Amerikaanse kabelaar komt met bundel van onder meer Netflix en Apple TV+

De Amerikaanse kabelaar Comcast gaat binnenkort StreamSaver aankondigen, een bundel van diverse streamingdiensten tegen een gereduceerd tarief. Providers bieden al langer streamingdiensten aan, maar zelden gaat het om bundels.

Comcast noemt nog geen prijs, maar het wordt goedkoper dan elke andere manier om die streamingdiensten af te sluiten, meldt Variety. In de bundel komen Netflix, Apple TV+ en Peacock van NBC Universal. De betrokken bedrijven hebben nog niets gezegd over de deal, die er alleen zal zijn voor klanten van Comcast.

Kabelaars zijn van oudsher bedrijven die een bundeling van tv-zenders leveren, maar door de opkomst van streamingdiensten is dat niet zo populair meer als vroeger. Door de grote groei van streamingdiensten afgelopen jaren en de prijsstijgingen bij die diensten ligt het voor de hand om die weer te gaan bundelen. De details over StreamSaver moeten binnen korte tijd bekend worden. Of zulke bundels ook in de Benelux beschikbaar komen, is nog niet bekend.