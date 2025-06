Apple krijgt 1,8 miljard euro EU-boete om apprestricties muziekstreamingdiensten

De Europese Commissie legt Apple een boete op van 1,8 miljard euro voor het belemmeren van concurrerende muziekstreamingdiensten zoals Spotify. Apple zou zijn macht misbruiken omdat Apple Music-rivalen niet buiten de app mogen verwijzen om een abonnement af te sluiten.

Door beperkingen op te leggen aan appontwikkelaars heeft Apple de concurrentiewetgeving overtreden, stelt de Europese Commissie na onderzoek. De restricties verhinderden muziekstreamingdiensten zoals Spotify om goedkopere abonnementen buiten de App Store om aan te bieden. Het is voor het eerst dat de EU Apple straft voor het misbruiken van zijn macht in de markt van streamingdiensten. Vorige maand bracht de Financial Times al naar buiten dat een EU-boete voor Apple aanstaande was.

Het onderzoek door de Europese Commissie werd gestart na klachten van Spotify in 2019. De muziekstreamingdienst stelt dat de beperkingen die Apple oplegt aan concurrerende diensten, Apple Music, het muziekstreamingsplatform van de iPhone-maker, ten goede komen.

Appontwikkelaars moeten Apple een vergoeding betalen voor aankopen die via de App Store gebeuren. Spotify en andere aanbieders willen daarom liever dat gebruikers een abonnement afsluiten buiten de appwinkel van Apple om. Apple hield dit echter tegen. De Commissie zegt nu dat Apple hiermee de Europese regels overtreedt als het gaat om vrije concurrentie.

Update, 16.45 uur: Apple gaat in beroep tegen de EU-boete. In een persbericht schrijft Apple dat de Europese Commissie geen bewijs heeft gevonden dat er schade is toegekomen aan consumenten. Het bedrijf gaat daarom in beroep. De techgigant stelt dat de digitale muziekmarkt de afgelopen jaren exponentieel is gegroeid en dat 'Spotify de grootste winnaar is'. Daarnaast zegt Apple dat er nooit goede argumenten zijn gegeven dat Apple de concurrentie belemmert in 'een markt die duidelijk floreert'.

De miljardenboete voor Apple volgt kort voordat de Digital Markets Act op 8 maart in werking treedt. De techgigant spreekt over een poging van de Commissie om de DMA af te dwingen voordat de DMA in werking treedt. Apple zegt daarnaast dat consumenten in Europa meer keuzemogelijkheden hebben dan ooit tevoren en dat de beslissing van de Europese Commissie des te meer de dominante positie van Spotify weergeeft.