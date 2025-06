Ziggo stopt met Movies & Series XL en vervangt het door SkyShowtime

Kabelaar Ziggo stopt met het aanbieden van films en series in zijn eigen aanbod Movies & Series XL en L. In plaats daarvan krijgen klanten die dat nu hebben kosteloos toegang tot streamingdienst SkyShowtime van Comcast en Paramount.

Vanaf dit najaar krijgen klanten die TV Max hebben toegang tot SkyShowtime en ze moeten daarvoor apart een account gaan aanmaken bij de streamingdienst, zo zegt Ziggo. Klanten met vast internet bij Ziggo en mobiel internet bij Vodafone of HollandsNieuwe kunnen SkyShowtime als extra tv-pakket erbij nemen. Vodafone en Ziggo vormen in Nederland één bedrijf, namelijk VodafoneZiggo.

Andere klanten kunnen zich ook via Ziggo abonneren op SkyShowtime. Vermoedelijk loopt de betaling dan via de kabelaar, maar de prijs is dezelfde als SkyShowtime rekent voor een los abonnement via de eigen website, namelijk 6,99 euro per maand. Wanneer de wijziging precies in gaat, zegt Ziggo niet. Het gaat in elk geval om 'dit najaar'.

SkyShowtime is sinds oktober vorig jaar in Nederland verkrijgbaar. De streamingdienst is van de Amerikaanse bedrijven Comcast en Paramount. Beide bedrijven hebben een deal gesloten om SkyShowtime te bundelen met bepaalde Ziggo-abonnementen.