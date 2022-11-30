T-Mobile verhoogt abonnementskosten per 1 januari 2023 met 8,6 procent - update

T-Mobile verhoogt de abonnementskosten van praktisch alle abonnementen vanaf 1 januari 2023 met 8,6 procent. Deze inflatiecorrectie vindt ieder jaar in januari plaats en was begin dit jaar nog 12,6 procent voor de betreffende provider.

De inflatiecorrectie is volgens T-Mobile gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en betreft voor volgend jaar dus 8,6 procent. Dit geldt voor praktisch alle abonnementen van de provider, zo legt T-Mobile in een blogpost uit.

Er zijn twee uitzonderingen. Abonnementen die op of na 1 oktober 2022 afgesloten of verlengd zijn, vallen niet onder de inflatiecorrectie en behouden dus dezelfde prijs. Verder geldt de prijsverhoging ook niet voor twee zakelijke abonnementen: het Corporate Rateplan en T-Mobile Zakelijk Internet. Omdat de inflatiecorrectie in de gebruikersvoorwaarden is opgenomen, is het niet mogelijk om een contract bij T-Mobile om deze reden voor het einde van de contracttermijn op te zeggen.

Vanwege het moment waarop T-Mobile de inflatiecorrectie doorvoert, valt het percentage doorgaans een stukje hoger uit dan bij concurrenten. Zo schreef Tweakers dat de prijscorrecties van Ziggo en KPN in juli van 2022 respectievelijk 2,6 en -1,1 procent waren, terwijl dat voor T-Mobile in januari van dit jaar 12,6 procent was. Dit zijn de prijsveranderingen van de respectievelijke maanden inclusief inflatiecorrectie en eventuele andere prijsveranderingen. Het moment waarop de drie grootste providers inflatie verrekenen verschilt en dat kan invloed hebben op de percentages die worden gehanteerd. Ook lijken Ziggo en KPN de prijsverhoging te baseren op het inflatiepercentage over het gehele afgelopen jaar, terwijl T-Mobile de maand juni van het afgelopen jaar als maatstaf neemt.

Update 20.13 uur: In het oorspronkelijke bericht werd gesuggereerd dat T-Mobile vorig jaar een inflatiecorrectie van 12,6 procent aanhield. Dit cijfer beschrijft daarentegen een algehele prijsstijging die T-Mobile op 24 januari doorvoerde in combinatie met de inflatiecorrectie. Het bericht is aangepast. Met dank aan Dennism.