Ziggo wijzigt internetpakketten en verlaagt prijs duurste pakket

Ziggo wijzigt zijn internetpakketten voor nieuwe klanten. De Complete-, Max- en Giga-pakketten maken plaats voor de Lite-, Start XXL- en Elite-pakketten. De prijs van het duurste pakket is bovendien met 4 euro verlaagd. In juli voerde de provider juist een prijsstijging door.

Ziggo-klanten die een Internet Only-pakket afsluiten, hebben voortaan de keuze uit een Lite-abonnement met 100 Mbit/s download en 25 Mbit/s upload, een Start-abonnement met 200 Mbit/s download en 30 Mbit/s upload, een Start XXL-abonnement met 400 Mbit/s download en 40 Mbit/s upload en een Elite-abonnement met 1000 Mbit/s download en 100 Mbit/s upload. Op de tarievenpagina van Ziggo zijn de tarieven van de internetpakketten te zien. Ook de prijzen van Alles-in-1-pakketten en Internet & TV-pakketten kunnen hierdoor anders uitvallen.

Huidige Ziggo-klanten kunnen hun abonnement in sommige gevallen voordelig wijzigen. Zo kunnen klanten met een Internet Complete-pakket bijvoorbeeld overstappen naar het duurste Elite-pakket. Daarvoor hoeft de klant maar 1 euro per maand meer te betalen, terwijl de internetsnelheid aanzienlijk stijgt. Het Complete-pakket (500/50Mbit/s) kostte bijvoorbeeld 58 euro per maand, terwijl het nieuwe Elite-abonnement (1000/100Mbit/s) 59 euro per maand kost.

Ook de prijzen van enkele andere pakketten wijzigen, al veranderen ook de internetsnelheden mee. Alleen het Start-abonnement behoudt de prijs van 47 euro. Ook de internetsnelheid van 200 Mbit/s download en 30 Mbit/s upload blijft hier gelijk. Het goedkoopste internetabonnement is nu de Lite-optie (voorheen Basic), voor een prijs van 42,50 euro per maand. Ziggo verkoopt geen nieuwe abonnementen meer die 500/50Mbit/s of 600/60Mbit/s aanbieden. Voorheen kostten die abonnementen (Complete en Max) respectievelijk 58 euro en 63 euro. In plaats daarvan biedt het Start XXL-pakket snelheden van 400/40Mbit/s aan voor een prijs van 52 euro per maand.

Pakket (bestaande klanten) Prijs Pakket (nieuwe klanten) Prijs Start (200/30Mbit/s) 47 euro Lite (100/25Mbit/s) 42,50 euro Complete (500/50Mbit/s) 58 euro Start (200/30Mbit/s) 47 euro Max (600/60Mbit/s) 63 euro Start XXL (400/40Mbit/s) 52 euro Giga (1000/100Mbit/s) 63 euro Elite (1000/100Mbit/s) 59 euro

In juli van dit jaar verhoogde Ziggo nog de prijzen van internetabonnementen. De tarieven van de internetpakketten stegen toen met enkele euro's. Ziggo sprak toen over een inflatiecorrectie die gemiddeld 8,5 procent bedroeg. Sinds 2 oktober zijn overigens wel de download- en uploadsnelheden van vrijwel alle abonnementen verhoogd. Dit geldt voor alle klanten die hun modem van de stroom halen, anders geldt de verhoging vanaf november, aldus Ziggo.