 17:44
Wanneer hadden we dat dan?
Verwijderd @kamerplant30 november 2022 17:47
2016
kamerplant @Verwijderd30 november 2022 17:49
In juli 2016 in uitsluitend juli, -0,2%. Uh ja?
Verwijderd @kamerplant30 november 2022 17:50
Je vraagt toch wanneer we deflatie hadden, niet hoe lang 😂
orvintax @Verwijderd30 november 2022 18:17
Dus? Je opmerking is gewoon erg misleidend.
WickedWizard @orvintax30 november 2022 19:38
Sarcasmedetector stuk? :P
Blamm 30 november 2022 18:16
Geldt dit alleen voor T-Mobile mobiel, of ook voor Thuis?
TomONeill @Blamm30 november 2022 19:05
Ik heb Thuis. Geldt daar ook voor.

Was een onplezierige verrassing toen ik erachter kwam vorig jaar. Ik kon mijn abo opnieuw afsluiten tegen het oude tarief, maar T-Mobile verplichtte mij dat telefonisch te doen. Omdat ik in het buitenland zat en niet voor 1,50 euro per minuut wilde betalen dacht ik, dat doe ik wel als ik weer terug ben. Toen was hetzelfde abo ineens 10 euro p/m duurder.
Toch nog een 'geluk' bij een ongeluk dat mijn contract dan nog tegen een goedkoper tarief was, maar wel goed te zien wat de commerciële strategie van T-Mobile is.

[Reactie gewijzigd door TomONeill op 24 juli 2024 13:51]

loki504 @TomONeill30 november 2022 19:32
Meestal nemen ze inflatie verhogen mee in afgelopen contracten. Grote kans dat mensen met contractie nog het standaard tarief betalen.
jongetje
@TomONeill30 november 2022 22:47
Kan ook gewoon online, kwestie van de snelheid een dag lager zetten en de volgende dag weer omhoog (of andersom).
Niet doen als je nu nog een oud voordeliger prijsplan hebt zoals jij.
prld @Blamm30 november 2022 19:01
Dit staat er op nu.nl:

De prijzen stijgen voor T-Mobile-klanten met een Thuis-abonnement of mobiel abonnement. De provider zegt de prijsverhoging te hebben gebaseerd op het inflatiepercentage dat door statistiekbureau CBS is vastgesteld.
Waah @prld3 december 2022 00:23
En daar zit het probleem. Bedrijven die nauwelijks last hebben van de inflatie gaan verhogingen doorvoeren op basis van de inflatie cijfers....

Het heeft dus niets te maken met marktwerking, maar met hebzucht. Het maakt in ieder geval duidelijk waarom concurrentie met veel partijen zo belangrijk is.
D_Jeff 30 november 2022 17:48
Ik vermoed dat hier toch wel duidelijk is welke partijen eigen infra hebben en welke het de infra van een ander moeten huren.

De verhurende partij rekent gewoon stevig door
Dwightjo @D_Jeff30 november 2022 18:03
T-mobile heeft een eigen netwerk, dus hier is geen sprake van een verhurende partij.
Joao @Dwightjo30 november 2022 18:17
Dat klopt toch niet? Hier is alles door KPN aangelegd en het waren ook de monteurs onder contract van KPN Netwerk die hier een nieuwe glasvezel getrokken hebben. Mijn contract loopt bij T-Mobile.

[Reactie gewijzigd door Joao op 24 juli 2024 13:51]

Dwightjo @Joao30 november 2022 18:28
Ik denk dat de verwarring is ontstaan bij het verschil tussen het mobiele netwerk van T-Mobile, en overige netwerken. T-Mobile heeft een eigen mobiel netwerk.
casper956 @Dwightjo30 november 2022 18:50
Tmobile heeft jammer genoeg niet landelijk dekkend glasvezel netwerk, Tmobile vertikt het in mijn gemeente waar ik woon om de overige 50% van hun eigen glasvezel te voorzien terwijl er genoeg willen overstappen als ze dat zouden doen, als ze dat hadden gedaan, waren velen al overgestapt vanuit kpn aangezien het circa 25 a 30 p.m. kan schelen (reken uit je winst).
RatedR @casper9561 december 2022 01:29
aangezien het circa 25 a 30 p.m. kan schelen (reken uit je winst).
Die winst heb jij nou toch al uitgerekend?
Finraziel @Dwightjo30 november 2022 18:54
Het artikel is ook onduidelijk... Want gaat het nou over mobiele of vaste aansluitingen of allebei? Ik dacht ook vooral aan mobiel, maar dan hebben ze het bij de concurrenten weer expliciet over Ziggo en niet over Vodafone... Maar ze noemen wel weer drie grootste providers, wat weer als mobiel klinkt... Of is T-Mobile echt zo groot op de vaste markt? Ik dacht van niet eigenlijk. Verwarrend!
Joao @Dwightjo30 november 2022 19:32
Yes, dat was het dan inderdaad :-)
Enterprise1701 @Joao2 december 2022 12:10
T-Mobile heeft een eigen glasvezel en mobiel netwerk, MAAR ze gebruiken ook het Glasvezel netwerk van KPN dat is waarschijnlijk ook waarom KPN alles bij jou geregeld heeft.
Nox @Dwightjo30 november 2022 18:52
Masten, glasvezels, datacenterruimte, kantoren.. dikwijls grotendeels huur. Of zouden ze de flats waar de apparatuur op staat kopen? Bij gedeelde masten betaal je een tarief om gebruik te maken van een positie. Glasvezels koop je vaak gewoon in met voornamelijk maandelijkse kosten. Je ruimte in een datacenter huur je vaak, vooral in multi-tennant dc's waar je met je klanten verbindt en peert.
SirLenncelot @D_Jeff30 november 2022 17:56
Hoe is dat duidelijk dan?
jurroen @D_Jeff30 november 2022 20:17
Per 1 januari 2023 worden de inkoop-prijzen van WBA ook aangepast. Voor FttH gaan deze - schrik niet - omlaag!

Staat wel weer tegenover dat de eigen apparatuur ook moet draaien, tegen verhoogde energieprijzen.
pdxnet96 30 november 2022 17:43
En wat gebeurt er bij Tele2?
De provider die door T-Mobile is overgenomen ?

Hebbes..
nieuws: 'Tele2 verhoogde prijzen alle abonnementen op Unlimited na'

[Reactie gewijzigd door pdxnet96 op 24 juli 2024 13:51]

TheVivaldi @pdxnet9630 november 2022 18:09
Hebbes? Dat was februari. Wat gebeurt nú bij Tele2?
darkcarlaza @TheVivaldi30 november 2022 19:01
Een vriend van me die op de 2e lijn klantenservice werkt krijgt 15% loonsverhoging. Ik geloof via Transcom met vast contract. Voor zover ik begreep kreeg ook de 1e lijn helpdesk deze verhoging.

Ik werk bij het 'dure' KPN en mag straks blij zijn met 2.5%, vergelijkbare functie, vast contract bij KPN zelf.

Ik betaal graag meer aan mijn provider als ik zie dat de minima van dat bedrijf flink meer gaan verdienen door deze maatregel en zou dan ook niet weg gaan bij T-Mobile/Tele2 als ik daar een abo zou hebben.

@gjtm Dit is bedoeld om aan te geven dat T-Mobile gewoon netjes voor het personeel zorgt, ik bedoel niet te zeggen dat KPN verkeerd bezig is, er komt zoals je zegt nog een nieuwe CAO en waarschijnlijk zal dat ook rekening houden met de gestegen inflatie, zie mijn uitgebreidere reactie.

[Reactie gewijzigd door darkcarlaza op 24 juli 2024 13:51]

gjtm @darkcarlaza30 november 2022 21:39
CAO onderhandelingen bij KPN lopen nog, die 2.5% is de standaard verhoging die iedereen jaarlijks krijgt die tussen de 80 en 90% van de RSP zit. Dit staat los van een eventuele loonsverhoging die door de vakbonden nog uit onderhandelt wordt.
Als je je werkgever publiekelijk zwart wilt maken, prima, maar zorg ervoor dat je van te voren de juiste informatie hebt en weet waar je het over hebt.
darkcarlaza @gjtm1 december 2022 12:55
Mijn bericht is helemaal niet bedoeld om KPN zwart te maken, ik ben blij met deze werkgever, ik heb mij niet goed uitgedrukt.

Om te beginnen ligt het loon bij KPN een stuk hoger dan bij Transcom, voor vergelijkbare werkzaamheden, in onze CAO is een pensioen opgenomen, verlof is goed geregeld, bij ziekte wordt er persoonlijk naar de situatie gekeken, allemaal keurig.

De loonsverhoging van 2.5% staat inderdaad los van het 'eenmalige extraatje' voor alle KPN medewerkers die is aangekondigd. KPN was/is een van de eerste werkgevers die hier mee kwam. Tevens is zoals je zegt de CAO gemaakt nog voordat de hele inflatie omhoog schoot en wordt er nog gekeken naar wat de nieuwe CAO wordt dus daar kan ik niets over zeggen. We hebben allemaal ook een éénmalige loonsverhoging ontvangen, los van de jaarlijkse verhoging, van even uit mijn hoofd 1%.

De prijzen van KPN zijn ook slechts met ~2% omhoog gegaan, kortom, KPN zal waarschijnlijk later de kosten voor het abonnement omhoog laten gaan (verwacht ik, gezien het patroon is dat ze de inflatie aanhouden als verhoging) en ook een nette CAO zullen presenteren.

Dat T-Mobile/Tele2 nu pas met een flinke verhoging van het loon komt is niets meer dan normaal, KPN lonen hebben dat minder 'nodig' omdat deze standaard al wat hoger liggen en verder boven het minimumloon liggen dan bij de concurrent. Ik verwacht dan ook van KPN geen 15% abonnementsverhoging en ook geen CAO met een 15% loonsverhoging en dat vind ik prima.

Mocht ik wel een T-Mobile abonnement hebben, en ik krijg die 15% verhoging voor de kiezen, dan snap ik dat en betaal ik dat, omdat ik weet dat er ook daar voor het personeel een structurele verbetering door bewerkstelligd kan worden, draag ik graag aan bij. De KPN verhoging die gaat komen, zal ik ook slikken, maar ik verwacht dan ook van KPN dat de laagste lonen erop vooruit zullen gaan. Ik had wellicht duidelijker kunnen maken dat er nog een nieuwe CAO wordt gemaakt met mogelijk ook een hoger percentage, het lijkt inderdaad alsof ik niet meer verwacht van KPN, dat doe ik wel namelijk. Prima werkgever, KPN, ben er heel tevreden over. Het thuiswerken wordt financieel al vanaf het begin van Corona gecompenseerd, thuiswerkplek inrichten wordt vergoedt, er komt vast ook een prima CAO gekoppeld aan een vergelijkbare inflatiecorrectie op de abonnementskosten.
magnat505 30 november 2022 18:26
Lekker dan....ik heb in september me abonnement verlengd, maar het gaat pas lopen in december. Dus meteen 8.6% erbij, nog voordat het abonnement in is gegaan. Wat een spijt van deze verlenging...
elponchis @magnat50530 november 2022 19:47
Volgens mij gaat het om ingangsdatum van de verlenging en niet om het moment waarop jij op de knop hebt gedrukt. Ik denk dus dat jij de dans ontspringt.
PetersNL 30 november 2022 18:34
Benieuwd of de werknemers dan ook 8,6% erbij gaan krijgen, maar de cynicus in me vermoed dat dit vooral een manier is om de winstmarge weer wat te vergroten met inflatie als smoes. Overal gebeurt het, dus klanten zullen het hier ook wel accepteren.
WayLikeMark @PetersNL30 november 2022 18:47
Medewerkers van T-Mobile krijgen een salaris verhoging. Dit was een vast bedrag (naar rato van het aantal uren uiteraard) dus voor de een kan dit zomaar 8,6% zijn en voor de ander iets meer of minder.
Verwijderd 30 november 2022 18:34
Ik irriteer mij aan de jaarlijkse verhoging van providers en daarom heb ik een sport van gemaakt om toch minder kwijt te zijn. :P

Paar jaar terug had ik nog Ziggo Complete + ESPN en een luxe Vodafone Red abo. Tegenwoordig heb ik Internet Basis van Ziggo (€35 p/mnd, alleen via Google te vinden) en een Ben sim-only abonnement €7 p/mnd). Ben geen grote gebruiker blijkbaar, want mis niets. Maar verder downgraden zit er niet meer echt in, dus bij de volgende prijsverhoging ben ik aan de beurt. :D
jaquesparblue @Verwijderd30 november 2022 22:01
Dus voor 42 heb je crappy internet en crappy mobiel? Volgens mij heb je bij TMobile meer waar voor dat geld.. Zelfs na de verhoging.
Verwijderd @jaquesparblue30 november 2022 22:05
Ik heb dat niet nodig. ;) Kan prima uit de voeten met basissnelheden. Netflix doet het net zo goed.
pjdijkema 30 november 2022 18:50
Ze hebben jaren onder de marktprijs abonnementen verkocht, alleen om zoveel mogelijk marktaandeel te krijgen. Dat kunnen ze dus niet langer volhouden.
stormfly @pjdijkema30 november 2022 18:58
https://nos.nl/artikel/23...teerders-in-miljardendeal

Exact die nieuwe investeerder wil waar voor zijn geld, als ze dan ook de techniek kwalitatief mee laten groeien met de inflatie correctie :Y)

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