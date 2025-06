'Hooguit tientallen Nederlanders per week kiezen voor eigen modem'

Weinig Nederlanders kiezen voor een eigen modem, schrijft NU.nl op basis van een rondvraag. Per provider gaat het om tientallen of hoogstens honderden klanten per maand die besluiten een eigen modem te gebruiken. Nederlandse consumenten hebben sinds januari vrije modemkeuze.

KPN noemt het hoogste aantal en zegt tegen NU.nl dat 'naar schatting wekelijks enkele tientallen klanten' voor een eigen modem kiezen. VodafoneZiggo spreekt over 'hooguit enkele tientallen per maand'. Delta zegt niet hoeveel klanten per maand voor een modem kiezen, maar zegt dat 'minder dan een halve procent' van zijn klanten een eigen modem gebruiken. Volgens ACM's Telecommonitor heeft Delta 5 tot 10 procent van de vastinternetmarkt in handen, die in het eerste kwartaal van 2022 uit 7,79 miljoen klanten bestond.

Van de vier ondervraagde providers wilde alleen T-Mobile geen aantal of percentage klanten noemen. Deze provider zegt wel dat er bij de klantenservice 'erg weinig vragen over binnenkomen'. Hoewel het aantal consumenten dat voor een eigen modem kiest klein is, was het invoeren van de regels volgens een ACM-woordvoerder 'geen mislukking'. Door die regels wordt keuzevrijheid gestimuleerd, dat weer concurrentie en innovatie op de modemmarkt stimuleert. Klanten zouden ook makkelijker kunnen overstappen doordat ze hun eigen modem kunnen meenemen, stelt de marktwaakhond.

Vrije modemkeuze werd in 28 januari ingevoerd en volgt op Europese wetgeving. Sindsdien mogen Nederlandse providers klanten niet meer verbieden om een eigen modem te gebruiken. Providers gaan wisselend om met de vrije modemkeuze; zo moeten Ziggo- en Delta-klanten het mac-adres van de eigen modem eerst delen met de klantenservice voordat deze gebruikt kan worden. T-Mobile Thuis-klanten hoeven dit weer niet.