VodafoneZiggo meldt ruim 117 miljoen euro verlies

VodafoneZiggo leed het afgelopen kwartaal een verlies van 117,4 miljoen euro. Een jaar geleden boekte de provider in hetzelfde kwartaal nog een winst van 136 miljoen euro. Het bedrijf verloor onder meer ruim 35.000 klanten van een abonnement op vast internet.

Uit de kwartaalcijfers van VodafoneZiggo blijkt dat de omzet in alle categorieën, te weten vast en mobiel internet voor consumenten en vast en mobiel internet voor bedrijven, grotendeels gelijk bleef. De totale omzet daalde in het tweede kwartaal van 2023 met slechts 2 miljoen euro naar 999,3 miljoen euro. Toch leed het bedrijf het afgelopen kwartaal een aanzienlijk verlies. Dat komt volgens het bedrijf door verliezen in de 'portefeuille van derivaten' en een lager operationeel inkomen.

VodafoneZiggo verloor ruim 35.000 consumenten met een abonnement op een vaste internetverbinding. Het bedrijf noemt de internetmarkt 'competitief'. De provider verhoogde vanaf 1 juli, net zoals KPN, de prijzen van internetabonnementen, wat voor klanten een reden kan zijn om over te stappen. Het bedrijf meldt daarnaast dat er 9000 nieuwe klanten een pakket met vast en mobiel internet afnamen in de betreffende periode. Er werden ook ruim 37.000 mobiele abonnementen verkocht.

Tegelijkertijd presenteert het bedrijf de voorlopige resultaten van de eerste helft van 2023. Daaruit blijkt dat er in de eerste twee kwartalen van dit jaar in totaal bijna 200 miljoen euro verlies is geleden, terwijl dat gedurende dezelfde periode vorig jaar nog ruim 200 miljoen euro winst was. Dit komt onder meer door een afname van het aantal klanten met een vaste internetverbinding van VodafoneZiggo; dat zijn er vergeleken met dezelfde periode vorig jaar ruim 60.000 minder geworden.