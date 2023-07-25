VodafoneZiggo meldt ruim 117 miljoen euro verlies

VodafoneZiggo leed het afgelopen kwartaal een verlies van 117,4 miljoen euro. Een jaar geleden boekte de provider in hetzelfde kwartaal nog een winst van 136 miljoen euro. Het bedrijf verloor onder meer ruim 35.000 klanten van een abonnement op vast internet.

Vodafoneziggo kwartaal q2 2023Uit de kwartaalcijfers van VodafoneZiggo blijkt dat de omzet in alle categorieën, te weten vast en mobiel internet voor consumenten en vast en mobiel internet voor bedrijven, grotendeels gelijk bleef. De totale omzet daalde in het tweede kwartaal van 2023 met slechts 2 miljoen euro naar 999,3 miljoen euro. Toch leed het bedrijf het afgelopen kwartaal een aanzienlijk verlies. Dat komt volgens het bedrijf door verliezen in de 'portefeuille van derivaten' en een lager operationeel inkomen.

VodafoneZiggo verloor ruim 35.000 consumenten met een abonnement op een vaste internetverbinding. Het bedrijf noemt de internetmarkt 'competitief'. De provider verhoogde vanaf 1 juli, net zoals KPN, de prijzen van internetabonnementen, wat voor klanten een reden kan zijn om over te stappen. Het bedrijf meldt daarnaast dat er 9000 nieuwe klanten een pakket met vast en mobiel internet afnamen in de betreffende periode. Er werden ook ruim 37.000 mobiele abonnementen verkocht.

Tegelijkertijd presenteert het bedrijf de voorlopige resultaten van de eerste helft van 2023. Daaruit blijkt dat er in de eerste twee kwartalen van dit jaar in totaal bijna 200 miljoen euro verlies is geleden, terwijl dat gedurende dezelfde periode vorig jaar nog ruim 200 miljoen euro winst was. Dit komt onder meer door een afname van het aantal klanten met een vaste internetverbinding van VodafoneZiggo; dat zijn er vergeleken met dezelfde periode vorig jaar ruim 60.000 minder geworden.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 12:19
385 • submitter: RonnieKo

25-07-2023 • 12:19

385

Submitter: RonnieKo

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Reacties (385)

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Luthorx 25 juli 2023 12:43
Een verlies van 117 mln is wel wat misleidend. Hun EBITDA (resultaat voor rente, belasting en afschrijvingen) is maar liefst 445mln (bijna de helft van de omzet). Tevens keren ze naar verwachting dit jaar nog zo'n 300 tot 400 mln euro dividend uit aan de aandeelhouders (Vodafone & Liberty Global).

De zaken lijken echt wel beter te gaan dan de titel doet suggereren.
Skyaero @Luthorx25 juli 2023 13:38
Sterker nog, de EBITDA van Q2 2022 en Q2 2023 schelen maar 3.6%.

De grootste kostenpost zit in "Foreign currency transaction losses (gains)" en "Realized and unrealized losses (gains) on derivative instruments"

In Q2 2022 leverde dat gezamenlijk een voordeel op van 266 miljoen euro en dit jaar van 24 miljoen euro.

De daling van de netto winst kan dus vrijwel volledig toegekend worden aan herwaarderingen van derivatenhandel. Heeft weinig met de marktontwikkelingen van internet en telefonie te maken.

Er zijn veel comments onder dit artikel met argumenten waarom het slecht zou gaan met ZiggoVodafone. Uit de boekhoudkundige cijfers spreekt het tegendeel: Het gaat prima met ze.

[Reactie gewijzigd door Skyaero op 22 juli 2024 22:17]

supersnathan94
@Skyaero25 juli 2023 14:51
Wua cijfers lijkt het allemaal prima, maar het verlies van 35.000 klanten moet toch hopelijk wel ergens een belletje doen afgaan dat het niet komt doordat mensen daadwerkelijke een keuze hebben voor iets anders.

Ziggo moet echt beter gaan concurreren met glasvezel willen ze nog een beetje propositie houden, want het is nu echt gewoon niet goed. Mensen hebben vaak keuze tussen trage ADSL voor veel geld, of matige kabel voor veel geld.

Op het moment dat glasvezel er dan ligt en dan voor de helft het dubbele bied qua snelheid is de keuze snel gemaakt.
SirMemeAlot
@supersnathan9425 juli 2023 15:11
Ze zullen vast dit scherp in de gaten houden, maar als je kijkt hoeveel glasvezel aansluiting er per kwartaal worden aangelegd - Q1 2023 waren dat 450.000 dan is de ratio van klanten die vertrekken toch echt niet veel.

Het is logisch gevolg als klanten eerst 1 keuze hadden voor snelheid en nu soms wel 3 of 4 dat je klanten gaat verliezen. Maar als je dit in acht houdt en je verliest er 'maar' 31000 klanten en krijgt er aan de mobiele zijde 37000 bij, dan doe je het volgens best goed.
supersnathan94
@SirMemeAlot25 juli 2023 16:05
10% die nu vertrekt is echt wel veel hoor en is een lijn die al een tijd zichtbaar is. Dat baart me dan ook wel zorgen.

Dat ze er aan de mobiele kant klanten bij krijgen snap ik nog redelijk, want vodafone is niet heel veel duurder oid dan KPN en levert gewoon goede service.
World Citizen @supersnathan9425 juli 2023 18:31
Er staat enkel dat er 35.000 klanten vertrokken zijn. Eigenlijk zegt dat ook niks. Wellicht zijn er ook 10.000 bij gekomen.

Ik zou eerder willen weten hoe het totaal is veranderd.
Emiel1984 @World Citizen25 juli 2023 18:55
https://www.vodafoneziggo...t-financi%C3%ABle-doelen/

"Het totale aantal vaste internetaansluitingen bleef stabiel rond 3,3 miljoen. Het aantal zakelijke aansluitingen steeg voor het 25e kwartaal op rij, dit kwartaal met 10.000.

Op de consumentenmarkt bediende VodafoneZiggo 18.500 vaste internetklanten minder door toegenomen concurrentie. Daarmee komt de netto daling uit op 8.500."

Als je de link volgt staat er meer nieuws dat ondanks de titel hier op tweakers ook een positieve noot lijkt te hebben.

Dus gewoon positief\stabiel zoals ik het begrijp uit de text.

[Reactie gewijzigd door Emiel1984 op 22 juli 2024 22:17]

P_Tingen @supersnathan9426 juli 2023 08:17
Niet elke klant die vertrekt doet dat uit ontevredenheid. Zelf zat ik bij Ziggo en was prima tevreden, maar omdat er glasvezel beschikbaar is, ben ik overgestapt. De aanbieding was om het gratis tot in je huis te leggen en als je later alsnog aansluiting wilde hebben zou het een paar honderd euro gaan kosten. Of dat nou wel of niet zo is laat ik graag in het midden, maar ik ben dus vanwege die reden overgestapt. De extra upload heb ik niet nodig, de lagere prijs die het nu blijkt te hebben is wel handig. Voor mij zijn dit de pakketten waar ik uit zou kiezen:

Ziggo: alles-in-een start (100Mbps), tv-compleet, vast bellen + volop bellen = € 84,70 / mnd
Delta: internet 150Mbps, 50+ tv zenders, vast bellen + volop NL = € 70,50 / mnd
supersnathan94
@P_Tingen26 juli 2023 13:14
Niet elke klant die vertrekt doet dat uit ontevredenheid. Zelf zat ik bij Ziggo en was prima tevreden, maar omdat er glasvezel beschikbaar is, ben ik overgestapt.
Ik heb ook niks gezegd over tevredenheid. Alleen over het kostenplaatje+monopolie op de kabel.

Als er ineens glasvezel mogelijk is dan is die keuze snel gemaakt.

Ik heb nu T-mobile 1Gpbs voor €25/maand (thuis voordeel) en daar kan ik nog Tv bij doen (€12,50) en telefonie (€10)

Alles bij elkaar (inclusief ziggo sport! €15) kom je dan uit op €62,50/maand. Dik twintig euro goedkoper en vrij letterlijk tien keer zoveel bandbreedte op download en 33x op upload.

Ziggo kon vroeger meekomen doordat kabel gewoon veel stabieler was dan ADSL, maar dat was het dan ook. Nu met zoveel glasvezel aansluitingen is het niet houdbaar om nog deze prijzen te rekenen en dan met deze voorwaarden en dat gaat ze echt een keer hard bijten.
P_Tingen @supersnathan9426 juli 2023 14:31
Ik heb ook niks gezegd over tevredenheid. Alleen over het kostenplaatje+monopolie op de kabel.
Als er ineens glasvezel mogelijk is dan is die keuze snel gemaakt.
En ik zeg ook niet dat jij zegt dat .... :+
Het punt dat ik wilde maken is dat als Ziggo wat doet aan zijn prijs, mogelijk een deel van de mensen die nu naar glasvezel zijn gegaan wel weer terugkomen. Stel dat Delta een flinke prijsverhoging doorvoert en Ziggo juist een prijsverlaging dan zie ik mezelf best weer teruggaan. En dat zou best voor meer mensen kunnen gelden.
supersnathan94
@P_Tingen26 juli 2023 15:30
Oh ja absoluut. Dat bedoelde ik dan ook met propositie. Ze hebben te lang arrogant gedaan en zometeen gaat dat ze gewoon bijten. Te veel mensen die naar glasvezel overstappen puur omdat het gewoon echt significant goedkoper is in vrijwel alle gevallen.

Zelfs KPN met €67/maand is dan significant goedkoper.
Robin4 @P_Tingen27 juli 2023 00:15
Hier ook toen over gestapt van ziggo naar KPN glas.

Dit eerste jaar bij KPN is voor mij best wel super goedkoop te noemen.

En bij ziggo betaal je nog steeds voor die coax kabel erbij wat juist de kosten extra onnodig veel duurder maken.

Mijn laatste kosten bij ziggo was al 92 euro per maand voor mijn pakket (zat nog niet eens extra dingen als films of tv uitbreidingen erbij

Momenteel niet hoger dan 40 a 50 euro per maand. En dan Up en Down 1Gbit.

Overigens vond ik de klanten service bij ziggo zelfs slechter.. Telefoon is bijna een nogo.

Enigste goede optie is hun forum. En dan moet je nog wel vrijwel wachten totdat je antwoord krijgt.

Bij KPN ga ik met problemen naar hun KPN forum toe.. En die pakken het vrij snel op.

[Reactie gewijzigd door Robin4 op 22 juli 2024 22:17]

Verwijderd @supersnathan9426 juli 2023 17:38
"Dat baart me dan ook wel zorgen.": waarom? Werk je bij Ziggo? Heb je er aandelen?
supersnathan94
@Verwijderd26 juli 2023 18:17
Nee absoluut niet, maar het is wel een partij die bijvoorbeeld niet zomaar meegaat in het gebrul van Brein en daar een juridische strijd mee aan durft te gaan.

Plus, je kunt er van vinden wat je wil, maar coax internet is nog steeds prima internet in verhouding met ADSL. Als je geen andere keuze hebt is kabel vaak wel het beste wat je kunt krijgen. Valt dat weg dan hebben straks alleen nog maar KPN derivaten en hebben we ook een probleem.

Ik vind Ziggo in veel zaken niet concurrerend en/of positief voor de consument als het gaat om producten die je direct afneemt, maar indirect houdt het wel netneutraliteit en andere zaken in stand door niet zomaar mee te gaan met oa brein en zorgt het er wel voor dat oa KPN en dergelijke nog een beetje normale prijzen vragen om te concurreren. We hebben ziggo echt wel nodig om de markt een beetje in check te houden, want anders is zo het hek van de dam.
Remzi1993 @supersnathan9426 juli 2023 03:06
Inderdaad, met name upload moet echt fors hoger worden. Ik heb hier Giga abbo maar heb liever 500 Mbps down en up dan 1 Gbps down en 40 Mbps up.
MallePietje @Skyaero26 juli 2023 03:18
Het gaat nu inderdaad prima met ze.

Misschien off topic, maar op termijn zie ik een nieuwe Kodak in ze.

Kodak was in analoge fotorolletjes by far de grootste. Ze waanden zich onaantastbaar. Digitale fotografie hebben ze lang aan zich voorbij laten gaan, want dat zou zo'n vaart niet lopen. Totdat het te laat was...

Ziggo lijkt zoiets te doen met glasvezel tot aan huis. Onaantastbaar, want ruim 3Mil abonnees. De oude coax kabel is toch prima? Bekijk in dat licht ook eens deze verontrustende pagina: https://www.ziggo.nl/internet/glasvezel
Totdat het te laat is...
Tegenwoordig ligt er bij veel huizen al glasvezel. Morgen kan iemand de killer app verzinnen die meer bandbreedte vereist, dan heeft Ziggo een "uitdaging'...
supersnathan94
@MallePietje26 juli 2023 13:22
Dit zie ik ook zo. Niet dat ik het heel erg zou vinden hoor, maar ze schieten zichzelf zo wel in de voet.

Er komen steeds meer glasvezel aansluitingen en de manier waarop ziggo er mee omgaat is gewoon dom. Beetje wegwuiven en net doen alsof hun netwerk hetzelfde is/doet door het “glasvezel-kabel” te noemen. Slimme zet van de marketing afdeling nu, maar lange termijn niet.
pe0mot @Luthorx25 juli 2023 13:01
Dividend uitkeren zodat er een netto verlies ontstaat? Gaat de fiscus daarmee akkoord?
barbarbar @pe0mot25 juli 2023 13:35
Nee, en het dividend gaat niet van de winst af. Het is schuiven met de momenten waarop investeringen en omzetten worden gerealiseerd in de boeken. Als ze dan nog wat leningen en investeringen aan hun moedermaatschappij besluiten terug te betalen bijvoorbeeld, kun je zomaar een jaar met flinke verliezen hebben, terwijl je qua inkomsten en "normale" uitgaven gewoon goed winstgevend bent. Het is is een manier om op de meest gunstige momenten voor het bedrijf, meestal qua belastingen, je winsten en verliezen te boeken.
hichelay @barbarbar25 juli 2023 15:34
Wat je vertelt klopt wel, alleen het terugbetalen van leningen/investeringen aan de moedermaatschappij heeft geen invloed op het resultaat, alleen op het saldo op de bankrekening aan de ene kant en het saldo van de lening aan de andere kant.
barbarbar @hichelay25 juli 2023 15:43
Als ik een lening voortijdig aflos, en dan bijvoorbeeld een boeterente moet betalen valt die boeterente wel in het kwartaal dat je dat boekt. Die mag je niet uitsmeren over de jaren dat de lening nog zou lopen, en heeft dus effect op je resultaat. Gezien ze het over derivaten hebben, lijkt me dat het om dit soort constructies gaat.

In dit geval gaat het ook om VodafoneZiggo, wat onderdeel is van LibertyGlobal. Als de cijfers van LibertyGlobal er ook bij pakt zou je het inderdaad moeten terugzien als het om afgeloste leningen gaat.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 22:17]

hichelay @barbarbar26 juli 2023 00:04
Ja, dat zei je er niet bij ;)

Maar inderdaad, in geval van een boeterente zou dat goed kunnen. Het moeten dan wel aanzienlijke bedragen zijn, wil dat zo'n grote invloed hebben op het resultaat.
IIIIIIIIIIII @pe0mot25 juli 2023 14:05
Dividenduitkeringen hebben geen effect op de winst/resultaat.
RogerSch @Luthorx25 juli 2023 13:26
Tja als je veel schulden hebt en de rentes gaan omhoog dan gaat dat pijn doen...
Noresponse @Luthorx25 juli 2023 17:19
Ze verliezen welke elk kwartaal 25-30k klanten en dat al bijna 2 jaar lang en dat is wel zorgelijk. Ik vermoed door glasvezel , houden ze nog steeds het grootste marktaandeel op een gesloten infra die niemand anders heeft in Nederland op een paar aanbieders na die vaak het eerste jaar na levering als enigste mogen leveren.

Ziggo is uiteindelijk geen concurrent van alle andere aanbieders, zolang er geen glasvezel is. In dat geval kan Ziggo een goede keuze zijn als je meer bandbreedte wil boven de 100 Mbps, maar dat is snel aan het verdwijnen door glasvezel en met de technieken die er al zijn om 10 Gbps te leveren, maar wie heeft dat nodig :).

Ik denk dat Ziggo moet kijken of ze niet daadwerkelijk de markt moet opengooien , want ze verdienen doordat ze de enigste zijn die niet hoeft in te kopen op eigen infra zoals KPN. Het is in dat geval dat Ziggo veel minder last heeft als ze strooien met aanbieding van 12 maanden. Een provider op glasvezel verdient daar niks op, maar moet wel de service verlenen en dat gedeelte is oneerlijke concurrentie.

KPN heeft overigens in de laatstekwartaal 297000 klanten aangesloten via de infra van KPN. https://www.overons.kpn/n...ten-tweede-kwartaal-2023/

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 22:17]

Bitzer @Luthorx25 juli 2023 12:57
Hear, hear!
Jelle Brolnir @Luthorx25 juli 2023 16:40
Hey @Tweakers ff update in het artikel anders? Is van belangrijke journalistieke waarde vinden jullie niet?
Bongoarnhem 25 juli 2023 12:21
De glasvezel concurrentie begint pijn te doen bij VodafoneZiggo vermoedt ik. Het monopoli op een snelle verbinding begint in steeds meer plekken weg te ebben…

[Reactie gewijzigd door Bongoarnhem op 22 juli 2024 22:17]

air2 @Bongoarnhem25 juli 2023 12:22
Dat zou zomaar kunnen, zodra de glasvezel verbinding hier actief is (nog een paar maanden vermoed ik) stap ik direct over.
iOnoWLIt @air225 juli 2023 12:27
Hebben mensen echt behoefte aan sneller internet? Denk een synchrone gigabit connectie voor de meeste huishoudens zwaar overkill is.
Aiii @iOnoWLIt25 juli 2023 12:33
Zelfs 200/200 is preferabel over 200/30 en voor velen zelfs 400/40. Bovendien is de prijs lager bij glasvezel. De rekensom wordt dan wel erg makkelijk.

Ziggo heeft lang kunnen profiteren van het alleenrecht op snel internet. Zelf had ik nog het geluk dat DSL op 200/30 aangeboden wordt, maar in veel gevallen was DSL aanzienlijk trager en dus kon Ziggo vragen wat het wilde in die gebieden.
ucsdcom @Aiii25 juli 2023 13:14
Zelfs 200/200 is preferabel over 200/30 en voor velen zelfs 400/40. Bovendien is de prijs lager bij glasvezel. De rekensom wordt dan wel erg makkelijk.

Ziggo heeft lang kunnen profiteren van het alleenrecht op snel internet. Zelf had ik nog het geluk dat DSL op 200/30 aangeboden wordt, maar in veel gevallen was DSL aanzienlijk trager en dus kon Ziggo vragen wat het wilde in die gebieden.
Je slaat de spijker op de kop: de voortdurende en terugkerende prijsverhogingen bij Ziggo maakt dat je als bestaande klant gaat vergelijken. Als eerste overweeg je of je door de snelheidsverhogingen niet een stap omlaag kan met je abonnement. Die lagere snelheden zijn ook prima werkbaar en die schelen toch een partij geld!

En dan realiseer je je dat je met een welkomst aanbieding op glas niet alleen sneller bent dan welk abonnement bij Ziggo dan ook, maar dat het ook nog eens veel goedkoper kan dan het goedkoopste Ziggo abonnement. De opzeg lijn kwam niet veel verder dan 8 maanden 50,- euro korting te matchen met 6 maanden 20,- euro korting en daarna de prijsverhoging nog doorvoeren.......

Als er vandaag overleg op top niveau is, dan snap ik daar niets van. Er heeft hier gewoon een bedrijf zichzelf in slaap gesust. Ziggo kan geen prijzen meer verhogen in de huidige markt.

En het is niet alleen dat de markt competetief is, maar ook dat Ziggo zelf dit niet is.
Klanten voelen zich toenemend "genxxid" door de verhogingen in prijs zonder aanmerkelijke betere dienstverlening. En dan nog heel moeilijk doen om het modem van 8 jaar oud te vervangen en daar zelfs nog administratiekosten voor willen rekenen? Stemmen met de voeten!

En dan vallen je kortingen bij Vodafone weg en is je volgende stap om ook je mobiele verbindingen bij Vodafone-Ziggo weg te halen.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 22:17]

TD-er @ucsdcom25 juli 2023 14:45
Als er vandaag overleg op top niveau is, dan snap ik daar niets van. Er heeft hier gewoon een bedrijf zichzelf in slaap gesust. Ziggo kan geen prijzen meer verhogen in de huidige markt.
Niet alleen hogere prijzen, ook de administratie is een complete ramp.
Afgelopen week van 2 kanten min of meer hetzelfde verhaal gehoord.
Mijn schoonouders wilden hun abonnement verhuizen van oude adres naar nieuwe adres.
Dat was pas mogelijk om administratief te verwerken wanneer de lijn opgeleverd zou zijn.
Daarna pas nadat je zelf verhuisd zou zijn. (let wel dus het plannen van een verhuizing bij Ziggo, niet de verhuizing zelf)
Daarna kon de verhuizing pas ingepland worden als hun verhuizing bij de gemeente verwerkt was.
En toen dat alles rond was, kon de verhuizing pas ingepland worden als de "openstaande actie" op het oude adres was afgerond.
Let wel, dat is dus de installatie van de nieuwe bewoners...

Kortom kleine 8 weken bezig geweest en nog steeds geen stap verder en zelf al weken zonder internet.

Prima handleiding om de meest trouwe klanten weg te jagen.

En afgelopen week hoorde ik van de ouders van onze buren vrijwel exact hetzelfde verhaal, dus geen incident...
SuperGans @TD-er25 juli 2023 15:25
[...]
Mijn schoonouders wilden hun abonnement verhuizen van oude adres naar nieuwe adres.
Dat was pas mogelijk om administratief te verwerken wanneer de lijn opgeleverd zou zijn.
Daarna pas nadat je zelf verhuisd zou zijn. (let wel dus het plannen van een verhuizing bij Ziggo, niet de verhuizing zelf)
Vorig jaar precies hetzelfde gehad. Ik wilde de verhuizing van het abonnement alvast van tevoren regelen, zodat ik op de dag van de verhuizing meteen internet zou hebben op het nieuwe adres. Dat kunnen ze niet voor elkaar krijgen daar.

Uiteindelijk heb ik maar gewoon een nieuw abonnement afgesloten op het nieuwe adres, op naam van mijn vriendin. Dat leverde me ook nog eens een welkomstkorting van 12 maanden 50% op.
rboerdijk @ucsdcom25 juli 2023 21:18
>20 jaar ziggo klant, ieder jaar "uw snelheid is hoger" en de daarop volgende maand "+1 a 2 euro", met als topper dit jaar +6 euro. Dat is wel even een wtf moment, ondertussen tegen de 90 euro per maand (incl telefoon en tv).

Groene glas-sprietje ligt voor de deur, TV gaat er helemaal uit (betalen voor reclame troepzooi en bagger kwaliteit - nee bedankt), dan komt het op 45 euro p/m, eerste jaar vor 2,50 p/m extra gbit verbinding.

Nog een paar maandjes en dan ben ik ook weg.

Anekdote betreffende Modem, ergens begin jaren 2000 werden stapsgewijs de modems vervangen. Ik zat met mijn modem ver beneden de beloofde snelheid, maar ik moest wachten tot mijn woonplaats aan de beurt was (en had al maanden gewacht), er was echt niets mogelijk. Dus Ziggo gebeld en gevraagd "Maar als mijn modem kapot gaat, wat dan - zit ik dan maanden zonder internet"? Nee hoor, dan krijgt u een nieuwe... Waarop mijn reactie was, ik heb hier naast me een emmer water staan, willen jullie die modem werkend terug, want volgens mij gaat ie zometeen spontaan kapot. Dag erop had ik een nieuw modem in huis.

Andere Anekdote, Ziggo had een iPad voor nieuwe klanten. Gebeld (als bestaande klant), heel enthousiast dat ik die graag iPad graag had - ging niet, alleen voor nieuwe klanten... Ok, dus als ik nu internet opzeg en volgend jaar weer Ziggo pak, krijg ik dan die iPad? Helpdesk medewerker, ietwat verward "Uh... ja... als die aanbieding dan nog geld"... Ik: Ok, prima - en wilt u dan dat ik alleen Internet opzeg, of wilt u dat ik ook TV en telefoon opzeg? Einde verhaal: 6 maanden internet voor 50% korting.

Maar ondertussen maken ze het wel erg bont qua prijs / prestatie verhouding.

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 22 juli 2024 22:17]

justgopown @Aiii25 juli 2023 13:12
Hoe is dit erg gewild? een goeie upload speed hebben 98% van de mensen helemaal niet nodig en hebben hier sowieso geen last van dat deze wat trager is. Voor de rest heeft een glasvezel verbinding voor de normale gebruiker niet echt voordelen, die het verschil zouden maken voor een gebruiker.
Verwijderd @justgopown25 juli 2023 13:52
Ik kan wel een aantal use cases bedenken:
- Eigen Minecraft server opzetten op een eigen computer/server.
- Eigen Mastodon Instance opzetten op een eigen computer/server.
- Foto's/Video's van jezelf + familie leden in een lokale cloud omgeving.
- Fileserver opzetten voor het snel delen van bestanden.
- Seeden van torrents (LET OP: Dit zijn dus ook 'legale' bestanden zoals Linux distro's)

Ik ken in mijn familie al een aantal personen die al blij zouden zijn als ze een eigen Minecraft server kunnen hosten, daar volledig beheer over hebben en niet daarvoor iets van €10+ euro per maand voor kwijt zijn aan een 3e partij.

Sterker nog, je zou bij wijze van meerdere Minecraft (of andere game) servers kunnen runnen vanuit huis vanaf hetzelfde IP-adres, waarbij iedere server een andere poort gebruikt. Als je zuinige hardware gebruikt kan je nog je maandelijkse kosten voor internet nog terug kunnen verdienen ook en wellicht daarbovenop nog meer.

Het 'niet nodig hebben' is een dooddoener, vraag een ieder willekeurig persoon of zij liever 2 minuten en 2 seconden wachten om 1GB te uploaden of 8 seconden, dan zou vermoedelijk 100% kiezen voor de laatste optie.

Ik heb laatst al mijn media (persoonlijke foto's/video's) geüpload naar een cloudomgeving, dit was circa 600GB dat heeft mij met 50mbit uploadsnelheid iets van 1 dag en 4~ uur gekost, daarvoor moest ik mijn PC dag- en nacht aan laten in mijn slaapkamer dus extra warmte + licht + geluid tijdens het slapen.

Dat terwijl als ik 1000mbit uploadsnelheid had, ik met 1 uur en 25 minuten klaar was met het uploaden van dezelfde hoeveelheid data. In hetzelfde tijdsbestek waarin ik 600GB met 50mbit geüpload had, zou ik met 1000mbit uploadsnelheid 11-12 TB kunnen uploaden.

Als iets 28 uur duurt om te uploaden is tevens de kans groter dat het onderbroken wordt, wat als Ziggo plots een storing heeft tijdens de overdracht, wat als mijn hardware plots uitvalt of de cloud omgeving eventjes down gaat.

Mensen denken het niet nodig te hebben omdat ze vaak geen besef hebben waar upload voor bedoelt is, sommigen denken dat uploaden in feite ook 'downloaden' is. Heb mijn moeder bijvoorbeeld ook ooit moeten verbeteren toen ze een bericht stuurde van 'Het downloaden op mijn computer gaat heel langzaam', maar bij doorvragen bleek dat ze video's van haar camera probeerde te versturen naar een familielid.

Dan hebben we het niet eens gehad over de toename van 'content creators', die streamen maar ook video's uploaden naar Youtube of andere diensten. Sneller uploadsnelheid betekent dat deze video's sneller verwerkt zijn op Youtube, omdat je niet eerst een paar uur moet wachten totdat de upload klaar is, maar in datzelfde tijdsbestek het processing al begint op Youtube.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:17]

justgopown @Verwijderd25 juli 2023 14:19
Dan nog zijn de meeste use cases niet van toepassing bij zeker 80% van de klanten. Ook met snel internet zie je vaak dat de servers de snelheid niet eens halen waardoor je niet met 1000Mbit download, Tuurlijk worden het steeds meer mensen die upload gebruiken, maar ik denk dat de prijs bij 98% van de users ervoor zorgt dat ze overstappen en niet vanwege de upload snelheid die omhoog gaat.
!GN!T!ON @justgopown25 juli 2023 15:10
daarom verliest Ziggo ook zoveel klanten, omdat niemand het nodig heeft?
justgopown @!GN!T!ON26 juli 2023 08:17
Kun je lezen? "ik denk dat de prijs bij 98% van de users ervoor zorgt dat ze overstappen en niet vanwege de upload snelheid die omhoog gaat"
Verwijderd @justgopown25 juli 2023 15:29
Je hebt ook geen 50-60+ inch-scherm nodig om TV te kijken, maar het is wel fijn om te hebben t.o.v. een scherm van 20-30 inch. Daarbij hoef je niet gelijk over naar 1000mbit UL, maar 200/200 - 300/300 is al een groot verschil met de overige providers ook qua kosten.

Het verschil is dat men direct doorheeft wat het verschil tussen een groot- en klein scherm is qua kijkplezier los van alle andere aspecten. Men heeft dat niet zo snel door wat betreft uploaden, omdat het gros van de mensen geen weet heeft wat het doet en inhoudt. Sommigen denken namelijk dat uploaden en downloaden synoniemen zijn van elkaar.

Er wordt namelijk in de volksmond niet zo gauw geroepen 'Ja als je hogere upload hebt dan kan je sneller video's versturen naar familieleden', maar wel zaken als 'Ja met een grotere TV is films kijken echt een geweldige ervaring'.

Maar als jij de simpele vraagt stelt wil je video's (veel) sneller kunnen versturen naar familieleden? Zal het antwoord naar mijn idee unaniem 'Ja' zijn. Uiteraard geldt dat ook als je aangeeft meer voor minder.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:17]

MichaelB74 @Verwijderd25 juli 2023 14:51
Dit zijn toch stuk voor stuk ontzettend uitzonderlijke situaties?
Er IS ook wel een reden voor een hogere upload te bedenken, maar zeker niet dat dit gewoon is.

Iets niet hebben en het dus niet missen is toch juist het perfecte voorbeeld dat het niet nodig is?
Uiteraard zegt nagenoeg iedereen dat 'ie liever korter dan langer wacht, maar toch stapt bijna niemand over. Blijkbaar is de nood dus helemaal niet zo hoog.

Je denkt echt teveel vanuit je eigen perspectief.
Verwijderd @MichaelB7425 juli 2023 15:57
Iets niet hebben en het dus niet missen is toch juist het perfecte voorbeeld dat het niet nodig is?
Uiteraard zegt nagenoeg iedereen dat 'ie liever korter dan langer wacht, maar toch stapt bijna niemand over. Blijkbaar is de nood dus helemaal niet zo hoog.
Ik zou zeggen stel de volgende vraag aan willekeurige familieleden/vrienden die digibeet zijn:
'Wat heb je liever: 20 minuten wachten tot een overdracht voltooid is of dat het maar 1 minuut duurt?'

Denk je ook niet dat het antwoord zal zijn dat ze liever 1 minuut wachten?

Ik heb dezelfde vraag voorgelegd aan mijn moeder en zus (beide digibeet) zonder te specificeren waarop ze moet wachten:

Moeder: https://i.imgur.com/BW2BDLh.png
Zus: https://i.imgur.com/rFB3EY0.png
Resultaat: 100% - Keuze voor 1 minuut wachten.

Als daarbij ook nog komt dat glasvezel in vele gevallen goedkoper is, dezelfde prijs heeft of lichtelijk duurder dan het huidige abonnement dat ze via ADSL/Kabel hebben, dan slaan ze al helemaal de slag.

Je mist het stukje 'Ze weten niet beter'., er zijn ook mensen die er heilig overtuigd zijn dat ze geen grotere TV 'nodig hebben', maar zodra ze bij een familielid langskomen en die prachtige 60 inch TV aan de muur zien hangen willen ze er plots ook één.

Niet omdat ze niet zonder kunnen(niet nodig hebben), maar omdat ze hebben ervaren hoe fijn het is om op een grote TV een film te kijken.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:17]

Hetisweergezell @Verwijderd25 juli 2023 16:39
Dit is wel een beetje kort door de bocht. Zonder extra informatie zegt inderdaad dat hij/zij liever 1 minuut wacht ipv 20. Alleen kan ik bijna geen situatie bedenken dat dit ook daadwerkelijk optreed. Nou ja, eentje dan, een fotoboek uploaden naar Albelli om af te drukken. Dit doen we misschien 2x per jaar. Dus in mijn geval. Heb nu een 50/50 verbinding. Bij mij zou de vraag dus zijn, wacht je liever 20 minuten of 1 minuut en heb je daar dan voor die 2x per jaar ook 55 euro per maand voor over ipv de 33.75 die ik nu betaal.

Dan is mijn antwoord toch echt, ik wacht liever 2x per jaar 20 minuten zodat ik 255 euro per jaar uitspaar.
Verwijderd @Hetisweergezell25 juli 2023 17:00
Wacht jij liever 20 minuten op de bus of 1 minuut:
Antwoord: 1 minuut
Wacht jij liever 20 minuten op je eten of 1 minuut:
Antwoord: 1 minuut
Wacht jij liever 20 minuten totdat de upload voltooid is 1 minuut?
Antwoord: 1 minuut

Als ik iets weet van de gemiddelde persoon in Nederland, is dat men liever niet (langer) wilt wachten als het sneller kan.

Je kostenvergelijking slaat ook mank, want ik kan juist met 1000/1000mbit Internet Only T-Mobile verbinding straks €19,60 per maand besparen t.o.v. 1000/70mbit Giga abonnement van Ziggo.

Dan heb ik nog niet meegerekend dat ik de eerste 8 maanden 15 euro per maand korting krijg, plus €15 euro korting op mijn telefoonabonnement/verbinding extra krijg en dat ik momenteel personeelskorting krijg op mijn Ziggo verbinding vanuit mijn werkgever anders zou ik nog meer besparen.

Jij hebt een 50/50 verbinding voor €33,75 per maand, ik heb straks een 1000/1000 verbinding voor €40 per maand maar in feite zelfs 30 euro als je de korting van de telefoonabonnement meeneemt, in de werkelijkheid betaal jij dan zelfs €3,75 meer dan ik voor vele malen lagere verbinding.

Op veel plekken in Nederland ben je minder kwijt voor glasvezel, zelfs met hogere snelheden t.o.v. VodafoneZiggo of KPN kabel.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:17]

Verwijderd @Verwijderd25 juli 2023 17:38
maar wel whatsapp gebruiken, das pas brak in media kwaliteit :P
lenwar
@Verwijderd25 juli 2023 21:33
Het niet nodig hebben is niet voor niets een dooddoener omdat het waar is voor 98% van de particulieren.

Jij noemt dingen op waaruit blijkt dat jij het nodig hebt. Ik heb al die dingen niet nodig. Beiden n=1.

Het leeuwendeel van de particulieren gebruikt hun internetverbinding om te ‘downloaden’ (film(pje)s, websites, enz).

In mijn privé-kringen ken ik niemand die regelmatig ettelijke honderden GB’s aan data uploaden.

Uiteraard is het fijn dat als er een update van een spel is van 30GB dat je daar niet uren mee bezig bent.
Maar dat gebeurd normaal gezien niet dagelijks en het is ook met een luxeprobleem dan een ‘echt probleem’.

Zaken als content creators zijn in deze geen particulieren. Dat is hun werk. Daar gelden uiteraard andere benodigdheden voor.
orvintax @Verwijderd25 juli 2023 15:00
- Eigen Minecraft server opzetten op een eigen computer/server.
- Eigen Mastodon Instance opzetten op een eigen computer/server.
Ik ben het met je eens, maar dit kost toch geen brandbreedte?
Verwijderd @orvintax25 juli 2023 15:22
Hangt sterk vanaf van:
- Hoeveel mensen in je huis gebruikmaakt van het netwerk.
- Wat voor soort gebruik zij hiervan maken (Een enkele content creator in huis = veelvuldig uploaden)
- Hoeveel spelers laat je toe op een Minecraft server? Zover ik heb begrepen is de rekensom ongeveer 1mbit per gebruiker. Met 1000mbit UL kan je dus honderden gebruikers toelaten op de server, mits de rest van je hardware uiteraard voldoet. Of meerdere losse servers met 50-100 users per stuk. Uiteraard wil je ook een gedeelte allocated houden voor andere zaken.
- Een populaire Mastodon instance zal meer dataoverdracht vereisen, met 1000mbit heb je dus veel meer ruimte om een server runnende en stabiel te houden en zal het (vermoedelijk) ook behoorlijk in de kosten schelen t.o.v. een dedicated server. (Uiteraard afhankelijk van het stroomverbruik / je contract bij leverancier)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:17]

dirk161 @Verwijderd25 juli 2023 15:20
Een VPN-server draaien, zodat de hele familie “op hetzelfde adres” Netflix kan kijken. 👍🏻
breinonline @Verwijderd26 juli 2023 07:17
Het 'niet nodig hebben' is een dooddoener, vraag een ieder willekeurig persoon of zij liever 2 minuten en 2 seconden wachten om 1GB te uploaden of 8 seconden, dan zou vermoedelijk 100% kiezen voor de laatste optie.
Je stelt niet de juiste vraag: als je erbij vertelt dat je 10 euro meer betaald om maar die 8 seconden te hoeven wachten kiest 98% gewoon om langer te wachten. Dat is dus ook precies wat er in de markt gebeurd.
Verwijderd @breinonline26 juli 2023 10:49
Momenteel betaal ik 50,70 per maand voor Ziggo Giga internet only (incl. korting vanuit bedrijf).

Ik ga straks van 1000/70 (Ziggo) naar 1000/1000 (T-Mobile glasvezel internet only) en betaal uiteindelijk 40 euro per maand.

Basisprijs: 45 euro per maand
Prijs met korting omdat ik een telefoonabonnement heb: 40 euro per maand

Dan krijg ik vervolgens nog 10 euro korting op mijn T-Mobile telefoonabonnement dus dat scheelt mij 20,70 per maand aan kosten, terwijl ik meer krijg.

Maar zelfs al zou ik geen T-mobile telefoonabonnement hebben, dan scheelt het mij al 5,70 per maand.

Dus ik ga van 600GB uploaden in 19~ uur naar 600GB uploaden in 1.5~ uur en ik kan 20,70 per maand in mijn eigen zak steken.

Ik weet niet hoe dit zit in andere regio's, maar hoor soortgelijke berichten van mensen die glasvezel afnemen dat zij (veel) minder betalen dan bij VodafoneZiggo of KPN(Kabel), terwijl ze een veel hogere uploadsnelheid ervoor terugkrijgen.

Dus dat het per definitie duurder wordt met een hogere uploadsnelheid zoals jij hier probeert te stellen, klopt simpelweg niet.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:17]

Relief2009 @justgopown25 juli 2023 13:22
Vanuit huis videocalls opzetten vergt een snelle, stabiele en lage latency upload nodig. Zaken die bij glasvezel een stuk beter zijn dan bij Ziggo.
Lekker Ventje @Relief200925 juli 2023 13:27
Ik kan zonder probleem via Teams vergaderen en we zitten dan meestal met tien personen waarvan niemand glasvezel heeft. De behoefte aan glasvezel wordt overschat, als mensen overstappen is het meestal vanwege de prijs.
xzaz @Lekker Ventje25 juli 2023 13:48
Ik kan de discussie nog herinneren die wij thuis hadden en op het punt stonden Tiscali ADSL te nemen 768/265. 'Maar je kan nu met telefoon toch ook gewoon je mail checken?'.

Als je iets niet hebt ga je je ook werken met dat soort snelheden. Ik moet af en toe Databases van pakweg 12 gig uploaden en downloaden en ben ontzettend blij dat ik 1000/1000 heb; als ik dat niet had was ik anders gaan werken. De beschikbaarheid dicteert je werkwijze.
punishedbrains @xzaz25 juli 2023 14:01
Ik heb een gigabit up en down en dat gebruik ik echt alleen maar om data binnen te harken en te versturen, fijn dat dat snel is. Maar met gewoon gebruik als streamen en videocalls had ik en heb ik voldoende aan 100.
MichaelB74 @xzaz25 juli 2023 14:42
n=1
Jij valt dan in die hooguit 2% die het wel gebruikt.

Ik kom jaarlijks bij meerdere klanten over de vloer en nagenoeg iedereen heeft VDI/AVD oplossingen waardoor het lokaal hebben van data overbodig is (iets wat je liefst ook helemaal niet wil).
kesendrec @MichaelB7425 juli 2023 16:40
Al je data in de cloud willen hebben ? is de vraag of je dat wel wil...
Hetisweergezell @Relief200925 juli 2023 16:42
Nee hoor. En stabiele teams verbinding gebruikt bij mij 1,5Mbit up- en download (heb dat voor de gein eens gemonitord). Dus zelf met met een 20 Mbit upload kun je prima 13 calls tegelijk hebben.
spijkerhoofd @justgopown25 juli 2023 14:12
Het is niet enkel dat het sneller is, maar zeker ook goedkoper, bij Tweak ben ik nu 60 euro per maand kwijt voor 1gb up an download, een goed basis tv pakket en een Fritzbox als standaard, bij Ziggo betaal ik 77 euro voor 400 mb download en 40 mb upload en een veel mindere tv pakket. Tel uit je winst, Ziggo is gewoon veel te duur.

[Reactie gewijzigd door spijkerhoofd op 22 juli 2024 22:17]

Aldy @justgopown25 juli 2023 14:47
Misschien kun je het beter omdraaien, 98% van de gebruikers hebben wel een snelle uploadsnelheid nodig. Je hebt het alleen niet altijd in de gaten. 98% is overigens een overdrijving mijnerzijds.
gooos @Aiii25 juli 2023 13:21
Niet alleen zaken als upload snelheid en de prijs zijn voor mij de doorslag geweest. Ook het niet in huis hoeven aanleggen van coax kabels is voor mij een punt geweest in mijn nieuwbouwwoning. Het hele huis ligt dus vol met netwerk kabels met een mooi uitgebreid patchpanel in de meterkast.
BRAINLESS01 @gooos25 juli 2023 13:35
Dit is inmiddels ook bij VodafoneZiggo niet meer nodig, ze gebruiken nu tv kastjes die werken via UTP. Je hebt dus alleen nog coax in de meterkast nodig, maar dat ligt er toch al.
gooos @BRAINLESS0128 juli 2023 15:36
Ok - dat is dan een positieve ontwikkeling van ze in de afgelopen jaren. Het was nog met coax-kastjes toen ik mijn nieuwbouwwoning opgeleverd kreeg een aantal jaar geleden.
Muna34 @Aiii25 juli 2023 13:05
Je slaat de spijker op zijn kop. Glasvezel is vaak goedkoper en sneller. Daar hoeven mensen niet lang over na te denken. @iOnoWLIt heeft uiteraard ook helemaal gelijk. Op onze postcode scheelde dat toch al gauw 3 tientjes. Daarnaast, ik weet niet of het nu wel kan, kon ik dertijds Ziggo niet met eigen router instellen. Alleen dat laatste is een wens die vaak alleen op Tweakers/IT'ers van toepassing is.

Buiten IT'ers en de nieuwe generatie, en daarmee bedoel ik mensen die veel media/content online consumeren, heeft niemand echt een snelere verbinding nodig. Normale huishoudens appen, streamen af en toe en misschien wat licht game en werk verkeer. Probeer z'n verbinding maar eens volledig te satureren en kwaliteitsverlies te meten. Wij hebben zelf wel eens z'n proefje gedaan om te kijken hoe dat zou zijn. Conclussie was dat je dan echt veel aan moet hebben staan en zelf dan nog zie je dat bijv. een Netflix uitermate goed om gaat met je bandbreedte. (een Prime video gaat bijvoorbeeld dan gewoon helemaal stuk maar dat is een ander verhaal :9)

[Reactie gewijzigd door Muna34 op 22 juli 2024 22:17]

Polderviking @iOnoWLIt25 juli 2023 13:43
Hebben mensen echt behoefte aan sneller internet? Denk een synchrone gigabit connectie voor de meeste huishoudens zwaar overkill is.
Ik ben niet eens echt ontevreden over de dienstverlening van Ziggo.
Het is meer dat ik Ziggo 60 63 euro per maand betaal voor "internet only" 1000/75 terwijl T-Mobile gewoon 1000/1000 bij me naar binnen fiets straks voor 45 euro (na een x periode 30 euro) per maand.
Als ik ook mijn mobiele abonnementen mee verhuis scheelt me dat al met al een ruime 350 euro per jaar. Kortingen niet meegerekend.

Ziggo kan alleen maar met triple play concurreren. Ziggo is stuiterduur als je alleen internet nodig hebt.

Uiteraard is gigabit internet een luxeproduct en zou het met minder kunnen.
Maar bij Ziggo krimpt die toch al magere uploadsnelheid nog verder bij de lagere pakketten.
Koper houdt in mijn geval überhaupt op bij 80 megabit.
Daarbij vind het toch wel erg prettig dat die mega updates voor games die tegenwoordig meer norm dan uitzondering zijn in no time binnen zijn en ik als ik thuis kom van werk niet mijn beperkte speeltijd hoef te vernachelen met wachten op een download.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 22:17]

japie06 @iOnoWLIt25 juli 2023 12:30
Glasvezel is in iedergeval vaak goedkoper dan ziggo. Dat is ook gewoon een goede reden om over te stappen.
Arm1n @japie0625 juli 2023 12:52
KPN glasvezel (wat volgens mij nog steeds een grote danwel niet die grootste groep glasvezel aansluitingen is) is praktisch net zo duur als Ziggo. Afhankelijk van waar je waarde aan hecht is de een of de ander net iets goedkoper.

Ik kan sinds een tijd kiezen voor KPN glasvezel. Maar behalve de synchrone snelheid is er alleen winst te behalen als je elk jaar overstapt voor de welkomstkorting maar daar heb ik weinig zin in.
alex3305 @Arm1n25 juli 2023 13:02
KPN glasvezel is praktisch net zo duur als Ziggo.
Het komt nog niet eens in de buurt van elkaar. Als ik even snel de pakketten vergelijk die ik hier kan krijgen:

100Mbps
Ziggo: €64,25
KPN: €57,00
Verschil: €7,25 / maand, of 87 euro per jaar.

200Mbps
Ziggo: €69,25
KPN: €64,50
Verschil: €4,75 / maand, of 57 euro per jaar.

400Mbps
Ziggo: €75,25
KPN: €67,00 (1Gbps, want 400Mbps bestaat niet)
Verschil: €8,25 / maand, of 99 euro per jaar.

1Gbps
Ziggo: €80,25
KPN: €67,00
Verschil: €13,25 / maand, of 159 euro per jaar.

En dan heb ik bij beide providers geen korting, 1 tv box en telefonie genomen. En dan is bij Ziggo de upload veel lager dan bij KPN. En zijn de ping tijden bij Ziggo gemiddeld veel hoger (hier scheelt het gemiddeld 18ms). Ik zou het wel weten.

Edit: de prijzen aangepast naar TV Start ipv TV Complete bij Ziggo. Deze wordt standaard geselecteerd. Anders komt er €5,50 per maand bij.

[Reactie gewijzigd door alex3305 op 22 juli 2024 22:17]

Ram-G-maN @alex330525 juli 2023 13:51
Vergeet ook niet dat een Wi-Fi-loze Ziggo coax modem (16,5W) meer verbruikt dan een (draadloze) KPN Experia V10 (6,5W) modem. Dat is incl. glasvezel converter (2,5W) nog steeds lager een Ziggo modem. MediaBoxen van Ziggo zijn ook stuk voor stuk energieslurpers die verbruiken ook stuk meer dan de TV kastjes van KPN.

@SirMemeAlot Je moet ook niet afgaan op het opgegeven Idle verbruik. ;) Ik heb de UBC1318ZG in normaal Tweakers verbruik gemeten met deze LogiLink energiemeter. Hierop was de originele netvoedingsadapter (12VDC 2.0A) van de modem aangesloten.

Dank voor je opmerking! De Ziggo MediaBox XL heb ik toch echt sinds juli 2022 in gebruik. Ik ga die dan mooi omruilen voor de Ziggo Mediabox Next Mini. Ik neem aan dat dit een kastje is die gebruik maakt van je netwerkbandbreedte? Dat is wel een eerlijkere vergelijk met KPN's TV kastjes.

[Reactie gewijzigd door Ram-G-maN op 22 juli 2024 22:17]

SirMemeAlot
@Ram-G-maN25 juli 2023 15:33
Welk modem bedoel je met het Wi-Fi-loze Ziggo coax modem? Ik ken de Ubee UBC1318ZG maar die verbruikt 7 a 8 watt idle, dus dat ontloopt elkaar niet zoveel. Het nieuwe gigabit modem met wifi verbruikt met wifi en router modus 12 - 15 watt en in bridge 8 tot 10 watt, maar dit haal ik van de ziggo Community, maar zeker niet de 16,5W meer verbruik.

De nieuwe Ziggo Mediabox Next Mini verbruikt volgens de Ziggo website:

Aan Tussen 2.5 en 5 Watt
Stand-by: Snelle start 2,9 Watt
Stand-by: Trage start 0,9 Watt
Stand-by: Eco-modus 0,5 Watt

En de Ziggo Mediabox Next gebruikt

Verbonden met een netwerkkabel Verbonden via draadloos netwerk
Aan 11,16 Watt 11,84 Watt
Stand-by: Snelle start 9,29 Watt 11,12 Watt
Stand-by: Trage start 1,59 Watt 1,55 Watt
Stand-by: Eco-modus 0,34 Watt 0,36 Watt

Niet heel mooi gekopieerd, maar de 1e waarde is verbonden met netwerkkabel en de 2e draadloos.

De Ziggo Mediabox XL was inderdaad een energieslurper maar die leveren ze volgens mij al jaren niet meer? Maar dat weet ik niet exact, maar op dit moment leveren ze het zeker niet meer aldus de Ziggo website.

Kun je dit eens toelichten?
delphium @alex330525 juli 2023 16:24
Persoonlijk ben ik zeer tevreden over de service van Ziggo. Zelfs toen de kabel door Delta kapot was gegraven, kwamen ze het dezelfde dag nog fiksen. Ook vind ik het erg prettig dat je snel op een tweedelijns medewerker wordt overgeschakeld, als je vraag wat complexer is.

Daarnaast is sneller, niet altijd beter. Ik heb simpelweg genoeg aan 300 Mbit en ik heb echt nog nooit downtime gehad, op de gebroken kabel na. En dat terwijl ik, bij elkaar al meer dan twintig jaar klant ben, op verschillende plekken in het land.

Met KPN heb ik tot nu toe niets dan ellende gehad. Administratieve fouten, bureaucratie, verstoorde verbindingen, of zelfs helemaal geen verbinding bij oplevering, maar wel afschrijvingen.

Verder koester ik Ziggo om hun privacy beleid. Net als XS4ALL destijds, beschermen ze hun klanten tegen brulapen als Brein. Het enige wat me echt tegenstaat, is de onvoorwaardelijke prijsverhogingen, die je jaarlijks om de oren krijgt. Daar zouden ze mee moeten stoppen. Genoeg is gewoon genoeg.
Shadow771 @delphium25 juli 2023 19:15
Nou dan heb jij geluk. Een keer had ik geen Internet +TV meer omdat tijdens onderhoudswerkzaamheden de kabel in de wijkcentrale naar onze appartmenent losgekomen was. Ik melde dit gelijk maar ik moest toch verdomme 4 dagen wachten voordat er eindelijk een monteur kwam om het te fixen.

Anyway, ik ben inmiddels verhuisd naar nieuwbouw waar glasvezel beschikbaar is en wmb nooit meer Ziggo voor mij.
SirMemeAlot
@Shadow77125 juli 2023 19:58
Denk dat jij eerder pech had ;)

Daarnaast 4 dagen is niet zo enorm veel, wacht maar tot je wat met je glasvezel hebt, kan je nu alvast verklappen als daar een stuk vervangen moet worden dat dit vele malen langer gaat duren. Glasvezel lassers zijn veel schaarser en het is niet zo eenvoudig om even 2 kabels aan elkaar te lassen. Daarnaast met die gedeelde netwerken als je niet bij de partij zit die eigenaar is krijg je vaak nog een enorm gepingpong voordat ze een monteur sturen. Maar dan stap je uiteraard weer over als het langer dan 4 dagen lees :P
mrdemc @alex330525 juli 2023 14:53
Als je de prijzen van internet only neemt is het verschil groter bij de hoge snelheid.

€52,50 p/m bij kpn voor 1Gb en
€63,00 bij Ziggo.
€52,00 bij Ziggo voor 200 vs.
€50,00 bij KPN.

Als je dan de upload meerekent is dat ook een behoorlijk verschil van respectievelijk 75 of 30 mbit/s bij Ziggo en 1000 of 200 mbit/s bij KPN.

De hoge upload hebben de meesten inderdaad niet nodig voor grotere uploads, maar het is altijd fijn als je slechts een paar seconden vs een aantal minuten per upload nodig hebt. Ook de latency is behoorlijk beter bij glasvezel.

[Reactie gewijzigd door mrdemc op 22 juli 2024 22:17]

Relief2009 @Arm1n25 juli 2023 13:23
Wat is de reden om bij Ziggo te blijven? Zelfs als de prijzen even hoog zijn? Dan heb ik liever een internetverbinding op basis van glasvezel dan op basis van coax.
Simyager @Relief200925 juli 2023 13:33
Toen KPN langskwam om te vragen of ze glasvezel mochten installeren zei een KPN medewerker dat mensen geen glasvezel willen in verband met radiogolven en dat zou iets met hun hoofd doen.

Terwijl coaxkabels letterlijk koperen kabels zijn en dus aanzienlijk beter als antenne kunnen werken dan een glasvezel die enkel licht door een glazen buis laat schijnen. Zodra het licht buiten de glasvezel komt is er geen verbinding meer en werkt het niet!!!

Dit zal maar een klein percentage zijn, maar genoeg mensen die erin geloven, net als dat 5G Corona veroorzaakte...

En dan heb je mensen die het wel goed vinden en geen energie willen verspillen in het uitzoeken.
xoniq @Simyager25 juli 2023 16:12
Glas en radiogolven :+ mijn god wat is de mens toch verpest door die wappies. Door glas gaat licht :+
CivLord @xoniq26 juli 2023 12:42
Ja. En omdat die radiogolven van glas komen, gaan ze dwars door alles heen en helpt zelfs een alu-hoedje niet meer! [/s]
Arm1n @Relief200925 juli 2023 16:40
Het TV-kastje (mediabox next) van Ziggo vind ik erg fijn werken, dus dat is een zekerheid waarvan ik bij KPN niet zeker weet hoe goed deze werkt. Ook de klantenservice bij Ziggo is erg goed de keren dat ik ze nodig had. Het TV kastje van KPN had een ethernet kabel nodig en die van Ziggo niet. Dan moet ik weer een kabel trekken achter het TV meubel langs, is te doen maar wel weer gedoe. Volgens mij werkt het nieuwe kastje van KPN wel via WiFi (zoals die van Ziggo voor TV gemist e.d.) dus zou het weer makkelijker moeten maken.

Met een telefoontje naar de klantenservice van Ziggo kon ik met een jaar verlengen korting krijgen die ongeveer gelijk was als wat KPN gaf voor nieuwe klanten (en als ze me geen korting hadden gegeven was ik ook daadwerkelijk overgestapt) dat heb ik dan ook gedaan. Dus voorlopig zit ik nog goed, later dit jaar maar weer eens kijken hoe de situatie is.
Harrie D @Relief200925 juli 2023 22:21
De CI+ module met smartcard in de TV. Dus geen apart TV kastje dat ook nog eens een stopcontact inneemt.
Ik heb maar een 50Mb abonnement en voel geen behoefte aan een snellere verbinding. Inmiddels 2 glasvezelkabels in de straat (Delta + KPN), ga dus wel de prijzen in de gaten houden.
Mocht Ziggo het volgende F1 seizoen weer gaan uitzenden blijf ik Ziggo trouw. Kan ik F1 TV weer opzeggen.
Strebor @Arm1n25 juli 2023 13:06
Bel na een jaar KPN en vraag ze gewoon om korting bij verlengen met een jaar (na een jaar ben je weer contractvrij en kun je maandelijks opzeggen of weer bellen).

Deze Tip werd mij een maand geleden door een KPN medewerker gegeven (ik belde over heel iets anders). Ik kreeg gewoon een half jaar lang 50% korting op mijn 1gbit verbinding en TV pakket. Heel netjes. Scheelde me veel geld, geen gedoe met overstappen en ik kreeg de nieuwe TV+ kastjes. 100% tevreden.
_JGC_ @japie0625 juli 2023 13:04
voor alleen internet wel. Pak je TV erbij is Ziggo niet veel duurder.

Nadeel voor ziggo is dat televisie geen premium dienst meer is. Je kijkt naar reclame met zo nu en dan wat (herhaalde) content tussendoor. Meeste spul kan je ook online terugkijken of streamen, daar heb je geen TV pakket voor nodig.
Frame164 @japie0625 juli 2023 12:58
Gisteren nog gekeken. Maar prijs is geen reden om over te stappen. De kosten om naar een postagentschap te rijden om de apparatuur terug te sturen is bijna meer dan het kostenvoordeel van kpn...
mphilipp @Frame16425 juli 2023 13:11
Hangt helemaal van je situatie af. Wat noem jij niet de moeite waard? T_Mobile gaat mij straks €45/mnd kosten (de eerste 8 maanden €30/mnd) voor gigabit glasvezel, terwijl Ziggo mij momenteel €63/mnd kost voor gigabit internet.
Misschien betaal jij veel meer voor glasvezel, of heb je een speciale deal met Ziggo, maar ik vind dit wel de moeite waard hoor. Ik kan overigens gewoon in 4 minuten lopen naar het pakketpunt om mijn modem terug te sturen :+
Mrgroeneveld @Frame16425 juli 2023 13:24
net even gecheck maar is zeker een reden om over te stappen.
zeker als je geen lineaire TV kijkt.
Internet Only 400 MB van T-mobile 35 euro - 420 euro per jaar
Internet Only 300 Mb van Ziggo 58 euro - 696 euro per jaar.

ik zie alleen maar voordelen op dit moment.
misschien dat het in de toekomst duurder word, maar dan heb ik al vast bespaard voor nu.
Boost9898 @iOnoWLIt25 juli 2023 12:29
Ja voor het grootste deel van Nederland wel denk ik. Maar bedenk dat het hebben van zulke snelheden diensten mogelijk maakt waar je nu nog geen behoefte aan hebt maar in de toekomst wel. Denk aan zo goed als realtime cloudwerken, remote desktops etc. Juist met de trend van het thuiswerken is dit geen overbodige luxe meer.
Gandalf68 @Boost989825 juli 2023 12:33
Welke trend van thuiswerken ....dat is weer helemaal terug gevallen
Frame164 @Gandalf6825 juli 2023 12:54
Ook voor thuiswerken voldoet 30 up prima. De meeste werkplekken op kantoor halen dat niet.
cpt Iglo @Frame16425 juli 2023 13:05
Totdat je met grote modellen werkt en je werkgever wil dat je niks lokaal opslaat maar alles via de netwerkschijf van het bedrijf doet,
DiaZ_1986 @cpt Iglo25 juli 2023 13:18
Als je niets lokaal mag opslaan, dan download je toch ook niets? Waardoor je 'gewoon' remote (remote desktop, teamviewer, vnc, enz) kan werken toch?
Marsjee @DiaZ_198625 juli 2023 13:40
Ehhh, die vlieger gaat niet altijd op, er wordt zeker wel in de cache/tmp gedownload...
verder als je alles online doet, is een stabiele verbinding een pré, zeker als dit bedrijfsmatig gebeurd voor 100 werknemers, dan ga je echt wel voelen een snelheid / stabiliteit dat je volledig in de cloud werkt.

Met de kleinste onderbreking kun je al problemen krijgen met documenten die rechtstreekt uit de cloud loopt. Zover ik weet, download je alsnog naar de tmp/cache, en vervolgens upload het document bij opslaan / autosave.


** Deze constructie bij onze klanten, en bij veel zetten we het weer terug naar zowel lokaal als cloud
omdat er toch stabiliteits problemen ontstaan, of vertragingen.

[Reactie gewijzigd door Marsjee op 22 juli 2024 22:17]

cpt Iglo @Marsjee25 juli 2023 16:07
Daarnaast heb ik modellen die ik aan begin van dag download, aanpas en aan einde van dag weer upload. Deze modellen zijn circa 30 GB per stuk. dat wil je echt niet met 30mbit doen.

Gaat idd tegen policy in maar dit programma werkt compleet niet over het internet :P
lenwar
@cpt Iglo25 juli 2023 21:12
Iedere dag honderden gigabytes aan data op en neer slepen klinkt sowieso niet optimaal. Ook niet met een 1Gbit-verbinding. Dit klinkt meer als iets dat je helemaal in de (private) cloud zou willen doen met remote desktop/VDI-achtige constructies.

Nou weet ik uiteraard niet wat de aard van je werk is en je huidige manier van werken is natuurlijk niet voor niets op een bepaalde manier geëvolueerd, maar zo van de zijlijn zou ik zeggen dat het efficiënter moet kunnen.
cpt Iglo @lenwar26 juli 2023 15:19
Zou zeker opgelost kunnen worden met remote desktop achtige constructie. De vraag is echter ook of je inderdaad daar zelf op zit te wachten of dat je liever geen slapende honden wakker maakt.
svideo @Frame16425 juli 2023 13:14
bij iedere vorm van cloud is 30up een enorme bottleneck.

halo siri, alexa of effe netflix informeren dat je ergens anders in het menu wil zijn is allemaal UP verkeer.
Je krijgt die 30M niet zomaar vol maar de reactie tijd zal er niet om liegen
lenwar
@svideo25 juli 2023 21:16
Bandbreedte is niet hetzelfde als snelheid en heeft in de praktijk niet veel met latency te maken.

Je signalering gaat met de snelheid van licht/stroom. De bandbreedte is puur hoeveel data je tegelijk op en neer kan sjouwen.
Je latency wordt niet/nauwelijks beïnvloed als je bandbreedte niet vol is.

(( een vrachtwagen gevuld met USB-sticks heeft een gigantische bandbreedte, maar een lage snelheid en latency ))
svideo @lenwar25 juli 2023 21:31
Zal best waar zijn maar bij gelijke techniek voor up en down is die latency potentieel het zelfde. Bij adsl en ziggo is het praktisch onmogelijk omdat het zelfde te houden.
Maar de tijd van asynchrone is voorbij. Tenzij je mobiel gaat. Zendvermogen zal ook een rol blijven spelen. En die is ook zo ongelijk als de pest
The Zep Man
@Gandalf6825 juli 2023 12:37
Volgens dit lijkt het er meer op dat het gestabiliseerd is. Ook voor af en toe thuiswerken heb je een betrouwbare internetverbinding nodig.

Zelf heb ik FttH, symmetrisch 1 Gbps. Deels voor selfhosting, deels voor ontzorging bij het thuiswerken. Bij netwerkproblemen is het onwaarschijnlijk dat de oorzaak aan mijn (bedrade) kant ligt. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 22:17]

pmeter @The Zep Man25 juli 2023 13:07
Ik zou graag een hogere upload willen hebben dan ik nu heb bij Ziggo. Met name om online te back-uppen en om privé met grote bestanden in de cloud te werken. Daarom zou ik overstappen op glasvezel zodra dat kan.
Room42 @Gandalf6825 juli 2023 12:53
Welke trend van thuiswerken...? Dat is weer helemaal teruggevallen.
Kijk eens verder dan jouw koker. ;)
MikeyMan @Room4225 juli 2023 16:23
Kijk eens naar de dagelijkse fileberichten.
Lapa @Gandalf6825 juli 2023 13:48
Wisselt nogal. Mijn werkgever (middelgroot software bedrijf) heeft het sinds de lockdowns volledig vrij gelaten in afstemming met je eigen team. Het resultaat is dat er nog steeds voor gemiddeld ruim 50% wordt thuis gewerkt en velen, waaronder ikzelf, voor 90% of meer. Ook mijn partner werkt voor 90% thuis bij een heel andere werkgever.

En on-topic, dat lukt ons helemaal prima met het goedkoopste abonnement van Ziggo. Ook als ik en mijn partner gelijktijdig in video-calls met grote groepen zitten merken we niks van vertraging. Dat was wel anders toen we een tijdje vanuit het buitenland hebben gewerkt, dus het slechtste Ziggo abonnement is nog steeds best aardig vergeleken met de opties die je op sommige andere plekken hebt. Ik heb eigenlijk nooit het idee dat ik echt nut zou hebben van sneller internet. En ik had in mijn studententijd ruim 20 jaar geleden al een 100/100 verbinding, dus ik ben op zich wel wat gewend.

Desalniettemin zijn ook wij aan het overwegen om toch eens op glasvezel over te stappen. Die kabel ligt er toch sinds een jaar of zo. Dus ik snap goed dat Ziggo het moeilijk heeft.
Shadow771 @Gandalf6825 juli 2023 19:26
Dat 'helemaal' is denk ik ook niet helemaal waar. Tenminste, niet in dit grote multinational enterprise waar ik werk.
jobr @Boost989825 juli 2023 12:42
Dat is helemaal niet nodig voor thuiswerken. Doe ik al jaren en kan zelfs wel op de laagste snelheid van Ziggo.
Boost9898 @jobr25 juli 2023 12:51
Het ene werk is het andere niet. Wanneer je met grote foto-/videobestanden werkt red je het niet om een 400/40 verbinding. Dan is minstens 500/500 echt wel een must.
Frame164 @Boost989825 juli 2023 12:56
En hoeveel mensen doen dat werk? Je moet voor dit soort dingen naar gemiddelden kijken. VodafoneZiggo is niet afhankelijk van het wel of niet hebben van een videobewerker als klant. Bovendien kan je videos ook eerst op een lokale storage zetten en op de achtergrond uploaden naar een datacenter. Zo doen zelfs de grote productiebedrijven het.
Aiii @Frame16425 juli 2023 13:09
Als je naar gemiddelden kijkt en daarop je complete aanbod afstemt dan valt dus 50% van je klandizie buiten de boot, want die hebben schijnbaar bovengemiddeld nodig. Zelfs als je een normaalverdeling toepast vallen mensen buiten de boot. Let wel, bij Ziggo is het niet mogelijk een abonnement af te nemen met een upload in de drie cijfers als particulier. Dus ja, dan moet je met workarounds gaan werken.

Bovendien ben ik het niet met je eens dat beroepen waarbij een hoge upload nodig of op zijn minst wenselijk is een laag aantal zou betreffen. Of we het nu hebben over programmeurs (laatst nog een collega uit Berlijn over de vloer gehad die zijn laptop op kantoor hield en er remote op inlogde omdat het werken aan hun database vanaf een remote PC niet te doen was), over grafische designers, over videobewerkers, over architecten, over technisch tekenaars, of talloze andere banen waar hevige tasks bij nodig zijn. Een hoge upload wensen is echt geen uitzondering voor een handjevol beroepen.

Ik snap dan ook niet dat er bij Ziggo alleen zakelijk opties zijn voor meer upload, het lijkt mij een simpele optelsom om een abonnement met 200/200 aan te bieden voor de prijs van 400/40 bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 22 juli 2024 22:17]

ahbart @Aiii25 juli 2023 18:39
Plus wat Ziggo lijkt te vergeten is dat die mensen die een hogere upload willen hebben (tweakers?), en deze bij Ziggo dus niet kunnen krijgen, een enorme invloed hebben op anderen. Negatief dus wel te verstaan.
Dream_ON @Aiii25 juli 2023 23:39
Gemiddeld is niet hetzelfde als de mediaan. Een gemiddelde kan helemaal vertekend worden door een paar grootverbruikers bijvoorbeeld.
EstiematiesEnzo @Boost989825 juli 2023 13:00
30/30 verbinding naar je 500/500 op kantoor opzetten en daar de bestanden renderen etc. zat oplossingen voor thuiswerk ongeacht de situatie. Het is echt geen must, je kan ook 1 krachtige server maken die al je rendering doet en gezamelijk gebruiken zodat niet alle laptops etc. super sterk moeten zijn.

Beetje zelfde principe als deployment servers, niet alle teams doen deployments te gelijk wat ervoor zorgt dat de meerderheid van je rekenkracht onbennut is.

Maarja, in het kort, gewoon lekker RDP'en.

[Reactie gewijzigd door EstiematiesEnzo op 22 juli 2024 22:17]

arbraxas @Boost989825 juli 2023 13:09
Tja, volgens mij is toch echt het overgrote deel van thuiswerken het standaard kantoorwerk.
Dan voldoet een ziggoabbo zoals de mijne met 1Gbit down en 40mbit up ruim voldoende.

Hier komt dit jaar ook eindelijk glasvezel binnen, vlag uit. Niet omdat ik zo ontevreden ben met Ziggo, maar concurrentie / opties is welkom.
Want wel of niet tevreden, Ziggo is de enigste optie voor snel internet hier. Wat KPN kan leveren staat in geen verhouding. 10% van de snelheid voor 50% van de prijs. ALS ze de maximale snelheid kunnen halen. Wat ik zwaar betwijfel. Ziggo levert gewoon 1Gbit snelheden.
!GN!T!ON @arbraxas25 juli 2023 15:20
Ik haalde bij KPN vorig jaar en T-Mobile dit jaar gewoon de volle 1Gbps zowel up als down.

edit: denk dat je in je comment op xDSL doelt, dat is altijd maar zeer de vraag inderdaad of je dat haalt. op glas is het i.i.g. in mijn ervaring goed :)

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 22 juli 2024 22:17]

arbraxas @!GN!T!ON25 juli 2023 15:24
Glas ligt er nog niet, dus voorlopig is dat xDSL.
Daarom ook graag een glasvezel in huis zodat je keus hebt. Nu is ziggo de enigste serieuze internetaanbieder.
Hobbit13 @Boost989825 juli 2023 13:39
Denk niet dat er veel bedrijven zijn die aan de server kant een dusdanige capaciteit hebben om voor een hele boel medewerkers tegelijk 500mbit aan te kunnen. Maar als het een must is, moet dat aan de server kant ook kunnen.
Finraziel @Boost989825 juli 2023 12:47
Diensten in de toekomst is misschien een goed punt voor investeringen in het netwerk maar het drijft geen consument keuze... Die zullen pas upgraden als ze er ook werkelijk iets aan hebben.

Ik denk dat genoeg mensen er nog op terug komen die nu naar glasvezel overstappen. Ik vond het zelf in ieder geval alles behalve zaligmakend en ben weer terug bij een stabiele Ziggo verbinding.

Edit: wel de opmerking daarbij dat glasvezel hier nauwelijks goedkoper is dan Ziggo dus op dat punt hebben ze niet echt voordeel. Scheelt een paar euro maar niet significant.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 22 juli 2024 22:17]

Lekker Ventje @Finraziel25 juli 2023 13:32
Hier hebben we sinds kort T Mobile glasvezel. Tel ik alles bij elkaar op na de eerste acht maanden korting dan zijn T Mobile en Ziggo even duur.
SillieWous @Boost989825 juli 2023 13:30
Voor thuiswerken is dat ook onzin. Heb 100/100 en merk nooit iets als ik remote werk. Kan meerder remote desktops open hebben, meetings open etc.
Als er een bottleneck is, ligt die veel eerder aan de andere kant. Als veel mensen remote werken en alles via een on-site VPN moet, zou je wellicht problemen kunnen krijgen.
Boost9898 @SillieWous25 juli 2023 17:34
Dat is helemaal geen onzin. Een upload van 100 mbit is op geen een manier op een normale en betaalbare manier te verkrijgen via Ziggo.
SillieWous @Boost989828 juli 2023 17:26
Upload is niet limiterend in deze situatie. En mijn punt is vooral dat synchrone gbit weldegelijk overbodige luxe is.
C0okiejar @iOnoWLIt25 juli 2023 12:38
Recent overgestapt hier thuis, eigenlijk primair omdat glas beschikbaar kwam en de hogere upload toch wel erg prettig is. Wat bleek? Het scheelde ook ruim 30 euro per maand ten opzichte van Ziggo. Dat alleen al zou al voor menig persoon reden zijn om over te stappen denk ik.
Peoplen @C0okiejar25 juli 2023 13:02
Ik kom uit dezelfde situatie en nul spijt gehad. Alleen 'tv' moeten opgeven, maar dat keken we toch al niet meer op de reguliere manier.

Omdat ik bij Vodafone zat ben ik ook maar gelijk overgestapt op Ben, want mijn Vodafone abonnement werd duurder omdat ik bij Ziggo wegging. Scheelde me nog eens €30,- per maand en qua telefoonverbinding merk ik geen verschil.

Door de haast verplichte combinatie van Ziggo en Vodafone verliezen ze ook dubbel zo snel klanten.
IngamerX @C0okiejar25 juli 2023 13:06
Ziggo biedt enorm aantrekkelijke overstap voordelen, maar voor bestaande klanten is het behoorlijk slecht geregeld.

Een aantal weken geleden had je de gogogo deal bij t-mobile met (ik geloof) € 30 p/mnd voor 8 maanden.
Slijpschuiver @IngamerX25 juli 2023 14:05
Hier E30 p/mnd voor 10 maanden, en daarbovenop E5 korting wegens Ben-abo.
johnwoo @IngamerX25 juli 2023 14:08
Vooral dat ja. Als je klaagt of dreigt over te stappen krijg je (soms) wat voordeel, maar meestal lang niet zoveel als nieuwe klanten. Ze weten dat veel klanten die om korting vragen, dat doen omdat ze toch (nog) geen alternatief hebben (anders hadden ze wel gewoon overgestapt). En ik denk dat als ze zo door blijven redeneren, ze straks echt een probleem hebben naarmate meer mensen wel dat alternatief krijgen.

Hoewel ik best tevreden ben over mijn Ziggo verbinding, ga ik toch overstappen zodra KPN glasvezel hier actief wordt (begin volgend jaar). Daar krijg ik 9 maanden een symmetrische gigabitverbinding voor €35, terwijl ik bij Ziggo "maar" 3 maanden korting krijg als ik daar zelf om vraag bij de helpdesk. Ook zonder korting is glasvezel iets goedkoper, al is dat verschil wel kleiner (ca. 5 euro, maar toch, 5 euro minder betalen en wel sneller -en vooral: symmetrisch- internet krijgen... alsnog een no-brainer).

Maar als ik dan mijn eerste jaarcontract glasvezel erop heb zitten zou ik best ook wel weer ingaan op een goede kortingsactie van Ziggo. Zolang het de modus operandi is om nieuwe klanten met flinke korting te werven, ben ik niet te beroerd om tussen die 2 te blijven wisselen :+

[Reactie gewijzigd door johnwoo op 22 juli 2024 22:17]

IngamerX @johnwoo25 juli 2023 17:25
Haha same here idd, gewoon hoppen. Even kastje loskoppelen, andere aankoppelen en klaar is kees.
T!mothy @iOnoWLIt25 juli 2023 12:40
Hogere upload, lagere ping en voor zover ik weet lagere prijs. Ziggo is volgens mij ook altijd incl tv en dat hoef ik ook niet maar daar betaal je wel voor.
Sinester @T!mothy25 juli 2023 12:47
Ziggo is niet altijd met TV volgens mij, ik heb nu zelf alleen Internet van Ziggo met optioneel de Ziggo Go app om toch TV te kunnen kijken

Ik weet wel als er een betere aanbieder komt voor minder geld ben ik ook instant vertrokken bij Ziggo, helaas heb ik nu geen andere keus voor snel internet

De stabiliteit, en ping vind ik trouwens wel prima bij Ziggo, nooit echt problemen

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 22:17]

RobertMe
@Sinester25 juli 2023 12:58
Ook met echt internet only (zonder "KabelTV" erbij dat beter "Ziggo Go" kan heten) kun je nog steeds "50+ zenders" ontvangen. Deze staan ongecodeerd op de kabel en kan elke klant kijken (ook klanten die alleen vaste telefonie afnemen). De kosten daarvoor zullen vervolgens vast en zeker in de abonnementen zitten verwerkt. En vervolgens mag je voor TV Start nog eens, ik meen nu, €13 extra aftikken. Wat net zoveel is als dat je bij glasvezel betaald voor TV. Alleen heb je bij glasvezel dus ubrrhaupt geen TV en bij Ziggo dus wel.

* RobertMe heeft paar maanden terug ook de overstap gemaakt van Internet Complete + TV Start naar Internet Start + KabelTV. Scheelt iets van 15 of 20 euro per maand waaronder alleen al een euro of 7 voor TV. Dan wel bewust voor KabelTV erbij gekozen omdat daarop RTL & SBS / Talpa wel in FHD zijn (op kabel niet, en nog ouderwets SD / 480p), en om incidenteel iets terug te kijken. En ook de lagere internet snelheid merk ik niks van (incl. fulltime thuiswerken).

Delta is hier wel bezig met aanleg. Maar bewust niet voor gekozen. Echt goedkoper is Delta niet (omdat TV daar dus extra nodig is en weer veel duurder is). En daarnaast ook voldoende "issues" daarmer (geen "bridge" mode bij XGS-PON, geen IPv6 bv).
Gast Gebruiker @iOnoWLIt25 juli 2023 12:41
Er zijn talloze wijken waar het alternatief nog steeds DSL is, met maximaal 50 Mbit als je geluk hebt. Die mensen zijn heel erg geneigd zijn over te stappen naar glasvezel zodra dat beschikbaar komt.
iew @Gast Gebruiker25 juli 2023 13:13
Zoals in mijn geval, ik ga over naar Delta, als alles goed gaat eind dit jaar.
bazzi @Gast Gebruiker26 juli 2023 10:04
Hier zelfs geen alternatief voor zuigo. Zodra het glas aangesloten ben ik weg, helemaal omdat liberty niet aan peering doet met kleine partijen en er ook dik geld voor wilt. Dus loopt alles via transit wat wel een andere prijsstelling is, dan peering via een ix.
Klaus_1250 @iOnoWLIt25 juli 2023 12:43
Tis iets genuanceerder.

Het is niet alleen puur bandbreedte - als je veel thuis werk of vaak grote of veel bestanden moet uploaden, dan is de lage upload bij Ziggo echt onhandig.

Maar, DOCSIS komt met een hoge latency en zeker de laatste generatie modems die ook nog eens latency spikes hadden, zorgde voor een verminderde ervaring. En als er "werkzaamheden" waren verricht aan de wijkcentrale had je soms weken lang een brakke verbinding.

Ik ben daardoor overgestapt naar glasvezel. Als ik thuis werk in en video conferences zit, kan ik niet hebben dat ik stukken van gesprekken mis omdat de verbinding happert. Ik heb me af en toe kapot geschaamt omdat ik mensen drie keer moest vragen om iets te herhalen.

Sinds de overstap naar glasvezel, nooit meer last van. Ping tijden zijn met 10ms+ omlaag gegaan en audio en video is gewoon altijd vloeiend en helder.
Finraziel @Klaus_125025 juli 2023 13:42
Dat klinkt meer alsof het Ziggo netwerk bij jou in de buurt niet helemaal lekker is. Ik heb dat soort issues juist helemaal niet op Ziggo maar kreeg net haperende verbindingen op KPN glasvezel (wat ze niet opgelost kregen en waar ik het risico liep dat ze op een gegeven moment monteurskosten zouden gaan berekenen als ze zouden beslissen dat het niet aan hun lag). Het lijkt me dus in ieder geval niet inherent aan docsis te zijn.
Marsjee @Klaus_125025 juli 2023 13:52
+1 !

zelf ook gewoon 2jaar met het intel puma chipset gezeik gezeten. Denk je dat er ook maar IEMAND bij ziggo is die dat 1) gelooft... 2) snapt of 3) oplost? Neen!!!

Elke dag klapperende verbinding, elke dag modem resetten..
Zelfs 2x nieuw modem ontvangen, nee NOOIT en NOOIT meer ziggo.

Sinds een jaar nu glasvezel, en oh oh oh, wat een verademing.. nooit geen modem reset.
nooit geen vertraging meer, niks!

Leuk al die mensen elke keer:"dE GeMmiDelDe cOnsUmEnT heEfT gEeN hOgEre upLoaD nOdiG"
Ja, fijn! Ik en veel andere wel.... Gelijk een server neergezet met Unraid en 10tal dockers.
trek heel het internet binnen hoor, heerlijk, wat een vrijheid !

en dat voor 25euro per maand bij Tmobile ( 1000/1000 ) icm tele2 mobiel x2... ge-wel-dig


PS:
Voor de mensen die nog zo een compal of arris modem hebben.
Voor de gein moet je eens testen: Zet bittorrent/qbittorent aan, download daar legaal ubuntu OS o.i.d.

Kijk en geniet hoe al je andere devices, haperen en snakken naar verbinding... Je modem gaat hier al van over zijn nek ;) ( Ja, ook al je de snelheid limiteerd ) ** Ik noem bittorrent, omdat die veel connecties open zet, dat is namelijk het probleem bij dat modem / intel puma chipset

[Reactie gewijzigd door Marsjee op 22 juli 2024 22:17]

Mar.tin @iOnoWLIt25 juli 2023 12:47
Ik heb meen ik (alvast) voor +-€35-40 per maand 1000/1000 besproken bij T-mobile zodra er glas in mijn huis ligt. Bij ziggo betaal ik voor 1000/50 bijna €70. Ik snap wel dat mensen vluchten.
roffeltjes @Mar.tin25 juli 2023 12:57
Scheelt bij ons ook 30 euro+
slayerizer @iOnoWLIt25 juli 2023 12:31
Het gaat vaak ook om de kosten van een abonnement van Ziggo. Ik ben ook overgestapt van Ziggo naar een locale aanbieder omdat deze een glasvezel verbinding aanbood en vrijwel dezelfde service als Ziggo kon bieden voor 20 euro goedkoper. Een overweging waar ik tot dusver geen spijt van heb.
youridv1 @iOnoWLIt25 juli 2023 12:35
Is het ook, maar ziggo is zo'n beetje de duurste provider van nederland. Ik ga ook over op glasvezel. Ik vind de symmetrisch gigabit vet, maar noodzakelijk is het niet, maar het tarief zakt gewoon 10+ euro per maand en ik ga er op vooruit.
Het betekent ook gelijk dat ik mijn nas fatsoenlijk buiten de deur kan gaan gebruiken om vanaf te downloaden etc. Ik hoefde geen 1000 up en was al tevreden geweest met 100, maar ook dat kan ziggo nog steeds niet leveren. Ze hadden geen 1000/1000 hoeven leveren om mij te houden, maar 40 up? Dan moet ik dus meer dan 3 minuten wachten om een bestandje van een GB te downloaden vanaf mijn eigen nas terwijl ik bij andere, GOEDKOPERE, providers een internet verbinding kan krijgen die zo snel upload dat de bottleneck nooit daar ligt.

Voor de meeste overstappers is het denk ik niet zozeer dat ze uiterst essentiële functionaliteit missen bij ziggo, maar meer dat er geen goede reden is om niet naar een andere provider te gaan.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 22:17]

MaxTheKing @iOnoWLIt25 juli 2023 12:35
Snelheid is al jaren geen probleem meer bij de meeste providers. Waar het hem bij Ziggo in zit zijn de belachelijk hoge prijzen (relatief voor wat je krijgt). Mensen hebben deze woekerprijzen altijd maar gewoon betaald aangezien Ziggo in veel gebieden een monopolie heeft/had. Hier komt nu verandering in aangezien steeds meer huizen van een glasvezelaansluiting worden voorzien, en op de glasvezelkabel is er (in tegenstelling tot het coax kabelnetwerk) wél concurrentie.

[Reactie gewijzigd door MaxTheKing op 22 juli 2024 22:17]

smiba @iOnoWLIt25 juli 2023 12:41
Vooral aan snellere upload, op het moment kan ik gewoon geen backups van mijn machines maken naar het internet, dat duurt langer dan dat de nacht lang is door Ziggo's vrij matige uploadsnelheid

Voor menig gebruiker is telt het vast ook vrij zwaar mee dat glasvezel gewoon goedkoper is.

[Reactie gewijzigd door smiba op 22 juli 2024 22:17]

cold_as_ijs @iOnoWLIt25 juli 2023 12:42
upload is met het thuiswerken icm werken met grote datafiles een grote verademing. Maar verder stoorde ik me vooral over die jaarlijkse 1-2 euro prijsverhoging. Mijn abbo was in 10 jaar tijd met 20 euro omhoog gegaan. Overgestapt op glasvezel toen het beschikbaar kwam en meteen 20 euro in de maand goedkoper uit zonder de standaard 2 euro per jaar erbij. Scheelt dat we op een netwerk zitten dat niet in handen is van KPN, want dan zit je er daar ook meteen aan vast.

Mis nu wel TV via de kabel, wat handiger werkt dan via kastje of app op de TV. Maar ja dat neem ik op de koop toe
Cihan1988 @iOnoWLIt25 juli 2023 12:44
Gaat niet alleen om de snelheid. Stabiliteit en betrouwbaarneid is ook een ding.
Inkjet @Cihan198826 juli 2023 22:22
Eens. Beter x Mbps altijd dan 2x Mbps die het regelmatig niet doet.
Bezulba @iOnoWLIt25 juli 2023 12:46
Het is vooral prijs. Meer upload met dezelfde download voor 10 euro of meer per maand minder lijkt mij de beste reden om over te stappen.
PolarBear @iOnoWLIt25 juli 2023 12:46
Je kan ook 100 Mbit nemen wat down misschien trager is dan de meeste Ziggo abbo's maar up veel sneller.
marcelnooijen @iOnoWLIt25 juli 2023 12:50
Overkill dat kan wel zijn maar die prijzen van Zieko zijn ook overkill of niet?! Net zoals bij air2 stap ik direct over naar glasvezel.Én ik heb 1 gig up en down én ik betaal letterlijk een stuk minder. Bye bye Zieko.
Yordi- @iOnoWLIt25 juli 2023 12:52
In veel buitengebieden is er nog steeds slechts (hele) trage xDSL te krijgen, dan heb je weinig andere keus dan internet via Ziggo. Gelukkig wordt dat met glas steeds minder en is er ook echt wat te kiezen.
SHiNeye @iOnoWLIt25 juli 2023 12:55
Zolang je voor synchroon gigabit hetzelfde betaald als bij Ziggo 250mb/s, dan is de keuze snel gemaakt.
SMSfreakie @iOnoWLIt25 juli 2023 12:56
Ja en nee..

Nu dwingt Ziggo mij eigenlijk om giga af te nemen... Puur omdat ik wel veel upload....
Als ik kon kiezen voor 100/100 symmetrisch was dat ook al heel fijn..
Denk ik inmiddels wel dat 100mbit download weer traag gaat aanvoelen als je sneller gewend ben....
CorbataGames @iOnoWLIt25 juli 2023 13:00
Ik heb alleen ervaring met glasvezel via tmobile maar kan je wel zeggen dat het een stuk sneller en stabieler werkt dan toen ik kabel internet via ziggo had.

Het valt zelden weg, bij ziggo had ik vaak dat het rond etenstijd zo langzaam was dat bijvoorbeeld Netflix in lage kwaliteit ging streamen. Dat gebeurde me gemiddeld 2-3x per week.

Bij tmobile nog nooit meegemaakt. Als ik daar een storing ervaar is het met 2 minuten over.
laurxp @iOnoWLIt25 juli 2023 13:04
Tsja. Bij Ziggo zou ik €47 betalen voor 100/30 (het langzaamste pakket). Ondertussen betaal ik bij T-Mobile €45 voor 1000/1000 (het snelste pakket). Dan ben je toch echt knettergek als je Ziggo neemt?

Is het nodig? Nee, om eerlijk te zijn niet. Ik heb jarenlang 100/100 gehad, en ik liep zelden tegen beperkingen aan. 1000 down is wel fijn om te hebben als je met enige regelmaat grote (10GB+) bestanden download, en 30 up is gewoon écht te weinig voor dingen zoals volledige cloudbackups.

Persoonlijk zou ik in ieder geval niet klagen over 100/100, maar 1000/1000 is slechts €10 extra dus waarom ook niet?
Rann @iOnoWLIt25 juli 2023 13:06
Geen behoefte aan sneller internet, wel stabiliteit, en geen oneigenlijk gebruik van je gegevens.

Kreeg toevallig vandaag nog weer een mail hierover:

Je hebt een e-mail van ons ontvangen waarin stond dat we je wilden registreren als zakelijke klant. Deze aankondiging was het gevolg van een administratieve opschoning, maar bleek niet voor iedereen te passen. Daarom hebben we besloten om niks te wijzigen.

Alles blijft hetzelfde. Je blijft gewoon particuliere klant, ook de voorwaarden blijven zoals ze zijn.

Administratie opschoningen, laat me niet lachen.. Eerst gegevens van prive en zakelijk gaan samenvoegen (terwijl velen nooit hun KVK nummer hebben doorgegeven aan Ziggo), en dan je forceren naar zakelijke verbinding (met dus minder rechten..)
CyBeRSPiN @iOnoWLIt25 juli 2023 13:08
Dat was ik ook van plan, maar het gras is niet altijd groener. Ik blijf lekker bij Ziggo ivm betere beeldkwaliteit, IPv6 support en stabiliteit van de verbinding.
Inkjet @CyBeRSPiN26 juli 2023 22:25
Ziggo levert wel betere kwaliteit dan DSL maar niet beter dan glas, althans KPN glas. T-M weet ik niet.
CyBeRSPiN @Inkjet27 juli 2023 06:19
Delta hier in mijn gebied, veel klachten..
Sine @iOnoWLIt25 juli 2023 13:12
Mensen hebben behoefte aan goedkoper internet.

Ziggo is zichzelf gewoon uit de markt aan het prijzen. Een langzamer abbo nemen heeft bij ziggo sinds de laatst prijsverhogingen ook nog maar amper zin.

Ik betaal 50 euro per maand minder als ik overstap naar een 1g/1g ISP (wel zonder TV, maar dat keek ik toch al niet)
IrBaboon79 @iOnoWLIt25 juli 2023 13:14
Het gaat niet om de verbinding, die is bij ziggo over het algemeen ook al jaren goed.
Het gaat erom dat je voorheen vast zat aan hun monopolie -in mijn straat was het alternatief ADSL tot glas kwam - en dat je bij ziggo 80 a 90/maand (of meer) kwijt bent.

Er worden nu aanbiedingen gedaan die je ~12x40+ eu/maand kunnen sparen; Ziggo geeft dan als tegenbod een fantastische 120eu korting voor 3 maanden als je een jaar blijft - Die keus is dus snel gemaakt...

Als die aanbieding afloopt en ziggo/kpn komt in oktober/november weer met nieuwe akties heb je iig de optie om over te stappen nu het monopolie gebroken is.
i-chat @iOnoWLIt25 juli 2023 13:16
denkfout die veel mensen maken is in mijn beleving dat men ervan uitgaat dat een netflix stream x mbit/s doet en je met y snelheid dus met z leden van het gezin tegelijk kunt netflixen.

maar internet is ook: thuiswerken en dat ene grote bestand waar je de afgelopen dagen aan hebt gewerkt uploaden naar de zakelijke cloud, en dan maakt het wel verschil of je 1 minuut moet wachten of 10 minuten. vooral als je op dat moment in gesprek bent en de andere kant van de lijn er dus letterlijk op zit te wachten.

hele kantoorpanden werden jaren en jaren geleden al uitgerust met gbit lan, niet omdat het uitvoeren van een paar updates na kantoortijd nu zoveel data slurpte, of omdat gebruikers tijdens het raadplegen van een website meer nodig hadden dan wat die oude 10/100 hub kon voorzien. Netwerk conecties zijn er altijd al geweest voor die 5% peak performance momenten.

nu kun je zeggen: ja maar ook met die 5% is gbit upload veel en veel te snel...

ziggo daarentegen biedt niet eens 100mbit upload (zelfs niet voor hun aller snelste / duurste abo. (dat doen ze alleen als ultra optie voor zakelijke afnemers). met een ratio van 12/1 terwijl een veel gezondere oplossing op zijn slechts 4/1 of zelfs 2/1 zou moeten zijn.

voor consumenten doen ze nu (op papier 100/30 - wat op zich nog wel kan, als je die 30 ook echt haalt maar met hun 400 abo zou je dan op minstens 100 moeten komen (ze bieden 40), kortom als je download verviervoudigd dan stijgt je upload met een derde... alsof we met zijn allen weer in het onbeperkt downloaden van newsgroupen tijdperk leven, (lees: voor netflix heb je die download echt niet nodig, ook niet voor 5 4k streams tegelijk),
Verwijderd @iOnoWLIt25 juli 2023 13:16
Glasvezel is beter dan coax, en als je glas hebt hoef je niet perse gigabit te hebben, je kan ook 100/100 of 200/200 etc

En dan nog goedkoper ook
andreetje @iOnoWLIt25 juli 2023 13:32
De meeste auto's die mensen kopen zijn zware overkill. De smartphone, laptop, het huis waarin ze wonen, de fiets die ze kopen.... En toch willen mensen het. En dat had Ziggo zich moeten realiseren i.p.v. jarenlang ontkennen.
balletje @iOnoWLIt25 juli 2023 12:45
Bij ziggo konden ze me 4 jaar geleden geen internet only abbo aanbieden. Ik moest zogenaamd een tv abbo erbij hebben. Toen maar overgestapt. We gaan toch niet voor reclame betalen?
computerjunky @iOnoWLIt25 juli 2023 12:52
77 euro voor 400/40 vs 40 euro voor 1000/1000. Of je het nodig hebt of niet je bent een sukkel als je bij Ziggo blijft als je andere opties hebt.
Ziggo heeft jaren lang zijn hoofd in het zand gestopt en gaan daar de komende jaren de vruchten van plukken. Ze moeten extreem investeren en prijzen verlagen willen ze ooit nog klanten winnen.
iAR @iOnoWLIt25 juli 2023 12:56
Sneller misschien niet per se. Maar synchroon is denk ik voor veel mensen prettig. Daarnaast is glasvezel nu wel hip, dus als het aangelegd wordt bij mensen en het kan goedkoper stapt men over.
Mijn ervaring is dat de verbinding stabieler is. En als kers op de taart vind ik Ziggo gewoon een kut bedrijf, dus ik was blij dat ik weg kon.
Muncher @iOnoWLIt25 juli 2023 12:59
Ik denk het niet eigenlijk. Dit is recentelijk ook in de Tweakers podcast besproken. Ik heb de percentages even niet meer scherp maar het merendeel van NL heeft een middenmoot abonnement, ook daar waar glas ligt. Familie van mij woont in een stad waar nagenoeg 100% glas dekking is en toch zitten ze bij Ziggo want “dat was 2,50 per maand goedkoper en snel genoeg”. N=1 uiteraard, maar ik kan mij dat sentiment wel voorstellen.
ReVision. @iOnoWLIt25 juli 2023 13:15
Mij boeit de snelheid en synchrone verbinding niet zo veel, ik wil vooral gewoon weg bij Ziggo en hun woeker prijzen.
Marsjee @ReVision.25 juli 2023 13:59
Heel slim en begrijpelijk!
Zo een bedrijf als Ziggo verdiend het dat mensen massaal weglopen.. Jaren lang hebben ze de consument uitgeknepen voor een gare verbinding.. Ik ken van de 10 mensen in mijn cirkel, letterlijk 1 die er nooit last van heeft.

Diegene is dan ook geen groot verbruiker en merkt het ook niet als de webpagina's even 2seconden langer duren met laden.
Pope-X @iOnoWLIt25 juli 2023 13:21
ik heb behoefte aan een lagere prijs, ziggo is gewoon te duur, direct overgestapt naar glas toen het er lag, sneller en de helft goedkoper
Deadsy @iOnoWLIt25 juli 2023 13:26
Ben klant van Ziggo en over een paar maanden zal Delta klaar zijn.

Het is niet alleen maar sneller maar ook een paar tientjes per maand goedkoper
Sandwalker @iOnoWLIt25 juli 2023 13:30
Die GBit up heb ik niet nodig, maar 100Mbit up is bij thuiswerken zeer welkom. Dat en minder packet drop.
KingEd @iOnoWLIt25 juli 2023 13:33
Ook ik stap over naar glas (eindelijk). Niet alleen de snelheid (vooral voor upload) maar dan kan ook dat brakke coax uit huis. Daarnaast is het ca. 20,- euro per maand goedkoper en dan heb ik nog niet eens de komende verhoging van ca. 8,- van Ziggo hierin meegenomen.
Ook geen gedoe meer met CI kaart (een 2e next box kan niet......).
Oh ja, ook nog een vast IP adres.

[Reactie gewijzigd door KingEd op 22 juli 2024 22:17]

djcasl @iOnoWLIt25 juli 2023 13:35
Persoonlijk gewoon een hele slechte ervaring met Ziggo klantenservice (slecht bereikbaar, spook facturen), daarom heb ik lang vastgehouden aan een 50 MBit VDSL. En zit nu op Glas, je moet ook wel, want toen Glas mogelijk was kreeg ik meteen een afteller van over 14 maanden stoppen we met diensten via koper.

Dus nu zit ik "vast aan" een glasverbinding. Maar ik wissel hoogstens naar een andere glasprovider want Ziggo komt er bij mij niet meer in.
Kjoe_Ljan @iOnoWLIt25 juli 2023 13:36
Sneller internet? Nee.
Meer keus? Ja, graag.
Zelfde snelheid up en down? Leuke extra.

Bovendien is, zoals Aiii aangeeft, de prijs van glasvezel (voor mij) lager dan de prijs van Ziggo's internetabonnement.
Zodra mijn glasvezelverbinding actief was, ben ik overgestapt naar Freedom, omdat ik waarde hecht aan waar zij voor staan.
TFZ61 @iOnoWLIt25 juli 2023 13:48
In mijn geval had (toen nog UPC) een capaciteit probleem in mijn wijk. In de avond zakte de gehele snelheid in. ADSL/DSL was niet mogelijk. Nadat glasvezel gelegd werd direct overgegaan. Hier heb ik nooit spijt van gehad. In het begin was de kwaliteit van de TV minder dan van UPC, maar dat is inmiddels ook niet meer. En als je, zoals ik, regelmatig VM's upload dan is zo'n synchrone verbinding zeer prettig.
Andros
@iOnoWLIt25 juli 2023 13:49
Mensen hebben behoefte aan goedkoper internet en dat wifi tot op de wc pot reikt. Of de downloadsnelheid nu 200mbit/s of 1000mbit/s is maakt de meesten inderdaad weinig uit. Glasvezel biedt in elk geval concurrentie en drukt de prijzen, dat is een groter voordeel voor veel mensen dan een hogere snelheid die ze weinig merken in dagelijks gebruik. Maar het is een leuke bijkomstigheid :) .
MsG @iOnoWLIt25 juli 2023 14:25
Dit mag je nooit noemen op Tweakers, maar voor velen is dit amper een ding. Ik heb zelf bijvoorbeeld niet gekozen voor glas, omdat dat ook vele malen duurder is dan VDSL. Ik betaal meer voor een 50/50 Glas lijn dan voor 100/30 VDSL. Gezien ik die 50 up maar beperkt zou gebruiken heb ik dan net zo lief die 30 up en lagere kosten.

Ziggo werkt technisch prima, en je krijgt exact je abbosnelheid, waarbij het bij VDSL soms nog wat afwachten is wat je nou echt haalt, totdat het echt aangesloten is. Maar voor enkel internet vond ik 60+ per maand waanzinnig duur, waar de budget dsl-boeren rond de 30 schommelden (inmiddels stijgen die ook wat).

[Reactie gewijzigd door MsG op 22 juli 2024 22:17]

J_van_Ekris @iOnoWLIt25 juli 2023 14:28
Hebben mensen echt behoefte aan sneller internet? Denk een synchrone gigabit connectie voor de meeste huishoudens zwaar overkill is.
Ik ben begin van dit jaar overgestapt omdat ik gewoon helemaal klaar was met de instabiliteit van het netwerk van Ziggo. Bandbreedte was op zich goed voor ons gebruik (hoogtepunt tijdens de lockdowns 4 simultane teams-gebruikers, soms simultaan met wat Minecraft), maar de verbinding klapte er om de haverklap uit. En dat laatste kregen ze er maar niet uit, terwijl alles op mijn interne netwerk gewoon bereikbaar bleef. Aan het eind van het liedje krijg je als klant natuurlijk de schuld dat je hun mooie netwerk verkeerd gebruikt, dus dan is het definitief klaar. Nu naar glasvezel, en veel minder ellende.
mdcoo @iOnoWLIt25 juli 2023 14:38
Latency is een groter probleem op koper. Die is erg fluctuerend op langere afstanden (=> 100 meter).
Des te meer mensen, des te meer latency. Ik heb 100Mbit fiber thuis, en dat is synchroon. Dat voor 30 euro per maand.
page404 @iOnoWLIt25 juli 2023 14:47
Ik denk dat dit maar beperkt een rol speelt. Zoals ik naar Ziggo kijk is dat ze jarenlang bezig zijn geweest met minimaliseren van de dienstverlening en maximeren van de prijs. Dat deden ze heel goed. Maar ze zijn de relatie met de klant kwijtgeraakt. Die klant was het zat dat de service op zijn best matig was, dat de televisiediensten wel duurder maar tegelijkertijd slechter werden, en dat een beetje upload extra blijkbaar te moeilijk was (hoe onbelangrijk wellicht ook voor de kwaliteit van je verbinding).
Dan ontstaat er een situatie waar ze de monopoliepositie ineens in rap tempo verliezen aan glasvezel van KPN, T-Mobile en andere aanbieders.
Goedkoper, stabieler, en nog sneller ook. Ik vind het dan niet gek dat mensen massaal VZ gedag zeggen. Misschien is het gras niet groener, maar slechter is het dan zeker niet bij de buren.
RefriedNoodle @iOnoWLIt25 juli 2023 15:28
Denk een synchrone gigabit connectie voor de meeste huishoudens zwaar overkill is.
Het woord is symmetrisch, niet synchroon.
desalniettemin @iOnoWLIt25 juli 2023 17:16
Voor internet alleen is 20Mbps genoeg volgens mij. Ik heb nu 350. Voorheen had ik 50. Was meer dan genoeg voor alleen browsen, You Tube en Netflix.
bozotheclown @iOnoWLIt25 juli 2023 17:44
Tsja, die snelheid is overkill doet me een beetje denken aan 640K is genoeg.

Of dat overkill is bepaal ik als klant zelf wel, dat hoef jij niet voor me te doen.

Met glas kunnen we nu comfortabel met meerdere mensen in huis thuiswerken terwijl onze 3 nog inwonende kinderen zich suf kunnen streamen met 4K content😉

Nou ging dat buiten tegelijkertijd vergaderen ook al met mijn Ziggo aansluiting van 600/50 maar wat nu echt heerlijk is, is het versturen van pakketjes foto’s en videobestanden. Wat een comfort dat dit nu ook maar even duurt.

Nodig? Dat is altijd relatief. Handig en in sommige opzichten beter? Vind ik iig wel.

Hiernaast is KPN goedkoper voor mijn gezin met thuis sneller internet en 5 Sim kaarten die ook nog een snellere 4g en 5g leveren waar wij wonen en verkeren.

Als extra biedt Vodafone nog steeds geen esim voor de Apple Watch. Ik weet toevallig waar dat hangt in de organisatie en dat is een uitstekend voorbeeld van waarom ik iig vind dat de staat van de organisatie minder goed is dan deze cijfers feitelijk nog zijn.
jaapzb @iOnoWLIt25 juli 2023 18:02
Glasvezel hoeft niet 1Gbit te zijn. Ik stap op het moment dat het hier ligt meteen over naar een 150mbit glas pakket, de reden is niet perse sneller internet maar hopelijk wel stabieler. Alternatieven waar ik woon zijn vDSL (KPN) van max 70mbit wat wel stabiel is, of ziggo kabel wat er elke week wel een keer uit ligt. Daarnaast is het natuurlijk prettig dat er meer alternatieven zijn, zeker nu de rechter heeft besloten dat ziggo de monopolie op zijn netwerk houd.
Rmaxx @iOnoWLIt25 juli 2023 19:06
Als de combi sneller én goedkoper is, zeker wel. Het scheelt niet veel, maar je krijgt wel meer voor minder, hier althans , ziggo vs delta.
smv @iOnoWLIt25 juli 2023 20:52
-

[Reactie gewijzigd door smv op 22 juli 2024 22:17]

Vuurvleugelhart @iOnoWLIt25 juli 2023 23:58
Dat is het ook. Hier 50/25 meer dan snel genoeg.
Het is dat Ziggo hier stabiel is en je 'gratis' televisie hebt ('goedkoop'ste oplossing voor internet + tv (nog wel)) anders was ik allang weggeweest.
Remzi1993 @iOnoWLIt26 juli 2023 03:11
Ik heb liever 500 down en up of 200 down en up dan de Ziggo 1 Gbps down en 40 Mbps up. Het maximale wordt bijna nooit gehaald. In de nacht rond 03:00 haal ik rond de 900 Mbps down en door gebruik van internet van Buren en de wijk op normale tijden rond de 700 tot 800 Mbps en zelfs op spitstijden rond de 600 Mbps.

Glasvezel is daarintegen niet alleen stabieler maar ook synchroon.
PatyYe @iOnoWLIt26 juli 2023 08:52
De mensen die thuis werken hebben altijd voordeel bij hogere upload.
Zeker gezien we met steeds grotere bestanden werken tegenwoordig.
dragnar12 @iOnoWLIt26 juli 2023 10:49
Er zijn meerdere dingen die er voor zorgen dat mensen overstappen naar glasvezel.
1. de upload by ziggo is veeel te laag.
2. ziggo heeft al yren vooral voor bepaalde gamers de boel verziekt ( door de puma 6 chip modems )
En hier nooit een oplossing voor geboden. ( die dingen hebben ze letterlijk voor bijna nix gekocht omdat
ze een defecte intel chip hebben die voor package loss en ping spikes zorgde )
3. Tijdens corona is er bij een aantal gebieden 5-7 maanden lang geen tot slecht internet geweest ( pingen
van 500-1000 )
4. ze zijn veel duurder ( soms zelfs 50% ) omdat ze een lekkere monopolie hadden.

En zo zijn er nog wel meer zaken.
Elk ding is voor sommige mensen een rede om over te stappen.
Yr geleden kregen we hier eindelijk glasvezel.
Ik heb toen door yren ruzzie met ziggo de stap gezet om eerst 2-4 maanden naar dsl te gaan.
Had ik eerder moeten doen ook al was de verbinding traag ik kon eindelijk weer normaal counterstrike spelen zonder lag spikes / stotters )
even later had ik glasvezel en wat is dat heerlijk
Haruhi @air225 juli 2023 12:27
Hier ook. Nog even wachten.
Al was het verdwijnen van F1 de doorslaggever bij mij.
Andros
@Haruhi25 juli 2023 14:14
Viaplay zit ook in slechte papieren, dat kan volgend seizoen zomaar ineens weer veranderen.
Inkjet @Andros26 juli 2023 22:34
Je kunt ook F1TV nemen dan ben je niet afhankelijk van welke partij in Nederland het meeste biedt.
MaxTheKing @air225 juli 2023 12:32
Idem Dito. Straks een véél goedkoper pakket met hogere up en download snelheden!
bouvrie @MaxTheKing25 juli 2023 12:43
Welk pakket?
Hieronymuski @air225 juli 2023 12:37
Ik denk dat mensen vooral kijken naar de prijs/snelheid verhouding, niet perse naar de snelheid alleen. En dan zie je gewoon dat Ziggo reteduur is.
page404 @Hieronymuski25 juli 2023 16:19
Prijs, snelheid, service. Het valt me toch op dat er maar een beperkte correlatie tussen prijs en dienstverlening zit bij de telecommers. Eigenlijk biedt het goedkoopste Simpel abo je evenveel als een veel duurder KPN mobiel abo. Zelfde tussen de prijsvechters van het vaste internet en de premium providers zoals KPN en Ziggo. Is er iets mis, heb je bij allebei een probleem. Werkt het, dan werkt het ook.
rammes @air225 juli 2023 13:04
Ik heb hier ook glas liggen maar heb een abbo van Ziggo. Als ik naar de kosten kijk is was dat afgelopen tijd de goedkopere oplossing. Maar ik denk dat ik ook maar een verder ga kijken. 52 euro p/m vind ik erg veel.

note: overigens is stabiliteit ook wat waard. heb echt NOOIT problemen.

[Reactie gewijzigd door rammes op 22 juli 2024 22:17]

desalniettemin @rammes25 juli 2023 17:19
Ik ook niet. Ben daarom ook een beetje huiverig om over te stappen. Plus ik kan het betalen Ziggo.
Vuurvleugelhart @rammes26 juli 2023 00:02
Je kunt het bij Ziggo terugbrengen naar 40 euro. Uiteraard is het geheel persoonlijk of je 50/25 en TV in veelal SD voldoende vindt.
Update: zie net dat Ziggo voor nieuwe klanten nu maar liefst 44 euro vraagt voor dit abonnement. Absurd prijzig.
Mogelijk nu elders goedkopere oplossingen vindbaar. Denk dat bij de volgende prijsverhoging het hier einde Ziggo is.

[Reactie gewijzigd door Vuurvleugelhart op 22 juli 2024 22:17]

johanneslol @air225 juli 2023 14:50
Ik heb hetzelde ik zit nu nog aan een vast contract. Dit loopt over iets meer dan 4 maanden af. Ze zijn nog bezig met de kabels aan het leggen. Zodra alles is aangesloten stap ik direct over. Ik heb alleen maar internet van ziggo omdat ik tv en telefoon nooit gebruikte. Dan is overstappen opeens heel veel goedkoper.
SunnieNL @Bongoarnhem25 juli 2023 12:31
Ik heb paar maanden geleden de internetsnelheid verlaagd en tv opgezegd.
TV is naar NLZiet. Internet gaat over naar glasvezel zogauw het aangelegd is (door leesfoutje van mij duurt dat nog 9 maanden). Met glasvezel en NLziet betaal ik straks 50% van wat ik bij Ziggo kwijt was en daarvoor krijg ik wel een hogere upload (en download).

Toen ik belde voor een leuk verlengingsaanbod kreeg ik maar liefst 10 euro korting voor 6 maanden. Op dat moment gelijk aangegeven dat ze de de boel konden aanpassen voor mij. Toen hebben ze nog een 2de offer gegeven, maar daar was ik al klaar meer. Als je iemand die 10 jaar al klant bij je is voor het duurste pakket bij 1x vragen maar 60 euro korting geeft in een jaar verknal je het bij mij. (daarnaast kwamen ze bij het 2de offer met extra pakketten die ik toch nooit kijk)
Hieronymuski @SunnieNL25 juli 2023 12:38
Ik heb vorige jaar glasvezel van KPN afgenomen. 50% korting voor het eerste jaar.

Afgelopen maand kwamen ze uithunzelf naar mij toe, met de mededeling dat ik het 2e jaar ook 50% korting krijg.

Zo hoort 't :)
BlacKstaR- @Hieronymuski25 juli 2023 12:42
Wauw, zit ook 1 jaar bij kpn met flinke korting. Ik heb nog niks gehoord ben benieuwd
Sinester @Hieronymuski25 juli 2023 12:51
Bij Ziggo moet je ook gewoon doorvragen, de eerste persoon aan de lijn mag gewoon geen hogere kortingen geven (heb ik wel eens gehoord), als je door zeurt wordt je doorverbonden en krijg je wel een lekkere korting bij Ziggo

Al meerdere keren gedaan

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 22:17]

computerjunky @Hieronymuski25 juli 2023 12:57
Als ze nou gewoon de prijs verlagen met 50% krijgen ze veel meer klanten. Maar dat lijken ze niet te snappen. Ik kreeg 3 maanden nadat ik al weg was pas een aanbod met 9 maanden 35 euro korting. Veel te laat en nog steeds te duur...
Marsjee @computerjunky25 juli 2023 14:02
Dat snappen ze wel, maar hoeveel mensen doen niks, bellen niet, krijgen dus geen korting?
Gewoon een verdienmodel... en zo knijpen ze de trouwe consument helemaal uit.
Mjappio @Bongoarnhem25 juli 2023 12:28
Ik ben afgelopen maand overgestapt. Buiten het feit dat ik de prijs-kwaliteit verhouding van Ziggo echt beneden de maat vind was het feit dat ik nu de mogelijkheid heb om glasvezel te nemen inderdaad de doorslaggevende factor.
Nemesh @Bongoarnhem25 juli 2023 12:29
Ook in mijn regio is Open Dutch Fiber bezig. Glasvezel moet alleen nog de woning in en dan stap ik over van Ziggo naar T-Mobile. Scheel mij bijna €50 per maand. Dat is gerekend in het tweede jaar als alle extra kortingen eraf zijn. Heb dan precies hetzelfde pakket maar dan ook gigabit up. Op mijn vraag wanneer Ziggo nu eindelijk met gigabit up komt moest de klantenservice (na intern overleg) mij het antwoord schuldig blijven.
Inkjet @Nemesh26 juli 2023 22:38
De upload van Ziggo zal verbeteren als de overstap op IPTV klaar is. Nu streamen ze continue 100+ programma's naar iedereen, dat kost veel capaciteit.
dutchgio @Bongoarnhem25 juli 2023 12:31
Ik denk eigenlijk dat dat wel meevalt, voor een tweaker wellicht maar de doorsnee gebruiker kan met de snelheid die je haalt over een Ziggo lijn prima uit de voeten lijkt me.

Ik denk dat ze met het wegvallen van de Formule 1 rechten meer een USP missen om bij Ziggo te blijven, en dus kun je makkelijk van provider wisselen.

En het is vaak interessant om je mobiele provider mee te verhuizen voor extra korting, dus die loop je dan ook mis.
Deadsy @dutchgio25 juli 2023 13:37
Het is voor de meeste mensen de prijs waarvoor ze overstappen
pempie3 @Bongoarnhem25 juli 2023 12:32
Dit had ik al door zodra Ziggo mij informerende reclame ging sturen met de informatie over hoe glasvezel niet beter is dan de kabelverbinding van Ziggo, en waarom overstappen niet nodig is. Blijkbaar begrijpen zij niet dat de snelheid van glasvezel niet per definitie de reden is waarom mensen overstappen, maar omdat er zo meer keuze beschikbaar komt met meer bandbreedte voor een lagere prijs.
GertMenkel @Bongoarnhem25 juli 2023 12:45
Vergeet ook niet dat Ziggo een heel stel sportrechten kwijt is geraakt (o.a. F1 aan Viaplay). Voor mensen met interesse in TV was dat een goede reden om bij Ziggo te blijven, maar ik vermoed dat die groep nu langzaam begint af te druipen.
audiojunk @GertMenkel25 juli 2023 13:52
Ze hebben de rechten gekocht van de UEFA Champions League, de Europa League en de Conference League. De voetbalduels zijn vanaf medio 2024 tot in ieder geval medio 2027 te zien bij de tv-zender van de kabelmaatschappij.
Zal ook aardig wat gekost hebben en ik zit er niet op te wachten want het is natuurlijk niet gratis, al zeggen ze van wel.
Geef mij maar een pakket zonder kanaal 14 die goedkoper is.
GertMenkel @audiojunk25 juli 2023 14:04
Ja, persoonlijk heb ik ook geen enkele interesse in TV maar het is eigenlijk de belangrijkste manier waarop Ziggo uitblinkt. Als je alleen internet wil zie ik eigenlijk geen reden om voor Ziggo te gaan, tenzij je Vodafone hebt voor je telefoon (al zie ik daar vooral zakelijke abonnementen in mijn omgeving) en er korting voor terugkrijgt.
desalniettemin @GertMenkel25 juli 2023 17:22
En de Premier League. Dat heeft ze ook best wat klanten gekost volgens mij.
WillySis @Bongoarnhem25 juli 2023 12:40
De prijsverhoging van Ziggo heeft ook niet echt geholpen. Glasvezel aanbieders bieden vaak meer voor minder geld.
monarick @Bongoarnhem25 juli 2023 12:41
wat ik zelf merk is dat ze weinig doen voor hun bestaande klanten. Nieuwe klanten krijgen mooie aanbiedingen voor het eerste jaar maar als je eenmaal binnen bent krijg je niets meer. Zelf hop ik dus heen en weer tussen verschillende aanbieders. Nadeel is dat je alles opnieuw moet instellen maar het scheelt uiteindelijk toch een hoop kosten
mischaatje2 @Bongoarnhem25 juli 2023 12:43
Het moment dat glasvezel hier beschikbaar kwam heb ik Ziggo direct opgezegd. Ik krijg een véél veel snellere verbinding, voor minder geld. Uiteraard belde Ziggo na in de hoop mij als klant te behouden, maar hoe ga je dat doen als je beltrutjes géén enkele toezegging kunnen of mogen doen?? Geef dan tenminste een aantrekkelijke korting!! Take notice, Ziggo.
r03n_d @Bongoarnhem25 juli 2023 12:58
Ik heb ook een bestelling bij een glasvezel-boer geplaatst. Ziggo gaat zsm de deur, al is het maar om de snelheden en de kosten (welkomstkorting).
RogerSch @Bongoarnhem25 juli 2023 13:12
Niet alleen de glasvezel gaat pijn doen. De schuldenberg die VodafoneZiggo meekreeg van de moedermaatschappijen meekreeg gaat nu ook meer en meer pijn nu de rentes gestegen zijn...
Sandwalker @RogerSch25 juli 2023 13:32
Ja en dat betekent dat de Nederlandse staat een deel van die kosten betaalt.
G.Graafland @Bongoarnhem25 juli 2023 13:28
Ik haal met ziggo ook gewoon 1Gbit/s dus de snelheid is t probleem niet, t loont wel voor de prijs om na een jaar over te stappen naar Delta glasvezel
Steiner @Bongoarnhem25 juli 2023 14:04
Vooral je kabel niet open zetten , dan ga je vanzelf ten onder aan de concurent
SirMemeAlot
@Bongoarnhem25 juli 2023 14:58
Het zal zeer zeker pijn doen, maar dat is ook niet gek. Waar je eerst vrijwel alleen Ziggo als keuze had voor snel internet heb je nu soms 3 of 4, dat de keus in sommige gevallen dan ook anders gaat vallen is een logisch vervolg.

Maar 30.000 klanten verloren als je dat afzet tegen hoeveel glasvezel aansluitingen erbij zijn gekomen in het afgelopen 3 tot 6 maanden, alleen al in het 1e kwartaal van dit jaar praten we over 450.000 aansluitingen en daarvan gaat dus blijkbaar in een kwartaal maar 30.000 naar glasvezel. Vergeet niet dat het aanleggen van deze netwerken enorme investeringen zijn en dat de aandeelhouders daar ook graag 'Return on investment' willen zien. Kan me niet voorstellen dat ze daarover tevreden zijn.

Lang verhaal kort - zowel boekhoudkundig als kijkend naar de cijfers denk ik dat het helemaal niet zo slecht gaat met VodafoneZiggo, z'n kop is natuurlijk aardige clickbait maar zegt weinig over de daadwerkelijke staat van het bedrijf.
machiel @Bongoarnhem26 juli 2023 10:27
Het monopoli op een instabiele verbinding is het echte probleem. Coax is gewoon storingsgevoeliger dan glas en/of lang geleden aangelegd.
Rhinosaur 25 juli 2023 12:24
Ze zitten op een hele rare plek, met een hele rare naam en ik vraag me af welk positie zij in de markt vervullen.

KPN is een householdnaam en staat bekends als Hollands en kwaliteit (waar je best over kunt twisten, maar dat is wel het beeld bij de gemiddelde Nederlander).

T-Mobile richt zich voornamelijk op jongeren en op kleine budgetten. Daar tegenover staat best degelijke kwaliteit.

Maar wat doen Vodafone en Ziggo nu samen in deze joint venture? Vodafone abonnementen zijn duur en inflexibel. Ziggo is vrij prijzig en de jaren dat mijn ouders Ziggo hadden was het elk jaar wel gedoe. De overstap naar T-Mobile is op alle vlakken een verbetering gebleken.

Als mijn werkgever geen Vodafone had, zou ik het zelf nooit willen.
smiba @Rhinosaur25 juli 2023 12:46
Maar wat doen Vodafone en Ziggo nu samen in deze joint venture? Vodafone abonnementen zijn duur en inflexibel.
Vodafone heeft ook nog eens vrij waardeloze contracten met buitenlandse providers, heb nog nooit zulke slechte roaming ervaren als met Vodafone.

Was paar weken geleden in Kroatie met vrienden en ik met Vodafone was de enige die geen 5G verbinding mocht opzetten omdat vodafone hier vast het contract niet voor op orde had. Zat ik met mijn karige 3Mbps terwijl vrienden makkelijk 50Mbps naar binnen konden trekken. Moest gewoon vragen of ze even een hotspot aan konden zetten als ik wat binnen moest halen

Sinds 2 dagen geleden over naar KPN, ben nu in de UK en zie ineens gewoon 5G Wide-Band op mijn telefoon staan. Denk dat ik met vodafone eigenlijk nog nooit überhaupt 5G heb gehad in het buitenland.

[Reactie gewijzigd door smiba op 22 juli 2024 22:17]

Megamind @smiba25 juli 2023 13:18
Ik ben nu in Kroatië en heb 5g in Umag. Dan weer niet in Slovenië.

[Reactie gewijzigd door Megamind op 22 juli 2024 22:17]

smiba @Megamind25 juli 2023 14:05
Had alleen 5G in Kroatie met Vodafone op A1 netwerk, maar daar haalde ik een instabiele 3Mbps.

Moest handmatig switchen naar HT, waar ik max. 4G had maar wel een hele 6Mbps (die wel wat stabiel was). Ondertussen hadden mijn vrienden wel toegang tot 5G op HT en haalde daar vrij goede snelheden. Hoefte daar niets voor te doen, terwijl ik zelfs na klungelen met netwerken niet op 1/10e van hun snelheid kwam.

[Reactie gewijzigd door smiba op 22 juli 2024 22:17]

andreetje @smiba25 juli 2023 13:39
Die automatisering rondom Vodafone is een regelrechte puinhoop. Ik had te maken met klantnummers, contracten etc. die door elkaar liepen. De app deed het vaker niet dan wel. Verder zitten er allerlei haken en ogen aan hun contract, zoals dat je je contract niet tijdelijk kunt verhogen en dan weer verlagen. Ik had een prepaid kaartje voor een mobiel modem. Het kaartje werd geïnactiveerd toen ik 'm een half jaar niet gebruikte.
Toen de verbinding in huis ook nog slecht werd, was de maat vol.

Eigenlijk vind ik het onbegrijpelijk dat zo'n bedrijf kan blijven bestaan.

Ik zit nu bij prijsvechter Tele2. Flexibel, goedkoop, prima verbinding en stabiele app die het altijd doet.
Cihan1988 @Rhinosaur25 juli 2023 12:49
Inderdaad. Het naam KPN roept bij mij ook geschiedenis,kwaliteit,betrouwbaarheid op. En zal daarom weer alles bij KPN afnemen. Mijn ervaring is dat KPN ook echt een stuk beter is.
andreetje @Cihan198825 juli 2023 13:46
Ik had ooit UPC en stapte toen vanwege het platte beltarief over naar KPN. KPN had een gloednieuwe Experia box.

Het begon al met de instellingen. Enkele dagen achter elkaar moest ik als klant instellingen op de KPN servers doen om de boel werkend te krijgen. Contact met de helpdesk verliep moeizaam. Telecombedrijf KPN was ook niet in staat om mij binnen het bedrijf door te verbinden met de juiste persoon. Het was een ambtelijk bolwerk.

Na een half jaar van afgebroken gesprekken mocht ik gelukkig weer terug naar (toen) UPC, hoewel ik een jaarcontract bij KPN had.

Dat verliep als volgt. Ik pakte het doosje van UPC uit. Ik liep met de modem/router van UPC naar de meterkast. Ik draaide de coax kabel aan die ik gelukkig nog had zitten, klikte de netwerkkabel erin, drukte de adapter in het stopcontact en twee minuten later had ik weer betrouwbare internet en telefonie.

Nooit zo blij geweest als toen ik van KPN af kon.
Verwijderd @Rhinosaur25 juli 2023 13:15
T-Mobile richt zich voornamelijk op jongeren en op kleine budgetten. Daar tegenover staat best degelijke kwaliteit.
Dit is met de laatste propositie die inmiddels al zo'n 2 jaar van toepassing is, al niet eens meer van toepassing. T-Mobile zit met vaste diensten afhankelijk per regio niet heel veel meer onder de prijs van KPN waarmee je dus gerust kunt stellen dat het stukje 'budget' kunt laten vallen. Afhankelijk van je wensen en gezinssamenstelling kan het zelfs zijn dat KPN (stukken) goedkoper uitvalt dan T-Mobile.

Een voorbeeld, een gezin bestaande uit twee tieners en twee volwassenen waarbij beide volwassenen rond de 25Gb per maand verbruiken en een 1Gbit Thuis-abonnement hebben?

T-Mobile 1Gbit: € 40,00 (klantvoordeel)
T-Mobile 2x Unlimited € 50,00 (klantvoordeel)
T-Mobile 2x 5GB € 33,00 (klantvoordeel)
Totaal: € 123,00

KPN 1GBit: € 52,50 (voordeel)
KPN 1x Unlimited € 25,00 (voordeel)
KPN 1x 3GB € 15,00 (voordeel)
KPN 2x Kids-Sim € 12,50 (voordeel)
Totaal: € 105,00

Maandelijks MB's delen bij KPN, waardoor je 3GB (Sim-Only) + 22GB = 25GB krijgt bij de Kids Sim maandelijks 2x 4GB deelt zodat beide 5GB hebben. Een dikke € 18,00 verschil a € 216,00 op jaarbasis!

In mijn ogen is van 'budget' sprake wanneer je niet alleen bij 1 of 2 producten maar ook bij meerdere aantallen goedkoper uit bent en daarvan is sinds de huidige propositie (en dus het laten vallen van 'Uit & Thuis') geen sprake meer en na de afgelopen inflatiecorrecties ben je bij T-Mobile als klant met diensten uit de oude propositie (2019) ook niet langer goedkoper uit.
Boost9898 25 juli 2023 12:22
Boontje komt om z'n loontje. Jaren lang consumenten uitzuigen met stijgende kosten en achterblijvende innovatie voor de consument. Nu is er concurrentie en worden ze ineens (veel te laat) wakker: 'oh we moeten mee'. Dan verdien je het.
Mjappio @Boost989825 juli 2023 12:29
En als je dan belt om op te zeggen ivm de prijs-kwaliteit verhouding, dan kunnen ze de prijs ineens omlaag doen om de verhouding beter in balans te krijgen. Eens te meer reden om die overstap gewoon door te zetten dus...
Rhinosaur @Boost989825 juli 2023 12:31
Ja, dit inderdaad. Mijn ouders zijn wat ouder, maar ook toen ze jonger waren.. Elk jaar (Eerst Mr Zap, toen UPC en toen Ziggo) werden ze opgebeld door zo een bloedzuiger van een bureau die ze weer elk jaar een duur contract aansmeerde. Toen ik jaren laten eens goed door de papieren ging, stond ik versteld en heb per direct alles opgezegd en naar T-Mobile overgebracht.

Theoretische snelheid ging omhoog, maar de abonnementskosten ook weer met een paar euro. Verder kregen ze ongelofelijk slechte apparatuur die niet geschikt was voor hun televisie. De verkoper heeft letterlijk gezegd “met onze nieuwe kastje kunt u kijken in 4K, daar heeft u geen nieuwe televisie voor nodig…” Zo heb ik nog veel meer verhalen van jarenlange misbruik van consumenten.
Relief2009 @Boost989825 juli 2023 13:25
Zijn ze wel echt wakker? Ze gaan naar ik weet nog steeds niet volledig alles verglazen. Ze blijven op Docsis bouwen met ondermaatste uploads.
Wakoz 25 juli 2023 12:31
Misschien een idee om hun torenhoge prijzen eens aan te passen naar beneden ipv steeds te verhogen, om zichzelf wat aantrekkelijker te maken. En dan die reclame borden waar niemand zin in heeft. "U heeft al supersnel internet" zag ik laatst in de bushokjes hier nadat Delta begon met de aanleg van glasvezel.

Ze hebben jarenlang kunnen profiteren maar nu er steeds meer glas aangelegd wordt komt daar verandering in zo te zien.
youridv1 @Wakoz25 juli 2023 12:43
Die reclame (propaganda?) stoor ik me ook mateloos aan. Mijn opa kwam laatst ook al aan met een foldertje van de ziggo die ze bij hem in de bus hadden gedaan. Daar stond het aloude verhaal over het "glasvezel kabel netwerk" van ziggo in, wat je moet doen geloven dat ziggo helemaal niet achter de feiten aan loopt en probeert te insinueren dat ziggo klanten al glasvezel hebben. "Alleen het allerlaatste stukje is geen glasvezel". Alsof dat laatste stukje niet 99% van de voordelen van glasvezel tenietdoet.

Dan moet je aan een man van in de 80 gaan proberen uit te leggen dat ziggo bewust misleidende informatie levert aan hun eigen klanten. Dat is nog niet zo eenvoudig.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 22:17]

laurxp @youridv125 juli 2023 13:06
Tsja, technisch gezien is een inbelverbinding ook "grotendeels glasvezel". Maar het is toch echt dat laatste stukje dat het belangrijkst is.
Wakoz @youridv125 juli 2023 14:59
Ah ja, die is hier ook voorbij gekomen. Ze liegen niet maar verdraaien de feiten op een manier dat praktisch niemand door heeft dat het misleidende informatie is. Het is alsof je een touw neemt met een treksterkte van 2 ton, vervolgens knoop je dat vast aan een stukje touw dat 300 kg kan hebben en dan reclame maakt dat je touw een treksterkte heeft van 2 ton over bijna de gehele lengte. Met andere woorden je hebt er niks aan als je meer dan 300kg wil tillen.
Vaevictis_ 25 juli 2023 12:26
Ze hebben het aan zichzelf te danken hoor, je hoeft niet steeds de tarieven te verhogen. Misschien is het juist slim om een paar euro onder de concurrent te zitten om meer klanten te trekken? Dat is natuurlijk een lastige boodschap voor de aandeelhouders want die willen liever geen prijserosie. Die zullen het eerder weghalen bij de medewerkers, leveranciers en reorganisaties.
Jaggy007 @Vaevictis_25 juli 2023 12:29
Misschien minder bonus uitbetaling aan de top. Zal ze ook een hoop schelen in de boeken.
RogerSch @Jaggy00725 juli 2023 13:14
Zo hoog zijn de bonussen nu ook weer niet...
Megamind @RogerSch25 juli 2023 13:17
Als je 117 miljoen verlies hebt dan zouden er 0 bonussen moeten zijn.
Verwijderd 25 juli 2023 12:36
Dat komt volgens het bedrijf door verliezen in het 'portefeuille van derivaten' en een lager operationeel inkomen.
Wat betekent dat, "verliezen in het portefeuille van derivaten"? Hebben ze fout geïnvesteerd of gegoocheld/gegokt met geld?
CAPSLOCK2000
@Verwijderd25 juli 2023 12:48
Ik vraag het me ook af. Het zou ook nog kunnen gaan om "afgeleide producten", dus diensten die iets te maken hebben met telefoon/internet. Maar het klinkt heel financieel.
Marcel3X @Verwijderd25 juli 2023 12:40
idd las m ook, de winst van vorig jaar belegd 😂
Dafader 25 juli 2023 12:31
€65 voor alleen interner op een verouderde techniek vragen gaat je op gegeven moment de das om doen. Nu snap ik waarom er standaard 25 minuten wachtrij is bij hun SAVE afdeling.
BillyTheMailer @Dafader25 juli 2023 12:36
Dat kan voor € 52,-- per maand 200up/30down + kabeltelevisie free to air
Dafader @BillyTheMailer25 juli 2023 12:55
200u 30d voor 52 waar ik een GB u/d kan krijgen inc. TV voor €55,00 in totaal met eerste 6 maanden korting en een servicelijn die bereikbaar is. Ik passeer. Die €65 is overigens incl. €5 korting ivm combi klandizie bij vodafone. Het is dus zelfs nog duurder dan €65.

[Reactie gewijzigd door Dafader op 22 juli 2024 22:17]

Louw Post @Dafader25 juli 2023 12:51
Kreeg gisteravond toevallig iemand aan de deur die me Ziggo probeerde aan te smeren. Begon zijn praatje met dat ze pas glasvezel in de straat aangelegd hebben. Wat!? 8)7

Zit nog op een mooie deal van T-Mobile met 1Gbit glas, blijf ik mooi nog een tijdje zitten.
Wailing_Banshee @Dafader25 juli 2023 13:11
30 euro voor alleen internet met een max van 1/1 vragen vind ik zo associaal dat ik zelfs als KPN hier wel glasvezel zou gaan aanleggen, ik daar nog steeds geen enkele zaken mee zou gaan doen.
metam @Wailing_Banshee26 juli 2023 10:54
Iets met: KPN is verplicht om een aanbod te doen op een vaste aansluiting, ook als de downloadsnelheid bagger is? Het is logisch dat u op dit moment kiest voor een andere optie, maar als er bij u glasvezel wordt aangelegd, van welke provider dan ook, wordt de situatie toch heel anders?
U bent net als sommige anderen in deze thread. Hebben 5, 10 of 20 jaar geleden een vervelende ervaring meegemaakt met een provider, en gaan op basis van die negatieve ervaring nooit meer met zo'n bedrijf in zee. In mijn ogen redelijk kortzichtig.
Wailing_Banshee @metam26 juli 2023 13:18
Iets met: KPN is verplicht om een aanbod te doen op een vaste aansluiting, ook als de downloadsnelheid bagger is?
Nee, KPN is niet verplicht om dit aan te bieden. Er is wel een verplichting dat elk huis minimaal een "breedband" verbinding moet hebben, maar dit hoeft niet KPN te zijn. KPN heeft hier namelijk een ander product voor, wat ze bij ons niet aanbieden omdat wij toegang hebben tot Ziggo.

Gelukkig zal ik nooit de optie krijgen om glasvezel van KPN te nemen, want wij wonen in een dermate oninteresant gebied dat zelfs de partij (Delta) die op zijn site zet dat ze bezig zijn met aanleggen van glasvezel in mijn omgeving, al een tijdje geen werkzaamheden meer heeft uitgevoerd....
Verwijderd @Dafader25 juli 2023 14:38
Appels != Peren

Ziggo 100/30 incl. TV kost € 60,50
KPN 100/100 incl. TV kost € 55,00
T-Mobile 100/100 incl. TV kost € 50,00

Ziggo levert geen 'alleen internet' er zit op zijn minst TV Start bij dus kan je de prijzen nauwelijks met elkaar vergelijken tenzij je bij {provider} eveneens uitgaat van internet + TV.

Zelfs al zou je bij KPN 100/100 zonder TV afnemen en vervolgens NL Ziet nemen zit je maandelijks op € 53,45 (KPN), € 45,95 (T-Mobile) vs € 60,50 bij Ziggo.

Beide vergelijkingen uitgaande van ongeveer het zelfde zenderaanbod exclusief opnemen etc. etc.

Maar hoe dan ook kan je Ziggo nooit realistisch vergelijken met welke provider dan ook omdat ten alle tijden televisie wordt geleverd. ALS Ziggo TV niet langer zou aanbieden zouden ze niet heel veel verschillen qua prijs met KPN of T-Mobile, dus eigenlijk kunnen we gerust stellen dat het qua concurrentie ongelofelijk meevalt.
Dafader @Verwijderd25 juli 2023 14:44
Ziggo levert geen 'alleen internet'
Ah, vandaar de reden dat het Internet Only op hun website aanbiedt. Sterk!
Verwijderd @Dafader25 juli 2023 15:01
Ah, vandaar de reden dat het Internet Only op hun website aanbiedt. Sterk!
Waar zie je dit staan?

Bedoel je dit?

En vervolgens ga je "echt" lezen wat er bij Internet-Only vermeld wordt en lees je:
Quote:
Een kabelaansluiting (50+ tv-zenders, inclusief Ziggo Sport) is bij Ziggo de basis en ontvang je bij elk abonnement.

Ziggo kan vooralsnog geen internet-only aanbieden "al zeggen ze dit wel te doen". Ziggo biedt n.l. een hoeveelheid basis-zenders via DVB-C (zonder smartcard) die door iedere willekeurige DVB-C geschikte ontvanger of televisie kunnen worden bekeken. Zolang dit wordt aangeboden is er dus ten alle tijden sprake van Internet + TV.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:17]

Dafader @Verwijderd25 juli 2023 15:08
Lekker snel geknipt en geplakt... en toch kan je op die pagina kiezen om t er niet bij te nemen. EN als je het wel aanvinkt krijg je 50% korting. "Wie is hier nou de snackbar?"
Verwijderd @Dafader25 juli 2023 17:36
Het enige dat geknipt en geplakt is, is:
Een kabelaansluiting (50+ tv-zenders, inclusief Ziggo Sport) is bij Ziggo de basis en ontvang je bij elk abonnement.

En toch kan je op die pagina niet kiezen het erbij te nemen, die pagina geeft n.l. de keus om Ziggo Go af te nemen of niet, Ziggo Go is niets meer dan een app waarmee je via laptop/pc/smart TV etc. TV kunt kijken. Ook zonder Ziggo Go heb je nog steeds TV Basis.

TV Basis is televisie welke ongecodeerd via DVB-C wordt geleverd, dit kan niet in of uitgeschakeld worden omdat ze dan ter plaatse in de eindversterker (die zich in vrijwel iedere straat bevind) joekels van een filters moeten plaatsen zodat het DVB-C signaal niet wordt doorgegeven.

Waar jij het over hebt is Digitale TV als in de zin van (extra) zenders die via een smartcard of ontvanger kunnen worden bekeken en dus gecodeerd zijn. Ja, die heb je niet bij Internet-Only, wel heb je gewoon TV Basis.
FastFred @Dafader25 juli 2023 19:30
Ik heb Ziggo, en ik kan he-le-maal ner-gens internet only selecteren of mijn TV abbo stopzetten en internet behouden. Ga ik Googlen naar 'ziggo internet only' dan kom ik wel op een pagina uit die zegt dat het kan, maar als je dan aanvinkt dat je al Ziggo klant bent moet je vervolgens inloggen en kun je wederom nergens internet only kiezen.

Ik zou dat best graag willen want ik ben tevreden over Ziggo, maar tv kijken doe ik nooit.
Verwijderd @FastFred26 juli 2023 13:07
Begripsverwarring. Internet Only betekent bij Ziggo dat je IP-tv afneemt. Je kijkt dan niet via de coax-aansluiting. Een abonnement zonder tv-pakket is niet mogelijk bij Ziggo, je hebt altijd tenminste kabel-tv (de onversleutelde zenders). Correct me if I am wrong.
Verwijderd @Verwijderd26 juli 2023 14:56
Begripsverwarring.
Inderdaad! Want van IP-TV is de Ziggo Go app en de digitale ontvangers.
Internet Only betekent bij Ziggo dat je IP-tv afneemt.
Internet Only betekent dat je alleen TV Basis afneemt, ook wel Kabel TV genaamd waarbij sprake is van DVB-C (dus niet IP-tv).
Je kijkt dan niet via de coax-aansluiting.
Je kijkt dan wel via de Coax aansluiting, bij Ziggo Go kan je via een internet-verbinding kijken.

Internet-Only spreekt over Een kabelaansluiting (50+ tv-zenders, inclusief Ziggo Sport) is bij Ziggo de basis en ontvang je bij elk abonnement., TV is dus de basis, dat betekent dus Standaard televisie wat dus als je kijkt onder de tab Benodigde TV [iVoor Kabel TV in digitale beeldkwaliteit heb je een tv met een DVB-C tuner nodig.][/i]

DVB-C != Online TV, Online TV kijken = Ziggo Go.

De Next Mini krijg je als je een televisie abonnement afsluit, bij Internet-Only sluit je deze niet af maar krijg je kabel televisie waarbij je zelf zult moeten zorgdragen voor een geschikte ontvanger (of een DVB-C geschikte televisie).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:17]

Verwijderd @Verwijderd26 juli 2023 21:29
Kortom: Internet Only is een verwarrende term omdat je bij Ziggo altijd kabel-tv afneemt. Dit gezegd zijnde zul je de mensen de kost moeten geven die bij de marketingnaam ‘Internet Only’ denken alleen Ziggo-internet af te nemen, dus zonder tv-service. Zoals dat bij bijvoorbeeld KPN probleemloos kan.
Dat is de begripsverwarring waar ik het over heb.
johnnyquid 25 juli 2023 12:37
Ook ik ga in november overstappen naar een glasvezelboer en mn Ziggo opzeggen na 15+ jaar klant te zijn.

Letterlijk alleen maar voordelen!
MaxTheKing @johnnyquid25 juli 2023 14:15
Ik sta ook klaar om Ziggo gedag te zeggen en de glasvezelboeren met open armen te ontvangen. De kabel ligt er al, hopelijk volgt de aansluiting hiervan spoedig..

Betaal een vermogen bij Ziggo voor een verbinding met een ondermaatse upload en een boel TV zenders die ik niet gebruik.
cool1971 25 juli 2023 12:45
Alleen al bij de sponsoring van Ajax kunnen ze al 12 miljoen bezuinigen...

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