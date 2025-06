Netflix zet abonnement stop van klanten die betalen via Apple

Streamingdienst Netflix vraagt klanten die voor hun abonnement betalen via Apple, om rechtstreeks een abonnement af te sluiten. Het was tussen 2015 en 2018 mogelijk om via Apple te betalen en klanten die dat deden, mochten dat tot nu toe blijven doen.

Netflix Apple Pay

Netflix zegt tegen The Verge dat het bedrijf helemaal stopt met het ondersteunen van betalingen via Apple en dat klanten die het gebruiken, rechtstreeks een abonnement moeten afsluiten. Dat betekent in veel gevallen een prijsverhoging. Omdat Netflix bij die klanten de prijsverhogingen van afgelopen jaren niet heeft doorgevoerd, zitten die klanten op Basic-abonnementen van 10 dollar per maand. Dat was destijds duurder dan het abonnement rechtstreeks bij Netflix afnemen, maar nu is er de keuze tussen een duurdere optie zonder advertenties en een goedkopere variant met advertenties.

Netflix wil niet dat klanten betalen via Apple, omdat Apple een deel van het bedrag inhoudt. Netflix is het daar al jaren niet mee eens en daarom besloot het eind 2018 te stoppen met de optie om abonnementen via de app af te sluiten. Het is nu wel weer mogelijk om via de app een abonnement af te sluiten, maar dat loopt niet via Apple.