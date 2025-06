Netflix stopt ondersteuning van Apple TV-modellen uit 2010 en 2012

Netflix stopt per 31 juli de ondersteuning voor Apple TV-modellen van de tweede en derde generatie. Deze zijn allebei meer dan tien jaar oud en Apple biedt al geruime tijd geen ondersteuning meer voor deze modellen.

Netflix heeft in een e-mail aan gebruikers van de Apple TV-modellen laten weten dat de ondersteuning wordt stopgezet 'om de best mogelijke kijkervaring te kunnen blijven bieden'. Het gaat om de tweede en derde versies van de mediaspelers, die respectievelijk in 2010 en 2012 werden uitgebracht.

Beide modellen dateren van vóór tvOS en de bijbehorende App Store, dus kwamen met een selectie van voorgeïnstalleerde apps. Apple bracht de laatste update voor de Apple TV van de derde generatie uit in 2016. De streamingdienst blijft beschikbaar op de Apple TV HD uit 2015 en de Apple TV 4K-modellen.